PwC Under-19 Men’s Interpros: Player Rankings – Top Tens After Round 1
Six tries were scored in each of the opening PwC Under-19 Men’s Interprovincial Championship matches, while Munster centre Rory Forde topping the scoring charts with 19 points, including six successful kicks out of six.
Number 8 Arthur Ashmore, Leinster’s player-of-the-match against Ulster, led the way in terms of running metres (156.8), line breaks (2), and tackle breaks (10) during the first round.
Ulster prop Angus Graham was also busy around the pitch, accumulating 12 defensive ruck arrivals, a breakdown steal, and a dominant tackle. Connacht out-half Oisin Kelly stood out with nine tackles, six tackle breaks, and two breakdown steals.
The U-19 series continues on Saturday when table toppers Leinster host Connacht at Energia Park (kick-off 3pm), as part of an age-grade double header. Newforge is the venue for three clashes between the Ulster and Munster underage sides, including the U-19s (kick-off 5pm).
The Opta statistics, collected across the three rounds of the Championship, are provided by Stats Perform.
|Team
|Pld
|W
|D
|L
|PF
|PA
|Diff
|TF
|TA
|TB
|LB
|Points
|LEINSTER
|1
|1
|0
|0
|33
|8
|+25
|5
|1
|1
|0
|5
|MUNSTER
|1
|1
|0
|0
|34
|12
|+22
|4
|2
|1
|0
|5
|CONNACHT
|1
|0
|0
|1
|12
|34
|-22
|2
|4
|0
|0
|0
|ULSTER
|1
|0
|0
|1
|8
|33
|-25
|1
|5
|0
|0
|0
PWC UNDER-19 MEN’S INTERPROVINCIAL CHAMPIONSHIP – PLAYER RANKINGS AFTER ROUND 1:
POINTS –
Rory Forde (Munster) 19
Cory O’Connor (Leinster) 8
Alex Crawley (Leinster) 5
Bobby O’Callaghan (Munster) 5
David Geoghegan (Munster) 5
James Curry (Leinster) 5
Matthew Callaghan (Ulster) 5
Oisin Berthoz (Connacht) 5
Peter Moran (Connacht) 5
Robert O’Donnell (Munster) 5
Ronan Kelly (Leinster) 5
Ryan Ovenden (Leinster) 5
Shane McGuigan (Leinster) 5
TRIES –
Alex Crawley (Leinster) 1
Bobby O’Callaghan (Munster) 1
David Geoghegan (Munster) 1
James Curry (Leinster) 1
Matthew Callaghan (Ulster) 1
Oisin Berthoz (Connacht) 1
Peter Moran (Connacht) 1
Robert O’Donnell (Munster) 1
Ronan Kelly (Leinster) 1
Rory Forde (Munster) 1
Ryan Ovenden (Leinster) 1
Shane McGuigan (Leinster) 1
KICKING ACCURACY –
Rory Forde (Munster) 6 made/6 attempts – 100%
Cory O’Connor (Leinster) 4/4 – 100%
Billy Cross (Connacht) 1/2 – 50%
Owen O’Kane (Ulster) 1/2 – 50%
SUCCESSFUL TACKLES –
Shane McGuigan (Leinster) 14
Nathan Noble (Ulster) 13
Callum Largey (Ulster) 12
Ben O’Toole (Leinster) 11
Henry Maher (Leinster) 11
Charlie Hargy (Ulster) 9
Luke Keaveny (Connacht) 9
Max Readman (Ulster) 9
Oisin Kelly (Connacht) 9
Daniel Browne (Connacht) 8
Dara Walsh (Connacht) 8
Louis Magee (Leinster) 8
Rory Forde (Munster) 8
Sam Clarke (Ulster) 8
