#EnergiaAIL Women’s Division: Round 8 Results Round-Up
Old Belvedere and Wicklow have climbed up the Energia All-Ireland League table, moving into third and sixth respectively, following an entertaining round of matches that produced 50 tries.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 8:
Saturday, December 6 –
ENNIS 3 RAILWAY UNION 60, Drumbiggle Road
Scorers: Ennis: Pen: Megan O’Connor
Railway Union: Tries: Ailsa Hughes, Heidi Lyons, Niamh Byrne 2, Hannah Scanlan, Ava Usanova 2, Chloé Ponthus, Siobhán McCarthy, Sarah Munnelly; Cons: Heidi Lyons 4, Hannah Scanlan
HT: Ennis 0 Railway Union 24
ENNIS: Patricia Coote; Megan O’Connor, Saskia Conway Morrissey, Emily Murphy, Emma Keane; Lyndsay Clarke, Clodagh McMahon; Caoilinn Cahill, Annie Lynch, Saoirse Reidy, Aoibheann Hahessy, Laura Cooney, Amy Flavin, Micaela Glynn (capt), Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Emily Anglim, Alana Foudy, Nell Walsh, Aisling Heapes, Emily Kelly.
RAILWAY UNION: Chloé Pontus; Ava Usanova, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Laura Sheehan; Hannah Scanlan, Ailsa Hughes; Evelyn Donnelly, Meabh Keegan, Megan Collis, Keelin Brady, Grace Jackson, Miyu Kojima, Molly Boyne, Poppy Garvey.
Replacements: Emily Gavin, Siobhán McCarthy, Caoimhe O’Sullivan Roche, Hannah Johnston, Emma Fabby, Rhiann Heery, Sarah Munnelly.
UL BOHEMIAN 102 TULLOW 7, UL 4G pitch
Scorers: UL Bohemian: Tries: Aoife Corey 2, Abbie Salter-Townshend, Lily Brady 2, Sinead Hogg 2, Aoibhe O’Flynn 2, Ciara McLoughlin 2, Éabha Nic Dhonnacha 2, Ciara O’Dwyer, Jane Clohessy, Clara Barrett; Cons: Éabha Nic Dhonnacha 7, Rachel Allen, Clara Barrett 3
Tullow: Try: Chloe Farrell; Con: Chloe Farrell
HT: UL Bohemian 64 Tullow 7
UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Sinead Hogg, Clara Barrett, Rachel Allen, Becca O’Shea; Éabha Nic Dhonnacha, Abbie Salter-Townshend; Gráinne Burke, Emma Dunican, Ciara McLoughlin, Aoibhe O’Flynn, Claire Bennett, Lily Brady, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Ciara O’Dwyer, Sarah O’Gorman, Caoimhe O’Neill, Jane Clohessy, Anaïs Jubin, Nicole Cronin.
TULLOW: Leanne Savage; Lisa O’Toole, Destiny Moses, Alex O’Brien, Siobhán Kennedy; Chloe Farrell, Lana Brennan; Joanna Mahon, Grace Kelly (capt), Jess Nolan, Angela Viciano, Courtney Kelly, Orla Hanlon, Leah Browne, Katie Ann O’Neill.
Replacements: Diana Kabi, Aoife Byrne, Sara Rennick, Emma Byrne.
GALWEGIANS 5 BLACKROCK COLLEGE 29, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Try: Emily Foley
Blackrock College: Tries: Maggie Boylan 2, Andi Murphy, Sarah Moody, Cara Martin; Cons: Abby Moyles 2
HT: Galwegians 5 Blackrock College 17
GALWEGIANS: Emily Foley; Kila Curran Coleman, Sophie Cullen, Dolores Hughes, Sinéad O’Brien; Síofra Hession, Gráinne Moran (co-capt); Ella Burns, Stacy Hanley, Ellen Connolly (co-capt), Orla Fenton, Dearbhla Canty, Hannah Coen, Mollie Starr, Grace Browne Moran.
Replacements: Laura Scuffil, Eve Tarpey, Rebecca Blake, Beibhinn Gleeson, Aisling Whyte, Rebecca Farrell, Saoirse Lawley.
BLACKROCK COLLEGE: Méabh Deely; Andi Murphy, Cara Martin, Ella Durkan, Maggie Boylan; Abby Moyles, Lauren Farrell McCabe; Ava Fannin, Sam Brackett, Megan Brodie, Nikki Gibson, Hannah O’Connor (capt), Sarah Moody, Carrie O’Keeffe, Maeve Óg O’Leary.
Replacements: Ann-Marie Rooney, Aoife Moore, Molly Fitzpatrick, Ciara Scanlan, Catherine Martin, Giselle O’Donoghue, Jill O’Toole.
BALLINCOLLIG 12 WICKLOW 41, Virgin Media Park
Scorers: Ballincollig: Tries: Emma Connolly, Amelia Green; Con: Emma Connolly
Wicklow: Tries: Robyn Johnston, Róisín Ridge, Ciara Short, Rachel Griffey, Usha Daly O’Toole, Caoimhe Molloy, Ciara O’Leary; Cons: Beth Roberts 3
HT: Ballincollig 5 Wicklow 17
BALLINCOLLIG: Kate O’Sullivan; Grace Kingston, Awatere McLean-Wanoa, Alison Kelly, Niamh Crotty; Emma Connolly, Eve Prendergast; Orlaith Morrissy, Aoife Fleming, Olivia Hay Mulvihill, Anna Kavanagh, Amelia Green, Alex Good, Caolainn Healy, Aoife Madigan (capt).
Replacements: Clodagh Walsh, Ciara Falvey, Sinéad O’Donnell, Róisín Coughlan, Emelia Deane, Vicki Good, Rachel Naughton.
WICKLOW: Clara Dunne; Sophie Murphy, Jamie Church, Robyn Johnston, Faye O’Neill; Beth Roberts, Erin McConnell; Caoimhe Molloy, Eimear Douglas (co-capt), Valerie Conyard, Usha Daly O’Toole, Laura Newsome, Ciara O’Leary, Ciara Short, Rachel Griffey (co-capt).
Replacements: Lorraine Voorbach, Dannii Masters, Renee Koper, Emily Roberts, Róisín Ridge, Millie Leonard.
OLD BELVEDERE 31 COOKE 17, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Tries: Lisa Callan 2, Orlaith McAuliffe, Lesley Ring, Emma Kelly; Cons: Ellie O’Sullivan Sexton 2, Hazel Simmons
Cooke: Tries: Sophie Barrett, Megan Simpson, Shola Iluyemi; Con: Amanda Morton
HT: Old Belvedere 14 Cooke 5
OLD BELVEDERE: Hazel Simmons; Leah Nealon, Emma Kelly, Grace Tutty, Kate Balance; Ellie O’Sullivan Sexton, Jade Gaffney; Hannah Wilson, Lisa Callan, Eilis Doyle, Orlaith McAuliffe, Laura Sampson, Áine Rutley, Emily Byrne, Lesley Ring (capt).
Replacements: Shana Murphy, Hannah Rapley, Alisha Flynn, Zara Martin, Juliet Condron, Laura Carty, Laura Carroll.
COOKE: Molly Boyd; Paige Smyth, Codie McCloskey, Teah Morton, Elise McDermott; Amanda Morton, Georgia Boyce; Grace Simati, Emilee Jalosuo, Sophie Barrett, Izzy Harris, Bronach Cassidy, Laura Scott, Katie Gilmour, Megan Simpson (capt).
Replacements: Ilse van Staden, Shola Iluyemi, Emily Martin.
Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail, and follow #EnergiaAIL on social media channels.