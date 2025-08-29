Vodafone Women’s Interpros: Player Rankings – Top Tens After Round 3

There is a three-way tie at the top of the Vodafone Women’s Interprovincial Championship scoring charts, with in-form winger Chisom Ugwueru joined by classy kickers Siobhán Sheerin and Caitríona Finn .

The trio finished the competition’s group stage with 25 points each, as Munster star Ugwueru ran in her fifth try during their 38-17 win away to Ulster, and Finn, the table toppers’ teenage out-half, notched 13 points in Belfast.

Skilful centre Sheerin continues to impress in her debut Interprovincial campaign, running in her third try for Ulster early on in the third round fixture.

All roads lead to Energia Park on Saturday for the Championship’s finals day, which kicks off with the 3rd-4th place play-off between Connacht and Ulster at 2pm. Leinster and Munster meet again in the title decider at 4.30pm. Tickets for the double header are available here.

Heading into the final two games, which will shown live on the Spórt TG4 YouTube channel, Ulster flanker Moya Hill is the top tackler with 42 successful hits, while Munster captain Maeve Óg O’Leary leads the way in ball carries (52) and dominant tackles (6).

The scorer of Leinster’s crucial match-winning try against Connacht, Vicky Elmes Kinlan had 14 tackle breaks in Galway, making it 26 in two appearances, and Orla Dixon, Connacht’s reigning Player of the Year, is the leading offloader with nine so far.

As ever, Leinster skipper Molly Boyne has set the tone with her work-rate, racking up 66 attacking ruck arrivals and 49 defensive ones. Ulster lock Lauren Darley has stood out with 11 lineout takes and two steals.

The Opta statistics, collected across the four-round series, are provided by Stats Perform.

Team Pld W D L PF PA Diff TF TA TB LB Points MUNSTER 3 3 0 0 115 44 +71 19 8 3 0 15 LEINSTER 3 2 0 1 76 66 +10 14 10 2 0 10 CONNACHT 3 1 0 2 29 68 -39 5 12 0 1 5 ULSTER 3 0 0 3 45 87 -42 7 15 0 1 1

VODAFONE WOMEN’S INTERPROVINCIAL CHAMPIONSHIP – PLAYER RANKINGS AFTER ROUND 3:

