Energia All-Ireland League Men’s Divisions: Round 10 Results Round-Up

Terenure College and Lansdowne avenged recent defeats in Energia All-Ireland League Men’s Division 1A, while all five home clubs won their round 10 fixtures in Division 1B.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 10:

Saturday, January 14 –

DIVISION 1A:

GARRYOWEN 13 CLONTARF 19, Dooradoyle

Scorers: Garryowen: Tries: Jamie Shanahan, Oli Morris; Pen: Tony Butler

Clontarf: Tries: Aitzol Arenzana King, Alex Soroka, Tadhg Bird; Cons: Conor Kelly 2

HT: Garryowen 5 Clontarf 14

GARRYOWEN: Jamie Heuston (capt); Colm Quilligan, Oli Morris, Jack Delaney, Jamie Shanahan; Tony Butler, Neil Cronin; Michael Veale, Larry Kelly, Mark Donnelly, Des Fitzgerald, Kieran Roche, Johnny Keane, Nicky Greene, Sean Rennison.

Replacements: Ben O’Sullivan, Darragh McCarthy, Rhys O’Malley, Matt Sheehan, Evan Maher, Tommy O’Hora.

CLONTARF: Tadhg Bird; Aitzol Arenzana King, Michael Courtney, Matt D’Arcy (capt), Cian O’Donoghue; Conor Kelly, Angus Lloyd; Ivan Soroka, Dylan Donnellan, Ben Griffin, Ed Kelly, Fionn Gilbert, Alex Soroka, JJ O’Dea, Tony Ryan.

Replacements: Aidan O’Kane, George Hadden, Cian Walsh, Sam Owens, Conor Kearns, Darragh Bolger.

CORK CONSTITUTION 32 DUBLIN UNIVERSITY 27, Temple Hill

Scorers: Cork Constitution: Tries: Daniel Hurley, Cathal O’Flaherty, Aidan Moynihan, George Coomber, Billy Scannell; Cons: Aidan Moynihan 2; Pen: Aidan Moynihan

Dublin University: Tries: James Dillon, Ronan Quinn, Gavin Jones, Colm Hogan; Cons: Aran Egan 2; Pen: Aran Egan

HT: Cork Constitution 27 Dublin University 17

CORK CONSTITUTION: George Coomber; Daniel Hurley, Harry O’Riordan, Niall Kenneally, Billy Crowley; Aidan Moynihan (capt), Louis Kahn; Liam O’Connor, Max Abbott, Luke Masters, Sean Duffy, Cathal O’Flaherty, Jack Kelleher, James Murphy, David Hyland.

Replacements: Billy Scannell, Alessandro Heaney, Mattisse Lamarque d’Arrouzat, Mark Stafford, Ian Leonard, Greg Higgins.

DUBLIN UNIVERSITY: Colm Hogan; James Dillon, Louis McDonough, Gavin Jones, Ronan Quinn; Aran Egan, Louis O’Reilly (capt); Bart Vermeulen, Zach Baird, Thomas Connolly, Jack Kearney, Stephen Woods, Anthony Ryan, Sean McCrohan, Ruadhan Byron.

Replacements: Jack Manzo, Jerry Cahir, David Walsh, Aaron Coleman, Cormac King, Max O’Reilly.

SHANNON 24 LANSDOWNE 34, Coonagh

Scorers: Shannon: Tries: Penalty try, Colm Heffernan, Luke Rigney; Cons: Pen try con, John O’Sullivan 2; Pen: Mike Cooke

Lansdowne: Tries: Michael Silvester 2, James Kenny, Connor O’Sullivan, Cillian Redmond; Cons: Charlie Tector 3; Pen: Charlie Tector

HT: Shannon 3 Lansdowne 12

SHANNON: Jamie McGarry; Killian Dineen, Jack O’Donnell, Alan Flannery, Dan Hurley; Mike Cooke, Aran Hehir; Kieran Ryan, Alex Long, Darragh McSweeney, Ronan Coffey (capt), David Maher, Sean McCarthy, Kelvin Brown, Odhran Ring.

Replacements: Darren Ferrar, Luke Rigney, Colm Heffernan, Lee Nicholas, John O’Sullivan, Harry Long.

LANSDOWNE: Cillian Redmond; Peter Sullivan, Connor O’Sullivan, Kyle Dixon, Michael Sylvester; Charlie Tector, James Kenny; Ben Popplewell, Tadgh McElroy, Temi Lasisi, Arthur Greene, Ruairi Clarke, Clive Ross, Jack O’Sullivan (capt), Donough Lawlor.

Replacements: Jamie Kavanagh, Frank Kavanagh, Dan Murphy, Jack Connolly, Peter Hastie, Sean Galvin.

