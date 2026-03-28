#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 17 Results Round-Up
Cork Constitution will most likely miss out on the Division 1A semi-finals for the first time since 2015, following today’s loss at play-off rivals Terenure College. The Division 1B title race is set to go down to the final weekend, while it remains almost as tight at the top of the Division 2C table.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 17:
Saturday, March 28 –
DIVISION 1A:
BALLYNAHINCH 38 OLD BELVEDERE 12, Ballymacarn Park
Scorers: Ballynahinch: Tries: Aaron Sexton 2, Matthew Booth, Josh Hanlon 2, Quinn Armstrong; Cons: Paul Kerr 4
Old Belvedere: Tries: Josh Ericson, David Wilkinson; Con: David Wilkinson
HT: Ballynahinch 21 Old Belvedere 12
BALLYNAHINCH: Pierce Crowe; Daniel Bennett, Matthew Booth, Paul Kerr, Aaron Sexton; Harry McKeown, Chris Gibson; John Dickson, Josh Hanlon, Joe Charles, Declan Horrox, Ryan Connolly, Zack McCall, Reuben Crothers, Bradley Luney.
Replacements: Michael McCavery, Matthew Burke, Joe Mawhinney, Ryan Halpin, Conor Gibson, Quinn Armstrong.
OLD BELVEDERE: Morgan Meredith; James Dillon, Jayden Beckett (capt), Hugh Reddan, Joe White; David Wilkinson, Chris O’Connor; Hugo O’Malley, Luke McLaughlin, Ryan McMahon, Paddy Dowling, Fionn McWey, Tom Mulcair, Josh Ericson, Will McDonald.
Replacements: Liam Granville, Tom Connolly, James Ruddy, George Methven, Hugh O’Sullivan, Charlie McConnell.
LANSDOWNE 31 CLONTARF 19, Aviva Stadium back pitch
Scorers: Lansdowne: Tries: George Morris, Matt Healy, Greg McGrath, Paul Wilson, James Kenny; Cons: Stephen Madigan 3
Clontarf: Tries: Dylan Donnellan, Jordan Coghlan, Paul Deeny; Cons: Conor Kelly 2
HT: Lansdowne 12 Clontarf 7
LANSDOWNE: James Tarrant; Cillian Redmond, Andy Marks (capt), Harry O’Riordan, Cathal Eddy; Stephen Madigan, Jack Matthews; George Morris, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Ruairi Clarke, Juan Beukes, Matt Healy, Paul Wilson, Barry Fitzpatrick.
Replacements: Tom Barry, Julien Valleise, Louis McGauran, Ross O’Neill, James Kenny, Tom Daly.
CLONTARF: Hugo Lennox; Noah Sheridan, Conor Gibney, Daniel Hawkshaw, Peter Maher; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Charlie Ward, Fionn Gilbert, Jim Peters, Paul Deeny, Aaron Coleman, Richie Whelan.
Replacements: Declan Adamson, Luke Brady, Jordan Coghlan, Michael Moloney, Alex O’Grady, Conor Bateman.
NENAGH ORMOND 49 UCD 57, New Ormond Park
Scorers: Nenagh Ormond: Tries: Conor O’Shaughnessy, Patrick Scully 2, Derek Corcoran, Mateo Sentous, Luke Kerr, Brian O’Rourke; Cons: Conor McMahon 4, Charlie O’Doherty 3
UCD: Tries: Thomas Quinn, Daniel Hurley 3, Maxim Aschenbrenner 2, Oran Handley, Ruben Moloney, Daragh Gilbourne; Cons: Paddy Clancy 4, Daragh Gilbourne 2
HT: Nenagh Ormond 28 UCD 24
NENAGH ORMOND: Davey Gleeson; Luke Kerr, Willie Coffey, Brian O’Rourke, Conor McMahon; Derek Corcoran, Charlie O’Doherty; Mikey Doran, Mateo Sentous, Ivan Struzia, Fionn O’Meara, Kevin Seymour, Jake O’Kelly, Joe Coffey, John O’Flaherty (capt).
Replacements: Dylan Murphy, Richie Whelan, Matthew Burke, Kevin O’Flaherty, Patrick Scully, Conor O’Shaughnessy.
