#EnergiaAIL Men’s Divisions: Promotion/Relegation Play-Off Results Round-Up
Sligo were the only team to win away from home in today’s Energia All-Ireland League play-offs, relegating Old Crescent in the process. Intriguingly, old rivals UCD and Dublin University will meet in the Division 1A promotion/relegation play-off final, while the Division 1B decider will be a Munster derby between UCC and Shannon.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFFS:
Saturday, April 18 –
DIVISION 1A PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF SEMI-FINALS:
DUBLIN UNIVERSITY 32 INSTONIANS 21, College Park
Scorers: Dublin University: Tries: David Walsh, Johnny O’Sullivan, Oscar Cawley, Hugh Goddard; Cons: Matty Lynch, Zach Quirke 2; Pens: Matty Lynch 2
Instonians: Tries: Oli Clark, Bradley McNamara, Josh Eagleson; Cons: Josh Eagleson 3
HT: Dublin University 7 Instonians 14
DUBLIN UNIVERSITY: Davy Colbert; Johnny O’Sullivan, Hugo Lynch, Mark Walsh, Hugh Goddard; Matty Lynch, Oscar Cawley; Karl Brennan, Jack O’Neill, Arthur O’Rahilly, Michael Walsh, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Jack Pollard, Johannes Dreischmeier, Hunter Deane-Johns, Tom Davidson, Max Dunne, Conor Tracey, Zach Quirke, Alex Finlay.
INSTONIANS: Bradley McNamara; Mark Keane, Ian Whitten, Bevan Prinsloo, Simon McMaster; Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell; Anton Lupari (capt), Oli Clark, Liam Kaprigiannis, Mark Mairs, Robert Whitten, Mark Lee, Paul Pritchard, Ali Burke.
Replacements: Neil Saulters, Eoghan Murphy, Blake McClean, Marty Vorster, Andrew Keane, Freddie Clark, Matt Neill, Schalk van der Merwe.
UCD 35 GARRYOWEN 24, UCD Bowl
Scorers: UCD: Tries: Charlie Molony, Daniel Hurley, Paddy Clancy, Duinn Maguire, Thomas Quinn; Cons: Paddy Clancy 5
Garryowen: Tries: Seán Sexton, Bryan Fitzgerald, Max Clein, Finn McCall; Cons: Lachlan Stewart 2
HT: UCD 14 Garryowen 19
UCD: Ruben Moloney; Daniel Hurley, Andrew Osborne, Ben Brownlee, Charlie Molony; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Duinn Maguire, Sami Bishti, Dylan McNeice, Donnacha Maguire, Dan Barron (capt), Conor Tonge, Paul Gerard.
Replacements: Lucas Maguire, Max Doyle, Jack Spencer, Oran Handley, Oisin Spain, James Sherwin, Daragh Gilbourne, Evan Moynihan.
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; Colm Quilligan, Bryan Fitzgerald, Jack Delaney, Seán Sexton; Lachlan Stewart, Luca Cleary; George Hadden, Max Clein, Ben Leahy, Joe Finn, Finn McCall (capt), Oisin Cooke, Alan Fitzgerald, Rory Woods.
Replacements: Johnny Byrne, Mark Fitzgerald, Ronan Foxe, Seán Rennison, Billy Hayes, Chulainn Williams, Tom Wood, Daniel O’Connell.
DIVISION 1B PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF SEMI-FINALS:
SHANNON 34 DUNGANNON 22, Thomond Park back pitch
Scorers: Shannon: Tries: Oisin Minogue 4; Cons: Jamie Gavin 4; Pens: Jamie Gavin 2
Dungannon: Tries: James Gamble 2, Sam Montgomery; Cons: Ben McCaughey 2; Pen: Ben McCaughey
HT: Shannon 20 Dungannon 3
SHANNON: Matt Te Pou; Luke Doyle, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), Josh Costello; Jamie Gavin, Neil Cronin; Emmet Calvey, Alex Long, Jamie Conway, Samson Alaimoana, Cian McCann, Oisin Minogue, Alex Lautsou, Neal Moylett.
Replacements: Adam Moloney, Ronan Ryan, Callum Black, Scott Gleeson, Rory McDermott, David Smith, Luke Moylan, Tony Cusack.