TERENURE COLLEGE 21 YOUNG MUNSTER 11, Lakelands Park

Scorers: Terenure College: Tries: Campbell Classon, Jordan Coghlan, Levi Vaughan; Cons: Caolan Dooley 3

Young Munster: Try: Dan Walsh; Pens: Evan Cusack 2

HT: Terenure College 14 Young Munster 6

TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Stephen O’Neill, Colm de Buitléar, Peter Sylvester, Caolan Dooley; Callum Smith, Alan Bennie; Campbell Classon, Levi Vaughan, Adam Tuite, Harrison Brewer (capt), Mick Melia, 6. Conall Boomer, Luke Clohessy, Jordan Coghlan.

Replacements: Liam Hyland, Craig Trenier, Matthew Caffrey, Adam Melia, Fintan Gunne, Sam Coghlan Murray.

YOUNG MUNSTER: Patrick Campbell; Conor Hayes, Shay McCarthy, Dan Goggin, Conor Phillips, Evan Cusack, Jack Lyons; David Begley, Dan Walsh, Conor Bartley, Tom Goggin, Sean Rigney, Alan Kennedy (capt), Ronan O’Sullivan, John Foley.

Replacements: Chris Moore, Paulo Leleisiuao, Eoin O’Connor, Bailey Faloon, Donnchadh O’Callaghan, Luke Fitzgerald.

UCD 0 BALLYNAHINCH 24, UCD Bowl

Scorers: UCD: –

Ballynahinch: Tries: Greg Hutley, George Pringle, Penalty try; Cons: Greg Hutley 2, Pen try con; Pen: Greg Hutley

HT: UCD 0 Ballynahinch 24

UCD: Niall Carroll; Chris Cosgrave, Ross Deegan, Ben Brownlee, Dylan O’Grady; James Tarrant, Michael Moloney; Chris Hennessy, Bobby Sheehan (capt), Ryan McMahon, Gerry Hill, Martin Fallon, Diarmuid Mangan, Bill Burns, James Culhane.

Replacements: Killian McQuaid, Hugo Malley, Evin Coyle, Mark Fleming, Tim Corkery, Alex O’Grady.

BALLYNAHINCH: Rory Butler; Fergus Jemphrey, George Pringle, Mark Best, Aaron Cairns; Greg Hutley, Conor McAuley; George Saunderson, Claytan Milligan, Kyle McCall, Bradley Luney, Cormac Izuchukwu, Marcus Rea, Zack McCall (capt), Jamie Macartney.

Replacements: Nacho Cladera Crespo, Joe Charles, James Simpson, Tom Martin, Chris Gibson, Ethan Graham.

DIVISION 1B:

BUCCANEERS 13 NAAS 11, Dubarry Park

Scorers: Buccaneers: Try: Josh O’Connor; Con: Harry West; Pens: Harry West 2

Naas: Try: Charlie Sheridan; Pens: Craig Ronaldson 2

HT: Buccaneers 7 Naas 3

BUCCANEERS: Shane Jennings; Josh O’Connor, Shane Layden, Stephen Mannion, Saul O’Carroll; Harry West, Frankie Hopkins; James Kelly, Steveni Lombard, Martin Staunton (capt), Ruairi Byrne, Danny Qualter, Sean O’Connell, Cian McCann, Ryan O’Meara.

Replacements: Oisin Dolan, Cedric Fokam, Fionn McDonnell, Michael Hanley, Will Reilly, Orrin Burgess.

NAAS: Mark McDermott; Donal Conroy, Henry Smith, Craig Ronaldson, Charlie Sheridan; Bryan Croke, Oscar Cawley; Stephen Lackey, Tadhg Dooley, Peter King, Paul Monahan (capt), David Benn, Cillian Dempsey, Ryan Casey, Eoin Walsh.

Replacements: Geoff McNelis, Conor Doyle, Patrick O’Flaherty, Mark Dennis, Connor Halpenny, Matt Stapleton.

CITY OF ARMAGH 22 MALONE 6, Palace Grounds

Scorers: City of Armagh: Tries: Jonny Morton, Glen Faloon, Shea O’Brien, Ryan Finlay; Con: Shea O’Brien

Malone: Pens: Peter Caves 2

HT: City of Armagh 10 Malone 6

CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien; Andrew Willis, Matthew Hooks, Tim McNiece (capt); Ryan Purvis; Evin Crummie, Alex Johnston; Dylan Poyntz, Jack Treanor, Paul Mullen, Josh McKinley, Frank Bradshaw Ryan, John Glasgow, Nigel Simpson, Ryan O’Neill.

Replacements: Sam Anderson, Philip Fletcher, Jonny Morton, Ryan Finlay, Romain Morrow, Glen Faloon.

MALONE: Andy Bryans; Peter Caves, Jack McMurtry, Nathan Brown, David McMaster; Connor Spence, Zach Shore; Ben Halliday, Declan Moore, Ricky Greenwood, Adam McNamee, James McAilister, Patrick Fullarton-Healey, Dave Cave (capt), Michael Crothers.