UCD: Ruben Moloney; Daniel Hurley, Mark Canniffe, Ben Brownlee, Maxim Aschenbrenner; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Duinn Maguire, Jack Spencer, Donnacha McGuire, Dan Barron (capt), Oran Handley, Conor Tonge, Paul Gerard.
Replacements: Lucas Maguire, Mikey O’Reilly, Oisin Spain, Andrew O’Mahony, Daragh Gilbourne, Tom Murtagh.
ST. MARY’S COLLEGE 20 YOUNG MUNSTER 22, Templeville Road
Scorers: St. Mary’s College: Tries: Ronan Watters, Mark Fogarty; Cons: Mick O’Gara 2; Pens: Mick O’Gara 2
Young Munster: Tries: Jake O’Riordan, Luke McCready, Fionn Gibbons; Cons: Kelvin Langan 2; Pen: Kelvin Langan
HT: St. Mary’s College 13 Young Munster 5
ST. MARY’S COLLEGE: Steven Kilgallen; Zach Hopkins, Aaron O’Sullivan, Mick O’Gara, Leandro Ramirez; Conor Dean (capt), Rob Gilsenan; Oisin Michel, Jack Nelson Murray, Mick McCormack, Greg Jones, Daniel Leane, Josh Gimblett, Ronan Watters, Dan Goggin.
Replacements: Richie Bergin, Tom O’Reilly, Ciarán Scott, Conor Pierce, Mark Fogarty, Craig Kennedy.
YOUNG MUNSTER: Orin Burke; Hubert Gilvarry, Fionn Gibbons, Luke McCready, Oisin Pepper; Kelvin Langan, Jake O’Riordan; Christian Foley, Arron Roulston, David Begley, Oran O’Reilly, Alan Kennedy (capt), James Horrigan, Leo Langbridge, Fintan Coleman.
Replacements: Ben Everard, Paul Allen, Ajae Hanson, Ihechi Oji, Harry Langbridge, Andrew Smith.
TERENURE COLLEGE 21 CORK CONSTITUTION 5, Lakelands Park
Scorers: Terenure College: Tries: Griffin Culver, Luke Clohessy, Will Hickey; Cons: Chris Cosgrave 2, Caspar Gabriel
Cork Constitution: Try: Rob Hedderman
HT: Terenure College 14 Cork Constitution 0
TERENURE COLLEGE: Caspar Gabriel; Ed Kelly, Craig Adams, Ethan Reilly, Chris Cosgrave; Aran Egan, Griffin Culver; Marcus Hanan, John McKee, Adam Tuite, Seán Rigney, Harrison Brewer, Luke Clohessy (capt), Ben Blaney, Will Hickey.
Replacements: Mark Nicholson, Luke Rigney, Oisin Shannon, Max Russell, Conor McKeon, Adam La Grue.
CORK CONSTITUTION: Rob Hedderman; George Coomber, Seán French, Johnny Murphy, Seán Condon; Aidan Moynihan, Adam Maher; Mark Donnelly, Danny Sheahan, Luke Masters, Seán Duffy, Michael Foy, David Hyland (capt), Peter Hyland, Jack Kelleher.
Replacements: Billy Scannell, Michael Cogan, Richard Thompson, Mark Skelly, Louis Kahn, Dylan Hicks.
DIVISION 1B:
DUBLIN UNIVERSITY 26 CITY OF ARMAGH 17, College Park
Scorers: Dublin University: Tries: Jack O’Neill, Johnny O’Sullivan, Kevin Jackson, Davy Colbert; Cons: Matty Lynch 3
City of Armagh: Tries: Josh Cunningham, Connor Neary, Rocky Olsen; Con: Rocky Olsen
HT: Dublin University 12 City of Armagh 12
DUBLIN UNIVERSITY: Davy Colbert; Johnny O’Sullivan, Hugo Lynch, Mark Walsh, Hugh Goddard; Matty Lynch, Oscar Cawley; Eoin McDermott, Jack O’Neill, Arthur O’Rahilly, Michael Walsh, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Jack Pollard, Karl Brennan, Hunter Deane-Johns, Tom Davidson, Conor Tracey, Callum McDonald.
CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien (capt); Josh Cunningham, Matthew Hooks, Timmy McNiece, Aitzol Arenzana-King; Rocky Olsen, Nick Murray; Niall Carville, Finn Fehnert, Philip Fletcher, Connor Neary, Josh McKinley, John Glasgow, Thomas Dougan, James Anderson.