POINTS –

Caitríona Finn (Munster) 25

Chisom Ugwueru (Munster) 25

Siobhán Sheerin (Ulster) 25

Chloe Pearse (Munster) 15

Emma Brogan (Leinster) 15

Kathy Baker (Leinster) 15

Aoife Corey (Munster) 10

Ciara Fitzsimons (Ulster) 10

Faith Oviawe (Connacht) 10

Kate Flannery (Munster) 10

Maeve Óg O’Leary (Munster) 10

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 10

TRIES –

Chisom Ugwueru (Munster) 5

Chloe Pearse (Munster) 3

Emma Brogan (Leinster) 3

Kathy Baker (Leinster) 3

Siobhán Sheerin (Ulster) 3

Aoife Corey (Munster) 2

Ciara Fitzsimons (Ulster) 2

Faith Oviawe (Connacht) 2

Kate Flannery (Munster) 2

Maeve Óg O’Leary (Munster) 2

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 2

KICKING ACCURACY –

Siobhán Sheerin (Ulster) 5 made/8 attempts – 63%

Caitríona Finn (Munster) 10/18 – 56%

Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 2/4 – 50%

Ellie O’Sullivan Sexton (Leinster) 2/6 – 33%

SUCCESSFUL TACKLES –

Moya Hill (Ulster) 42

Molly Boyne (Leinster) 39

Ailish Quinn (Connacht) 33

Jemima Adams Verling (Connacht) 31

Lauren Darley (Ulster) 31

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 31

Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 29

Kathy Baker (Leinster) 29

Clíodhna Ní Chonchobhair (Leinster) 28

Maeve Óg O’Leary (Munster) 28

Poppy Garvey (Connacht) 28

DOMINANT TACKLES –

Maeve Óg O’Leary (Munster) 6

Clíodhna Ní Chonchobhair (Leinster) 5

Jane Neill (Leinster) 5

Siobhán Sheerin (Ulster) 5

Aoife Corey (Munster) 4

Jane Clohessy (Munster) 4

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 4

Ailish Quinn (Connacht) 3

Brianna Heylmann (Munster) 3

Eilís Cahill (Munster) 3

Emma Kelly (Leinster) 3

Jemima Adams Verling (Connacht) 3

Ruby Starrett (Ulster) 3

Tara O’Neill (Ulster) 3

CARRIES –

Maeve Óg O’Leary (Munster) 52

Ailish Quinn (Connacht) 40

Jemima Adams Verling (Connacht) 39

Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 37

Aoife Corey (Munster) 31

Roisin Maher (Connacht) 31

Chisom Ugwueru (Munster) 29

India Daley (Ulster) 29

Orla Dixon (Connacht) 29

Faith Oviawe (Connacht) 28

RUNNING METRES –

Chisom Ugwueru (Munster) 492

Maeve Óg O’Leary (Munster) 385.3

Aoife Corey (Munster) 341.1

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 286

Hannah Clarke (Connacht) 284.7

Orla Dixon (Connacht) 235.2

Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 232.1

Alana McInerney (Munster) 230.4

Faith Oviawe (Connacht) 228.7

Jemima Adams Verling (Connacht) 222.8

KICKS –

Caitríona Finn (Munster) 26

Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 20

Ellie O’Sullivan Sexton (Leinster) 20

Nikki Caughey (Leinster) 19

Lauren Farrell McCabe (Ulster) 15

Abby Moyles (Ulster) 14

Gráinne Moran (Connacht) 8

Kate Flannery (Munster) 6

Alana McInerney (Munster) 4

Aoife Corey (Munster) 3

Heidi Lyons (Leinster) 3

Katie Whelan (Leinster) 3

Lucia Linn (Munster) 3

Siofra Hession (Connacht) 3

KICKING METRES –

Caitríona Finn (Munster) 606

Ellie O’Sullivan Sexton (Leinster) 518.4

Lauren Farrell McCabe (Ulster) 510.9

Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 465.4

Nikki Caughey (Leinster) 431.4

Abby Moyles (Ulster) 389.6

Gráinne Moran (Connacht) 196.7

Kate Flannery (Munster) 183.8

Alana McInerney (Munster) 114.4

Siofra Hession (Connacht) 88

OFFLOADS –

Orla Dixon (Connacht) 9

Lauren Farrell McCabe (Ulster) 8

Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 6

Maeve Óg O’Leary (Munster) 6

Deirbhile Nic a Bháird (Munster) 5

