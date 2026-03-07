#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 15 Results Round-Up
A plethora of tries made for another pulsating round of action in the Energia All-Ireland League, where unbeaten pair MU Barnhall and Galwegians sealed the Division 2A and 2B titles respectively, and St. Mary’s College and Clonmel, who are also top of their divisions, booked semi-final berths.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 15:
Saturday, March 7 –
DIVISION 1A:
BALLYNAHINCH 28 CORK CONSTITUTION 26, Ballymacarn Park
Scorers: Ballynahinch: Tries: Conor Rankin 2, Aaron Sexton, Daniel Bennett; Cons: Conor Rankin 4
Cork Constitution: Tries: Dan Punch, Sean Condon, Adam Maher, Michael Cogan; Cons: Dylan Hicks 3
HT: Ballynahinch 14 Cork Constitution 14
BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Pierce Crowe, Matthew Booth, Quinn Armstrong, Aaron Sexton; Paul Kerr, Chris Gibson, Matthew Burke, Claytan Milligan (capt), Joe Charles, Ryan Connolly, Kyle Gill, Josh Hanlon, Jon Rodgers, Reuben Crothers.
Replacements: John Dickson, Joe Mawhinney, Declan Horrox, Bradley Luney, Harry McKeown, Daniel Bennett.
CORK CONSTITUTION: Aidan Moynihan; George Coomber, Sean Condon, Johnny Murphy, Dan Punch; Dylan Hicks, Adam Maher; Mark Donnelly, Billy Scannell, Luke Masters, Sean Duffy, Michael Foy, Mark Skelly, Peter Hyland, David Hyland (capt).
Replacements: George Good, Michael Cogan, David Good, Cian Barry, Richard Thompson, Louis Kahn.
CLONTARF 54 OLD BELVEDERE 51, Castle Avenue
Scorers: Clontarf: Tries: Dylan Donnellan 2, Peter Maher 3, Jordan Coghlan, Ivan Soroka, Penalty try; Cons: Conor Kelly 6, Pen try con
Old Belvedere: Tries: Ronán O’Sullivan, Morgan Meredith, Jayden Beckett, Hugh Reddan, Jack Keating, Hugh O’Sullivan; Cons: Morgan Meredith 6; Pens: Morgan Meredith 3
HT: Clontarf 35 Old Belvedere 16
CLONTARF: Dylan O’Grady; Hugo Lennox, Connor Fahy, Tadhg Bird, Peter Maher; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Charlie Ward, Fionn Gilbert, Alan Spicer, Paul Deeny, Aaron Coleman, Jordan Coghlan.
Replacements: Declan Adamson, Alvin Amaniampong, Luke Brady, Michael Moloney, Conor Gibney, Niall Smyth.
OLD BELVEDERE: James Dillon; Jack Keating, Jayden Beckett, Andre Ryan, Hugh Reddan; Morgan Meredith, Hugh O’Sullivan; Hugo O’Malley, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Paddy Dowling, Fionn McWey, Josh Ericson, Ronán O’Sullivan, Will McDonald.
Replacements: Luke McLaughlin, Adam Howard, Tom Connolly, Gerry Hill, Tom Mulcair, David Wilkinson.
LANSDOWNE 31 YOUNG MUNSTER 13, Aviva Stadium back pitch
Scorers: Lansdowne: Tries: Bobby Sheehan 2, Jack Matthews, Barry Fitzpatrick, James Tarrant; Cons: Stephen Madigan 3
Young Munster: Try: Alan Kennedy; Con: Shane O’Leary; Pens: Shane O’Leary 2
HT: Lansdowne 14 Young Munster 10
LANSDOWNE: James Tarrant; Cillian Redmond, Andy Marks (capt), Harry O’Riordan, Jack Matthews; Stephen Madigan, Cormac Foley; George Morris, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Ruairi Clarke, Juan Beukes, Matt Healy, Paul Wilson, Barry Fitzpatrick.
Replacements: Tom Barry, Jerry Cahir, Louis McGauran, Cathal Eddy, James Kenny, Tom Daly.
YOUNG MUNSTER: Shane O’Leary; Hubert Gilvarry, Fionn Gibbons, Luke McCready, Shay McCarthy; Kelvin Langan, Jake O’Riordan; David Begley, Liam McMahon, Kieran Ryan, Alan Kennedy (capt), Fintan Coleman, Ajae Hanson, Leo Langbridge, Stephen McLoughlin.
Replacements: Arron Roulston, Paul Allen, Oran O’Reilly, James Horrigan, Harry Langbridge, Andrew Smith.