Replacements: Jack Reaney, Sam Karlsen, James Morton, Danny Guy, Harry Boyd, Ross Taylor.
GARRYOWEN 63 QUEEN’S UNIVERSITY 21, Dooradoyle
Scorers: Garryowen: Not submitted by club
Queen’s University: Not submitted by club
HT: Garryowen 39 Queen’s University 0
GARRYOWEN: Colm Quilligan; Tom Ironside Wickham, JJ O’Neill, Jack Delaney, Seán Sexton; Lachlan Stewart, Luca Cleary; George Hadden, Johnny Byrne, Ben Leahy, Joe Finn, Finn McCall (capt), Oisin Cooke, Alan Fitzgerald, Rory Woods.
Replacements: Dean Fanning, Lars Linnenbank, Jack Costello, William Hayes, Chulainn Williams, Bryan Fitzgerald.
QUEEN’S UNIVERSITY: Evan McGonigle; Michael Bradbury, Fraser Cunningham, Jonny Scott, Ryan Street; Daniel Green, Clark Logan; Josh Stewart, Henry Walker (capt), Harry Marcus, Will Cusack, Oliver Hughes, Billy Allen, Josh Stevens, Tom Brigg.
Replacements: Jack Parkinson, Chris Massey, Patrick Donaghy, Rob Henderson, Adam Lowey, Reuben Allen.
HIGHFIELD 24 BLACKROCK COLLEGE 53, Woodleigh Park
Scorers: Highfield: Tries: Daragh Fitzgerald, James Cronin, Noah Patterson, Rob Murphy; Cons: Shane Buckley, Liam McCarthy
Blackrock College: Tries: Derry Moloney 3, Jack Deegan, Barry Galvin 2, James Burke, Matthew Dwan; Cons: Tim Corkery 5; Pen: Tim Corkery
HT: Highfield 12 Blackrock College 24
HIGHFIELD: Jamie Shanahan (capt); Luke Kingston, Dave McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson; Shane Buckley, Chris Banon; James Cronin, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, Eoin Keating, Conor Kennelly, Dave O’Connell, Ryan Gordon, Aidan Keane.
Replacements: Rob Murphy, Corey Hanlon, Mark Fitzgerald, Conor Galvin, James Brugger, Liam McCarthy.
BLACKROCK COLLEGE: Brian Colclough; Derry Moloney, Jack Deegan, Ciarán Mangan, Barry Galvin; Tim Corkery, Oliver Coffey; Paddy Moore, Jamie Rogan, Alex Mullan, John Forde, Odhran Ring, James Burke (capt), Dave Fortune, Inigo Cruise O’Brien.
Replacements: Andrew Savage, Shane Connolly, Alex Simpson, Conor Hanly, Darragh Farrell, Matthew Dwan.
INSTONIANS 19 UCC 17, Shaw’s Bridge
Scorers: Instonians: Tries: Oli Clark, Mark Lee, Bradley McNamara; Cons: Josh Eagleson 2
UCC: Tries: Cian Murphy, Stephen O’Shaughnessy 2; Con: Charlie O’Shea
HT: Instonians 19 UCC 5
INSTONIANS: Bradley McNamara; Mark Keane, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Craig Gilroy; Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell; Anton Lupari (capt), Oli Clark, Liam Kaprigiannis, Mark Mairs, Robert Whitten, Mark Lee, Paul Pritchard, Alistair Burke.
Replacements: Neil Saulters, Schalk van der Merwe, Marty Vorster, Andrew Keane, Simon McMaster, Ed Broom.
UCC: Harry Murphy; Evan Clarke, Gene O’Leary Kareem, James O’Leary, Mark Hetherington; Charlie O’Shea, Jack Casey; Darragh O’Connell, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Cian Murphy, Danny Rock, Dawid Nowak, Ted O’Callaghan.
Replacements: George Rasmussen, Seán Dunne, Conor Kidney, David Cogan, Paddy Gaffney, Harry Coughlan.
