Energia Women’s All-Ireland League: Results Round-Up
Railway Union ran in six tries to win their top of the table clash with UL Bohemians, while Wicklow broke their duck with a first ever victory at this level, overcoming Malone 12-7 at home.
ENERGIA WOMEN’S ALL-IRELAND LEAGUE – RESULTS:
ROUND 4: Saturday, October 23
OLD BELVEDERE 75 BALLINCOLLIG 0, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Tries: Clare Gorman 5, Laura Carty 3, Vic Dabanovich O’Mahony, Elise O’Byrne-White, Grace Miller, Aine Donnelly, Oonagh Hynes; Cons: Jemma Farrell 5
Ballincollig: –
HT: Old Belvedere 32 Ballincollig 0
Match Report: Five-Try Gorman Leads Old Belvedere Back To Winning Ways
OLD BELVEDERE: Grace Miller; Laura Carty, Elise O’Byrne-White, Ailbhe Dowling, Clare Gorman; Aine Donnelly, Jemma Farrell; Alice O’Dowd, Vic Dabanovich O’Mahony, Melissa Hayden, Elaine Anthony, Ciara O’Dwyer, Oonagh Hynes, Lesley Ring, Clodagh Dunne.
Replacements: Ivanna Dempsey, Ciara O’Dwyer, Jess Spain, Amber Redmond, Dawn Keegan, Kathryn Dane, Sene Naoupu.
BALLINCOLLIG: Dee Kelly; Michelle Stafford, Lauren Fahy, Meaghan Kenny, Ellen O’Keeffe; Kelly Griffin, Gemma Lane; Roisin Ormond, Annie Laffen, Gerda Coyne, Denise Redmond, Gillian Coombes (capt), Eimear Perryman, Katelyn Fleming, Eimear Minihane.
Replacements: Sarah O’Donovan, Olivia Hay Mulvihill, Laurileigh Baker, Kira Fitzgerald, Niamh O’Regan, Aoife Flynn, Alix Cunneen.
COOKE 0 BLACKROCK COLLEGE 66, Shaw’s Bridge
Scorers: Cooke: –
Blackrock College: Tries: Michelle Claffey 2, Aoife Wafer 3, Maeve Liston, Anna Doyle 2, Nichola Fryday, Maeve Og O’Leary; Cons: Lisa Mullen 4, Meabh Deely
HT: Cooke 0 Blackrock College 19
COOKE: Teah Maguire; Claire Johnston, Lucy Thompson, Dolores Hughes, Georgia Boyce; Amanda Morton, Hannah Kilgore; Ilse van Staden, Megan Simpson, Sorcha Mac Laimhin, Caolinn McCormack, Helen McGhee, Katie Hetherington, India Daley, Beth Cregan.
Replacements: Fiona McCaughan, Alanagh van Staden, Katie Kerr, Tamzin Boyce, Cara McKevitt, Coral Lapsley.
BLACKROCK COLLEGE: Maggie Boylan; Anna Doyle, Michelle Claffey (capt), Jackie Shiels, Maeve Liston; Lisa Mullen, Niamh Griffin; Aoife Moore, Emma Hooban, Christy Haney, Mairead Holohan, Nichola Fryday, Aoife Wafer, Maeve Og O’Leary, Meadbh Scally.
Replacements: Laura Feely, Niamh Tester, Eimear Corri, Anna Potterton, Meabh Deely, Natasja Behan, Ciara Scanlan.
GALWEGIANS 17 SUTTONIANS 12, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Tries: Orla Dixon, Megan Walsh, Maria Gorham; Con: Emma Keane
Suttonians: Tries: Mary Healy 2; Con: Jessica Kelleher
HT: Galwegians 12 Suttonians 0
GALWEGIANS: Mairead Coyne; Megan Walsh, Orla Dixon, Ursula Sammon, Laoise McGonagle; Emma Keane, Darwyn O’Halloran; Jessica Loftus, Tracy Lawlor, Ellen Connolly, Fiona Scally, Niamh O’Grady, Grace Browne Moran, Kate Feehan, Lisa-Marie Murphy.
Replacements: Elizabeth McNicholas, Ruby Lynch, Kiara Irwin, Dearbhla Canty, Lea Turner, Ines Delgao, Maria Gorham.
SUTTONIANS: Molly Fitzgerald; Megan Cullen, Catherine Martin, Jessica Kelleher, Lena Kibler; Nicole Carroll, Lauren Farrell McCabe (capt); Julia Bauer, Julia O’Connor, Aoife Brennan, Aislinn Layde, Ciara O’Brien, Louise Catinot, Katie Grant Duggan, Aifric O’Brien.
Replacements: Mary Healy, Sophie Brennan, Katie Reel, Carrie O’Keeffe, Emily McKeown.
RAILWAY UNION 37 UL BOHEMIANS 10, Park Avenue
Scorers: Railway Union: Tries: Katie O’Dwyer, Deirdre Roberts 2, Niamh Byrne, Aoife Doyle, Stephanie Carroll; Cons: Nikki Caughey 2; Pen: Nikki Caughey
UL Bohemians: Try: Sarah Quin; Con: Nicole Cronin; Pen: Nicole Cronin
HT: Railway Union 22 UL Bohemians 3
RAILWAY UNION: Aoife O’Shaughnessy; Aoife Doyle, Niamh Byrne (capt), Maggie MacKinnon, Stephanie Carroll; Nikki Caughey, Ailsa Hughes; Grainne O’Loughlin, Chloe Blackmore, Katie O’Dwyer, Aoife McDermott, Siobhan McCarthy, Emma Murphy, Deirdre Roberts, Kate McCarthy.
Replacements: Megan Collis, Lindsay Peat, Keelin Brady, Molly Scuffil McCabe, Claire Keohane.
UL BOHEMIANS: Aoife Corey; Stephanie Nunan, Alana McInerney, Rachel Allen, Helen McDermott; Nicole Cronin, Muirne Wall; Chloe Pearse (capt), Kate Sheehan, Fiona Reidy, Claire Bennett, Sarah Garrett, Clodagh O’Halloran, Edel Murphy, Ciara Griffin.
Replacements: Lily Brady, Eilis Cahill, Laura Delaney, Michelle Ring, Sarah Quin, Louise Costello, Abbie Salter-Townshend.
WICKLOW 12 MALONE 7, Ashtown Lane
Scorers: Wicklow: Tries: Ella Roberts, Sarah Gleeson; Con: Beth Roberts
Malone: Try: Neve Jones; Con: Alexa Grudgings
HT: Wicklow 5 Malone 7
WICKLOW: Ella Roberts; Tammy Breen, Meagan Parkinson, Sarah Gleeson, Naoise O’Reilly; Beth Roberts, Erin McConnell (co-capt); Lauren Barry, Amy O’Neill (co-capt), Kathy Byrne, Shauna Soady, Ciara Brennan, Jessica Schmidt, Emily Ryan, Niamh Ni Dhroma.
Replacements: Robyn Mullen, Laura Newsome, Karen Douglas, Nicola Schmidt, Caitlin Griffey, Orla O’Neill, Katherine Ward.
MALONE: Holly Brannigan; Ella Durkan, Jill Stephens, Peita McAlister (capt), Fern Wilson; Alexa Grudgings, Cara O’Neill; Sarah Murphy, Neve Jones, Chrissie McKee, Jasmine Ward, Amonae Dabbs-Brown, Jo McMorris-Cloughley, Shirelle Wilson, Rebecca Smyth.
Replacements: Ashleigh Currie, Emma Taylor, Erin Jones, Sophie Armstrong.
Energia Women’s All-Ireland League Results/Fixtures