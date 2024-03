Energia All-Ireland League Men’s Divisions: Round 16 Results Round-Up

The battle for home advantage in the Division 1A semi-finals has grown even tighter after today’s results, while Garryowen and Highfield both gained ground in the push for the promotion play-offs in Division 1B.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS:

Saturday, March 23 –

DIVISION 1A:

BALLYNAHINCH 10 LANSDOWNE 5, Ballymacarn Park

Scorers: Ballynahinch: Try: Bradley Luney; Con: Conor Rankin; Pen: Conor Rankin

Lansdowne: Try: Cathal Eddy

HT: Ballynahinch 7 Lansdowne 5

BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Ethan Graham, George Pringle, Mark Best, Aaron Sexton; Jack Milligan, Conor McKee; Kyle McCall (capt), Claytan Milligan, James French, Bradley Luney, Declan Horrox, Reuben Crothers, Zack McCall, Greg Jones.

Replacements: Josh Hanlon, John Dickson, George Saunderson, Callum Irvine, Ben Carson, Chris Gibson, Paul Kerr.

LANSDOWNE: Cillian Redmond (capt); Cathal Eddy, Andy Marks, Rory Parata, Tom Roche; Stephen McMahon, James Kenny; George Morris, Tom Barry, Greg McGrath, Jack Cooke, Ruairi Clarke, Clive Ross, Liam Forster, Hardus van Eeden.

Replacements: Luke Thompson, Ben Popplewell, Conor McMenamin, Paul Wilson, Jack Matthews, Tom Monaghan.

CITY OF ARMAGH 36 SHANNON 26, Palace Grounds

Scorers: City of Armagh: Tries: Neil Faloon 2, James McNabney, Lewis Finlay, Paul Mullen; Cons: Shea O’Brien 4; Pen: Shea O’Brien

Shannon: Tries: John O’Sullivan, Kelvin Brown, Dan Hurley, Lee Nicholas; Cons: Mike Cooke 3

HT: City of Armagh 17 Shannon 14

CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien; Glen Faloon, Matthew Hooks, Tim McNiece, Sam Cunningham; Evin Crummie, Lewis Finlay; Niall Carville, James McCormick, Cameron Doak, James Crummie, Josh McKinley (capt), James McNabney, John Glasgow, Neil Faloon.

Replacements: Jack Treanor, Paul Mullen, Jonny Morton, Barry Finn, Brayden Laing, Kyle Faloon.

SHANNON: John O’Sullivan; Stephen Kiely, Cian O’Halloran, Harry Long, Dan Hurley; Mike Cooke, Will Reilly; Conor Glynn, Jordan Prenderville, Luke Rigney, Gus Ryan, David Maher, Jade Kriel, Kelvin Brown, Lee Nicholas (capt).

Replacements: Kieran Ryan, Alex Long, Darragh McSweeney, Daniel Okeke, Alan Flannery, Sam Birrane.

CORK CONSTITUTION 23 TERENURE COLLEGE 26, Temple Hill

Scorers: Cork Constitution: Tries: tbc, Matthew Bowen; Cons: Rob Hedderman 2; Pens: Rob Hedderman 3

Terenure College: Tries: Craig Adams, Alan Bennie 2, Levi Vaughan; Cons: Aran Egan 3

HT: Cork Constitution 17 Terenure College 14

CORK CONSTITUTION: Rob Hedderman; Rob Jermyn, Billy Crowley, Harry O’Riordan, Matthew Bowen; Te Atawhai Mason, Adam Maher; Mark Donnelly, Billy Scannell, Luke Masters, Sean Duffy, John Forde, Jack Kelleher, Ronan O’Sullivan, David Hyland (capt).

Replacements: Danny Sheahan, Alessandro Heaney, Kamil Nowak, Matisse Lamarque d’Arrouzat, Louis Kahn, Niall Kenneally.

TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Conor Phillips, Sam Berman, Peter Sylvester, Craig Adams; Aran Egan, Alan Bennie; Campbell Classon, Levi Vaughan, Adam Tuite, Harrison Brewer (capt), Mikey O’Reilly, Adam Melia, Luke Clohessy, Jordan Coghlan.

Replacements: Max Russell, Conan O’Donnell, Matthew Caffrey, Jim White, Cillian Keaney, Barry Galvin.

UCD 38 CLONTARF 32, UCD Bowl

Scorers: UCD: Tries: Ruairi Shields 3, Ross Deegan, James Tarrant; Cons: Michael Moloney 5; Pen: Michael Moloney

Clontarf: Tries: Dylan Donnellan 2, Peter Maher, Conor Kelly, Aitzol King, Jim Peters; Con: Conor Kelly

HT: UCD 24 Clontarf 5

UCD: James Tarrant; Ross Deegan, Tim Corkery, Luke Kritzinger, Ruairi Shields; Michael Moloney, Rob Gilsenan; Hugo O’Malley, Bobby Sheehan (capt), Evin Coyle, Gerry Hill, Conor O’Tighearnaigh, Rory Byrne, Michael Colreavy, Matthew Healy.