OLD WESLEY 35 NAAS 22, Energia Park
Scorers: Old Wesley: Tries: Mahon Ronan, Jamie Clark, Cathal Kelly, Stephen Smyth, Jarrod Homan; Cons: Tom Larke 5
Naas: Tries: Donal Conroy 2, Tadhg Brophy, Paddy Taylor; Con: Paddy Taylor
HT: Old Wesley 14 Naas 5
OLD WESLEY: Tom Larke; Paidi Farrell, Ethan Black, Eoin Deegan, Charlie Hempenstall; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Kieran O’Shea (capt), Kian Regan, Billy Corrigan, Mahon Ronan, Luke O’Connor, Cathal Kelly, Pat McBarron.
Replacements: Stephen Smyth, Ben Popplewell, Dan Campbell, Charlie Meagher, Andrew Doyle, Jarrod Homan.
NAAS: Tom Monaghan; Donal Conroy, Charlie Sheridan, Dylan O’Keeffe, Jack Sheridan; Paddy Taylor, Tadhg Brophy; Dewald Barnard, Graham Reynolds, Stephen Lackey, James O’Loughlin, Oisin Halpin, Muiris Cleary, Will O’Brien (capt), Paulie Tolofua.
Replacements: Tadhg Dooley, Patrick Brophy, Eoin Walsh, Jason Cutler, Cormac King, David O’Sullivan.
DIVISION 2A:
Corinthians 22 Dungannon 7
Corinthian Park
Scorers Corinthians:
Tries: Joseph Smyth, Sean Fox, Matthew Roche Nagle.
Conversions: Billy Cross 2.
Penalties: Billy Cross.
Scorers Dungannon:
Tries: Adam Milligan.
Conversions: Ben McCaughey.
HT: Corinthians 3 Dungannon 7
Corinthians: Joseph Smyth, Eoin Conlon, Harry Rogers, Tom Waters, Sean Fox, Billy Cross, Joey Tierney, Rory Lyons, Ian Staunton, Patrick Fahy, Matthew Roche Nagle, Mark Boyle (capt), Charlie Keane, Max Holmes, Max Flynn.
Replacements: Jack Boyan, Raymond Dufficy, Cormac Walsh, Rory Glynn, Tadhg Johnston.
Dungannon: Andrew McGregor, Mervyn Brown, James Girvan, Ben McCaughey, Toby Gribben, Peter Nelson, Alex Johnston, Adam Edgar, Ryan Abernethy, Sean O’Hagan, Cameron Steenson, Callum Johns, David Leyburn, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: James McCammon, James Gamble, Stephen Todd, Matthew Maguire, Charlie Conroy.
Greystones 22 Ballymena 24
Dr. Hickey Park
Scorers Greystones:
Tries: Conor Balmaine, Ferdia Kenny, Jack O’Brien.
Conversions: David Baker 2.
Penalties: David Baker.
Scorers Ballymena:
Tries: Rodger McBurney, Michael Orr, Josh Dobbin.
Conversions: Callum Davidson 3.
Penalties: Callum Davidson.
HT: Greystones 17 Ballymena 17
Greystones: Conor Balmaine, Ferdia Kenny, Jack O’Brien, Matt O’Brien, Dylan Henry, Gavin Rochford, David Baker, Cole Kelly, Freddy Happonen, Quermy Warmerdam, Eoin Marmion (capt), James Douglas, Reeve Satherley, Stephen Bourke, Danny Kenny.
Replacements: Rob Byrne, Conor Pearse, Paddy Kieran, Adam Benson, Craig Kenny.
Ballymena: Rodger McBurney, Ben Neely, Dean Millar, Callum Patterson, Michael Orr, Joe O’Rawe, Callum Davidson, Andrew Warwick, Alexander Clarke, Justin Mark, Paddy Browne, David Milford, Luke McCluskey, James McClean, Adam Lamont (capt).
Replacements: Josh Mark, Angus Graham, Callum Mustoe, Josh Dobbin, Angus Robson.
Old Crescent 13 Cashel RFC 47
Takumi Park
Scorers Old Crescent:
Tries: Sean Monaghan.
Conversions: Jeff Williams.
Penalties: Jeff Williams 2.
Scorers Cashel RFC:
Tries: Timothy Townsend, Alan Flannery 3, Joseph Callery, Rob Carney 2.
Conversions: Ben Twomey 6.
