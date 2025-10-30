Consistent Performers Stand Out In Division 1B Scoring Stakes

Only 11 points now separate the leading four scorers in Energia All-Ireland League Men’s Division 1B , while Dublin University’s Noah Byrne and Glen Faloon from City of Armagh have both scored four tries so far.

Faloon got over in the right corner to score a crucial 77th-minute try during Armagh’s Ulster derby win over Queen’s University. It means he has scored in three successive games for Chris Parker’s men, who have moved up to second in the table.

Fellow back-three player Byrne also continues to impress with his finishing skills. He sped over the try-line twice against UCC, both from Matty Lynch assists, as Trinity won the Dudley Cup challenge match at the Mardyke on a 24-7 scoreline.

The group of players on three tries now includes Ulster’s John Andrew, who starred with a hat-trick on his Instonians debut, as well as Inst centre Bevan Prinsloo, UCC’s Chris Barrett, and Naas centre Paddy Taylor, who all notched their third scores of the season last weekend.

Meanwhile, Tom Larke is still the division’s top points scorer, sitting on 39 points after kicking two conversions in Old Wesley’s first defeat of the season, away to Instonians. Just four points back is Trinity playmaker Lynch, who tallied up nine points in Cork.

Blackrock College out-half Tim Corkery (pictured below) had a big influence on their hard-fought 18-15 triumph over Garryowen. He took his season’s haul to 29 points after scoring a 48th-minute try along with eight points from the tee.

Ulster Under-19 captain Owen O’Kane is just a point behind Corkery, following three successful kicks for Armagh against Queen’s. Tom Bohan, who is on 20 points, clipped over two important conversions as Naas broke their duck at home to Highfield.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISION 1B – TOP SCORERS AFTER ROUND 4:

POINTS –

39 – Tom Larke (Old Wesley)

35 – Matty Lynch (Dublin University)

29 – Tim Corkery (Blackrock College)

28 – Owen O’Kane (City of Armagh)

20 – Tom Bohan (Naas), Noah Byrne (Dublin University), Glen Faloon (City of Armagh)

19 – Josh Eagleson (Instonians)

16 – Tom Wood (Garryowen)

15 – John Andrew (Instonians), Chris Barrett (UCC), Bradley McNamara (Instonians), Stephen O’Shaughnessy (UCC), Bevan Prinsloo (Instonians), Lachlan Stewart (Garryowen), Paddy Taylor (Naas), Alex Wood (Garryowen)

14 – Daniel Green (Queen’s University)

13 – Shane O’Riordan (Highfield)

10 – Zach Baird (Dublin University), Max Clein (Garryowen), Mark Dorgan (Highfield), Hugo Ellerby (Instonians), Des Fitzgerald (Garryowen), Nicky Greene (Highfield), Mark Hetherington (UCC), Clark Logan (Queen’s University), James McCormick (City of Armagh), Kamil Nowak (UCC), Kieran O’Shea (Old Wesley), Noah Patterson (Highfield), Jamie Shanahan (Highfield), Charlie Sheridan (Naas), Henry Walker (Queen’s University)

9 – Charlie O’Shea (UCC)

8 – Harry Murphy (UCC)

5 – Noah Bell (City of Armagh), Ethan Black (Old Wesley), Tadhg Brophy (Naas), Niall Carville (City of Armagh), Oscar Cawley (Dublin University), Shane Cawley (Old Wesey), Oli Clark (Instonians), Donal Conroy (Naas), Billy Corrigan (Old Wesley), James Cronin (Highfield), Inigo Cruise O’Brien (Blackrock College), Will Cusack (Queen’s University), Eoin Deegan (Old Wesley), Matthew Dwan (Blackrock College), Jules Fenelon (Old Wesley), Alan Fitzgerald (Garryowen), Mark Fitzgerald (Garryowen), Alex Finlay (Dublin University), Ryan Finlay (City of Armagh), Craig Gilroy (Instonians), Rian Handley (Old Wesley), Billy Hayes (Garryowen), Conall Henchy (Dublin University), Kevin Jackson (Dublin University), Shane Jennings (Blackrock College), Charles Johnston (Queen’s University), Mark Keane (Instonians), Lukas Kenny (Queen’s University), Hugo Lynch (Dublin University), Ciarán Mangan (Blackrock College), James McKillop (Queen’s University), Paul Mullen (City of Armagh), Nick Murray (City of Armagh), Ruairi O’Farrell (Instonians), Gene O’Leary Kareem (UCC), Rocky Olsen (City of Armagh), JJ O’Neill (Garryowen), Liam O’Neill (Old Wesley), Dave O’Sullivan (Highfield), Ben Popplewell (Old Wesley), Peter Quirke (Blackrock College), Odhran Ring (Blackrock College), Jack Ringrose (Blackrock College), Jamie Rogan (Blackrock College), Mahon Ronan (Old Wesley), Fionn Rowsome (Garryowen), Jack Sheridan (Naas), Artur Smykovskiy (Dublin University), Ryan Street (Queen’s University), Ross Taylor (City of Armagh), Marty Vorster (Instonians), Eoin Walsh (Naas), Mark Walsh (Dublin University), Harry Waters (Blackrock College), Ewan Watson (Old Wesley), Roy Whelan (Backrock College), Andrew Willis (City of Armagh)

