Energia All-Ireland Men’s Junior Cup: First Round Results Round-Up

All four Leinster clubs advanced to the quarter-final stage of the Energia All-Ireland Men’s Junior Cup , while Kilfeacle & District, who lifted the trophy in January 2020, were knocked out by Cooke in Belfast.

ENERGIA ALL-IRELAND MEN’S JUNIOR CUP FIRST ROUND:

Saturday, October 26 –

CONNEMARA 44 CITY OF DERRY 0, Monastery Field

Scorers: Connemara: Tries: Marty Conneely 2, David O’Reilly 2, Ian Heanue, Jack Vaughan; Cons: Ian Staunton 4; Pens: Ian Saunton 2

City of Derry: –

HT: Connemara 22 City of Derry 0

CONNEMARA: Henry O’Toole; Eoin Burke, Ethan Griffiths, Ian Heanue, Marty Conneely; Shane Sweeney, Michael O’Toole; David O’Reilly, Ian Staunton (co-capt), Niall Staunton, Jack Keaney, TJ Berry, Diarmuid Roche, Tommy Mullen, David McDonagh (co-capt).

Replacements: Dylan Staunton, Jamie Pryce, Jack Vaughan, Oran O’Neill, John O’Brien, Alan Keogh.

CITY OF DERRY: David Lapsley; Chris Boyd, David Graham (capt), Jack Beattie, Ciaran Feeney; Matthew Orr, Jamie Millar; Jordan Burns, Cathal Cregan, Nathan Campbell, Aaron Reilly, Finn McDonnell, Jake McDevitt, Ryan Higgins, Stephen Corr.

Replacements: Tom Cameron, Lowry McCollum, Shane Beattie, Mike Rankin, Charlie Robinson.

COOKE 27 KILFEACLE & DISTRICT 15, Shaw’s Bridge

Scorers: Cooke: to follow

Kilfeacle & District: to follow

HT: Cooke 22 Kilfeacle & District 10

COOKE: Andy McMurray; Jack Knox, Kyle Mitchell, John Laughlin, George Robb; Tim Emerson, Ryan Flavelle (capt); Tom-Arthur Donnan, Ben Pentland, Jacksan Milligan, Callum Foreman, Joe Mallinson, Rhodri Phillips, Stuart Elwood, Jason Lyons.

Replacements: Ethan Sloan, Toby Mannus, Stephen Foreman, Andy Hanna, Connor Phillips.

KILFEACLE & DISTRICT: Timmy Clarke; Killian Noonan, Jacques van Wyngaardt, Michael McCormack, Dubhan O’Grady; Luke Heuston, Gavin Heuston; Bob Purcell, Brendan Barron, Richard Whitney, Darragh Kennedy, Tom Fogarty, Beau Walker, Brian Barlow, Gavin McCormack.

Replacements: Danny Lambe, Bryan Barron, Adam Crowe, Cathal Hallissey, James Hogan.

DUNMORE 20 SEAPOINT 26, Fairgreen Pitches

Scorers: Dunmore: Tries: Stephen O’Toole, Martin Cummins; Cons: Conor Burns 2; Pens: Conor Burns 2

Seapoint: Tries: James Newman, John Ascough, Dan O’Donovan 2; Cons: James Brindley 3

HT: Dunmore 17 Seapoint 14

DUNMORE: Jamie Coen; Tomas Cronin, Bradley Hughes, Conor Burns (capt), Dylan Brady; Brendan Carr, Colin Lyons; Andrew Glynn, Jamie Geraghty, Stephen O’Toole, Vauter van den Berg, Martin Cummins, Andrew Doherty, Austin Brummer, Jamie Bowens.

Replacements: Ronan Mullins, Scott Holloway, Chris Donlon, Sam Glynn, Eoin Reddington.

SEAPOINT: Matthew McDonald; Alex Lee, Gareth Hughes, Matt McKenna (capt), James Newman; James Brindley, Sam Montayne; Josh Whelan, Sean Finn, Conor Eivers, Jamie Balmaine, Daniel Montayne, Dave Murphy, John Ascough, Dan O’Donovan.

Replacements: Conor Anderson, Dylan Kirara, Donal McMahon, Liam Forster, Corey Robinett.

ENNISKILLEN 63 TUAM 7, Mullaghmeen

Scorers: Enniskillen: Tries: Sam Balfour 3, Henry Keys 2, Daire Hill, Nathan Cullinan 2, George Foster, Penalty try; Cons: Eddie Keys 9, Pen try con; Pen: Eddie Keys

Tuam: Try: Johannes Terblanche; Con: Carl Ward

HT: Enniskillen 35 Tuam 0

ENNISKILLEN: Daire Hill; Sam Balfour, James Ferguson (capt), James Trotter, Tim Harte; Eddie Keys, Matthew Dane; Cameron Smith, Nathan Cullinan, Matthew Graham, Jack Rutledge, Neil Rutledge, Michael Rooney, Angus Keys, Henry Keys.

Replacements: George Foster, Oisin Timoney, Tomas Scallon, Kyle Davis, Simon McIlveen.

TUAM: Conor O’Shaughnessy; Luke Cronin, Ross Fahy, Johannes Terblanche, Joshua Giblin; Carl Ward, Sean Brandon; Seamus Hurley, Sean Maughan (capt), Wynand Terblanche, Daithi Gleeson, Alan Finnerty, Owen Swan, Eoin Sweeney, Owen Halion.

Replacements: Mitchell Adeyeye, Cormac Lyons, Stephen Leo, Oisin McWalter, Liam O’Shaughnessy.