HT: Old Crescent 6 Cashel RFC 12
Old Crescent: Timmy Duggan, Jack O’Mahony, Larry Hanly, Paul McNamara, Stephen Kiely, Jeff Williams, Joe McEnery, Joe Rickard, Niall Hardiman (capt), Dennis O’Dwyer, Dean O’Grady, Oisin Toland, Cillian Toland, James McKeogh, John Toland.
Replacements: Lee O’Grady, Evan Creaven, Sean Monaghan, Aaron Cosgrove, Brian Molloy.
Cashel RFC: Timothy Townsend, Ryan O’Sullivan, Alan Flannery, Jamie Ryan, Ben Twomey, John O’Sullivan, Marcel Strydom, Noel Roche, David Upton, Brendan Ryan, Adam Shirley, Fearghail O’Donoughue, Richard Moran, Joseph Lawrence, Joseph Callery.
Replacements: Ciaran Ryan, Michael Treacy, Jack Tierney, Rob Carney, Padraig Leamy.
Shannon RFC 28 MU Barnhall 12
Thomond Park (Back Pitch)
Scorers Shannon RFC:
Tries: Cian O’Halloran, Jamie Conway, Oisin Minogue, David Smith.
Conversions: Cillian O’Connor 4.
Scorers MU Barnhall:
Tries: Adam Gray 2.
Conversions: Oisin O’Neill.
HT: Shannon RFC 14 MU Barnhall 5
Shannon RFC: Matt Te Pou, Luke Doyle, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), Joshua Costello, Cillian O’Connor, Neil Cronin, Jamie Conway, Alex Long, Tony Cusack, Samson Alaimoana, Cian McCann, Scott Gleeson, Oisin Minogue, Neal Moylett.
Replacements: Peter Dougan, Emmet Calvey, Callum Black, Lee Nicholas, David Smith.
MU Barnhall: Jack Hannon, Shane Mallon, Nick Doggett, Matias Giannetti, Adam Gray, Oisin O’Neill, Rob Holt (capt), Keith Farrell, Finn Brien, Jack Castles, Sean Walsh, Ciaran Enright, Donny Freeman, Abdul Olaosebikan, Daniel Murphy.
Replacements: Cathal Duff, Conor Turley, Stephen Callinan, Conor Neville, Michael Browne.
Wanderers 41 Banbridge 19
Merrion Road
Scorers Wanderers:
Tries: David Fitzgibbon, Jamie Kavanagh, Karl Madden 2, JJ McIlwrath, Fionn Finlay.
Conversions: David Fitzgibbon 4.
Penalties: David Fitzgibbon.
Scorers Banbridge:
Tries: Adam Doherty, Finlay King, Daniel Kilpatrick.
Conversions: Charlie Beattie 2.
HT: Wanderers 26 Banbridge 14
Wanderers: Cathal MacGearailt, Val McDermott, Deon Mau’u, Louis McDonough, Jordan Conroy, David Fitzgibbon, Jack Connolly, Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Aaron O’Callaghan, Mark O’Reilly, Conor McMenamin, Simon Burke, Karl Madden, JJ McIlwrath.
Replacements: Eoin Mahon, Fionn Finlay, Dylan Ryan, Dylan Kelly, Eoin O’Shaughnessy.
Banbridge: Adam Doherty, Xander Lowham, Joe Dickson, Jona Mataiciwa, Darragh Knox, Charlie Beattie, Philip Jackson, John Wilson, Finlay King, Christian Trimble, Daniel Kilpatrick, Alexander Thompson, Lewis Magowan, Matthew Heasley, Kyle Stirling.
Replacements: Peter Cromie, Ryan Rodgers, Alexander Weir, Dean Hayes, Neil Kilpatrick.
DIVISION 2B:
Buccaneers 26 Sligo 33
Dubarry Park
Scorers Buccaneers:
Tries: Thomas Cotton, Oisin Dolan, Samuel Meecham, Niall Tallon.
Conversions: Dylan Duffy 3.
Scorers Sligo:
Tries: Jakub Wojtkowicz 2, Matthew Earley 2, Ciaran Cassidy.
Conversions: Cillian O’Neill 4.
HT: Buccaneers 14 Sligo 19
Buccaneers: Dylan Duffy, Samuel Tan, Orrin Burgess, Thomas Cotton, Ross Murphy Sweeney, Tom Shine, Abel Bouwens, Adam Cooper, Oisin Dolan, Charlie Byrne, Samuel Meecham, Conor Sheehan, Paddy Egan, Dan Donovan, Jack Crampton.