4 – Shane Buckley (Highfield), Jordan McAuley (Queen’s University)

2 – Eamonn Rogers (Queen’s University)

TRIES –

4 – Noah Byrne (Dublin University), Glen Faloon (City of Armagh)

3 – John Andrew ((Instonians), Chris Barrett (UCC), Bradley McNamara (Instonians), Stephen O’Shaughnessy (UCC), Bevan Prinsloo (Instonians), Paddy Taylor (Naas), Alex Wood (Garryowen)

2 – Zach Baird (Dublin University), Max Clein (Garryowen), Mark Dorgan (Highfield), Hugo Ellerby (Instonians), Des Fitzgerald (Garryowen), Nicky Greene (Highfield), Mark Hetherington (UCC), Clark Logan (Queen’s University), James McCormick (City of Armagh), Kamil Nowak (UCC), Noah Patterson (Highfield), Kieran O’Shea (Old Wesley), Jamie Shanahan (Highfield), Charlie Sheridan (Naas), Henry Walker (Queen’s University)

1 – Noah Bell (City of Armagh), Ethan Black (Old Wesley), Tadhg Brophy (Naas), Niall Carville (City of Armagh), Oscar Cawley (Dublin University), Shane Cawley (Old Wesley), Oli Clark (Instonians), Donal Conroy (Naas), Tim Corkery (Blackrock College), Billy Corrigan (Old Wesley), James Cronin (Highfield), Inigo Cruise O’Brien (Blackrock College), Will Cusack (Queen’s University), Eoin Deegan (Old Wesley), Matthew Dwan (Blackrock College), Jules Fenelon (Old Wesley), Alan Fitzgerald (Garryowen), Mark Fitzgerald (Garryowen), Alex Finlay (Dublin University), Ryan Finlay (City of Armagh), Craig Gilroy (Instonians), Rian Handley (Old Wesley), Billy Hayes (Garryowen), Conall Henchy (Dublin University), Kevin Jackson (Dublin University), Shane Jennings (Blackrock College), Charles Johnston (Queen’s University), Mark Keane (Instonians), Lukas Kenny (Queen’s University), Tom Larke (Old Wesley), Hugo Lynch (Dublin University), Matty Lynch (Dublin University), Ciarán Mangan (Blackrock College), James McKillop (Queen’s University), Paul Mullen (City of Armagh), Nick Murray (City of Armagh), Ruairi O’Farrell (Instonians), Gene O’Leary Kareem (UCC), Rocky Olsen (City of Armagh), JJ O’Neill (Garryowen), Liam O’Neill (Old Wesley), Dave O’Sullivan (Highfield), Ben Popplewell (Old Wesley), Peter Quirke (Blackrock College), Odhran Ring (Blackrock College), Jack Ringrose (Blackrock College), Jamie Rogan (Blackrock College), Mahon Ronan (Old Wesley), Fionn Rowsome (Garryowen), Jack Sheridan (Naas), Artur Smykovskiy (Dublin University), Lachlan Stewart (Garryowen), Ryan Street (Queen’s University), Ross Taylor (City of Armagh), Marty Vorster (Instonians), Eoin Walsh (Naas), Mark Walsh (Dublin University), Harry Waters (Blackrock College), Ewan Watson (Old Wesley), Roy Whelan (Blackrock College), Andrew Willis (City of Armagh), Tom Wood (Garryowen)

Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail, and follow #EnergiaAIL on social media channels.