MALLOW 30 BECTIVE RANGERS 43, the Beeches

Scorers: Mallow: Tries: Steven Finn, Hunter Cowan, Ryan Clifford; Cons: Hunter Cowan 3; Pens: Hunter Cowan 3

Bective Rangers: Tries: Mikey O’Hare 2, Ben Garrett, Shane O’Meara, Rory Mulvihill, Donagh Lawler; Cons: Mikey O’Hare 5; Pen: Mikey O’Hare

HT: Mallow 9 Bective Rangers 10

MALLOW: Barry Taylor; Jimmy Glynn, Dylan Walsh, Kenneth Mills, Ryan Clifford; Hunter Cowan, Stephen Hayes; Aaron Holland, Darragh Clifford, Steven Finn, Owen Glynn, Rory Murphy, Micheál O’Callaghan (capt), Michael Hayes, Ryan Stewart.

Replacements: Tom Connachton, Chris O’Regan, Brian Henry, David Walsh, Jaeden Searra.

BECTIVE RANGERS: Tim Carroll; Mikey O’Hare, Craig Cantwell, Ben Garrett, Shane O’Meara; Oliver Foote, Bobby Holland; Rory Mulvihill, Luke Mion, Conor Kelly, Tadhg O’Dwyer, Gavin Kelly, Donagh Lawler, Tiarnan McCloskey (capt), Mattie Keane.

Replacements: Scott Barron, Ger Warde, Paddy Sheeran, Shane O’Loughlin, Rory O’Brien.

SUTTONIANS 36 NEWCASTLE WEST 18, JJ McDowell Memorial Grounds

Scorers: Suttonians: Tries: Louis Gallagher, Jose Maria, James Buckenbridge 2, Darragh Kelly; Cons: Jack Gallagher 4; Pen: Jack Gallagher

Newcastle West: Tries: Sean Murphy, Cian Mulcahy; Con: Andrew Mortell; Pens: Andrew Mortell 2

HT: Suttonians 14 Newcastle West 6

SUTTONIANS: Jack Gallagher; Louis Gallagher, Jose Maria, Joe Kelly, James Buckenbridge; Ioan Williams, Hugh Duignan; Conor Kelly, Oscar Reilly, Daniel Flood, Cian Buckley, Ciaran Bolger, Matthew Linehan, Rory Litchfield (capt), James McConnon.

Replacements: Simon Feeney, Gar Connolly, Dean Moore, Jack Ussher, Darragh Kelly.

NEWCASTLE WEST: Andrew Mortell; Giorgi Kilasonia, Sean Darcy, Sean Murphy, Liam Treacy; Michael Bourke, Aaron Rice; Shane Breen, Kieran Copse, John Walsh, Gerald Griffin, Alan O’Riordan (capt), Jason Woulfe, Jack Corkery, Cian Mulcahy.

Replacements: Cormac Browne, Bobby O’Donovan, Podge Roche, James Guina, Daniel Normoyle.

THOMOND 16 DROMORE 32, Liam Fitzgerald Park

Scorers: Thomond: Try: Jake Connolly; Con: Jason Kiely; Pens: Jason Kiely 3

Dromore: Tries: Richard Dickson, Adam McDonald 2, Dean Dillon; Cons: Lee Steenson 3; Pens: Adam Keating, Lee Steenson

HT: Thomond 10 Dromore 3

THOMOND: Jamie McGarry; Luke Costello, Josh Dillon, Jake Connolly, Andrew Lyons; Jason Kiely, Evan Maher; Riann Burke, Colin Slater, Werner Kruger, Morgan Bateman, Cian Gorey, Riann O’Dwyer, Kealan McMahon (capt), Joe Costello.

Replacements: Jack O’Shea, Sean Rice, Kian McGrath, Makz Zerdel, Dean O’Brien.

DROMORE: Adam McDonald; Andrew Rutledge, Jonny Hunter, Dean Dillon, Jack Dillon; Adam Keating, Josh Patterson; Adam Hanna, Harry Long, Andrew Black, Ross Bingham, Matthew McMaster, Richard Dickson, Ryan Hughes (capt), Gary Dillon.

Replacements: Rory Stewart, Matthew Millar, Matthew Thompson, Aaron Stewart, Lee Steenson.

TULLOW 34 CREGGS 26, Blackgates

Scorers: Tullow: Tries: Martin Cole, Brian Keogh, Stephen Smith 2; Cons: Adam Johnson 4; Pens: Adam Johnson 2

Creggs: Tries: Tom Farrell, Shane Dowd; Cons: Shane Purcell 2; Pens: Shane Purcell 4

HT: Tullow 14 Creggs 16

TULLOW: Dara Cosgrave; Tadgh Walsh, Ryan Jordan, Adam Johnson, Ryan O’Neill; Peter Burgess, Garrett Fitzgerald; Scott Caldbeck (capt), Brian Keogh, Tom Cashen, Joe Waters, Martin Cole, Jack McDonald, Fiach O’Byrne, Stephen Smith.

Replacements: Pat Hickey, Fiach Kavanagh, Jack Rogers, Colm Gorry, Tadhg McCarthy Griffin, Philip Byrne, William Brien, Sean Nolan.

CREGGS: Darren Gately; Tommy Devine, Shane Dowd, Mark Purcell, Chris Duignan; Shane Purcell, Mark Dowd; Tom Farrell, Sean Óg Higgins, Eoghan Cahill, Ciaran Purcell, Xavier Woodhouse, Lee Kilcoyne, James Brandon (capt), Brian Diffley.

Replacements: Danny Arnold, Tom O’Brien, Aidon Kelly, Brian Cleary, Mark Kilcommons, Tommy Curley, Mikey Feeley, Mike Farrell.