NENAGH ORMOND 31 TERENURE COLLEGE 40, New Ormond Park
Scorers: Nenagh Ormond: Tries: Patrick Scully 2, Davey Gleeson 2, Jake O’Kelly; Cons: Conor McMahon 3
Terenure College: Tries: Harry O’Neill, Aran Egan, Caspar Gabriel, Marcus Hanan, Will Hickey, Pa Ryan; Cons: Chris Cosgrave 5
HT: Nenagh Ormond 19 Terenure College 19
NENAGH ORMOND: Davey Gleeson; Conor O’Shaughnessy, Conor McMahon, Willie Coffey, Patrick Scully; Derek Corcoran, Charlie O’Doherty; Mikey Doran, Dylan Murphy, Matthew Burke, Kevin Seymour, Jake O’Kelly, John O’Flaherty (capt), Joe Coffey, John Brislane.
Replacements: Jack Devanny, Niall O’Gorman, Kevin O’Flaherty, Rob Buckley, Sean Frawley, Luke Kerr.
TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Joshua Kenny, Craig Adams, Caspar Gabriel, Chris Cosgrave; Aran Egan, Griffin Culver; Marcus Hanan, Harry O’Neill, Adam Tuite, Oisin Shannon, Sean Rigney, Luke Clohessy (capt), Darragh Brooks, Will Hickey.
Replacements: Karl O’Brien, Darragh Brennan, Mike Murphy, Harrison Brewer, Conor McKeon, Caolan Dooley.
ST. MARY’S COLLEGE 59 UCD 12, Templeville Road
Scorers: St. Mary’s College: Tries: Ruairi Shields 2, Rob Gilsenan, Richie Bergin 2, Zach Hopkins, Dan Goggins, Conor Dean, Michael Silvester; Cons: Mick O’Gara 7
UCD: Tries: Mark Canniffe, Daniel Hurley; Con: Paddy Clancy
HT: St. Mary’s College 33 UCD 0
ST. MARY’S COLLEGE: Ruairi Shields; Zach Hopkins, Aaron O’Sullivan, Mick O’Gara, Leandro Ramirez; Conor Dean (capt), Rob Gilsenan; Oisin Michel, Richie Bergin, Mick McCormack, Greg Jones, Daniel Leane, Josh Gimblett, Ronan Watters, Dan Goggin.
Replacements: Cillian Jacobs, Tom O’Reilly, Andrew Sparrow, Ethan Baxter, Michael Silvester, Craig Kennedy.
UCD: Ruben Moloney; Daniel Hurley, Andrew Cosgrave, Ben Brownlee, Mark Canniffe; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Lucas Maguire, Jack Spencer, Oran Handley, Dan Barron (capt), Conall Hodges, Conor Tonge, Oisin Spain.
Replacements: Ben Porter, Sean Egan, Jim White, Andrew O’Mahony, Daragh Gilbourne, Tom Murtagh.
DIVISION 1B:
DUBLIN UNIVERSITY 13 UCC 12, College Park
Scorers: Dublin University: Try: Matty Lynch; Con: Matty Lynch; Pens: Matty Lynch 2
UCC: Tries: Jack Casey, Michael Cogan; Con: Harry Murphy
HT: Dublin University 0 UCC 12
DUBLIN UNIVERSITY: Matty Lynch; Davy Colbert, Hugo Lynch, Mark Walsh, Hugh Goddard; Zach Quirke, Conor Tracey; Eoin McDermott, Jack O’Neill, Arthur O’Rahilly, Michael Walsh, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Jack Pollard, Karl Brennan, Hunter Deane-Johns, Tom Davidson, Oscar Cawley, Callum McDonald.
UCC: Ben O’Connor; Neville O’Leary, Evan Clarke, David Cogan, Mark Hetherington; Harry Murphy, Jack Casey; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Conor Ryan, Sean Edogbo, Michael O’Sullivan, Kamil Nowak.
Replacements: Darragh Prenter, Darragh O’Connell, Dawid Nowak, Ted O’Callaghan, Paddy Gaffney, Harry Coughlan.
GARRYOWEN 31 BLACKROCK COLLEGE 28, Dooradoyle
Scorers: Garryowen: Tries: Max Clein 4, Rory Woods; Cons: Lachlan Stewart 3
Blackrock College: Tries: Tim Corkery, Darragh Farrell, James Burke, Alex Mullan; Cons: Daniel Squires 2, Tim Corkery 2
HT: Garryowen 5 Blackrock College 21
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; Tom Ironside Wickham, Colm Quilligan, JJ O’Neill, Sean Sexton; Lachlan Stewart, Luca Cleary; George Hadden, Max Clein, Ronan Foxe, Oisin Cooke, Finn McCall, Rory Woods, Des Fitzgerald (capt), Alan Fitzgerald.
