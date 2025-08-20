Vodafone Women’s Interpros: Player Rankings – Top Tens After Round 2

Munster doubled up with a second bonus point win in the Vodafone Women’s Interprovincial Championship, qualifying for the final with a game to spare. With four tries, their flying winger Chisom Ugwueru is the leading scorer.

Last weekend’s 37-21 home defeat to their arch rivals leaves Leinster with work to do in order to reach the August 30 decider back at Energia Park.

Connacht, who showed their battling qualities to claim a 12-7 victory over Ulster, host Leinster, the defending champions, at Dexcom Stadium on Saturday (kick-off 2.30pm), with a place in the final on the line.

Matt Brown’s Munster side, meanwhile, will make the trip north to play Ulster at Affidea Stadium (kick-off 4.15pm), in what is a double header with the provinces’ Under-18 Girls teams.

Ulster’s goal-kicking centre Siobhán Sheerin sits on 18 points, close behind Ugwueru, while Leinster backs Emma Brogan and Kathy Baker will be on the hunt for more tries in Galway after scoring three each so far.

In a few notable movements in the other categories, Ulster forwards Lauren Darley and Moya Hill are now the top tacklers with 31 each, Munster captain Maeve Óg O’Leary is the leading ball carrier with 34, and Connacht prop Hannah Coen has amassed 51 attacking ruck arrivals.

Tickets for this weekend’s final group matches are available to buy here and here, while both games will also be shown live on the Spórt TG4 YouTube channel.

The Opta statistics, collected across the four-round series, are provided by Stats Perform.

Team Pld W D L PF PA Diff TF TA TB LB Points MUNSTER 2 2 0 0 77 27 +50 13 5 2 0 10 LEINSTER 2 1 0 1 59 54 +5 11 8 2 0 6 CONNACHT 2 1 0 1 17 51 -34 3 9 0 0 4 ULSTER 2 0 0 2 28 49 -21 4 9 0 1 1

VODAFONE WOMEN’S INTERPROVINCIAL CHAMPIONSHIP – PLAYER RANKINGS AFTER ROUND 2:

POINTS –

Chisom Ugwueru (Munster) 20

Siobhán Sheerin (Ulster) 18

Emma Brogan (Leinster) 15

Kathy Baker (Leinster) 15

Caitríona Finn (Munster) 12

Aoife Corey (Munster) 10

Chloe Pearse (Munster) 10

Kate Flannery (Munster) 10

Ava Ryder (Connacht) 5

Brianna Heylmann (Munster) 5

Faith Oviawe (Connacht) 5

Gráinne Burke (Munster) 5

India Daley (Ulster) 5

Jade Gaffney (Leinster) 5

Jane Neill (Leinster) 5

Katie Whelan (Leinster) 5

Molly Boyne (Leinster) 5

Roisin Maher (Connacht) 5

Sophie Barrett (Ulster) 5

Stephanie Nunan (Munster) 5

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 5

TRIES –

Chisom Ugwueru (Munster) 4

Emma Brogan (Leinster) 3

Kathy Baker (Leinster) 3

Aoife Corey (Munster) 2

Chloe Pearse (Munster) 2

Kate Flannery (Munster) 2

Siobhán Sheerin (Ulster) 2

Ava Ryder (Connacht) 1

Brianna Heylmann (Munster) 1

Faith Oviawe (Connacht) 1

Gráinne Burke (Munster) 1

India Daley (Ulster) 1

Jade Gaffney (Leinster) 1

Jane Neill (Leinster) 1

Katie Whelan (Leinster) 1

Molly Boyne (Leinster) 1

Roisin Maher (Connacht) 1

Sophie Barrett (Ulster) 1

Stephanie Nunan (Munster) 1

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 1

KICKING ACCURACY –

Siobhán Sheerin (Ulster) 4 made/4 attempts – 100%

Caitríona Finn (Munster) 6/12 – 50%

Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 1/2 – 50%

Ellie O’Sullivan Sexton (Leinster) 1/4 – 25%

Nikki Caughey (Leinster) 1/7 – 14%

SUCCESSFUL TACKLES –

Lauren Darley (Ulster) 31

Moya Hill (Ulster) 31

Ailish Quinn (Connacht) 26

Poppy Garvey (Connacht) 24

Molly Boyne (Leinster) 23

Ruby Starrett (Ulster) 23

Maebh Clenaghan (Ulster) 22

Orla Dixon (Connacht) 22

Jemima Adams Verling (Connacht) 21

Jane Neill (Leinster) 20

DOMINANT TACKLES –

Jane Neill (Leinster) 5

Clíodhna Ní Chonchobhair (Leinster) 4

Ailish Quinn (Connacht) 3

Maeve Óg O’Leary (Munster) 3

Ruby Starrett (Ulster) 3

Siobhán Sheerin (Ulster) 3

Tara O’Neill (Ulster) 3

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 3

Deirbhile Nic a Bháird (Munster) 2

Emily Foley (Connacht) 2

Lauren Darley (Ulster) 2

Lauren Farrell McCabe (Ulster) 2

Lily Brady (Connacht) 2

Lucy Thompson (Ulster) 2

Maebh Clenaghan (Ulster) 2

Maggie Boylan (Leinster) 2

Moya Hill (Ulster) 2

Roisin Maher (Connacht) 2

Sophie Barrett (Ulster) 2

CARRIES –

Maeve Óg O’Leary (Munster) 34

Ailish Quinn (Connacht) 30

Jemima Adams Verling (Connacht) 26

Aoife Corey (Munster) 24

Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 23

Chisom Ugwueru (Munster) 22

Caitríona Finn (Munster) 21

Chloe Pearse (Munster) 19

Lauren Farrell McCabe (Ulster) 19

Roisin Maher (Connacht) 19

RUNNING METRES –

Chisom Ugwueru (Munster) 315.2

Maeve Óg O’Leary (Munster) 226.2

Aoife Corey (Munster) 201.9

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 177.3

Emma Brogan (Leinster) 147.4

Niamh Marley (Ulster) 146.5

Maggie Boylan (Leinster) 146.2

Ailish Quinn (Connacht) 145.2

Alana McInerney (Munster) 144.8

Kathy Baker (Leinster) 141.9

KICKS –

Caitríona Finn (Munster) 19

Nikki Caughey (Leinster) 19

Lauren Farrell McCabe (Ulster) 15

Ellie O’Sullivan Sexton (Leinster) 10

Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 9

Gráinne Moran (Connacht) 4

Kate Flannery (Munster) 4

Alana McInerney (Munster) 3

Siofra Hession (Connacht) 3

Aoife Corey (Munster) 2

Órna Moynihan (Munster) 2

Siobhán Sheerin (Ulster) 2

KICKING METRES –

Lauren Farrell McCabe (Ulster) 510.9

Caitríona Finn (Munster) 436.5

Nikki Caughey (Leinster) 431.4

Ellie O’Sullivan Sexton (Leinster) 272.8

Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 270

Gráinne Moran (Connacht) 122.4

Kate Flannery (Munster) 107.8