Replacements: Sean Glennon, James Kelly, Aindriu Oates, Niall Tallon, Conor Dowling.
Sligo: Euan Brown, Finn Young, Conor Creavan, Cameron Griffith, Mark McGlynn, Cillian O’Neill, Aorelian Durkan, Jakub Wojtkowicz, Matthew Earley (capt), Arek Czeck, Ciaran Cummins, Ciaran Cassidy, Eoin Ryan, Benjamin Hynes, Facundo Dellemea.
Replacements: Shane O’Hehir, Luke Timms, Evin Ballantine, James O’Hehir, Andrew Ward.
Malone 24 Clogher Valley 15
Gibson Park
Scorers Malone:
Scorers Clogher Valley:
HT: Malone 7 Clogher Valley 10
Malone: Ben Gibson, Tane Hotham, Cameron McCaughey, Josh Pentland, Davy McMaster, Mathew Rae, Dara Gaskin, Ben Halliday, Dan Kerr, Ricky Greenwood, Ben Grimley, Logan Wakefield, Callum Knox, Ross Todd (capt), Michael Crothers.
Replacements: Sam Green, Bailey Young, Jacob Edwards, Callum Soper, Michael Melville.
Clogher Valley: Taine Haire, Philip Wilson, Joshua Kyle, Michael Bothwell, Jake Woods, David Maxwell, Matthew Bothwell, Michael Treanor, Luke Allen, Neil Henderson, Eugene McKenna (capt), Ryan Stewart, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.
Replacements: Kyle Cobane, Aaron Crawford, Tommi Coulter, Joel Busby, Andy McMurray.
Navan 32 Enniscorthy 29
Balreask Old
Scorers Navan:
Tries: Mark Coen (23′), Gary Faulkner (35′).
Conversions: Tom Gavigan (24′, 36′).
Penalties: Tom Gavigan (5′, 31′).
Scorers Enniscorthy:
Tries: Conal Kervick (7′), Tony Ryan (15′).
Conversions: Conal Kervick (16′).
Penalties: Conal Kervick (28′).
HT: Navan 20 Enniscorthy 15
Navan: Shane Walshe, Will Finegan, Ben Mc Entagart, Tom Gavigan, Mark Coen, Jeaic Timmons, Kit Waddington, Shane O’Connor, Fionn Craik, Gary Faulkner, Ben McCreary, Karolis Navickas, Johnny McKeown, Michael Brady, Conor Farrell (capt).
Replacements: Liam Carroll, Eoin King, Jordan Finney, Saul Nicholson, Mark Farrell.
Enniscorthy: Jack Kelly, Ivan Jacob, Nick Doyle, Shane McGuire, Rhyan Whelan, Conal Kervick, Fiachra Hourihane, Ore Lasisi, Davie Murphy, Scott O’Connor, Tomas Stamp, Timmy Morrissey, James Doyle, Lee Treacy, Tony Ryan.
Replacements: Isaac Kearney, Mikey McVeigh, Marco Byrne, Ben Kidd, Andrew Redmond.
Rainey RFC 30 Galwegians 40
Hatrick Park
Scorers Rainey RFC:
Tries: Jim McCartney, Killene Thornton 2, Calum Smyth.
Conversions: Scott McLean 2.
Penalties: Scott McLean 2.
Scorers Galwegians:
Tries: Oisin McKey (21′, 60′), Rob Deacy (28′, 47′), Cian Brady (36′), Cody Farrell (69′).
Conversions: Stephen Mannion (22′, 29′, 48′, 61′, 70′).
HT: Rainey RFC 15 Galwegians 19
Rainey RFC: Ross McLaughlin, Tom Crozier, Damien McMurray, Jim McCartney, Killene Thornton, Scott McLean, Andrew Donaghy, Andrew Nevin, Michael Nevin, Calum Smyth, Ewan Bolton, Tom Hutchinson, Adam Montgomery, Michael McCusker (capt), Jody McMurray.
Replacements: Thomas McNicholl, Kieran Donaghy, Joel Bell, Andrew Brown, Lorcan Quinn.
