Interpro Results Round Up: Junior Men’s, U18 Girls 7s & U16 Girls 7s

It was a busy day on the intepro front with action for Junior Men, U18 Girls 7s and U16 Girls 7s.

The IRFU High Performance Centre was the venue for 7s action with U16 Girls taking part for the first time and the U18 Girls making a welcome return. Each province entered two teams in both grades. They return to the HPC on Saturday April 30th for the deciding round of games.

Elsewhere there were Round 1 games in the IRFU Interprovincial Junior Men’s Interprovincial Series.

Saturday April 23rd 2022

IRFU Junior Men’s Interprovincial Series 2022 – Round 1

MUNSTER JUNIOR MEN 17 CONNACHT JUNIOR MEN 19, Killarney RFC

Scorers: Connacht Junior Men: Tries: Aidan Leech, Mark Purcell, Marty Connelly; Con: Shane Purcell 2

Munster Junior Men: Tries: Keenan Stephenson, Kevin Kinnane; Con: Tadgh Bennett 2; Pen: Shane Airey

HT: Munster Junior Men 14 Connacht Junior Men 7

ULSTER JUNIOR MEN 21 LEINSTER JUNIOR MEN 10, Carrickfergus RFC

Scorers: Ulster Junior Men: Scott Martin 2, Paul Armstrong; Con: Michael Lawton 3

Leinster Junior Men: Try: Tom Tracey; Con: Craig Millar; Pen: Craig Millar.

HT: Ulster Junior Men 14 Leinster Junior Men 10

IRFU U16 Girls 7s Interprovincial Series, IRFU High Performance Centre (Day 1):

Pool A Results:

Ulster 1 41 Munster 2 5

Ulster 1 12 Leinster 1 24

Munster 2 Connacht 2 25

Leinster 1 27 Connacht 2 0

Connacht 2 20 Ulster 1 17

Pool B Results:

Connacht 1 22 Leinster 2 22

Connacht 1 48 Ulster 2 5

Munster 1 12 Connacht 1 7

Munster 1 41 Ulster 2 0

Munster 1 31 Leinster 2 5

Leinster 2 46 Ulster 2 5

IRFU U18 Girls 7s Interprovincial Series, IRFU High Performance Centre (Day 1):

Pool A Results:

Leinster 1 29 Connacht 2 10

Leinster 1 34 Munster 2 5

Ulster 1 17 Leinster 1 26

Ulster 1 17 Munster 2 10

Connacht 2 10 Ulster 1 19

Munster 2 19 Connacht 2 12

Pool B Results:

Connacht 1 31 Leinster 2 12

Connacht 1 53 Ulster 2 0

Munster 1 17 Connacht 1 19

Munster 1 43 Ulster 2 5

Munster 1 38 Leinster 2 15

Leinster 2 47 Ulster 2 12

Upcoming Fixtures:

Saturday April 30th 2022

IRFU U16 Girls 7s Interprovincial Series Day 2, IRFU High Performance Centre.

IRFU U18 Girls 7s Interprovincial Series Day 2, IRFU High Performance Centre.

IRFU Junior Men’s Interprovincial Series – Round 2

Connacht v Leinster, Buccaneers RFC, 2:30pm

Munster v Ulster, Tralee RFC, 2:30pm

Saturday May 7th 2022

IRFU Junior Men’s Interprovincial Series – Round 2

Leinster v Munster, New Ross RFC, 2:30pm

Ulster v Connacht, Lurgan RFC, 2:30pm