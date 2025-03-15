Energia All-Ireland League Women’s Division: Round 17 Results Round-Up
There were some tight finishes in the penultimate round of the Energia All-Ireland League Women’s Division, including at Park Avenue where Railway Union edged out UL Bohemian in an absorbing top of the table clash.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 17:
Saturday, March 15 –
RAILWAY UNION 17 UL BOHEMIAN 10, Park Avenue
Scorers: Railway Union: Tries: Molly Boyne, Alaïs Diebold, Rhiann Heery; Con: Caoimhe McCormack
UL Bohemian: Tries: Eilís Cahill 2
HT: Railway Union 12 UL Bohemian 5
RAILWAY UNION: Laura Sheehan; Alaïs Diebold, Niamh Byrne (capt), Leah Tarpey, Rhiann Heery; Caoimhe McCormack, Mary Healy; Kirstie Stevenson, Meabh Keegan, Megan Collis, Sonia McDermott, Aoife McDermott, Poppy Garvey, Molly Boyne, Lindsay Peat.
Replacements: Emily Gavin, Tricia Doyle, Katie O’Dwyer, Evelyn Donnelly, Mira Broeks, Claire Keohane, Sarah Munnelly.
UL BOHEMIAN: Abby Moyles; Clara Barrett, Éabha Nic Dhonnacha, Stephanie Nunan, Chisom Ugwueru; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Lily Brady, Eilís Cahill, Claire Bennett, Sarah Garrett, Aoibhe O’Flynn, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Ciara O’Dwyer, Grainne Burke, Niamh Brodie, Rachel Allen, Rebecca Bradshaw, Aisling Stock, Lyndsay Clarke.
BLACKROCK COLLEGE 19 OLD BELVEDERE 14, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Lynn Koelman, Andi Murphy 2; Cons: Lisa Mullen 2
Old Belvedere: Tries: Emma Tilly, Emma Kelly; Cons: Jemma Farrell 2
HT: Blackrock College 7 Old Belvedere 14
BLACKROCK COLLEGE: Ella Durkan; Andi Murphy, Tess Proos, Catherine Martin, Maggie Boylan; Lisa Mullen, Casey Jackson; Aoife Moore, Lynn Koelman, Ava Fannin, Nikki Gibson, Kate Jordan, Meadbh Scally, Sarah Moody, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Ann-Marie Rooney, Megan Brodie, Molly Fitzpatrick, Ciara Scanlan, Sarah Farley, Cara Martin, Ava Ryder.
OLD BELVEDERE: Emma Tilly; Kate Ballance, Elise O’Byrne-White, Minonna Nunsdedt, Megan Edwards; Jemma Farrell, Jade Gaffney; Hannah Wilson, Lisa Cullan, Katie Layde, Grace Tutty, Orlaith McAuliffe, Emma Kelly, Lesley Ring (capt), Kara Mulcahy.
Replacements: Hannah Rapley, Katelynn Doran, Zara Martin, Laura Carroll, Charlotte Nagle, Vanessa Hullon, Aine Donnelly.
GALWEGIANS 21 WICKLOW 36, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Tries: Ellen Connolly, Gemma Faulkner, Kila Curran; Cons: Sinead O’Brien 3
Wicklow: Tries: Roisin Stone 2, Sarah Gleeson 2, Emily McKeown; Cons: Beth Roberts 4; Pen: Beth Roberts
HT: Galwegians 21 Wicklow 12
GALWEGIANS: Kila Curran; Sinead O’Brien, Gemma Faulkner, Sarah Purcell, Evanna Finn; Sophie Cullen, Grainne Moran; Ellen Connolly (capt), Stacy Hanley, Eve Tarpey, Orla Fenton, Grace Browne Moran, Ailish Quinn, Mollie Starr, Sarah McCormick.
Replacements: Gina Kearns, Celia Killilea, Catherine Fleming, Megan Connolly, Lorna Morrin, Molina Oung.
WICKLOW: Emily McKeown; Sarah Gleeson, Clara Dunne, Roisin Stone, Faye O’Neill; Beth Roberts, Erin McConnell; Valerie Conyard, Eimear Douglas (capt), Erana Te Moananui, Laura Newsome, Caitlin Griffey, Ciara O’Leary, Ciara Short, Rachel Griffey.
Replacements: Joanne Smith, Kathy Byrne, Noelle Ward, Renee Koper, Laura Griffin, Aoibhin Stone, Alannah Dixon.
SUTTONIANS 18 BALLINCOLLIG 12, JJ McDowell Memorial Grounds
Scorers: Suttonians: Tries: Lauren Farrell McCabe 2, Caoimhe Hoy; Pen: Laura Claridge
Ballincollig: Tries: Aoibheann McGrath 2; Con: Emma Connolly
HT: Suttonians 15 Ballincollig 0
SUTTONIANS: Lauren Farrell McCabe; Caoimhe Hoy, Meabh O’Brien (capt), Laura Claridge, Mairead McErlean; Esmee Ligtvoet, Meabh Collins; Roisin O’Driscoll, Aoife Brennan, Ciara Spencer, Caoimhe Guinan, Abbie Keeley, Carrie O’Keeffe, Naoise Smyth, Julia O’Connor.
Replacements: Rebecca Francis, Lena Kibler, Molly Fitzgerald.
BALLINCOLLIG: Ellie Cournane; Vicki Good, Michelle O’Driscoll (capt), Kate O’Sullivan, Brighid Twohig; Emma Connolly, Eve Prendergast; Alix Cunneen, Aoife Fleming, Sinead O’Donnell, Amelia Green, Laurileigh Baker, Anna Kavanagh, Aoife Madigan, Aoibheann McGrath.
Replacements: Lily Morris, Alisha Flynn, Chiara Calvetti, Michelle Stafford, Fia Whelan, Rachel Naughton, Miriam Murphy.
TULLOW 5 COOKE 61, Blackgates
Scorers: Tullow: Try: Aoife McGrath
Cooke: To follow
HT: Tullow – Cooke –
TULLOW: Sara Rennick; Alice Carroll, Jane O’Neill, Roisin O’Toole, Lisa O’Toole; Catherine Dempsey, Aoife McGrath; Anna O’Neill, Grace Kelly (capt), Orla Hanlon, Carla Cloney, Katie Ann O’Neill, Emma Byrne, Lana Brennan, Alex O’Brien.
Replacements: Aoife Byrne, Courtney Kelly, Joanna Mahon, Nicola Kilcoyne, Annie Gardiner, Leah Browne, Leanne Savage.
COOKE: Niamh Marley; Molly Boyd, Paige Smyth, Tara O’Neill, Amy Benson; Amanda Morton, Georgia Boyce; Ella Garland, Megan Simpson (capt), Ilse van Staden, Izzy Harris, Sorcha Mac Laimhin, Enya Hughes, Katie Gilmour, Stacey Sloan.
Replacements: Fiona McCaughan, Aishling O’Connell, Freya Craig, Alanagh van Staden, Sophie Moffett, Kelly McCormill.
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