DUNGANNON Andrew McGregor; Mervyn Brown, James Girvan, Ben McCaughey, Toby Gribben; Peter Nelson, Alex Johnston; James Gamble, James McCammon, Seán O’Hagan, Cameron Steenson, Callum Johns, David Leyburn, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: Sam Montgomery, Matthew Stockdale, Peter Nicholl, Charlie Conroy, Jacob Clarke, Stephen Todd, Matthew Maguire, Ryan Abernethy.
UCC 40 GALWAY CORINTHIANS 10, the Mardyke
Scorers: UCC: Tries: Evan Clarke, Ted O’Callaghan, Charlie O’Shea, Gene O’Leary Kareem, Danny McCarthy, Conor Ryan; Cons: Charlie O’Shea 5
Galway Corinthians: Tries: Eoin Conlon, Tom Waters
HT: UCC 12 Galway Corinthians 5
UCC: Harry Murphy; Ben O’Connor, Gene O’Leary Kareem, Evan Clarke, Neville O’Leary; Charlie O’Shea, Christopher Barrett; Darragh O’Connell, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Conor Ryan, Danny Rock, Dawid Nowak, Ted O’Callaghan.
Replacements: George Rasmussen, Seán Dunne, Peter Wall, Conor Kidney, Darragh Prenter, Jack Casey, Harry Coughlan, Tom Coughlan.
GALWAY CORINTHIANS: Daniel Ryan; Eoin Conlon, Colm de Buitléar, Tom Waters, Joe Smyth; Billy Cross, Joey Tierney; Rory Lyons, Mikey Yarr, Patrick Fahy, Matthew Roche Nagle, Mark Boyle (capt), Charlie Keane, Max Holmes, Max Flynn.
Replacements: Cormac Walsh, Raymond Dufficy, Aaron O’Brien, John Claffey, Ian Staunton, Jack Boyan, Tomás Farthing, Ned Williams.
DIVISION 2A PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF SEMI-FINALS:
OLD CRESCENT 10 SLIGO 16, Takumi Park
Scorers: Old Crescent: Try: Joe McEnery; Con: Jeff Williams; Pen: Jeff Williams
Sligo: Tries: Arek Czeck 2; Pens: Cillian O’Neill 2
HT: Old Crescent 7 Sligo 8
OLD CRESCENT: Timmy Duggan; Dáithí Byrnes, Larry Hanly, Paul McNamara, Stephen Kiely; Jeff Williams, Joe McEnery; Joe Rickard, James Rael, Evan Creaven, John Moloney, Oisin Toland, John Toland (capt), James McKeogh, Cillian Toland.
Replacements: Dennis O’Dwyer, Declan Aylward, Robert Magill, Jack Somers, Dean O’Grady, Jamie Duggan, Jason Aylward, Jack O’Mahony.
SLIGO: Euan Brown; Finn Young, Conor Creavan, Cameron Griffith, Mark McGlynn; Cillian O’Neill, Aorelian Durkin; Kuba Wojtkowicz, Matthew Earley (co-capt), Arek Czeck, Ciaran Cummins, Ciarán Cassidy, Eoin Ryan, James O’Hehir, Will MacAuley.
Replacements: Shane O’Hehir, Oisin Lawley, Luke Timms, Evin Ballantine, Ben Hynes (co-capt), Facundo Dellemea, Andrew Ward, Louis McVitty.
UL BOHEMIAN 27 CLOGHER VALLEY 15, UL 4G pitch
Scorers: UL Bohemian: Tries: Liam Neilan, Killian Dineen, Jordan Mills, Darren Ferrar; Cons: Cian Casey 2; Pen: Cian Casey
Clogher Valley: Tries: Matthew Bothwell, Michael Bothwell; Con: David Maxwell; Pen: David Maxwell
HT: UL Bohemian 10 Clogher Valley 3
UL BOHEMIAN: Darragh O’Gorman (capt); Greg Fitzgerald, Killian Dineen, Paul Clancy, Joe Johnson; Cian Casey, Evan Lacey; Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jake Considine, Simon Staunton, Padraic Galvin, Jordan Mills, Seán Quirke, Liam Neilan.
Replacements: Tom Cullen, Seamus Kerrisk, Jack Ryan, Jay Traynor, Shane Buckley, Mihlali Mgolodela, Zac O’Loughlin, Liam O’Shanahan.