Simon Cantwell (Connacht) 8
DOMINANT TACKLES –
David Mac Coitir (Munster) 2
Max Readman (Ulster) 2
Shane McGuigan (Leinster) 2
Tom Shanahan (Munster) 2
Alvaro Swords (Leinster) 1
Angus Graham (Ulster) 1
Callum Largey (Ulster) 1
Cathal Moffatt (Connacht) 1
Ethan Balamash (Leinster) 1
Kedagh Broderick (Munster) 1
Louis Magee (Leinster) 1
Marcus McCarthy (Leinster) 1
Matthew Wright (Ulster) 1
Michael Bolger (Leinster) 1
Oisin Kelly (Connacht) 1
Paddy Woods (Ulster) 1
Pasha Thiam (Connacht) 1
Russell Lovo (Ulster) 1
Simon Cantwell (Connacht) 1
Solomon Delea (Munster) 1
CARRIES –
Ryan Ovenden (Leinster) 14
Ben O’Toole (Leinster) 12
Ronan Kelly (Leinster) 11
Matthew Brennan (Leinster) 10
Arthur Ashmore (Leinster) 9
Callum Largey (Ulster) 9
Charlie Hargy (Ulster) 9
Charlie Bramley (Munster) 8
James Kerr (Ulster) 8
Noah Bell (Ulster) 8
RUNNING METRES –
Arthur Ashmore (Leinster) 156.8
Ronan Kelly (Leinster) 156.2
Ryan Ovenden (Leinster) 137.7
Charlie Hargy (Ulster) 123.4
Robert O’Donnell (Munster) 106.9
Bobby O’Callaghan (Munster) 90.9
Matthew Brennan (Leinster) 84.6
Ben O’Toole (Leinster) 83.9
Matthew Callaghan (Ulster) 78.1
Peter Moran (Connacht) 70.7
KICKS –
Aaron Moloney (Munster) 11
Cory O’Connor (Leinster) 9
Owen O’Kane (Ulster) 6
Oisin Kelly (Connacht) 5
Daniel Coughlan (Munster) 4
Fergus Callington (Ulster) 4
Billy Cross (Connacht) 3
Frankie Óg Sheahan (Munster) 2
James Curry (Leinster) 2
James Kerr (Ulster) 2
Josh Kelly (Connacht) 2
Philip Finnan (Connacht) 2
Ronan Kelly (Leinster) 2
Rory Forde (Munster) 2
Tom Walsh (Connacht) 2
KICKING METRES –
Cory O’Connor (Leinster) 241.1
Aaron Moloney (Munster) 176.9
Oisin Kelly (Connacht) 159.3
Owen O’Kane (Ulster) 152.8
Daniel Coughlan (Munster) 127.9
Fergus Callington (Ulster) 77.3
Josh Kelly (Connacht) 73.2
Frankie Óg Sheahan (Munster) 54.9
Ronan Kelly (Leinster) 52.9
Rory Forde (Munster) 49.4
OFFLOADS –
Marcus McCarthy (Leinster) 2
Matthew Callaghan (Ulster) 2
Alvaro Swords (Leinster) 1
Callum Largey (Ulster) 1
Charlie Bramley (Munster) 1
Charlie Hargy (Ulster) 1
Daniel Norval (Leinster) 1
Josh Kelly (Connacht) 1
Matthew Brennan (Leinster) 1
Michael Bolger (Leinster) 1
Noah Bell (Ulster) 1
Oisin Berthoz (Connacht) 1
Peter Moran (Connacht) 1
Reuben Allen (Ulster) 1
Richie Whelan (Munster) 1
Robert O’Donnell (Munster) 1
Rory Forde (Munster) 1
Shane McGuigan (Leinster) 1
LINE BREAKS –
Arthur Ashmore (Leinster) 2
Bobby O’Callaghan (Munster) 2
James Curry (Leinster) 2
Robert O’Donnell (Munster) 2
Ben O’Toole (Leinster) 1
Charlie Hargy (Ulster) 1
Ethan Balamash (Leinster) 1
Fergus Callington (Ulster) 1
Fiachra O’Neill (Connacht) 1
Josh Kelly (Connacht) 1
Matthew Brennan (Leinster) 1
