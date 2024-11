Energia All-Ireland Women’s Junior Cup: Semi-Final Results Round-Up

Anna Stanfield’s late try steered Malone past last season’s beaten finalists Tuam/Oughterard in dramatic fashion, while MU Barnhall will aim for a hat-trick of Energia All-Ireland Women’s Junior Cup titles on Saturday, January 18 after a comprehensive semi-final win over Tralee.

ENERGIA ALL-IRELAND WOMEN’S JUNIOR CUP SEMI-FINALS:

Sunday, November 24

MALONE 31 TUAM/OUGHTERARD 27, Gibson Park

Scorers: Malone: Tries: Anna Stanfield 2, Alexa McMullan, Shirelle Wilson, Cara O’Neill; Cons: Alexa McMullan 3

Tuam/Oughterard: Tries: Megan Walsh, Molly Boote, Karly Tierney, Alicia Costello; Cons: Megan Walsh 2; Pen: Megan Walsh

HT: Malone 14 Tuam/Oughterard 24

MALONE: Claire McKane; Sophie Armstrong, Emma Jordan, Peita McAlister (capt), Mia Ferguson; Alexa McMullan, Shirelle Wilson; Sarah Murphy, Katie-Anne McCallion, Ashleigh Currie, Lauren Maginnes, Hannah Beattie, Ruby Devine, Cara O’Neill, Anna Stanfield.

Replacements: Samantha Eley, Beth Leckey, Anna Park, Donna McGovern.

TUAM/OUGHTERARD: Molly Boote; Alicia Costello, Megan Walsh, Amy Burns, Dominika Lukasik; Emma Burns, Saoirse Quinn; Niamh Corless, Aoife O’Callaghan, Ella Burns, Karen Burns, Grainne Hahessy, Aebha Lydon, Charlotte O’Grady, Karly Tierney.

Replacements: Grainne O’Rourke, Rosie Ganley, Abigail Gibbons, Rhona O’Dea, Chloe Conneely, Keanah Irons, Katie Creaven, Rhian O’Callaghan, Angela Thornton, Doireann Byrne.

TRALEE 5 MU BARNHALL 64, O’Dowd Park

Scorers: Tralee: Try: Maura Collins

MU Barnhall: Tries: Abby Healy 3, Emily Byrne, Emer Sweetnam, Emma Brogan, Amy Rushton, Holly Leach, Katelynn Doran, Alex Casey; Cons: Ciara Faulkner 5, Abby Healy 2

HT: Tralee 0 MU Barnhall 31

TRALEE: Natasha Griffin; Vanessa Dineen, Alanna Maunsell, Maria Harnett, Emily May Burgin; Laoise O’Driscoll, Diane O’Keeffe; Rachel Horgan, Charlotte O’Neill, Maura Collins, Aine Enright (capt), Kayleigh Moriarty, Sophie Leach, Ashlea Sheehy, Katie Houlihan.

Replacements: Cait O’Connor, Michaela Murphy, Shauna Flynn, Kate O’Driscoll, Kaya Flynn.

MU BARNHALL: Amy Rushton; Emer Sweetnam, Ciara Faulkner, Abby Healy, Emma Brogan; Órfhlaith Murray, Nais Jaime Bouquet; Emily Byrne, Kelly Burke, Rebecca Francis, Holly Leach, Ali Howick, Sinead Farrell, Prudence Isaac, Katelynn Doran.

Replacements: Michelle Gorman, Hope Lowney, Alannah Fraser, Anna Mai O’Brien, Ellen Dunne, Alex Casey, Uxue Merino, Lia Branigan.

Past Energia All-Ireland Junior Cup Finals –

2023 – Tullamore 12 MU Barnhall 38

2024 – Tuam/Oughterard 6 MU Barnhall 15

