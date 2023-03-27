Irish Rugby Fixtures This Week
The Ireland Sevens are in action in Hong Kong, the TikTok Women’s Six Nations comes to Musgrave Park, the four proud provinces are in European Action and there’s Energia All-Ireland League and Cup action at a club near you.
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Friday 31 March 2023
HSBC World Sevens Series, Hong Kong – Ireland Women v Fiji, at Hong Kong Stadium, 06.04; Ireland Men v South Africa, at Hong Kong Stadium, 08.04; Ireland Women v Australia, at Hong Kong Stadium, 10.28;
SSI/IRFU Mens Rugby Division 2 Semi Finals: UCC v Stranmillis University, at Grangegorman, 15.00;
Energia All Ireland League 1A: Lansdowne v Clontarf, at Aviva Stadium back pitch, 20.00; UCD v Dublin University, at Belfield, 20.00;
Energia All Ireland League 2B: Corinthians v Galwegians, at Corinthian Park, 19.30;
Energia All Ireland League 2C: Sundays Well v Midleton, at Musgrave Park, 20.00;
Saturday, 1 April 2023
TikTok Women’s Six Nations: Ireland v France, at Musgrave Park, 14.15;
HSBC World Sevens Series, Hong Kong – Ireland Women v Brazil, at Hong Kong Stadium, 02.32; Ireland Men v Kenya, at Hong Kong Stadium, 04.28; Ireland Men v New Zealand, at Hong Kong Stadium, 08.49;
EPCR Champions Cup (Round of 16): Cell C Sharks v Munster, at Kings Park, 12.30; Leinster v Ulster, at Aviva Stadium, 17.30;
EPCR Challenge Cup (Round of 16): Benetton v Connacht, at Stadio Comunale di Monigo, 15.00;
Energia Womens All Ireland Cup: Galwegians v Suttonians, at Crowley Park, 12.00; Railway Union v UL Bohemian, at Willow Lodge, 12.00; Cooke v Blackrock College RFC, at Shaws Bridge, 17.00; Old Belvedere v Ballincollig, at Ollie Campbell Park, 17.00;
Energia All Ireland League Qualifying Round Robin: Clogher Valley v Bective Rangers, at Coolmine, 13.00; Richmond v Creggs, at Coolmine, 15.00;
Energia All Ireland League 1A: Cork Constitution v Terenure College RFC, at Temple Hill, 14.30; Shannon v Ballynahinch, at Thomond Park, 14.30; Garryowen v Young Munster, at Dooradoyle, 15.30;
Energia All Ireland League 1B: Old Belvedere v Banbridge, at Ollie Campbell Park, 14.00; City of Armagh v UCC, at Palace Grounds, 14.30; Highfield v Naas, at Woodleigh Park, 14.30; Malone v St Marys College RFC, at Gibson Park, 14.30; Old Wesley v Buccaneers, at Energia Park, 14.30;
Energia All Ireland League 2A: Blackrock College RFC v Dolphin, at Stradbrook, 14.30; MU Barnhall v Nenagh Ormond, at Parsonstown, 14.30; Navan v Ballymena, at Balreask Old, 14.30; Queens University v Old Crescent, at Dub Lane, 14.30; UL Bohemian v Cashel, at Annacotty, 14.30;
Energia All Ireland League 2B: Belfast Harlequins v Rainey OB, at Deramore Park, 14.30; Dungannon v Greystones, at Stevenson Park, 14.30; Enniscorthy v Wanderers, at Alcast Park, 14.30; Malahide v Sligo, at Malahide, 14.30;
Energia All Ireland League 2C: Ballina v Bangor, at Ballina, 14.30; Bruff v Tullamore, at Kilballyowen Park, 14.30; Clonmel v Omagh, at Ardgaoithe, 14.30; Instonians v Skerries, at Shaws Bridge, 14.30;
Sunday, 2 April 2023
Energia Womens All Ireland League Junior Cup: Enniskillen v MU Barnhall, at Enniskillen, 13.00; Tullamore v Skibbereen, at Spollanstown, 13.00;
Fraser McMullen Cup: Dublin University v Old Crescent, at College Park, 14.30; Lansdowne v Cork Constitution, at Aviva Stadium back pitch, 14.30; Shannon v Clontarf, at Thomond Park, 14.30; UCC v UCD, at The Mardyke, 14.30;
*Please note that all fixtures are subject to change