2023 IRFU Junior Men’s Interprovincial Series – Round 2

It’s Round 2 of the IRFU Junior Men’s Interprovincial Series with big games hosted in Portlaoise RFC and Inishowen RFC.

Related News

Saturday May 6th 2023

Google Ad Manager – 300×250 – In Article

IRFU Junior Men’s Interprovincial Series Round 2

Leinster v Connacht, Portlaoise RFC, 2:30pm

Ulster v Munster, Inishowen RFC, 2:30pm

Round 2 Previews:

Connacht Junior Men – Round 2 Team News

Leinster Junior Men – Round 2 Team News

Munster Junior Men – Round 2 Team News

Ulster Junior Men – Round 2 Team News

LEINSTER JUNIOR MEN: 15. Robbie Vallejo (Boyne RFC), 14. Ciaran Fennessy (Athy RFC), 13. Mikey Russell (Clondalkin RFC), 12. Mark Kehoe (Gorey RFC), 11. Stephen Meagher* (DLSP FC), 10. Craig Miller (Athy RFC) (CAPTAIN), 9. Tristan Brady (Monkstonwn FC), 1. Rob Scully (Cill Dara RFC), 2. Graham Reynolds (Balbriggan RFC), 3. Hugh Carolan (Boyne RFC), 4. Wes Carter (Kilkenny RFC), 5. Ger Ward (Bective FC), 6. Ruadhán McDonnell (Monkstown FC), 7. Garry Dunne* (Kilkenny RFC), 8. John Dever (Monkstown FC). Replacements: 16. James Brennan* (Monkstown FC), 17. Mike Tracey (Roscrea RFC), 18. Dylan Casey (Edenderry RFC), 19. Benny McManus (Longford RFC), 20. Mark Bennett* (Bective FC), 21. Paulie Tolofua (DLSP FC), 22. Jake McDonald* Kilkenny RFC), 23. Garrett Fitzgerald* (Tullow RFC).

CONNACHT JUNIOR MEN: 15. Henry O’Toole (Connemara RFC), 14. Ross Murphy-Sweeney (Buccaneers RFC), 13. Eoghan Coyle (Creggs RFC), 12. Barry Walsh (Castlebar RFC), 11. Ethan Griffiths (Connemara RFC), 10. Shane Purcell (Creggs RFC) 9. Michael O’Toole (Captain), (Connemara RFC), 1. Aidan Healy (Ballyhaunis RFC), 2. Benjamin Hynes (Sligo RFC), 3. Ian Staunton (Connemara RFC), 4. Rory Murphy (Ballinrobe RFC), 5. Oisin Halpin (University of Galway RFC), 6. Brian Diffney (Creggs RFC), 7. Tommy Mullin, (Connemara RFC), 8. Fintan Cawley (Ballyhaunis RFC) Replacements: Jamie Gerathy (Dunmore RFC*), Stephen O’Toole (Dunmore RFC), Craig Hansberry (Ballinrobe RFC), Liam Robinson (Castlebar RFC), Eoin Sweeney (Tuam RFC), Ian Heanue (Connemara RFC), Ian Murphy (Tuam RFC), Sean O’Sullivan (Tuam RFC), Sean O’Grady (University of Galway RFC)

ULSTER JUNIOR MEN: 1 Kieran Donaghy (Lurgan RFC), 2 Matthew Coulter (C) (Ballyclare RFC), 3 Neil Henderson (Clogher Valley RFC), 4 Toby Mannus (Cooke RFC), 5 Callum Foreman* (Cooke RFC), 6 David Stinson (Clogher Valley RFC), 7 Ben Riley (Limavady RFC), 8 Stephen Corr (City of Derry RFC), 9 Gerard Treanor (Monaghan RFC), 10 David Maxwell (Clogher Valley RFC), 11 Ewan Haire (Clogher Valley RFC), 12 Nathan Burns (CIYMS RFC), 13 Paul Armstrong (Clogher Valley RFC), 14 Connor Phillips (Cooke RFC), 15 Adam McDonald (Dromore RFC). Replacements: 16 Malcolm Allister (Monaghan RFC), 17 Angus Cunningham (Lurgan RFC), 18 Ian Moxen* – (Cooke RFC), 19 Will Scott* (Ballymoney RFC), 20 Reuben McCreery (Lurgan RFC), 21 Davey Graham (City of Derry RFC), 22 Charlie Williamson (Lurgan RFC), 23 Stuart Wightman (Lisburn RFC)

MUNSTER JUNIOR MEN: Jesse Smith (Charleville & District RFC), Eoin O’Sullivan (Kanturk RFC), Willie Walsh (Waterpark RFC), Craig O’Connell (Old Christians RFC), Ronan O’Brien (Kanturk RFC), Shane Airey (Newcastle West RFC) (VC), Rob Guerin (Newcastle West RFC); Noel Roche (Waterpark RFC) (C), Cathal O’Regan (Clonakilty RFC), Jordan O’Donnell (Thomond RFC), Ciaran Vaughan (Kanturk RFC), Ruarí O’Donnell (St. Mary’s RFC), Colin Deane (Clonakilty RFC), Ryain Ahern (Thomond RFC), Conor Horan (Waterpark RFC). Replacements from: Colin Slater (Thomond RFC), TJ Relihan (Newcastle West RFC), Stephen Hyland (St Mary’s RFC), Olan Deane (Clonakilty RFC), Adam Sheehan (Skibbereen RFC), Mark O’Connell (Kinsale RFC), Conor Kavanagh (Fethard & District RFC), Josef O’Connor (Fethard & District RFC), James Collins O’Brien (Bandon RFC), Josh Brady (Bandon RFC), Ryan O’Connell (Old Christians RFC), Dave Shannon (Skibbereen RFC), Jake Madigan (Charleville & District RFC).

* Denotes new cap

Saturday April 29th 2023

IRFU Junior Men’s Interprovincial Series Round 1

Connacht 17 (2) Munster 24 (2), Tuam RFC

Leinster 42 (6) v Ulster 27 (3), Tullow RFC

Round 1 Review:

Connacht Junior Men – Match Gallery

Leinster Junior Men – Match Recap

Munster Junior Men – Match Recap

Saturday May 13th 2023

IRFU Junior Men’s Interprovincial Series Round 3

Connacht v Ulster, Clifden RFC, 2:30pm

Munster v Leinster, Waterford CIty RFC, 2:30pm

Squad Announcements:

Leinster Junior Men Squad Announced

Munster Junior Men Squad Announced

Ulster Coaches Announced

Round 1 Preview:

Connacht Junior Men – Round 1 Team News

Leinster Junior Men – Round 1 Team News

Munster Junior Men – Round 1 Team News

Ulster Junior Men – Round 1 Team News