Galwegians: Cian Brady, Paul Sharkey, Rob Deacy, Stephen Mannion, Oisin McKey, Calum Elwood, Albert Lindner, Jack Winters, Ryan Smith, Luke Murtagh, Brian McHugo, Tom Gormley, Liam Angermann, Dylan Keane (capt), Jarrad Butler.
Replacements: Cormac McGrath, Ronan Coneelly, Luke Casserly, Cody Farrell, Darragh Kennedy.
Skerries 20 UL Bohemian 31
Holmpatrick
Scorers Skerries:
Scorers UL Bohemian:
Tries: Darragh O’Gorman, Greg Fitzgerald, Paul Clancy, Evan Lacey 2.
Conversions: Cian Casey 3.
HT: Skerries 10 UL Bohemian 24
Skerries: Kevin McGrath, Rob McKey, Tom Grehan, Michael Sherlock, David Goodman, Jack Litchfield, Dara Twomey, Oisin McNamara, James Brennan, Griffin Carrick, Rossa Gilbride, Sam Deering, Robbie Gallagher, Darragh McEneaney, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Johnny Sherwin, Conor Nulty, James Downes, Taidgh Keane-Boylan, Paul O’Loghlen.
UL Bohemian: Darragh O’Gorman (capt), Greg Fitzgerald, Killian Dineen, Paul Clancy, Joe Johnson, Cian Casey, Evan Lacey, Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jake Considine, Simon Staunton, Padraic Galvin, Jordan Mills, Sean Quirke, Mihlali Mgolodela.
Replacements: Sam Lynch, Jack Ryan, Liam Neilan, Zac O’Loughlin, Liam O’Shanahan.
DIVISION 2C:
Belfast Harl. 22 Malahide 36
Deramore Park
Scorers Belfast Harl.:
Tries: Ben Power, Joel Dundas, Eddie Gorrod.
Conversions: Johnny McCracken 2.
Penalties: Johnny McCracken.
Scorers Malahide:
Tries: James McKeown, Daniel Hayes 2, Michael Tyrrell, Joey Boland.
Conversions: David O’Halloran 4.
Penalties: David O’Halloran.
HT: Belfast Harl. 17 Malahide 0
Belfast Harl.: Thomas Armstrong, Callum Doherty, Mark Glover, Ben Power, David Armstrong, Luke Graham, Johnny McCracken, Stephen Hunter, Steven Weir (capt), Roland Marki, Harry Palmer, Ollie McCauley, Joel Dundas, Eddie Gorrod, Nathaniel Peters.
Replacements: Cameron Hillis, Ben Porter, Aidan Kelleher, Christian Bennison, Olly Hamilton.
Malahide: James McKeown, Daniel Hayes, Matt Faulkner, David O’Halloran, Shane Rodgers, Michael Hanley, Conrad Daly, Michael Tyrrell, Lee Byrne, James Hurley, Marc Kelly, Seán Cronin, Oisin Power, Conor Barrett, Sam Lindeman.
Replacements: Joey Boland, Timmy O’Connor, David Morrin, Eamon McNicholas, Matt Reynolds.
Clonmel 21 Dolphin 33
Ard Gaoithe
Scorers Clonmel:
Tries: Davy Coyne, Tom O’Dea 2.
Conversions: Joey O’Connor 3.
Scorers Dolphin:
Tries: Craig O’Connell, Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley, Eoin Sheehan, Richie Heaslip.
Conversions: Hunter Yarrell 4
HT: Clonmel 14 Dolphin 19
Clonmel: Jack Walsh, Zac Cahalan, Joey O’Connor, Henry Buttimer (capt), Freddie Davies, Drew Musa, Tom Ross, Davy Coyne, Brandon Delicato, Sean Wall, Gerrit Huisamen, Keith Melbourne, Tom O’Dea, Ben Masuku, Andrew Daly.
Replacements: Liam Ryan, David Brennan, Diarmuid Brannock, Brian O’Dea, Ben O’Dwyer.
Dolphin: Hunter Yarrell, Sam Boyle, Scott Sexton, Craig O’Connell, Darragh Buckley, Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley, Finn Cowhig, Max Abbott, Dalton O’Shaughnessy, Brian O’Mahony, James Vaughan, Eoin Sheehan, Conor Drummey, Richie Heaslip.
Replacements: Philip Elwood, David Byrne, David O’Mahony, Liam Ormond, Daryl Foley.
