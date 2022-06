IMART 2022: Day Two Preview

Day Two promises another day of thrilling action as all teams play for a spot in those coveted cup competition games on Thursday.

IMART is the International Mixed Ability Rugby Tournament taking place in Musgrave Park from June 5 to 10.

For the first time since IMART’s inception, this year’s World Cup features a women’s competition. The honour of representing Ireland falls to the Ballincollig Trailblazers. Their Women’s Competition opener against El Salvador on Day 1 advertised everything that is brilliant about mixed ability rugby – there was skill, courage and teamwork aplenty and every player was given the chance to show what they’ve learned since the Trailblazers were first formed in 2019.

INTERNATIONAL MIXED ABILITY RUGBY TOURNAMENT CORK 2022

Tuesday June 7th 2022 – Day 2 Fixtures

Women’s Competition

13:00 – Ballincollig Trailblazers (IRL) v Harlequeens Latina (WORLD), Dolphin Pitch

13:00 – El Salvador (ESP) v UR Almeria/Incluindus (ESP), Musgrave Park Pitch

19:00 – Ballincollig Trailblazers (IRL) v UR Almeria / Incluindus (ESP), Dolphin Pitch

19:00 – El Salvador (ESP) v Harlequeens Latina (WORLD), Sundays Well Pitch

Women’s Comp P W D L F A +/- Pts Harlequeens Latina (WORLD) 1 1 0 0 25 15 10 4 Ballincollig Trailblazers (IRL) 1 1 0 0 7 0 7 4 El Salvador (ESP) 1 0 0 1 0 7 -7 1 UR Almeria/Incluindus (ESP) 1 0 0 1 15 25 -10 0

Previous Results: Ballincollig Trailblazers (IRL) 7 El Salvador (ESP) 0; Harlequeens Latina (WORLD) 25 UR Almeria/Incluindus 15

Men’s Pool A

14:30 – Worcester (ENG) v El Salvador (ESP), Dolphin Pitch

14:30 – Chivasso (ITA) v Sudamérica XV (ARG), Musgrave Park Pitch

Pool A P W D L F A +/- Pts Sudamérica XV (ARG) 2 2 0 0 15 7 8 8 Worcester (ENG) 2 1 0 1 20 18 2 5 Chivasso (ITA) 2 1 0 1 30 12 18 4 El Salvador (ESP) 2 1 0 1 0 15 -15 1

Previous Results: Sudamérica XV (ARG) 8 El Salvador (ESP) 0; Worcester (ENG) 12 Chivasso (ITA) 10; Chivasso (ITA) 20 El Salvador (ESP) 0; Worcester (ENG) 8 Sudamérica XV (ARG) 7

Men’s Pool B

14:30 – Edinburgh Rugby (SCO) v Mara XV (ARG), Sundays Well Pitch

16:00 – Llanelli Warriors (WAL) v Halifax Magpies (ENG), Dolphin Pitch

Men’s Pool B P W D L F A +/- Pts Llanelli Warriors (WAL) 2 2 0 0 64 27 37 8 Halifax Magpies (ENG) 2 2 0 0 30 22 8 8 Edinburgh Rugby (SCO) 2 0 0 2 22 41 -19 1 Mara XV (ARG) 2 0 0 2 27 53 -26 1

Previous Results: Llanelli Warriors (WAL) 26 Edinburgh Rugby (SCO) 10; Halifax Magpies (ENG) 15 Mara XV (ARG) 10; Llanelli Warriors (WAL) 38 Mara XV (ARG) 17; Halifax Magpies (ENG) 15 Edinburgh Rugby (SCO) 12.

Men’s Pool C

10:00 – Bumble Bees (ENG) v Oshawa Vikings (CAN), Dolphin Pitch

16:00 – Bumble Bees (ENG) v Gaztedi (ESP), Musgrave Park Pitch

16:00 – West Cork Jesters (IRL) v Oshawa Vikings (CAN), Sundays Well Pitch

Men’s Pool C P W D L F A +/- Pts Bumble Bees (ENG) 2 1 0 1 10 12 -2 5 Oshawa Vikings (CAN) 2 1 0 1 20 5 15 4 West Cork Jesters (IRL) 1 1 0 0 22 10 12 4 Gaztedi (ESP) 1 0 0 1 5 30 -25 0

Previous Results: West Cork Jesters (IRL) 12 Bumble Bees (ENG) 10; Oshawa Vikings (CAN) 20 Gaztedi (ESP) 5; West Cork Jesters (IRL) 10 Gaztedi (ESP) 0

Men’s Pool D

10:00 – Pumpas XV (ARG) v Malone Tornadoes (IRL), Musgrave Park Pitch

10:00 – Derby Bucks (ENG) v Incluindus (ESP), Sundays Well Pitch

17:30 – Derby Bucks (ENG) v Malone Tornadoes (IRL), Dolphin Pitch

17:30 – Pumpas XV (ARG) v Incluindus (ESP), Musgrave Park Pitch

Men’s Pool D P W D L F A +/- Pts Malone Tornadoes (IRL) 1 1 0 0 31 10 21 4 Pumpas (ARG) 1 1 0 0 19 10 9 4 Derby Bucks (ENG) 1 0 0 1 10 19 -9 0 Induindas (ESP) 1 0 0 1 10 31 -21 0

Previous Results: Malone Tornadoes (IRL) 31 Incluindas (ESP) 10; Pumpas (ARG) 19 Derby Bucks (ENG) 10

Men’s Pool E

11:30 – Surrey Chargers (ENG) v ImplaccAbili URC (ITA), Sundays Well Pitch

13:00 – Sundays Well Rebels (IRL) v Hesselse Herten (BEL), Sundays Well Pitch

Men’s Pool E P W D L F A +/- Pts Sundays Well Rebels (IRL) 2 2 0 0 50 10 40 8 ImplaccAbili URC (ITA) 2 1 0 1 27 35 -8 4 Surrey Chargers (ENG) 2 1 0 1 15 25 -10 4 Hesselse Herten (BEL) 2 0 0 2 10 32 -22 0

Sundays Well Rebels (IRL) 20 Surrey Chargers (ENG) 0; ImplaccAbili URC (ITA) 17 Hesselse Herten (BEL) 5; Surrey Chargers (ENG) 15 Hesselse Herten (BEL) 5; Sundays Well Rebels (IRL) 30 ImplaccAbili URC (ITA) 10.

Men’s Pool F

11:30 – URA Clan (ESP) v Banbridge Barbarians (IRL), Dolphin Pitch

11:30 – Swansea Gladiators (WAL) v Longlevens Griffins (ENG), Musgrave Park Pitch

17:30 – URA Clan (ESP) v Longlevens Griffins (ENG), Sundays Well Pitch

19:00 – Swansea Gladiators (WAL) v Banbridge Barbarians (IRL), Musgrave Park Pitch

Men’s Pool F P W D L F A +/- Pts Swansea Gladiators (WAL) 1 1 0 0 38 17 21 4 Longlevens Griffins (ENG) 1 1 0 0 26 15 11 4 Banbridge Barbarians (IRL) 1 0 0 1 15 26 -11 0 URA Clan (ESP) 1 0 0 1 17 38 -21 0

Previous Results: Swansea Gladiators (WAL) 38 URA Clan (ESP) 17; Longlevens Griffins (ENG) 26 Banbridge Barbarians (IRL) 15