#EnergiaAIL Women’s Division: Round 17 Results Round-Up
Tullow made history by securing their first ever Energia All-Ireland League win, overcoming close rivals Cooke 12-7. The penultimate round also saw Railway Union end UL Bohemians’ 16-match winning run with a comprehensive 46-19 victory at home.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 17:
Saturday, March 21 –
BALLINCOLLIG 44 ENNIS 15, Tanner Park
Scorers: Ballincollig: Tries: Awatere McLean-Wanoa 2, Ellie Cournane, Niamh Crotty 2, Vivienne O’Donovan; Cons: Emma Connolly 4; Pens: Emma Connolly 2
Ennis: Tries: Aoibheann Hahessy, Patricia Coote, Niamh McManus
HT: Ballincollig 20 Ennis 10
BALLINCOLLIG: Fia Whelan; Brighid Twohig, Alison Kelly, Awatere McLean-Wanoa, Niamh Crotty; Emma Connolly, Kelly Griffin; Olivia Hay Mulvihill, Ciara Fleming, Sinéad O’Donnell, Amelia Green, Aoife Madigan (capt), Ellie Cournane, Clodagh O’Dowd, Orlaith Morrissy.
Replacements: Aoife Fleming, Gillian Coombes, Alex Good, Anna Kavanagh, Kate O’Sullivan, Vivienne O’Donovan, Rachel Naughton.
ENNIS: Orna Moynihan; Emma Byrne, Adriana Mendoza, Saher Hamdan, Patricia Coote; Lyndsay Clarke, Megan O’Connor; Ciara Coughlan, Annie Lynch, Caoilinn Cahill, Aoibheann Hahessy, Alana Foudy, Emily Murphy, Micaela Glynn (capt), Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Róisín Dillon, Saoirse Reidy, Emily Anglim, Maggie Murphy, Emily Kelly, Clodagh McMahon, Niamh McManus.
BLACKROCK COLLEGE 36 OLD BELVEDERE 10, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Nikki Gibson, Lauren Farrell McCabe, Maggie Boylan 2, Ella Durkan, Lisa Mullen; Cons: Ella Durkan 3
Old Belvedere: Try: Ivana Kiripati; Con: Ellie O’Sullivan Sexton; Pen: Ellie O’Sullivan Sexton
HT: Blackrock College 22 Old Belvedere 10
BLACKROCK COLLEGE: Méabh Deely; Andi Murphy, Ella Durkan, Catherine Martin, Maggie Boylan; Lisa Mullen, Lauren Farrell McCabe; Aoife Moore (capt), Sam Brackett, Ava Fannin, Molly Fitzpatrick, Nikki Gibson, Ciara Scanlan, Sarah Moody, Carrie O’Keeffe.
Replacements: Ella Greene, Ann-Marie Rooney, Megan Brodie, Sophie Balay-Chawke, Cara Martin, Ava Ryder, Jill O’Toole.
OLD BELVEDERE: Emma Tilly; Leah Nealon, Kerry Browne, Emma Kelly, Laura Carty; Ellie O’Sullivan Sexton, Amy McGuire; Hannah Rapley, Jess Keating, Eilis Doyle, Grace Tutty, Éadaoin Murtagh (capt), Kara Mulcahy, Emily Byrne, Ivana Kiripati.
Replacements: Áine Rutley, Orlaith McAuliffe, Shana Murphy, Amy Bond, Zara Martin, Hazel Simmons, Julie Nolan, Juliet Condron.
RAILWAY UNION 46 UL BOHEMIAN 19, Park Avenue
Scorers: Railway Union: Tries: Rhiann Heery 3, Chloé Ponthus, Leah Tarpey, Sarah O’Donnell 2, Heidi Lyons; Cons: Heidi Lyons 3
UL Bohemian: Tries: Ciara O’Dwyer, Claire Bennett, Lily Brady; Cons: Éabha Nic Dhonnacha 2
HT: Railway Union 24 UL Bohemian 5
RAILWAY UNION: Leah Tarpey; Rhiann Heery, Aimee Clarke, Heidi Lyons, Sarah O’Donnell; Hannah Scanlan, Chloé Pontus; Evelyn Donnelly, Méabh Keegan, Megan Collis, Keelin Brady, Aoife McDermott (capt), Miyu Kojima, Hannah Johnston, Mira Broeks.