Replacements: Lucas Maguire, Tom O’Riordan, Jack Molony, Bill Burns, Niall Carroll, Ruben Moloney.

CLONTARF: Tadhg Bird; Aitzol King, Mikey McGiff, Matt D’Arcy, Noah Sheridan; Conor Kelly, Louis O’Reilly; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Josh Murphy, Ruadhan Byron, JJ O’Dea, Tony Ryan.

Replacements: Barry Gray, Darragh Bolger, Declan Adamson, Sean Finlay, Peter Maher, Jim Peters.

YOUNG MUNSTER 26 DUBLIN UNIVERSITY 10, Tom Clifford Park

Scorers: Young Munster: Tries: Gearoid Mulcahy, Fionn Gibbons, Aaron Roulston, Penalty try; Cons: Tadhg Bennett, Cian Casey, Pen try con

Dublin University: Tries: Zach Baird, Paddy McCarthy

HT: Young Munster 19 Dublin University 5

YOUNG MUNSTER: Aidan Shortall; James O’Brien, Fionn Gibbons, Harry Fleming, Gearoid Mulcahy; Tadhg Bennett, Jack Lyons; David Begley, Chris Moore, Conor Bartley, Tom Goggin, Alan Kennedy (capt), Stephen McLoughlin, Bailey Faloon, John Foley.

Replacements: Aaron Roulston, Paul Allen, James Horrigan, Eoin McCormack, Marcus Lyons, Cian Casey.

DUBLIN UNIVERSITY: Harry Colbert; Davy Colbert, Charlie Beckett, Louis McDonough, Aidan Henry; Matthew Lynch, Cormac King; Paddy McCarthy, Conall Henchy, Jerry Cahir, Juan Beukes, Dan Barron, Aaron Coleman, Diarmuid McCormack (capt), John Vinson.

Replacements: Zach Baird, Thomas Connolly, Max Dunne, Kev Jackson, Oscar Cawley, Victor Allen.

DIVISION 1B:

BLACKROCK COLLEGE 21 OLD BELVEDERE 17, Stradbrook

Scorers: Blackrock College: Tries: Niall Hardiman, Matthew Dwan, David Heavey; Cons: James Fennelly 3

Old Belvedere: Tries: Calum Dowling, Fionn McWey; Cons: David Wilkinson 2; Pen: David Wilkinson

HT: Blackrock College 7 Old Belvedere 17

BLACKROCK COLLEGE: Brian Colclough (capt); Matthew Dwan, Dave McCarthy, Peter Quirke, David Heavey; James Fennelly, Eoin Joy; Andrew Savage, Niall Hardiman, Shane Connolly, Hugh Doyle, Roy Whelan, Inigo Cruise O’Brien, Dave Fortune, Odhran Ring.

Replacements: Liam Nicholson, Paul McSweeney, Matthew Cosgrove, James Burke, Chris Rolland, Jack Ringrose.

OLD BELVEDERE: Joe White; Jack Keating, Jayden Beckett, John Kiely, Ariel Robles; David Wilkinson, Jack Dunne; Adam Howard, Calum Dowling (capt), Hugh Flood, Fionn McWey, Connor Owende, Paddy Dowling, Tom Mulcair, Kale Thatcher.

Replacements: Cian Cunningham, Hugh Hogan, Evan Tyndall, James Doyle, Rob Jordan, Gavin Nugent.

BUCCANEERS 7 HIGHFIELD 24, Dubarry Park

Scorers: Buccaneers: Try: Mark Earle; Con: Mark Earle

Highfield: Tries: Jamie Shanahan, Richard Cassidy 2, Ross Anthony O’Neill; Cons: Shane O’Riordan 2

HT: Buccaneers 7 Highfield 19

BUCCANEERS: Stephen Mannion; Josh O’Connor, Shane Layden, Daniel Hawkshaw, Tom Shine; Mark Earle, Frankie Hopkins (capt); James Kelly, Matthew Victory, Martin Staunton, Fergus Galvin, Fionn McDonnell, Ryan O’Meara, Brendan Fagan, Oisin McCormack.

Replacements: Oisin Dolan, Dylan Bolger, Finian Murray, Sam Fogarty, Leo McFarlane, Michael Hanley.

HIGHFIELD: Jamie Shanahan; Timothy Duggan, Ben Murphy, Mark Dorgan, Colin O’Neill; Shane O’Riordan, Richard Cassidy; James Rochford, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, John O’Callaghan, Eoin Keating, Dave O’Connell, Ross Anthony O’Neill, Miah Cronin (capt).

Replacements: Ethan Agaimalo, Cillian Buckley, Aidan Keane, Mark Fitzgibbon, Chris Banon, David O’Sullivan.

