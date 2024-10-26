Energia All-Ireland League Women’s Division: Round 4 Results Round-Up
Maeve Liston’s late try saw Blackrock College put a halt to Wicklow’s winning run in the Energia All-Ireland League, while Old Belvedere, UL Bohemian, Galwegians, and new leaders Railway Union all piled on the points to record big victories.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 4:
Saturday, October 26 –
WICKLOW 10 BLACKROCK COLLEGE 17, Ashtown Lane
Scorers: Wicklow: Try: Rachel Griffey; Con: Beth Roberts; Pen: Beth Roberts
Blackrock College: Tries: Casey Jackson, Aoife Moore, Maeve Liston; Con: Hannah O’Connor
HT: Wicklow 7 Blackrock College 7
WICKLOW: Ella Roberts; Clara Dunne, Robyn Johnston, Roisin Stone, Naoise O’Reilly; Beth Roberts, Erin McConnell; Caoimhe Molloy, Eimear Douglas (capt), Erana Te Moananui, Laura Newsome, Caitlin Griffey, Ciara O’Leary, Ciara Short, Rachel Griffey.
Replacements: Faith Morley, Valerie Conyard, Renee Koper, Emily Roberts, Jennifer Madden, Sarah Gleeson, Saoirse O’Reilly.
BLACKROCK COLLEGE: Andrea Murphy; Maggie Boylan, Tess Proos, Cara Martin, Anna Doyle; Lisa Mullen, Casey Jackson; Aoife Moore, Sarah Delaney, Ava Fannin, Clíodhna Ní Chonchobhair, Koren Dunne, Ann-Marie Rooney, Lynn Koelman, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Manuela McCarthy, Kate Jordan, Mya Alcorn, Amelia McFarland, Leah Reilly, Maeve Liston, Kate Barry.
BALLINCOLLIG 10 OLD BELVEDERE 40, Tanner Park
Scorers: Ballincollig: Try: Laurileigh Baker; Con: Emma Connolly; Pen: Emma Connolly
Old Belvedere: Tries: Emma Kelly 2, Eowyn Edwards, Emma Tilly, Megan Edwards 2; Cons: Ellie O’Sullivan Sexton 5
HT: Ballincollig 0 Old Belvedere 21
BALLINCOLLIG: Alison Kelly; Niamh Crotty, Kate O’Sullivan, Michelle O’Driscoll (capt), Brighid Twohig; Emma Connolly, Eve Prendergast; Alisha Flynn, Katelyn Fleming, Olivia Hay Mulvihill, Anna Kavanagh, Amelia Green, Caolainn Healy, Aoibheann McGrath, Shirley Bailey.
Replacements: Niamh McCarthy, Clodagh Walsh, Laurileigh Baker, Sara Akinrinbola, Miriam Murphy, Áine Dunniece, Vicki Good.
OLD BELVEDERE: Eowyn Edwards; Vanessa Hullon, Emma Tilly, Emma Kelly, Megan Edwards; Ellie O’Sullivan Sexton, Jade Gaffney; Hannah Wilson, Lisa Cullan, Clodagh Dunne (capt), Grace Tutty, Orlaith McAuliffe, Juliet Byrne, Áine Rutley, Kara Mulcahy.
Replacements: Sinead Farrell, Amy Bond, Amelia Ekstrand, Kate Ballance, Georgia Foley, Dilara Sayan.
COOKE 0 UL BOHEMIAN 94, Shaw’s Bridge
Scorers: Cooke: –
UL Bohemian: Tries: Alana McInerney 2, Lucia Linn, Chisom Ugwueru 6, Kate Flannery, Beth Buttimer, Claire Bennett, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse, Caitriona Finn, Laoise McGonagle; Cons: Kate Flannery 5, Caitriona Finn 2
HT: Cooke 0 UL Bohemian 41
COOKE: Daina Marks; Lalia Juul-Dam, Molly Boyd, Adi Likuceva, Katie Gilmour; Amanda Morton, Georgia Boyce; Ella Garland, Eimear McQuillan, Alanagh van Staden, Sorcha Mac Laimhin, Megan Simpson (capt), Sunita Raja, Enya Hughes, Stacey Sloan.