Niamh Marley (Ulster) 5

Aoife Corey (Munster) 4

Claire Bennett (Munster) 4

Deirbhile Nic a Bháird (Munster) 4

Jane Neill (Leinster) 4

Sophie Barrett (Ulster) 4

LINE BREAKS –

Chisom Ugwueru (Munster) 8

Stephanie Nunan (Munster) 6

Maeve Óg O’Leary (Munster) 5

Maggie Boylan (Leinster) 5

Orla Dixon (Connacht) 5

Alana McInerney (Munster) 4

Aoife Corey (Munster) 4

Hannah Clarke (Connacht) 4

Maggie Boylan (Leinster) 4

Emma Brogan (Leinster) 3

Faith Oviawe (Connacht) 3

Kathy Baker (Leinster) 3

Katie Corrigan (Leinster) 3

Siobhán Sheerin (Ulster) 3

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 3

TACKLE BREAKS –

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 26

Chisom Ugwueru (Munster) 25

Orla Dixon (Connacht) 19

Siobhán Sheerin (Ulster) 18

Aoife Corey (Munster) 16

Maeve Óg O’Leary (Munster) 16

Emma Brogan (Leinster) 15

Hannah Clarke (Connacht) 14

Maggie Boylan (Leinster) 12

Stephanie Nunan (Munster) 9

BREAKDOWN STEALS –

Kathy Baker (Leinster) 4

Molly Boyne (Leinster) 3

Stacey Sloan (Ulster) 3

Lauren Farrell McCabe (Ulster) 2

Maeve Óg O’Leary (Munster) 2

Niamh Marley (Ulster) 2

Tara O’Neill (Ulster) 2

Abby Moyles (Ulster) 1

Ailish Quinn (Connacht) 1

Alana McInerney (Munster) 1

Alma Atagamen (Leinster) 1

Aoibhe O’Flynn (Munster) 1

Cara Martin (Leinster) 1

Clíodhna Ní Chonchobhair (Leinster) 1

Deirbhile Nic a Bháird (Munster) 1

Grace Browne Moran (Connacht) 1

Gráinne Burke (Munster) 1

Hope Lowney (Connacht) 1

India Daley (Ulster) 1

Jemima Adams Verling (Connacht) 1

Katie Corrigan (Leinster) 1

Katie Hetherington (Ulster) 1

Lily Brady (Connacht) 1

Maggie Boylan (Leinster) 1

Megan Collis (Connacht) 1

Molly Boyne (Leinster) 1

Orla Dixon (Connacht) 1

Ruby Starrett (Ulster) 1

Saoirse Crowe (Munster) 1

ATTACKING RUCK ARRIVALS –

Hannah Coen (Connacht) 79

Molly Boyne (Leinster) 66

Lauren Darley (Ulster) 59

Poppy Garvey (Connacht) 56

Moya Hill (Ulster) 55

Jemima Adams Verling (Connacht) 54

Eilís Cahill (Munster) 48

Brenda Barr (Ulster) 45

Ailish Quinn (Connacht) 44

Clíodhna Ní Chonchobhair (Leinster) 44

Roisin Maher (Connacht) 44

DEFENSIVE RUCK ARRIVALS –

Molly Boyne (Leinster) 49

Maeve Óg O’Leary (Munster) 23

Kathy Baker (Leinster) 19

Poppy Garvey (Connacht) 19

Moya Hill (Ulster) 17

Vicky Elmes Kinlan (Leinster) 15

Deirbhile Nic a Bháird (Munster) 14

Lauren Farrell McCabe (Ulster) 14

Sophie Barrett (Ulster) 14

Grace Browne Moran (Connacht) 13

LINEOUT TAKES –

Lauren Darley (Ulster) 11

Clíodhna Ní Chonchobhair (Leinster) 10

Aoibhe O’Flynn (Munster) 9

Molly Boyne (Leinster) 8

Beibhinn Gleeson (Connacht) 7

Clodagh O’Halloran (Munster) 6

Poppy Garvey (Connacht) 6

Jane Neill (Leinster) 5

Jemima Adams Verling (Connacht) 5

Rebecca Beacom (Ulster) 5

LINEOUT STEALS –

Ciara Short (Leinster) 2

Clodagh O’Halloran (Munster) 2

Lauren Darley (Ulster) 2

Lisa Callan (Leinster) 2

Beibhinn Gleeson (Connacht) 1

Eilís Cahill (Munster) 1

Emma Kelly (Leinster) 1

Faith Oviawe (Connacht) 1

Hannah Coen (Connacht) 1

Kelly Burke (Leinster) 1

Molly Boyne (Leinster) 1

MINUTES PLAYED –

Clara Barrett (Connacht) 240

Clíodhna Ní Chonchobhair (Leinster) 240

Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 240

Emma Brogan (Leinster) 240

Jemima Adams Verling (Connacht) 240

Kathy Baker (Leinster) 240

Molly Boyne (Leinster) 240

Orla Dixon (Connacht) 240

Niamh Marley (Ulster) 230

Siobhán Sheerin (Ulster) 223

Ellie O’Sullivan Sexton (Leinster) 221