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Energia All-Ireland League Women’s Division: Round 17 Results Round-Up

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15th March 2025 17:05

By Editor

Energia All-Ireland League Women’s Division: Round 17 Results Round-Up

Netherlands international Lynn Koelman was a try scorer for Blackrock College during their Dublin derby against Old Belvedere ©John Crothers Sports Photography

There were some tight finishes in the penultimate round of the Energia All-Ireland League Women’s Division, including at Park Avenue where Railway Union edged out UL Bohemian in an absorbing top of the table clash.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 17:

Saturday, March 15 –

RAILWAY UNION 17 UL BOHEMIAN 10, Park Avenue
Scorers: Railway Union: Tries: Molly Boyne, Alaïs Diebold, Rhiann Heery; Con: Caoimhe McCormack
UL Bohemian: Tries: Eilís Cahill 2
HT: Railway Union 12 UL Bohemian 5

RAILWAY UNION: Laura Sheehan; Alaïs Diebold, Niamh Byrne (capt), Leah Tarpey, Rhiann Heery; Caoimhe McCormack, Mary Healy; Kirstie Stevenson, Meabh Keegan, Megan Collis, Sonia McDermott, Aoife McDermott, Poppy Garvey, Molly Boyne, Lindsay Peat.

Replacements: Emily Gavin, Tricia Doyle, Katie O’Dwyer, Evelyn Donnelly, Mira Broeks, Claire Keohane, Sarah Munnelly.

UL BOHEMIAN: Abby Moyles; Clara Barrett, Éabha Nic Dhonnacha, Stephanie Nunan, Chisom Ugwueru; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Lily Brady, Eilís Cahill, Claire Bennett, Sarah Garrett, Aoibhe O’Flynn, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse (capt).

Replacements: Ciara O’Dwyer, Grainne Burke, Niamh Brodie, Rachel Allen, Rebecca Bradshaw, Aisling Stock, Lyndsay Clarke.

Railway Union try scorer Alaïs Diebold tries to break away from UL Bohemian flyer Chisom Ugwueru ©Ronan Ryan

BLACKROCK COLLEGE 19 OLD BELVEDERE 14, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Lynn Koelman, Andi Murphy 2; Cons: Lisa Mullen 2
Old Belvedere: Tries: Emma Tilly, Emma Kelly; Cons: Jemma Farrell 2
HT: Blackrock College 7 Old Belvedere 14

BLACKROCK COLLEGE: Ella Durkan; Andi Murphy, Tess Proos, Catherine Martin, Maggie Boylan; Lisa Mullen, Casey Jackson; Aoife Moore, Lynn Koelman, Ava Fannin, Nikki Gibson, Kate Jordan, Meadbh Scally, Sarah Moody, Hannah O’Connor (capt).

Replacements: Ann-Marie Rooney, Megan Brodie, Molly Fitzpatrick, Ciara Scanlan, Sarah Farley, Cara Martin, Ava Ryder.

OLD BELVEDERE: Emma Tilly; Kate Ballance, Elise O’Byrne-White, Minonna Nunsdedt, Megan Edwards; Jemma Farrell, Jade Gaffney; Hannah Wilson, Lisa Cullan, Katie Layde, Grace Tutty, Orlaith McAuliffe, Emma Kelly, Lesley Ring (capt), Kara Mulcahy.

Replacements: Hannah Rapley, Katelynn Doran, Zara Martin, Laura Carroll, Charlotte Nagle, Vanessa Hullon, Aine Donnelly.

Wolfhounds scrum half Jade Gaffney is pictured in action for Old Belvedere against top four rivals Blackrock College at Stradbrook ©John Crothers Sports Photography

GALWEGIANS 21 WICKLOW 36, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Tries: Ellen Connolly, Gemma Faulkner, Kila Curran; Cons: Sinead O’Brien 3
Wicklow: Tries: Roisin Stone 2, Sarah Gleeson 2, Emily McKeown; Cons: Beth Roberts 4; Pen: Beth Roberts
HT: Galwegians 21 Wicklow 12

GALWEGIANS: Kila Curran; Sinead O’Brien, Gemma Faulkner, Sarah Purcell, Evanna Finn; Sophie Cullen, Grainne Moran; Ellen Connolly (capt), Stacy Hanley, Eve Tarpey, Orla Fenton, Grace Browne Moran, Ailish Quinn, Mollie Starr, Sarah McCormick.

Replacements: Gina Kearns, Celia Killilea, Catherine Fleming, Megan Connolly, Lorna Morrin, Molina Oung.

WICKLOW: Emily McKeown; Sarah Gleeson, Clara Dunne, Roisin Stone, Faye O’Neill; Beth Roberts, Erin McConnell; Valerie Conyard, Eimear Douglas (capt), Erana Te Moananui, Laura Newsome, Caitlin Griffey, Ciara O’Leary, Ciara Short, Rachel Griffey.

Replacements: Joanne Smith, Kathy Byrne, Noelle Ward, Renee Koper, Laura Griffin, Aoibhin Stone, Alannah Dixon.

SUTTONIANS 18 BALLINCOLLIG 12, JJ McDowell Memorial Grounds
Scorers: Suttonians: Tries: Lauren Farrell McCabe 2, Caoimhe Hoy; Pen: Laura Claridge
Ballincollig: Tries: Aoibheann McGrath 2; Con: Emma Connolly
HT: Suttonians 15 Ballincollig 0

SUTTONIANS: Lauren Farrell McCabe; Caoimhe Hoy, Meabh O’Brien (capt), Laura Claridge, Mairead McErlean; Esmee Ligtvoet, Meabh Collins; Roisin O’Driscoll, Aoife Brennan, Ciara Spencer, Caoimhe Guinan, Abbie Keeley, Carrie O’Keeffe, Naoise Smyth, Julia O’Connor.

Replacements: Rebecca Francis, Lena Kibler, Molly Fitzgerald.

BALLINCOLLIG: Ellie Cournane; Vicki Good, Michelle O’Driscoll (capt), Kate O’Sullivan, Brighid Twohig; Emma Connolly, Eve Prendergast; Alix Cunneen, Aoife Fleming, Sinead O’Donnell, Amelia Green, Laurileigh Baker, Anna Kavanagh, Aoife Madigan, Aoibheann McGrath.

Replacements: Lily Morris, Alisha Flynn, Chiara Calvetti, Michelle Stafford, Fia Whelan, Rachel Naughton, Miriam Murphy.

TULLOW 5 COOKE 61, Blackgates
Scorers: Tullow: Try: Aoife McGrath
Cooke: To follow
HT: Tullow – Cooke –

TULLOW: Sara Rennick; Alice Carroll, Jane O’Neill, Roisin O’Toole, Lisa O’Toole; Catherine Dempsey, Aoife McGrath; Anna O’Neill, Grace Kelly (capt), Orla Hanlon, Carla Cloney, Katie Ann O’Neill, Emma Byrne, Lana Brennan, Alex O’Brien.

Replacements: Aoife Byrne, Courtney Kelly, Joanna Mahon, Nicola Kilcoyne, Annie Gardiner, Leah Browne, Leanne Savage.

COOKE: Niamh Marley; Molly Boyd, Paige Smyth, Tara O’Neill, Amy Benson; Amanda Morton, Georgia Boyce; Ella Garland, Megan Simpson (capt), Ilse van Staden, Izzy Harris, Sorcha Mac Laimhin, Enya Hughes, Katie Gilmour, Stacey Sloan.

Replacements: Fiona McCaughan, Aishling O’Connell, Freya Craig, Alanagh van Staden, Sophie Moffett, Kelly McCormill.

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