GARRYOWEN 55 QUEEN’S UNIVERSITY 26, Dooradoyle

Scorers: Garryowen: Tries: Oisin Kearney, Max Clein, Bryan Fitzgerald, Colm Quilligan 2, Neil Cronin, Colm Hogan, Mikey Veale; Cons: Jack Oliver, Kelvin Langan 5; Pen: Kelvin Langan

Queen’s University: Tries: Jonny Hunter, Jack Boal, Matthew Miller, Angus Christie; Cons: James Humphreys, Robbie Johnston, Angus Christie

HT: Garryowen 31 Queen’s University 14

GARRYOWEN: Colm Hogan; Colm Quilligan, Bryan Fitzgerald (capt), Gordon Wood, Oran McNulty; Kelvin Langan, Jack Oliver; George Hadden, Max Clein, Oisin Kearney, Cian Hurley, Jeronimo Ureta Saenz Peña, Des Fitzgerald, Jack Daly, Donnacha Byrne.

Replacements: Dean Fanning, Mikey Veale, Kevin Seymour, Sean Rennison, Neil Cronin, Jack Delaney.

QUEEN’S UNIVERSITY: Rory Telfer; Jonny Hunter, Rory Ellerby, Callum Florence, Cameron Gillanders; James Humphreys, Harvey Patterson; Jack Boal, Alexander Clarke (capt), Matthew Miller, Charlie Irvine, Jake McCay, James McKillop, Josh Stevens, Peter Heasley.

Replacements: George Coen, Andrew Clingan, Patrick McAlpine, Curtis Pollock, Robbie Johnston, Angus Christie.

NAAS 20 OLD WESLEY 39, Forenaughts

Scorers: Naas: Tries: James O’Loughlin, Fionn Higgins; Cons: Craig Ronaldson 2; Pens: Craig Ronaldson 2

Old Wesley: Tries: tbc

HT: Naas 10 Old Wesley 10

NAAS: Fionn Higgins; Jack Sheridan, Donal Conroy (capt), Charlie Sheridan, Sam Cahill; Craig Ronaldson, Tadhg Brophy; Conor Doyle, Niall O’Hanlon, Stephen Lackey, James O’Loughlin, David Benn, Connor McVerry, Will O’Brien, Eoin Walsh.

Replacements: Tadhg Dooley, Connie Campher, Paul Monahan, Muiris Cleary, Derry Lenehan, Ethan Travers.

OLD WESLEY: Nathan Randles; Eoin Murphy, Alex Molloy, Eoin Deegan, Fergus Jemphrey; Ian Cassidy, Ben Stephens; Harry Noonan, Howard Noonan, Cronan Gleeson, Reuben Pim (capt), David Motyer, Cathal Kelly, Josh Pim, Will Fay.

Replacements: Kieran O’Shea, Sam Kenny, Liam O’Neill, Sam Pim, Keith Kavanagh, Bill Corrigan.

UCC 26 ST. MARY’S COLLEGE 31, the Mardyke

Scorers: UCC: Tries: Tom Coughlan 2, Jack O’Sullivan, Sean Edogbo; Cons: Cian Whooley 3

St. Mary’s College: Tries: Peter Ford, Conor Hayes 2, Adam McEvoy, Mark Fogarty; Cons: Mick O’Gara 3

HT: UCC 14 St. Mary’s College 12

UCC: Louis Bruce (capt); Sean Condon, Darragh French, Peter O’Sullivan, Tom Coughlan; Cian Whooley, Andrew O’Mahony; Michael Cogan, Scott Buckley, Danny McCarthy, Conor Ryan, Sam O’Sullivan, Sean Edogbo, Jack O’Sullivan, Patrick McBarron.

Replacements: Luke McAuliffe, Alex Hamilton, Jason Aherne, Peter Hyland, Paddy Gaffney, Daniel Squires.

ST. MARY’S COLLEGE: Conor Hayes; Leandro Ramirez, Mark Fogarty, Mick O’Gara, Steven Kilgallen; Conor Dean, Adam McEvoy; Jack Reidy Walsh, Jack Nelson Murray, Mick McCormack, Daniel Leane, Ian Wickham, Ben Taylor, Ronan Watters (capt), Conor Pierce.

Replacements: Tom O’Reilly, Liam Corcoran, Finn Burke, Andrew Walsh, Cameron Stewart, Peter Ford, Craig Kennedy.

DIVISION 2A:

Cashel 23 Greystones 10, Spafield

MU Barnhall 27 Banbridge 28, Parsonstown

Navan 15 Nenagh Ormond 11, Balreask Old

Old Crescent 22 Ballymena 20, Takumi Park

UL Bohemian 15 Malone 17, Annacotty

DIVISION 2B:

Belfast Harlequins 17 Dungannon 17, Deramore Park

Dolphin 21 Skerries 23, Virgin Media Park

Instonians 48 Rainey 14, Shaw’s Bridge

Malahide 22 Galway Corinthians 24, Estuary Road

Wanderers 19 Sligo 26, Merrion Road

DIVISION 2C:

Ballina 35 Enniscorthy 31, Heffernan Park

Bangor 21 Bruff 6, Upritchard Park

Clogher Valley 19 Midleton 21, the Cran

Galwegians 46 Clonmel 13, Crowley Park

Omagh Academicals 30 Tullamore 17, Thomas Mellon Playing Fields