CLOGHER VALLEY: Taine Haire; Philip Wilson, Josh Kyle, Michael Bothwell, Karl Bothwell; David Maxwell, Matthew Bothwell; Aaron Crawford, Luke Allen, Neil Henderson, Joel Busby, Eugene McKenna (capt), Tommi Coulter, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.
Replacements: Matthew Wilson, Michael Treanor, Stuart Brown, David Stinson, Alex Howe, Jake Woods, Jamie Allen, Kyle Cobane.
DIVISION 2C SEMI-FINALS:
BECTIVE RANGERS 21 THOMOND 13, Energia Park
Scorers: Bective Rangers: Tries: Bobby Holland, Chris Poole; Con: Matthew Gilsenan; Pens: Matthew Gilsenan 3
Thomond: Try: Sam Birrane; Con: Evan Cusack; Pens: Evan Cusack 2
HT: Bective Rangers 10 Thomond 10
BECTIVE RANGERS: Tim Carroll; Chris Rolland, Ben Garrett, Bobby Holland, Dave McPolin; Matthew Gilsenan (capt), Connor Halpenny; Rory Mulvihill, Chris Hennessy, Conor Kelly, Donagh Lawler, Mark O’Brien, Oisin McCloskey, Chris Poole, Gavin Kelly.
Replacements: Scott Barron, Oscar Egan, Scott O’Keeffe, Ronan Cregan, Tiarnan McCloskey, Charlie O’Reilly, Tom McCarthy, Craig Cantwell.
THOMOND: Luke Costello; Jason Kiely, Jake Connolly, Luke Fitzgerald, Sam Birrane; Evan Cusack, Eoghain Sherlock; Rian Burke, Colin Slater, Suliano Mainavolau, Tom Goggin, Joe Costello, Riann O’Dwyer, Kealan McMahon (capt), Shane Kelly.
Replacements: Kian McGrath, Seán Rice, John Walsh, Morgan Bateman, Josh Tunney-Ware, Aidan Ryan, Jamie McGarry, Peter Meyer.
CLONMEL 44 DOLPHIN 17, Ard Gaoithe
Scorers: Clonmel: Tries: Freddie Davies 3, Henry Buttimer, Luke Hogan; Cons: Joey O’Connor 5; Pens: Joey O’Connor 3
Dolphin: Tries: Sam Boyle, Craig O’Connell, Darragh Buckley; Con: Hunter Yarrall
HT: Clonmel 20 Dolphin 5
CLONMEL: Jack Walsh; Michael Connellan, Luke Hogan, Henry Buttimer (capt), Freddie Davies; Joey O’Connor, Tom Ross; Davy Coyne, Brandon Delicato, Jason Monua, Gerrit Huisamen, Keith Melbourne, Tom O’Dea, Mongeni Masuka, Andrew Daly.
Replacements: Seán Sweetman, David Brennan, Diarmuid Brannock, Zac Cahalan, Luke Slattery, Brian O’Dea, Ben O’Dwyer, Drew Musa.
DOLPHIN: Hunter Yarrall; Sam Boyle, Scott Sexton, Craig O’Connell (capt), Darragh Buckley; Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley; Finn Cowhig, Max Abbott, Dalton O’Shaughnessy, Brian O’Mahony, James Vaughan, Eoin Sheehan, Conor Drummey, Richie Heaslip.
Replacements: Philip Elwood, David Byrne, Darren Noonan, Dave O’Mahony, Diarmuid Keogh, Daryl Foley, Liam Ormond, Ógie Scannell.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS PLAY-OFF FIXTURES –
Saturday, April 25 –
DIVISION 1A PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:
UCD v DUBLIN UNIVERSITY, UCD Bowl, 2.30pm
DIVISION 1B PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:
UCC v SHANNON, the Mardyke, 2.30pm
DIVISION 2A PROMOTION PLAY-OFF FINAL:
UL BOHEMIAN v SLIGO, UL 4G pitch, 2.30pm
DIVISION 2C FINAL:
CLONMEL v BECTIVE RANGERS, Ard Gaoithe, 2.30pm
DIVISION 2C PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:
MALAHIDE v BOYNE, Estuary Road, 2.30pm
Sunday, April 26 –
DIVISION 1A FINAL:
ST. MARY'S COLLEGE v CLONTARF, Aviva Stadium, 4pm
Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail