#EnergiaAIL Women’s Division: Round 3 Results Round-Up
There were five bonus point wins across the Energia All-Ireland League Women’s Division today, with leaders Galwegians maintaining their 100% record by running in a dozen tries away to Tullow.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 3:
Saturday, October 18 –
UL BOHEMIAN 36 OLD BELVEDERE 0, Annacotty
Scorers: UL Bohemian: Tries: Aoife Corey, Alana McInerney 2, Eilís Cahill, Chloe Pearse, Ava O’Malley; Cons: Kate Flannery 3
Old Belvedere: –
HT: UL Bohemian 12 Old Belvedere 0
UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Aoibhe O’Flynn, Éabha Nic Dhonnacha, Rachel Allen, Alana McInerney; Kate Flannery, Abbie Salter Townshend; Ciara McLoughlin, Emma Dunican, Eilís Cahill, Jane Clohessy, Claire Bennett, Lily Brady, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Saoirse Crowe, Gráinne Burke, Louise Carter, Ava O’Malley, Anaïs Jubin, Maddy Kushner, Abaigael Connon.
OLD BELVEDERE: Hazel Simmons; Megan Edwards, Kerry Browne, Emma Kelly, Brooke Gilroy; Ellie O’Sullivan Sexton, Jade Gaffney; Hannah Wilson, Shana Murphy, Alisha Flynn, Grace Tutty, Zara Martin, Orlaith McAuliffe, Éadaoin Murtagh, Lesley Ring (capt).
Replacements: Sinéad Farrell, Eilis Doyle, Hannah Rapley, Áine Rutley, Chloe Ericson, Julia O’Connor, Kate Ballance.
WICKLOW 33 ENNIS 12, Ashtown Lane
Scorers: Wicklow: Tries: Faye O’Neill, Roisin Stone, Vicky Elmes Kinlan 2, Jamie Church; Cons: Beth Roberts 4
Ennis: Tries: Aoibheann Hahessy 2; Con: Emma Keane
HT: Wicklow 5 Ennis 12
WICKLOW: Jamie Church; Millie Leonard, Vicky Elmes Kinlan, Roisin Stone, Faye O’Neill; Robyn Johnston, Beth Roberts; Caoimhe Molloy, Eimear Douglas (capt), Joanne Smith, Caitlin Griffey, Laura Newsome, Ciara O’Leary, Renee Koper, Usha Daly O’Toole.
Replacements: Dannii Masters, Sarah Fitzpatrick, Rebecca Brennan, Ciara Short, Rachel Griffey, Hannah Rose Buckley, Laura Griffin.
ENNIS: Patricia Coote; Emma Keane, Saskia Morrissey, Saher Hamdan, Megan O’Connor; Lyndsay Clarke, Emily Murphy; Annie Lynch, Aisling Heapes, Ciara Coughlan, Aoibheann Hahessy, Laura Cooney, Sally Kelly, Micaela Glynn (capt), Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Saoirse Reidy, Caoilinn Cahill, Eileen Keane, Amy Flavin, Ruth Ferguson, Clodagh McMahon, Niamh McManus.
RAILWAY UNION 10 BACKROCK COLLEGE 29, Park Avenue
Scorers: Railway Union: Tries: Laura Sheehan, Niamh Byrne
Blackrock College: Tries: Sam Brackett, Maeve Óg O’Leary 2, Natasja Behan, Trinity Todd; Cons: Abby Moyles 2
HT: Railway Union 5 Blackrock College 12
RAILWAY UNION: Chloé Ponthus; Laura Sheehan, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Sarah Munnelly; Nikki Caughey, Ailsa Hughes; Emer Meagher, Emily Gavin, Méabh Keegan, Keelin Brady, Grace Jackson, Aoife McDermott, Mira Broeks, Molly Boyne.
Replacements: Hannah Johnston, Megan Collis, Michelle Nadine, Miriam Vega, Camille Ginesty, Viola Maffia, Hannah Scanlan.
BLACKROCK COLLEGE: Méabh Deely; Natasja Behan, Ella Durkan, Cara Martin, Maggie Boylan; Abby Moyles, Sophie Balay-Chawke; Aoife Moore, Sam Brackett, Ava Fannin, Kate Jordan, Hannah O’Connor (capt), Koren Dunne, Regan Casey, Maeve Óg O’Leary.
Replacements: Niamh Tester, Molly Fitzpatrick, Megan Brodie, Carrie O’Keeffe, Trinity Todd, Ava Ryder, Andi Murphy.
BALLINCOLLIG 31 COOKE 10, Tanner Park
Scorers: Ballincollig: Tries: Eve Prendergast, Aoife Madigan, Awatere McLean-Wanoa 2, Vicki Good; Cons: Emma Connolly 3
Cooke: Shola Iluyemi, Sophie Barrett
HT: Ballincollig 12 Cooke 10
BALLINCOLLIG: Fia Whelan; Grace Kingston, Kate O’Sullivan, Alison Kelly, Brighid Twohig; Emma Connolly, Eve Prendergast; Ciara Fleming, Aoife Fleming, Sinéad O’Donnell, Anna Kavanagh, Amelia Green, Ellie Cournane, Alex Good, Aoife Madigan (capt).
Replacements: Clodagh Walsh, Olivia Hay Mulvihill, Charlie McBurney, Natalie Turney, Kelly Griffin, Awatere McLean-Wanoa, Rachel Naughton, Vicki Good.
COOKE: Molly Boyd; Elise McDermott, Teah Morton, Katie Gilmour, Paige Smyth; Amanda Morton, Georgia Boyce; Grace Simati, Shola Iluyemi, Sophie Barrett, Izzy Harris, Emilee Jalosuo, Bronach Cassidy, Laura Scott, Megan Simpson (capt).
Replacements: Angelique Corry, Emily Kingston, Emily Martin, Alexandra McIlwaine.
TULLOW 7 GALWEGIANS 74, Blackgates
Scorers: Tullow: Try: Nicola Kilcoyne; Con: Hilary Fitzgerad
Galwegians: Tries: Niamh Murphy 4, Ella Burns, Emily Foley 3, Gráinne Moran, Catherine Fleming, Kila Curran Coleman 2; Cons: Jemma Lees 7
HT: Tullow 0 Galwegians 39
TULLOW: Sara Rennick (capt); Leanne Savage, Emma Carroll, Catherine Dempsey, Molly O’Gorman; Hilary Fitzgerald, Siobhán Kennedy; Anna O’Neill, Katie Ann O’Neill, Orla Hanlon, Alannah O’Donovan, Lauryn Faulkner, Leah Browne, Lana Brennan, Alex O’Brien.
Replacements: Gabby Cuddy, Nicola Kilcoyne, Jess Nolan, Diana Kabi, Courtney Kelly, Sarah Blake, Destiny Moses.
GALWEGIANS: Gemma Faulkner; Sinéad O’Brien, Niamh Murphy, Jemma Lees, Emily Foley; Síofra Hession, Gráinne Moran; Ella Burns, Elizabeth McNicholas, Ellen Connolly (capt), Orla Fenton, Grace Browne Moran, Dolores Hughes, Mollie Starr, Catherine Fleming.
Replacements: Jessica Loftus, Laura Scuffil, Grace Fennell, Megan Connolly, Rebecca Farrell, Sophie Cullen, Kila Curran Coleman.