Siofra Hession (Connacht) 88

Alana McInerney (Munster) 73

Siobhán Sheerin (Ulster) 62.9

OFFLOADS –

Lauren Farrell McCabe (Ulster) 8

Orla Dixon (Connacht) 6

Maeve Óg O’Leary (Munster) 5

Aoife Corey (Munster) 4

Claire Bennett (Munster) 4

Deirbhile Nic a Bháird (Munster) 4

Jane Neill (Leinster) 4

Niamh Marley (Ulster) 4

Caitríona Finn (Munster) 3

Clodagh Dunne (Leinster) 3

Siobhán Sheerin (Ulster) 3

Sophie Barrett (Ulster) 3

LINE BREAKS –

Chisom Ugwueru (Munster) 6

Maggie Boylan (Leinster) 4

Stephanie Nunan (Munster) 4

Alana McInerney (Munster) 3

Orla Dixon (Connacht) 3

Órna Moynihan (Munster) 3

Brianna Heylmann (Munster) 2

Caitríona Finn (Munster) 2

Chloe Pearse (Munster) 2

Emma Brogan (Leinster) 2

Hannah Clarke (Connacht) 2

India Daley (Ulster) 2

Kathy Baker (Leinster) 2

Katie Corrigan (Leinster) 2

Maeve Óg O’Leary (Munster) 2

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 2

TACKLE BREAKS –

Chisom Ugwueru (Munster) 19

Orla Dixon (Connacht) 14

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 14

Emma Brogan (Leinster) 13

Aoife Corey (Munster) 10

Hannah Clarke (Connacht) 9

Maggie Boylan (Leinster) 9

Siobhán Sheerin (Ulster) 9

Caitríona Finn (Munster) 7

Emily Foley (Connacht) 7

BREAKDOWN STEALS –

Kathy Baker (Leinster) 3

Lauren Farrell McCabe (Ulster) 2

Maeve Óg O’Leary (Munster) 2

Niamh Marley (Ulster) 2

Tara O’Neill (Ulster) 2

Ailish Quinn (Connacht) 1

Alana McInerney (Munster) 1

Aoibhe O’Flynn (Munster) 1

Cara McLean (Ulster) 1

Ciara McLoughlin (Munster) 1

Claire Bennett (Munster) 1

Gráinne Burke (Munster) 1

India Daley (Ulster) 1

Jemima Adams Verling (Connacht) 1

Katie Hetherington (Ulster) 1

Lily Brady (Connacht) 1

Maggie Boylan (Leinster) 1

Megan Collis (Connacht) 1

Molly Boyne (Leinster) 1

Orla Dixon (Connacht) 1

Ruby Starrett (Ulster) 1

Saoirse Crowe (Munster) 1

Stacey Sloan (Ulster) 1

ATTACKING RUCK ARRIVALS –

Hannah Coen (Connacht) 51

Lauren Darley (Ulster) 47

Poppy Garvey (Connacht) 41

Molly Boyne (Leinster) 39

Jemima Adams Verling (Connacht) 37

Ailish Quinn (Connacht) 35

Chloe Pearse (Munster) 33

Clíodhna Ní Chonchobhair (Leinster) 33

Eilís Cahill (Munster) 33

Moya Hill (Ulster) 32

Roisin Maher (Connacht) 32

DEFENSIVE RUCK ARRIVALS –

Molly Boyne (Leinster) 31

Poppy Garvey (Connacht) 17

Lauren Farrell McCabe (Ulster) 14

Moya Hill (Ulster) 13

Grace Browne Moran (Connacht) 11

Kathy Baker (Leinster) 10

Lauren Darley (Ulster) 10

Lily Brady (Connacht) 10

Sophie Barrett (Ulster) 10

Jemima Adams Verling (Connacht) 9

Katie Hetherington (Ulster) 9

Orla Dixon (Connacht) 9

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 9

LINEOUT TAKES –

Aoibhe O’Flynn (Munster) 9

Lauren Darley (Ulster) 7

Clíodhna Ní Chonchobhair (Lenster) 6

Beibhinn Gleeson (Connacht) 5

Jane Neill (Leinster) 5

Clodagh O’Halloran (Munster) 4

Jemima Adams Verling (Connacht) 4

Katie Hetherington (Ulster) 4

Ruby Starrett (Ulster) 3

Eilís Cahill (Munster) 2

Karly Tierney (Connacht) 2

Molly Boyne (Leinster) 2

Poppy Garvey (Connacht) 2

LINEOUT STEALS –

Clodagh O’Halloran (Munster) 2

Lauren Darley (Ulster) 2

Lisa Callan (Leinster) 2

Beibhinn Gleeson (Connacht) 1

Ciara Short (Leinster) 1

Eilís Cahill (Munster) 1

Hannah Coen (Connacht) 1

Kelly Burke (Leinster) 1

MINUTES PLAYED –

Clara Barrett (Connacht) 160

Clíodhna Ní Chonchobhair (Leinster) 160

Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 160

Emma Brogan (Leinster) 160

Jemima Adams Verling (Connacht) 160

Kathy Baker (Leinster) 160

Lauren Darley (Ulster) 160

Lucy Thompson (Ulster) 160

Molly Boyne (Leinster) 160

Niamh Marley (Ulster) 160

Orla Dixon (Connacht) 160

Siobhán Sheerin (Ulster) 160