Matthew Callaghan (Ulster) 1
Oisin Berthoz (Connacht) 1
Peter Moran (Connacht) 1
Philip Finnan (Connacht) 1
Richie Whelan (Munster) 1
Ronan Kelly (Leinster) 1
Russell Lovo (Ulster) 1
Ryan McDowell (Ulster) 1
Ryan Ovenden (Leinster) 1
TACKLE BREAKS –
Arthur Ashmore (Leinster) 10
Bobby O’Callaghan (Munster) 6
Oisin Kelly (Connacht) 6
James Kerr (Ulster) 5
Charlie Hargy (Ulster) 4
Matthew Wright (Ulster) 4
Peter Moran (Connacht) 4
Reuben Allen (Ulster) 4
Ben O’Toole (Leinster) 3
Charlie Bramley (Munster) 3
Fiachra O’Neill (Connacht) 3
Noah Bell (Ulster) 3
Robert O’Donnell (Munster) 3
Russell Lovo (Ulster) 3
BREAKDOWN STEALS –
Oisin Kelly (Connacht) 2
Angus Graham (Ulster) 1
Charlie Bramley (Munster) 1
Henry Maher (Leinster) 1
Jack McGovern (Leinster) 1
Noah Bell (Ulster) 1
Oisin Berthoz (Connacht) 1
Oisin O’Donoghue (Connacht) 1
Peter Moran (Connacht) 1
Russell Lovo (Ulster) 1
Zach Piper (Munster) 1
ATTACKING RUCK ARRIVALS –
Cillian McNamara (Munster) 21
Matthew Wright (Ulster) 19
David Mac Coitir (Munster) 18
Michael Bolger (Leinster) 18
David Geoghegan (Munster) 16
Sam Clarke (Ulster) 16
Richie Whelan (Munster) 15
Shane McGuigan (Leinster) 15
Kedagh Broderick (Munster) 14
Charlie Bramley (Munster) 13
Louis Magee (Leinster) 13
DEFENSIVE RUCK ARRIVALS –
Angus Graham (Ulster) 12
Ben O’Toole (Leinster) 8
Dara Walsh (Connacht) 8
Shane McGuigan (Leinster) 8
Jack McGovern (Leinster) 7
Cillian McNamara (Munster) 6
Gerry Joyce (Munster) 5
Max Readman (Ulster) 5
Sam Clarke (Ulster) 5
Sean Glennon (Connacht) 5
LINEOUT TAKES –
David Mac Coitir (Munster) 7
Kedagh Broderick (Munster) 5
Shane McGuigan (Leinster) 5
Dara Walsh (Connacht) 4
Noah Bell (Ulster) 4
Paddy Woods (Ulster) 4
Max Egan (Leinster) 3
Pasha Thiam (Connacht) 3
Charlie Bramley (Munster) 1
Henry Maher (Leinster) 1
Michael Bolger (Leinster) 1
Oisin Kelly (Connacht) 1
LINEOUT STEALS –
Dara Walsh (Connacht) 2
Michael Bolger (Leinster) 2
Charlie Bramley (Munster) 1
David Geoghegan (Munster) 1
Paddy Woods (Ulster) 1
Tom Shanahan (Munster) 1
Tom Reynolds (Leinster) 1
Zach Piper (Munster) 1
MINUTES PLAYED –
Ben O’Toole (Leinster) 70
Callum Largey (Ulster) 70
Daniel Coughlan (Munster) 70
Dara Walsh (Connacht) 70
David Mac Coitir (Munster) 70
Gerry Joyce (Munster) 70
James Kerr (Ulster) 70
James Greaney (Connacht) 70
Josh Kelly (Connacht) 70
Keelan Dunne (Munster) 70
Matthew Brennan (Leinster) 70
Matthew Callaghan (Ulster) 70
Michael Bolger (Leinster) 70
Noah Bell (Ulster) 70
Oisin O’Donoghue (Connacht) 70
Paddy Woods (Ulster) 70
Pasha Thiam (Connacht) 70
Peter Moran (Connacht) 70
Ronan Kelly (Leinster) 70
Rory Forde (Munster) 70
Ryan Ovenden (Leinster) 70
Shane McGuigan (Leinster) 70