Replacements: Caoimhe O’Sullivan Roche, Alanna Fusciardi Wallace, Fiona Scally, Emma Fabby, Grace Jackson, Nikki Caughey, Sarah Munnelly, Caoimhe McCormack.
UL BOHEMIAN: Clara Barrett; Holly O’Dwyer, Éabha Nic Dhonnacha, Stephanie Nunan, Lucia Linn; Rachel Allen, Abbie Salter-Townshend; Gráinne Burke, Ciara O’Dwyer, Ciara McLoughlin, Clodagh O’Halloran, Claire Bennett, Caoimhe Murphy, Lily Brady, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Niamh Corless, Marea Walshe-Heke, Mary Maher, Anaïs Jubin, Ava O’Malley, Becca Bradshaw, Abaigael Connon.
TULLOW 12 COOKE 7, Blackgates
Scorers: Tullow: Tries: Leah Browne, Emma Carroll; Con: Hilary Fitzgerald
Cooke: Try: Hannah Lee; Con: Amanda Morton
HT: Tullow 0 Cooke 0
TULLOW: Sara Rennick; Leanne Savage, Emma Carroll, Chloe Farrell, Leah Browne; Hilary Fitzgerald, Catherine Dempsey; Grace Kelly (capt), Katie Ann O’Neill, Nicola Kilcoyne, Alex O’Brien, Orla Hanlon, Emma Lackey, Lana Brennan, Lauryn Faulkner.
Replacements: Anna O’Neill, Joanna Mahon, Courtney Kelly, Emma Byrne, Alannah O’Donovan, Angela Viciano.
COOKE: Molly Boyd; Elise McDermott, Teah Morton, Katie Gilmour, Luighseach Murnaghan; Amanda Morton, Georgia Boyce; Shola Iluyemi, Bronach Cassidy, Ilse van Staden, Izzy Harris, Sorcha Mac Laimhin, Laura Scott, Hannah Lee, Megan Simpson (capt).
Replacements: Alanagh Van Staden, Emily Kingston, Angelique Corry.
WICKLOW 36 GALWEGIANS 36, Ashtown Lane
Scorers: Wicklow: Tries: Róisín Stone, Clara Dunne, Robyn Johnston, Erin McConnell, Rachel Griffey, Kathy Byrne; Cons: Beth Roberts 3
Galwegians: Tries: Aisling Whyte, Stacy Hanley, Gemma Faulkner 2, Grace Browne Moran, Saoirse Lawley; Cons: Nicole Fowley, Jemma Lees 2
HT: Wicklow 26 Galwegians 19
WICKLOW: Faye O’Neill; Róisín Stone, Jamie Church, Robyn Johnston, Clara Dunne; Beth Roberts, Erin McConnell; Faye Bolger, Dannii Masters, Eimear Douglas (co-capt), Jessica Griffey, Laura Newsome, Rachel Griffey (co-capt), Renee Koper, Rebecca Brennan.
Replacements: Kathy Byrne, Emily Roberts, Sophie Murphy, Jennifer Madden, Laura Griffin, Eva Phelan, Róisín Ridge, Caitlin Griffey.
GALWEGIANS: Gemma Faulkner; Kila Curran, Jemma Lees, Dolores Hughes, Sinéad O’Brien; Nicole Fowley, Aisling Whyte; Hannah Coen, Stacy Hanley, Ellen Connolly (capt), Orla Fenton, Dearbhla Canty, Beibhinn Gleeson, Mollie Starr, Grace Browne Moran.
Replacements: Elizabeth McNicholas, Laura Scuffil, Claudia Arranz, Catherine Fleming, Anna Taylor, Saoirse Lawley, Sophie Cullen.
