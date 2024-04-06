Energia All-Ireland League Women’s Division: Round 17 Results Round-Up
Railway Union booked their place in the April 28 final, and ended leaders UL Bohemian’s 14-match winning run in the process, while Wicklow struck late against Galwegians to make it back-to-back victories.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 17:
Saturday, April 6 –
GALWEGIANS 21 WICKLOW 22, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Tries: Stacy Hanley, Orla Dixon, Zorya Surguet; Cons: Emma Keane 3
Wicklow: Tries: Jessica Griffey 2, Laura Newsome, Linda Dempsey; Con: Beth Roberts
HT: Galwegians 14 Wicklow 5
GALWEGIANS: Sinead O’Brien; Chloe Casey, Orla Dixon, Zorya Surguet, Evanna Finn; Emma Keane, Emma O’Leary; Ruth Whittle, Elizabeth McNicholas, Katherine Mahon, Orla Fenton, Dearbhla Canty, Mollie Starr, Stacy Hanley, Jane Neill.
Replacements: Eve Tarpey, Cara Connolly, Lily Claffey Howard, Shauna Macklin.
WICKLOW: Alannah Dixon; Saoirse O’Reilly, Robyn McCarthy, Jennifer Madden, Naoise O’Reilly; Robyn Johnston, Beth Roberts; Linda Dempsey, Eimear Douglas (capt), Lauren Barry, Laura Newsome, Jessica Griffey, Ciara O’Leary, Ciara Short, Nicola Schmidt.
Replacements: Valerie Conyard, Nicole Humby, Katherine Ward.
BLACKROCK COLLEGE 32 COOKE 5, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Anna Doyle, Catherine Martin, Maggie Boylan 2, Ava Fannin, Anna Potterton; Con: Clíodhna O’Sullivan
Cooke: Try: Ella Garland
HT: Blackrock College 12 Cooke 5
BLACKROCK COLLEGE: Maggie Boylan; Mya Alcorn, Anna Doyle, Catherine Martin, Clíodhna O’Sullivan; Lisa Mullen, Ann-Marie Rooney; Ava Fannin, Emily Whittle, Shannon Heapes (capt), Clíodhna Ní Chonchobhair, Kate Jordan, Manuela McCarthy, Koren Dunne, Aoife Moore.
Replacements: Aibidh Ní Mháille, Leah Reilly, Shayne Richardson, Anna Potterton, Molly Fitzpatrick, Hannah Hodges.
COOKE: Tamzin Boyce; Katie Gilmour, Tara O’Neill, Kelly McCormill, Cindy Cancino; Amanda Morton, Georgia Boyce; Ella Garland, Megan Simpson, Aishling O’Connell, Izzy Harris, Cara O’Kane, Teah Maguire, Stacey Sloan, Gemma McCamley (capt).
Replacements: Fiona McCaughan, Alanagh van Staden, Sorcha Mac Laimhin, Kirsty Jackson, Ashleigh Orchard, Beth O’Connell, Daina Marks.
OLD BELVEDERE 50 BALLINCOLLIG 12, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Tries: Clodagh Dunne 2, Kara Mulcahy, Minnona Nunstedt 2, Hannah Wilson, Katie Layde, Emma Tilly; Cons: Aine Donnelly 5
Ballincollig: Tries: Clare Coombes, Laurileigh Baker; Con: Emma Connolly
HT: Old Belvedere 31 Ballincollig 0
OLD BELVEDERE: Emma Tilly; Grace Tutty, Aoife Rutley, Minnona Nunstedt, Megan Edwards; Aine Donnelly, Jade Gaffney; Hannah Wilson, Melissa Hayden, Katie Layde, Clodagh Dunne, Aine Nagle, Aine Rutley, Kara Mulcahy, Lesley Ring (capt).
Replacements: Hannah Rapley, Alice O’Dowd, Katelynn Doran, Caoimhe Guinan, Eowyn Edwards, Vanessa Hullon, Kate Ballance.
BALLINCOLLIG: Emma Connolly; Ellie Cournane, Michelle O’Driscoll, Alison Kelly, Brighid Twohig; Kelly Griffin, Gemma Lane; Alix Cunneen, Aoife Fleming, Clare Coombes, Gillian Coombes, Laurileigh Baker, Meaghan Kenny, Shirley Bailey, Tiare Siguenza (capt).
Replacements: Sinead O’Donnell, Aoife Madigan, Kate O’Sullivan, Grace Buckley, Miriam Murphy.
RAILWAY UNION 43 UL BOHEMIAN 22, Park Avenue
Scorers: Railway Union: Tries: Grainne O’Loughlin, Claire Keohane, Lindsay Peat, Maddy Aberg, Ailsa Hughes 2, Faith Oviawe; Cons: Nikki Caughey 4
UL Bohemian: Tries: Clodagh O’Halloran, Clara Barrett, Alana McInerney, Aoife Corey; Con: Kate Flannery
HT: Railway Union 24 UL Bohemian 5
RAILWAY UNION: Claire Keohane; Aimee Clarke, Niamh Byrne (capt), Maddy Aberg, Ava Ryder; Nikki Caughey, Ailsa Hughes; Grainne O’Loughlin, Meabh Keegan, Sophie Barrett, Salome Trauth, Faith Oviawe, Patricia Doyle, Molly Boyne, Lindsay Peat.
Replacements: Claire Byrne, Kirstie Stevenson, Rebecca Draper, Michaela Johnson O’Neill, Kayla Waldron, Sarah Browne, Leahy Tarpey.
UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Alana McInerney, Stephanie Nunan (capt), Rachel Allen, Clara Barrett; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Ciara O’Dwyer, Beth Buttimer, Fiona Reidy, Claire Bennett, Clodagh O’Halloran, Jane Clohessy, Brianna Heylmann, Ciara Monahan.
Replacements: Lily Brady, Ciara McLoughlin, Sarah Garrett, Eva McCormack, Aoife O’Shaughnessy, Muirne Wall, Aoibhe O’Flynn.