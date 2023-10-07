Energia All-Ireland League Women’s Division: Round 3 Results Round-Up
Railway Union and UL Bohemians continue to go stride for stride at the top of the Energia All-Ireland League Women’s Division. They claimed maximum points again today, with Ballincollig and Blackrock College also winning on the road in bonus point fashion.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 3:
Saturday, October 7 –
SUTTONIANS 3 UL BOHEMIANS 38, JJ McDowell Memorial Grounds
Scorers: Suttonians: Pen: Katelyn Faust
UL Bohemians: Tries: Stephanie Nunan, Chisom Ugwueru, Kate Flannery, Chloe Pearse, Abbie Salter-Townshend 2; Cons: Kate Flannery 4
HT: Suttonians 3 UL Bohemians 12
SUTTONIANS: Amber Redmond; Moya Kernan, Meabh O’Brien, Kerry Browne, Lena Kibler; Katelyn Faust, Rachael McIlroy; Alexia Romain, Aoife Brennan, Roisin O’Driscoll, Grainne Tummon, Leomie Kloppers, Ciara Spencer, Louise Catinot, Brenda Barr (capt).
Replacements: Mary Healy, Julia O’Connor, Nicola Bolger, Lauren Maginnes, Eva Finn.
UL BOHEMIANS: Aoife Corey; Aoibhe O’Flynn, Alana McInerney, Stephanie Nunan, Chsiom Ugwueru; Kate Flannery, Muirne Wall; Ciara O’Dwyer, Beth Buttimer, Eilís Cahill, Claire Bennett, Brianna Heylmann, Jane Clohessy, Lily Brady, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Nicola Sweeney, Sarah O’Gorman, Sarah Garrett, Eva McCormack, Aisling Stock, Abbie Salter-Townshend, Aoife O’Shaughnessy.
GALWEGIANS 5 RAILWAY UNION 63, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Try: Eve Tarpey
Railway Union: Tries: Rhiann Heery 3, Ailsa Hughes 2, Aimee Clarke, Deirdre Roberts 2, Patricia Doyle, Sophie Barrett, Faith Oviawe; Cons: Nikki Caughey 3, Aimee Clarke
HT: Galwegians 0 Railway Union 29
GALWEGIANS: Gemma Faulkner; Emma O’Leary, Orla Dixon (capt), Zorya Surguet, Eimear Hynes; Evanna Finn, Aoife Williams; Ellen Connolly, Marta Hernandez Sanchez, Dearbhla Canty, Orla Fenton, Jane Neill, Grace Browne Moran, Mollie Starr, Sarah McCormick.
Replacements: Stacey Hanley, Katherine Mahon, Grace Fennell, Eva Tarpey, Sofia Uriz, Maria Diaz, Emma Duffy.
RAILWAY UNION: Aimee Clarke; Rhiann Heery, Deirdre Roberts, Kayla Waldron, Alaïs Diebold; Nikki Caughey, Ailsa Hughes; Grainne O’Loughlin, Emily Gavin, Kirstie Stevenson, Keelin Brady, Faith Oviawe, Patricia Doyle, Molly Boyne (capt), Lindsay Peat.
Replacements: Meabh Keegan, Michelle Nadine, Sophie Barrett, Salome Trauth, Hazel Simmons, Sarah Browne.
COOKE 14 BALLINCOLLIG 24, Clement Wilson Park
Scorers: Cooke: Tries: Penalty try, Niamh Marley; Cons: Pen try con, Amanda Morton
Ballincollig: Tries: Michelle O’Driscoll 2, Kelly Griffin, Gemma Lane; Cons: Kelly Griffin 2
HT: Cooke 0 Ballincollig 19
COOKE: Amanda Morton; Niamh Marley, Teah Maguire, Stacey Sloan, Katie Gilmour; Laura Cairns, Georgia Boyce; Alanagh van Staden, Aoife Cahill, Ilse van Staden, Katie McNeill, Megan Simpson, Cara O’Kane (capt), Ellen Patterson, Nicola Sloane.
Replacements: Ella Garland, Kirsty Jackson, Izzy Harris, Eimear McQuillan, Jodie Shannon, Daina Marks.
BALLINCOLLIG: Heather Kennedy; Alison Kelly, Shaniqka Wall, Michelle O’Driscoll, Ellen Cournane; Kelly Griffin, Gemma Lane; Ciara Fleming, Aoife Fleming, Róisín Ormond, Gillian Coombes, Laurileigh Baker, Aoife Madigan, Kira Fitzgerald, Tiare Siguenza (capt).
Replacements: Olivia Hay Mulvihill, Sinead O’Donnell, Eimear Perryman, Saskia Wycherley, Anna Roche, Anna Perryman, Grace Buckley.
WICKLOW 10 BLACKROCK COLLEGE 27, Ashtown Lane
Scorers: Wicklow: Tries: Alannah Dixon, Naoise O’Reilly
Blackrock College: Tries: Amelia McFarland, Beth Cregan 2, Ellen Boylan; Cons: Abby Moyles 2; Pen: Hannah O’Connor
HT: Wicklow 5 Blackrock College 12
WICKLOW: Naoise O’Reilly; Saoirse O’Reilly, Jennifer Madden, Robyn Johnston, Hannah Rose Buckley; Beth Roberts, Erin McConnell; Linda Dempsey, Eimear Douglas, Lauren Barry, Jessica Schmidt, Laura Newsome, Ciara Short, Nicola Schmidt, Caoimhe Molloy (capt).
Replacements: Robyn Mullen, Jessica Griffey, Ciara O’Leary, Orla Molloy, Amy O’Neill, Aoibhin Stone, Alannah Dixon.
BLACKROCK COLLEGE: Cliodhna O’Sullivan; Amelia McFarland, Leah Reilly, Ella Durkan, Ellen Boylan; Abby Moyles, Maeve Liston; Aoife Moore, Niamh Tester, Shannon Heapes, Clíodhna Ní Chonchobhair, Koren Dunne, Emily Whittle, Beth Cregan, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Manuela McCarthy, Ann Marie Rooney, Ava Fannin, Anna Grace, Nikki Gibson, Megan Thornton, Niamh Griffin.
Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail and follow #EnergiaAIL on social media channels.