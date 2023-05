Clontarf and Terenure College meet in the 2022/23 Energia All-Ireland League Men’s Division 1A Final. Sunday May 7 th 2023

Energia All-Ireland League Men’s Division 1A Final

Clontarf v Terenure College, Aviva Stadium, 3pm (TG4)

Scorers: Clontarf: Try: Aitzol Arenzana-King, JJ O’Dea, Alex Soroka, Con: Steve Crosbie.

Terenure College: Try: Adam La Grue, Craig Adams, Stephen O’Neill; Pen: Caolan Dooley 7; Con: Caolan Dooley 2

HT: Clontarf 10 Terenure College 18

TIME LINE: 2 minutes – Terenure College Penalty: Caolan Dooley – 0-3; 10 Minutes – Clontarf Try: Aitzol Arenzana-King – 5-3; 20 minutes – Clontarf Try: JJ O’Dea – 10-3; 25 minutes – Terenure College Penalty: Caolan Dooley – 10-6; 34 minutes – Terenure College Try: Adam La Grue – 11-6; 40 minutes – Terenure College Try: Craig Adams – 16-10; Conversion – Caolan Dooley – 18-10; Half Time: Clontarf 10 Terenure College 18; 42 minutes – Terenure College Penalty: Caolan Dooley – 10-21; 49 minutes – Clontarf Try: Alex Soroka – 15-21; Conversion – Steve Crosbie – 17-21; 52 minutes – Terenure College Penalty: Caolan Dooley – 17-24; 54 Minutes – Terenure College Penalty: Caolan Dooley – 17-27; 60 minutes – Terenure College Penalty: Caolan Dooley – 17-30; 65 Minutes – Terenure College Try: Stephen O’Neill – 17-35; Conversion Caolan Dooley – Caolan Dooley – 17-37; 69 Minutes – Terenure College Penalty: Caolan Dooley – 17-40.

CLONTARF: 15 Tadhg BIRD, 14 Aitzol ARENZANA-KING, 13 Hugh COONEY, 12 Matt D’ARCY (c), 11 Michael BROWN; 10 Steve CROSBIE, 9 Angus LLOYD; 1 Ivan SOROKA, 2 Dylan DONNELLAN, 3 Ben GRIFFIN, 4 Fionn GILBERT, 5 Mick KEARNEY, 6 Alex SOROKA, 7 JJ O’DEA, 8 Tony RYAN.

Replacements: 16 Cathal O’FLYNN, 17 Darragh BOLGER, 18 Ed KELLY, 19 Ben MURPHY, 20 Conor KELLY, 21 Cian O’DONOGHUE, 22 JP PHELAN, 23 Brian DEENY.

TERENURE COLLEGE RFC: 15 Adam LA GRUE, 14 Stephen O’NEILL, 13 Colm DE BUITLÉAR, 12 Caolan DOOLEY, 11 Craig ADAMS; 10 Callum SMITH, 9 Alan BENNIE; 1 Marcus HANAN, 2 Levi VAUGHAN, 3 Adam TUITE, 4 Harrison BREWER (c), 5 Michael MELIA, 6 Adam MELIA, 7 Luke CLOHESSY, 8 Jordan COGHLAN.

Replacements: 16 Robbie SMYTH, 17 Campbell CLASSON, 18 Andrew KEATING, 19 Matthew CAFFREY, 20 Conall BOOMER, 21 Conor MCKEON, 22 Cathal MARSH, 23 Henry MCERLEAN.