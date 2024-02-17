Energia All-Ireland League Women’s Division: Round 12 Results Round-Up
Ballincollig, Railway Union, and Blackrock College were all in bonus point-winning form this evening, with Clovers centre Michelle O’Driscoll touching down twice during ‘Collig’s Irish Rugby TV-live streamed victory over Cooke.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 12:
Saturday, February 17 –
BALLINCOLLIG 36 COOKE 10, Tanner Park
Scorers: Ballincollig: Tries: Brighid Twohig, Michelle O’Driscoll 2, Sinead O’Reilly, Laurileigh Baker, Róisín Ormond; Cons: Alison Kelly, Anna Roche 2
Cooke: Tries: Ilse van Staden, Stacey Sloan
HT: Ballincollig 15 Cooke 5
BALLINCOLLIG: Sinead O’Reilly; Ellie Cournane, Alison Kelly, Michelle O’Driscoll, Brighid Twohig; Jayne Pennefather, Gemma Lane; Ciara Fleming, Aoife Fleming, Clare Coombes, Gillian Coombes, Laurileigh Baker, Meaghan Kenny, Aoife Madigan, Tiare Siguenza (capt).
Replacements: Róisín Ormond, Olivia Hay Mulvihill, Shirley Bailey, Kira Fitzgerald, Anna Roche, Kelly Griffin, Kate O’Sullivan.
COOKE: Laura Cairns; Tamzin Boyce, Teah Maguire, Tara O’Neill, Katie Gilmour; Amanda Morton, Georgia Boyce; Ella Garland, Megan Simpson, Ilse van Staden, Cara O’Kane, Ellen Patterson, Stacey Sloan, Emily Martin, Gemma McCamley (capt).
Replacements: Izzy Harris, Daina Marks, Cindy Cancino, Kirsty Jackson.
BLACKROCK COLLEGE 24 WICKLOW 10, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Catherine Martin, Amelia McFarland, Maggie Boylan, Clíodhna O’Sullivan; Cons: Clíodhna O’Sullivan 2
Wicklow: Try: Caoimhe Molloy; Con: Beth Roberts; Pen: Beth Roberts
HT: Blackrock College 17 Wicklow 3
BLACKROCK COLLEGE: Andrea Murphy; Amelia McFarland, Sarah Farley, Catherine Martin, Maggie Boylan; Clíodhna O’Sullivan, Niamh Griffin; Ava Fannin, Emily Whittle, Shannon Heapes (capt), Hannah Hodges, Molly Fitzpatrick, Ann-Marie Rooney, Koren Dunne, Kate Jordan.
Replacements: Maeve Óg O’Leary, Aibidh Ní Mháille, Nikki Gibson, Manuela McCarthy, Cara Martin, Leah Reilly, Megan Thornton.
WICKLOW: Naoise O’Reilly; Saoirse O’Reilly, Robyn McCarthy, Jennifer Madden, Alannah Dixon; Robyn Johnston, Beth Roberts; Valerie Conyard, Noelle Ward, Linda Dempsey, Laura Newsome, Jessica Griffey, Ciara O’Leary, Nicola Schmidt, Caoimhe Molloy (capt).
Replacements: Eimear Douglas, Siobhan Kennedy, Nicole Humby, Katherine Ward.
RAILWAY UNION 83 GALWEGIANS 7, Park Avenue
Scorers: Railway Union: Tries: Rhiann Heery 2, Katie O’Dwyer, Maddy Aberg 3, Alaïs Diebold 3, Niamh Byrne, Lindsay Peat 2, Meabh Keegan; Cons: Dani Franada 9
Galwegians: Try: Evanna Finn; Con: Emma Keane
HT: Railway Union 43 Galwegians 7
RAILWAY UNION: Rhiann Heery; Michaela O’Neill Johnson, Niamh Byrne (capt), Maddy Aberg, Alaïs Diebold; Dani Franada, Ailsa Hughes; Grainne O’Loughlin, Meabh Keegan, Isobel Clerk, Sonia McDermott, Rebecca Draper, Patricia Doyle, Katie O’Dwyer, Lindsay Peat.
Replacements: Megan Collis, Alice Mills-Hicks, Cassandra McCloat, Lauren Cooper, Christine Coffey.
GALWEGIANS: Emma O’Leary; Eimear Hynes, Gemma Faulkner, Evanna Finn, Chloe Casey; Emma Keane, Aoife Williams; Ellen Connolly, Stacy Hanley, Róisín Maher, Mollie Starr, Orla Fenton, Cara Connolly, Nolwenn Dubois, Grace Browne Moran (capt).
Replacements: Ava Kavanagh, Elizabeth McNicholas, Grace Fennell, Nicole Fowley.
UL BOHEMIAN 28 SUTTONIANS 0, Thomond Park back pitch
– Match conceded by Suttonians. Five match points awarded to UL Bohemian along with a 28-0 scoreline, and Suttonians are deducted five points for conceding