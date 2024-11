Energia Bateman Cup: Semi-Final Results Round-Up

Lansdowne and Instonians will meet in a repeat of the 1927 Energia Bateman Cup final, following a one-sided Friday night semi-final, and a stunning away victory for Inst, who claimed the scalp of Garryowen thanks to Mark Keane’s late try.

ENERGIA BATEMAN CUP SEMI-FINALS:

Friday, November 22

LANSDOWNE 76 SLIGO 12, Aviva Stadium back pitch

Scorers: Lansdowne: Tries: Donough Lawlor, Louis McGauran 2, Barry Fitzpatrick 2, Jack Matthews, Harry O’Riordan 2, James Kenny, Oisin Devitt, Sean Galvin, Paul Wilson; Cons: Stephen Madigan 5, Oisin Devitt 3

Sligo: Tries: Darragh Feehily, James O’Hehir; Con: Stewart Cruden

HT: Lansdowne 38 Sligo 7

LANSDOWNE: Cathal Eddy; Peter Sullivan, Harry O’Riordan, Rory Parata (capt), Sean Galvin; Stephen Madigan, Jack Matthews; Greg McGrath, Chris Poole, Tom Connolly, Juan Beukes, Luke O’Connor, Louis McGauran, Barry Fitzpatrick, Donough Lawlor.

Replacements: Jack Treanor, Ben Pope, George Morris, Paul Wilson, Jack Cooke, James Kenny, Dylan O’Keeffe, Oisin Devitt.

SLIGO: Finn Young; Ronan O’Connor, Earl Norris, Enda Gavin, Darragh Feehily; Stewart Cruden, Jacob Fleming; Aidan Healy, Benjamin Hynes, Tom Gormley, Archie MacLean, Gary Duffy, Ambrose Bamber, James O’Hehir (capt), Fintan Crawley.

Replacements: Matthew Earley, Luke Timms, Eoin Ryan, Sean Wynne, Matthew O’Hara, Andrew Ward, Aorelian Durkan, Conor Creavan.

Saturday, November 23

GARRYOWEN 19 INSTONIANS 24, Dooradoyle

Scorers: Garryowen: Tries: Des Fitzgerald, 2 Penalty tries; Cons: 2 Pen try cons

Instonians: Tries: Bradley McNamara, David Whitten, Neil Saulters, Mark Keane; Cons: Josh Eagleson 2

HT: Garryowen 5 Instonians 12

GARRYOWEN: Alex Wood; Alan Fitzgerald, Jack Delaney, Tom Wood, Josh Boland; Kelvin Langan, Neil Cronin; Mikey Veale, Lars Linnenbank, Oisin Kearney, Finn McCall, Kevin Seymour, Donnacha Byrne (capt), Des Fitzgerald, Visiano Vaohea.

Replacements: Dara Phelan, Harry Gleeson, Ben O’Sullivan, Oisin Cooke, Scott Leahy, Richie Costello, Tom Barry, Tom O’Brien.

INSTONIANS: Bradley McNamara; Mark Keane, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Daniel Keane; Josh Eagleson, Matthew Keane; Oli Clark, Neil Saulters, Liam Kaprigiannis, Robert Whitten, Ali Burke, Marty Vorster, Andrew McGrath, David Whitten (capt).

Replacements: Jack Parkinson, Andy Armstrong, Matthew Nelson, Ciaran McCarthy, Chris Beaumont, Terry Coombs, Andrew Keane, Conor McGrath.

Recent Energia Bateman Cup Finals –

2011 – Bruff 24 Dungannon 18

2012 – Garryowen 24 Ballymena 6

2013 – Cork Constitution 24 St. Mary’s College 19

2014 – Cork Constitution 19 UCD 6

2015 – Cork Constitution 24 Clontarf 9

2016 – Galwegians 19 Cork Constitution 38

2017 – Old Belvedere 13 Cork Constitution 18

2018 – Cork Constitution 12 Lansdowne 32

2019 – Garryowen 45 City of Armagh 21

2020 – Lansdowne & Cork Constitution declared joint winners due to Covid-19-affected season

2022 – Lansdowne 46 Young Munster 13

2023 – Terenure College 71 Buccaneers 13

2024 – Terenure College 22 Young Munster 15