Replacements: Sam Green, Lawson Porter, Cory Tipping, Yasser Omar, Shane Kelly, Mark McGlynn,

HIGHFIELD 20 ST. MARY’S COLLEGE 14, Woodleigh Park

Scorers: Highfield: Tries: Miah Cronin 2, Luke Kingston; Con: James Taylor; Pen: James Taylor

St. Mary’s College: Tries: Hugo Conway 2; Cons: Mick O’Gara 2

HT: Highfield 5 St. Mary’s College 0

HIGHFIELD: Cian Bohane; Colin O’Neill, Liam McCarthy, Mark Dorgan, Luke Kingston; James Taylor, Richard Cassidy; Cillian Buckley, Travis Coomey, Ian McCarthy, John O’Callaghan, Sean Garrett, Dave O’Connell (capt), Amhlaoibh Porter, Miah Cronin.

Replacements: Rob Murphy, Daragh Fitzgerald, Eoin Keating, Mark Fitzgibbon, Dave O’Sullivan, Gavin O’Leary.

ST. MARY’S COLLEGE: Conor Hickey; Hugo Conway, Ryan O’Loughlin, Mick O’Gara, Mark Fogarty; Conor Dean, Andrew Walsh; Adam Mulvihill, Richie Halpin, Tom O’Reilly, Peter Starrett, Liam Corcoran, Daniel Leane, Ethan Baxter, Ronan Watters (capt).

Replacements: Steven O’Brien, Jack Reidy Walsh, Harry MacDonald, Niall Hurley, Richie Fahy, Steven Kilgallen, Padraig Dundon.

OLD BELVEDERE 52 UCC 12, Ollie Campbell Park

Scorers: Old Belvedere: Tries: Joe White, Calum Dowling 2, Jayden Beckett, Ariel Robles, Jamie McAleese, Fionn McWey, Hugh Flood; Cons: David Wilkinson 6

UCC: Tries: Danny Sheahan, Sean Edogbo; Con: Johnny Murphy

HT: Old Belvedere 24 UCC 0

OLD BELVEDERE: Joe White; Ariel Robles, Jayden Beckett, Jamie McAleese, Josh Pyper; David Wilkinson, Briain Leonard; James Bollard (capt), Calum Dowling, Ronan Foxe, Will McDonald, Fionn McWey, Darragh O’Callaghan, Tom Mulcair, Kale Thatcher.

Replacements: Joe Horan, Jamie Mulhern, Hugh Flood, Oran O’Brien, Robert Jordan, Mick O’Kennedy.

UCC: Louis Bruce (capt); Sean Condon, Killian Coghlan, Tom McCarthy, Joe O’Leary; Cian Whooley, Ignasi Rodriguez; Rory Duggan, Luke McAuliffe, Dan McCarthy, Sam O’Sullivan, Aidan Brien, Peter Hyland, Jacob Sheahan, Jack O’Sullivan.

Replacements: Danny Sheahan, Stewart Lynch, Patrick McBarron, Sean Edogbo, Aaron Quirke, Johnny Murphy.

OLD WESLEY 28 BANBRIDGE 12, Energia Park

Scorers: Old Wesley: Tries: Alex Molloy, Cronan Gleeson, Tommy O’Callaghan, Keith Kavanagh; Cons: Josh Miller 4

Banbridge: Tries: Peter Cromie, Conor Field; Con: James Humphreys

HT: Old Wesley 14 Banbridge 7

OLD WESLEY: Alex Molloy; Nathan Randles, James O’Donovan, Eoin Deegan, Tommy O’Callaghan; Josh Miller, Keith Kavanagh; Harry Noonan, Howard Noonan, Cronan Gleeson, David Motyer, Iain McGann (capt), Sam Pim, Will Fay, Reuben Pim.

Replacements: Dom Maclean, Sam Kenny, Brian Short, Josh O’Hare, Ian Cassidy, David Poff.

BANBRIDGE: Adam Doherty; Cameron Millar, Conor Field, Josh Cromie, Jamie Mullan; James Humphreys, Neil Kilpatrick; Callum Reid, Peter Cromie (capt), Michael Cromie, Dan Kilpatrick, Alex Thompson, Alex Weir, Dale Carson, Max Lyttle.

Replacements: Arthur Allen, Josh Chambers, Jake Smyth, Martin Vorster, Aaron Kennedy, James Buller.

DIVISION 2A:

Old Crescent 18 Dolphin 17, Takumi Park

Blackrock College 8 Cashel 14, Stradbrook

MU Barnhall 42 UL Bohemians 29, Parsonstown

Navan 10 Nenagh Ormond 10, Balreask Old

Queen’s University 43 Ballymena 25, Dub Lane

DIVISION 2B:

Dungannon 7 Rainey Old Boys 10, Stevenson Park

Enniscorthy 44 Galwegians 0, Alcast Park

Galway Corinthians 26 Sligo 12, Corinthian Park

Malahide 12 Belfast Harlequins 7, Estuary Road

Wanderers 3 Greystones 17, Merrion Road

DIVISION 2C:

Ballina 19 Tullamore 18, Heffernan Park

Bangor 10 Skerries 11, Upritchard Park

Bruff 22 Midleton 13, Kilballyowen Park

Instonians 50 Omagh Academicals 0, Shaw’s Bridge

s Well 19 Clonmel 27, Musgrave Park