Ireland U18 School And Ireland U19 Squads Announced

The IRFU High Performance Centre is playing host to the Ireland U18 School and Ireland U19 Sqauds this week. Both squad, sponsored by PWC, will take part in training camps this week.

The U19s have a one day camp while the U18 Schools will have a 3 day camp.

U19 Ireland Squad

Ben Blaney (Terenure College/Leinster Rugby)

Billy Hayes (Cistercian College Roscrea/Munster Rugby)

Charlie Hempenstall (Wesley College/Leinster Rugby)

Charlie Meagher (Old Wesley RFC/Leinster Rugby)

Connor Magee (Banbridge RFC/Ulster Rugby)

Blake McClean (RBAI/Ulster Rugby)

Bobby Doherty (Waterpark/Clonmel RFC/Munster Rugby)

Brian O’Flaherty (Blackrock College RFC/Leinster Rugby)

Callum McKinney (Campbell College/Ulster Rugby)

Charlie McConnell (St. Michael’s College/Leinster Rugby)

Charlie Molony (Blackrock College RFC/Leinster Rugby)

Charlie O’Shea (Christian Brothers College, Cork/Munster Rugby)

Christian Foley (Young Munster RFC/Munster Rugby)

Christopher Barrett (Christian Brothers College, Cork/Munster Rugby)

Conall Cournane (Christian Brothers College, Cork/Munster Rugby)

Diarmaid O’Connell (Corinthians RFC/Sligo Grammar/Connacht Rugby)

Dylan McNeice (St. Michael’s College/Leinster Rugby)

Jack Deegan (Cistercian College Roscrea/Leinster Rugby)

Jamie Conway (Castletroy College/Munster Rugby)

Joe Finn (Cistercian College Roscrea/Munster Rugby)

Max Doyle (Clongowes Wood College/Leinster Rugby)

Rian Handley (Old Wesley RFC/Leinster Rugby)

Rio McDonnagh (Wallace HS/Ulster Rugby)

Tom Wood (Garryowen RFC/Munster Rugby)

Conor Hanly (Newbridge College/Leinster Rugby)

Conor O’Shaughnessy (Blackrock College RFC/Leinster Rugby)

Daniel Green (QUB RFC/IQ Rugby/Ulster Rugby)

Daniel Ryan (St. Michael’s College/Leinster Rugby)

Daragh O’Dwyer (Gonzaga College/Leinster Rugby)

Derry Moloney (Blackrock College RFC/Leinster Rugby)

Donnacha McGuire (UCD RFC/Leinster Rugby)

Duinn Maguire (St. Michael’s College/Leinster Rugby)

Ethan Black (St. Michael’s College/Leinster Rugby)

Fionn Carney (Cistercian College Roscrea/Munster Rugby)

Fraser Cunningham (QUB RFC/Ulster Rugby)

Harry Murphy (UCC RFC/Munster Rugby)

Jack Halpin (St. Mary’s College RFC/Leinster Rugby)

James O’Dwyer (Gonzaga College/Leinster Rugby)

Joe Finn (Cistercian College Roscrea/Munster Rugby)

Johnny O’Sullivan (Blackrock College/Leinster Rugby)

Jonathan Byrne (Old Crescent RFC/Munster Rugby)

Josh Gibson (Banbridge RFC/Ulster Rugby)

Luke Fogarty (MU Barnhall RFC/Leinster Rugby)

Luke McLaughlin (Old Belvedere RFC/Leinster Rugby)

Michael O’Sullivan (Blackrock College/Munster Rugby)

Noah Byrne (DUFC/Leinster Rugby)

Noah Screene (Whitgift School/Harlequins/IQ Rugby)

Rob Carney (Cistercian College Roscrea/Munster Rugby)

Rory Lyons (Sancta Maria College/Corinthians RFC/Connacht Rugby)

Sami Bishti (Blackrock College/Leinster Rugby)

Sean Walsh (Coláiste Éinde/Corinthians RFC/Connacht Rugby)

Sean Walsh (MU Barnhall RFC/Leinster Rugby)

Thomas Dougan (Royal School Armagh/Ulster Rugby)

Tyrese Abolarin (QUB/Ulster Rugby)

U19 Ireland Management

Kieran Hallett – Head Coach

Jonathon Graham – Assistant Coach

Tommy O’Donnell – Assistant Coach

Noel McKenna – Team Manager

Dr. Barry O’Flanagan – Team Doctor

Nick Lalor – Team Physio

Rob Cassidy – Athletic Development Coach

Eoin Smyth – Team Analyst

Maxi McDonald – Team Logistics

U18 Ireland School Squad

Adam Boyd (RBAI/Ulster Rugby)

Alex Lautsou (Castletroy College/Munster Rugby)

Ben Guerin (Blackrock College/Leinster Rugby)

Ben Moore (Wallace HS/Ulster Rugby)

Bernard White (Blackrock College/Leinster Rugby)

Bobby O’Callaghan (Presentation Brothers College, Cork/Munster Rugby)

Charlie O’Connor (RBAI/Leinster Rugby)

Cillian McGann (Belvedere College SJ/Leinster Rugby)

Connor McVicker (Belfast Royal Academy/Ulster Rugby)

Connor Patton (RBAI/Ulster Rugby)

Daniel O’Connell (Ardscoil Ris/Munster Rugby)

Fionn Rowsome (Crescent College Comprehensive College SJ/Munster Rugby)

Geoff O’Sullivan (Terenure College/Leinster Rugby)

Geoff Wall (Blackrock College/Leinster Rugby)

Harry Goslin (Belvedere College SJ/Leinster Rugby)

Henry Maher (Cistercian College Roscrea/Leinster Rugby)

Isaac Reid (Wesley College/Leinster Rugby)

James Kerr (RBAI/Ulster Rugby)

Jamie Walsh (Cistercian College Roscrea/Munster Rugby)

Joe Christie (St. Mary’s College/Leinster Rugby)

Jonathon Ginnety (Castleknock College/Leinster Rugby)

Josh Mulligan (Gonzaga College/Leinster Rugby)

Lee Fitzpatrick (Newbridge College/Leinster Rugby)

Luke Kelly (Newbridge College/Leinster Rugby)

Myles Berman (St. Michael’s College/Leinster Rugby)

Nathan Noble (Sullivan Upper HS/Ulster Rugby)

Ollie Fitzsimmons (Wallace HS/Ulster Rugby)

Owen O’Kane (Rainey Endowed School/Ulster Rugby)

Owen Twomey (St. Michael’s College/Leinster Rugby)

Paul Neary (St. Mary’s College/Leinster Rugby)

Ronan Kelly (St. Gerard’s College/Leinster Rugby)

Russell Alo Velkune (Campbell College/Ulster Rugby)

Sam Warwick (Wallace HS/Ulster Rugby)

Tom Walsh (Clongowes Wood College/Connacht Rugby)

U18 Ireland Schools Management

Michael Hodge – Head Coach

Brendan O’Connor – Assistant Coach

Morgan Codyre – Assistant Coach

Stephen O’Hara – Team Manager

Prof. John Ryan – Team Doctor

David Lyons – Team Physio

James O’Leary – Athletic Development Coach

Mo Dempsey – Team Logistics