Midleton 34 Bective Rangers 33
Towns Park
Scorers Midleton:
Tries: Alejandro Martinez Jimenez, Ted Coleman, Cillian Lynch, Seamus Lyne, Kyle Read.
Conversions: Seamus Lyne 3.
Penalties: Seamus Lyne.
Scorers Bective Rangers:
HT: Midleton 14 Bective Rangers 19
Midleton: Jack Colbert, Alejandro Martinez Jimenez, Aaron Leahy, Ted Coleman, Cillian Lynch, Seamus Lyne, Kyle Read, Mark Corby, JB Du Toit, Solomon Delea, Andrew Beyrooti, Denis Broderick, Flor McCarthy, Conor McCarthy, Idris Rqibi (capt).
Replacements: Sean Busteed, Steve Monaghan, Lee McSherry, Robert Casey, Darragh Daly.
Bective Rangers: Tim Carroll, Chris Rolland, Ben Garrett, Bobby Holland, Tom McCarthy, Matthew Gilsenan (capt), Connor Halpenny, Rory Mulvihill, Christopher Hennessy, Conor Kelly, Donagh Lawler, Gavin Kelly, Tiarnan McCloskey, Oisin McCloskey, James Gallagher.
Replacements: Scott Barron, Scott O’Keeffe, Chris Poole, Charlie O’Reilly, David Moran.
Monkstown 36 Bruff 24
Sydney Parade
Scorers Monkstown:
Tries: Tom Griffin, Saul O’Carroll, Cian O’Donoghue 2, Stephen McVeigh.
Conversions: Matt Stapleton 4.
Penalties: Matt Stapleton.
Scorers Bruff:
Tries: John Bateman 2, Clem McAuliffe, Mike Frawley.
Conversions: Paul Collins 2.
HT: Monkstown 26 Bruff 5
Monkstown: Tom Griffin, Conor Lohan, Saul O’Carroll, Matt Stapleton, Cian O’Donoghue, Fraser Wright, Tristan Brady (capt), Rico Webster, Rob Wynne, Michael Ashdown, Ruadhan McDonnell, Luke Kelly, Dave Cave, John Wallace, Stephen McVeigh.
Replacements: Jack Deegan, Anthony McGinness, Tom Gilpin, Andrew O’Leary, Oisin Brady.
Bruff: John Bateman, Shane Duggan, Jesse Bowring, Andrew O’Byrne, Clem McAuliffe, Paul Collins, Cathal Garvey, Darragh O’Brien, Wiktor Wilczuk, Kieran O’Dwyer, Aidan Carroll, Brendan Gleeson, Mike Frawley, Darragh Browne, Cillian Rea (capt).
Replacements: Mark Kennedy, Fionn Flanagan, Tom O’Dwyer, Mike Cooke, Ben Tucker.
Thomond RFC 17 Ballyclare RFC 10
Liam Fitzgerald Park
Scorers Thomond RFC:
Tries: Jake Connolly, Evan Cusack.
Conversions: Evan Cusack 2.
Penalties: Evan Cusack.
Scorers Ballyclare RFC:
Tries: Matthew Coulter.
Conversions: Joel McBride.
Penalties: Joel McBride.
HT: Thomond RFC 10 Ballyclare RFC 7
Thomond RFC: Luke Costello, Jason Kiely, Luke Fitzgerald, Jake Connolly, Sam Birrane, Evan Cusack, Aaron Rice, Peter Meyer, Colin Slater, Kian McGrath, Tom Goggin, Joe Costello, Riann O’Dwyer, Kealan McMahon (capt), Shane Kelly.
Replacements: Sean Rice, Suliano Mainavolau, Morgan Bateman, Joshua Tunney-Ware, Eoghain Sherlock.
Ballyclare RFC: Jonny Holmes, Josh Cowan, Ross Patterson, Jack Gamble (capt), Peter Gillespie, Joel McBride, Jacob Scarlett, Ryan McNeill, Matthew Coulter, Adam Barron, Dave Gillespie, Joshua Young, Aaron Playfair, Jack Milton, Luke Mcllwrath.
Replacements: Dean Jones, David McCleary, Grant Bartley, Bryan McCallan, Zachary Scarlett.
Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail, and follow #EnergiaAIL on social media channels.