Replacements: Fiona McCaughan, Freya Craig, Beth O’Connell, Lauren Patton.
UL BOHEMIAN: Abby Moyles; Alana McInerney, Lucia Linn, Éabha Nic Dhonnacha, Chisom Ugwueru; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Grainne Burke, Beth Buttimer, Eilís Cahill, Claire Bennett, Sarah Garrett, Clodagh O’Halloran, Brianna Heylmann, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Ciara McLoughlin, Orla Curtin, Niamh Brodie, Aoibheann Hahessy, Muirne Wall, Caitriona Finn, Laoise McGonagle.
GALWEGIANS 48 TULLOW 0, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Tries: Gemma Faulkner, Sarah Purcell 2, Emily Foley 2, Elizabeth McNicholas, Orla Fenton, Grace Browne Moran; Cons: Sinead O’Brien 4
Tullow: –
HT: Galwegians 33 Tullow 0
GALWEGIANS: Sophie Cullen; Gemma Faulkner, Sarah Purcell, Lorna Morrin, Emily Foley; Sinead O’Brien, Grainne Moran; Ellen Connolly (capt), Elizabeth McNicholas, Róisín Maher, Orla Fenton, Sarah McCormick, Ailish Quinn, Mollie Starr, Grace Browne Moran.
Replacements: Stacy Hanley, Eve Tarpey, Jessica Loftus, Laura Hastings, Grace Fennell, Megan Connolly, Holly O’Dwyer.
TULLOW: Roisin O’Toole; Lisa O’Toole, Chloe Farrell, Alex O’Brien, Leanne Savage; Aoife McGrath, Alice Carroll; Annie Gardiner, Anna O’Neill, Joanna Mahon, Nicola Caldbeck, Orla Hanlon, Emma Byrne, Carla Cloney, Grace Kelly (capt), Lana Brennan.
Replacements: Catherine Dempsey, Niamh Ryan, Courtney Kelly, Hilary Fitzgerald, Jacinta Byrne, Lauren Walsh.
RAILWAY UNION 77 SUTTONIANS 10, Park Avenue
Scorers: Railway Union: Tries: Claire Boles 2, Amanda Berta 2, Niamh Byrne, Caoimhe McCormack 2, Poppy Garvey, Leah Tarpey, Laura Sheehan, Lindsay Peat, Evelyn Donnelly, Ailsa Hughes; Cons: Nikki Caughey 4, Amanda Berta 2
Suttonians: Tries: Lauren Farrell McCabe, Julia O’Connor
HT: Railway Union 39 Suttonians 5
RAILWAY UNION: Caoimhe McCormack; Amanda Berta, Niamh Byrne (capt), Leah Tarpey, Laura Sheehan; Nikki Caughey, Hannah Scanlan; Patricia Doyle, Emily Gavin, Megan Collis, Aoife McDermott, Poppy Garvey, Claire Boles, Molly Boyne, Lindsay Peat.
Replacements: Meabh Keegan, Kirstie Stevenson, Salome Trauth, Siobhan McCarthy, Evelyn Donnelly, Ailsa Hughes, Aimee Clarke.
SUTTONIANS: Laura Claridge; Anne Marie Cullen, Mairead McErlean, Meabh O’Brien (capt), Clara Sexton; Lauren Farrell McCabe, Meabh Collins; Ciara Spencer, Carrie O’Keeffe, Aoife Brennan, Caoimhe Guinan, Nicola Bolger, Lena Kibler, Orla McDonald, Julia O’Connor.
Replacements: Isa Prins, Esmee Ligtvoet, Caoimhe Hoy, Mary Healy, Ella Juan, Sophie Gibney, Inaya Madyun.
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