Replacements: Dean Fanning, Ben Leahy, Jack Costello, Jordan Power, Chulainn Williams, Daniel O’Connell.
BLACKROCK COLLEGE: Brian Colclough; Darragh Farrell, Ciarán Mangan, Daniel Squires, Barry Galvin; Tim Corkery, Oliver Coffey; Paddy Moore, Jamie Rogan, Alex Mullan, John Forde, Odhran Ring, Conor Hanly, Alex Simpson, James Burke (capt).
Replacements: Andrew Savage, Shane Connolly, Jack Mullany, David Crowley, Max Brophy, Matthew MacCarthy.
HIGHFIELD 21 NAAS 24, Woodleigh Park
Scorers: Highfield: Tries: James Cronin 2, Eoin Keating; Cons: Shane Buckley 3
Naas: Tries: Tadhg Brophy, Dylan O’Keeffe 3; Cons: Paddy Taylor 3; Pen: Paddy Taylor
HT: Highfield 14 Naas 17
HIGHFIELD: Jamie Shanahan (capt); Eoin Dorgan, Dave McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson; Shane Buckley, Chris Banon; James Cronin, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, Eoin Keating, Conor Kennelly, Dave O’Connell, Conor Galvin, Ryan Gordon.
Replacements: Rob Murphy, Corey Hanlon, Mark Fitzgerald, Con Butler, James Brugger, Liam McCarthy.
NAAS: Jack Sheridan; Donal Conroy, Charlie Sheridan, Dylan O’Keeffe, David O’Sullivan; Paddy Taylor, Tadhg Brophy; Stephen Lackey, Graham Reynolds, Adam Deay, James O’Loughlin, Oisin Halpin, Darragh Murphy, Will O’Brien (capt), Paulie Tolofua.
Replacements: Tadhg Dooley, Callum Coyne, Eoin Walsh, Muiris Cleary, Cormac King, Tom Bohan.
OLD WESLEY 32 INSTONIANS 35, Energia Park
Scorers: Old Wesley: Tries: Tom Larke, Luke O’Connor 2, Stephen Smyth; Cons: Tom Larke 3; Pens: Tom Larke 2
Instonians: Tries: Oli Clark 2, Bevan Prinsloo, Schalk van der Merwe, Bradley McNamara; Cons: Ruairi O’Farrell 3, Josh Eagleson 2
HT: Old Wesley 25 Instonians 14
OLD WESLEY: Tom Larke; Paidi Farrell, Ethan Black, Eoin Deegan (capt), Charlie Hempenstall; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Stephen Smyth, Ben Popplewell, Billy Corrigan, Mahon Ronan, Luke O’Connor, Charlie Meagher, Pat McBarron.
Replacements: Kieran O’Shea, Kian Regan, Dan Campbell, Cathal Kelly, Andrew Doyle, Jarrod Homan.
INSTONIANS: Bradley McNamara; Mark Keane, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Hugo Ellerby; Ruairi O’Farrell, Matt Neill; Callum Reid, Oli Clark, Liam Kaprigiannis, Mark Mairs, Eoghan Murphy, Mark Lee, Paul Pritchard, Ali Burke.
Replacements: Neil Saulters, Anton Lupari, Schalk van der Merwe, Marty Vorster, Josh Eagleson, Simon McMaster.
QUEEN’S UNIVERSITY 12 CITY OF ARMAGH 31, Dub Lane
Scorers: Queen’s University: Tries: Henry Walker, Jonny Scott; Con: Ethan Duncan
City of Armagh: Tries: Josh Cunningham, Connor Neary, Rocky Olsen, Josh McKinley, Finn Fehnert; Cons: Owen O’Kane 3
HT: Queen’s University 0 City of Armagh 12
QUEEN’S UNIVERSITY: Eamonn Rogers; Matthew Curry, Fraser Cunningham, Jonny Scott, Reuben Allen; Ethan Duncan, Clark Logan; Jacob Boyd, Henry Walker, Harry Marcus, Paddy Woods, Joe Hopes, James McKillop (capt), Will Cusack, Tom Brigg.
Replacements: Josh Stewart, Jack Parkinson, Ben Moore, Billy Allen, Adam Lowey, Rob Henderson.
CITY OF ARMAGH: Timmy McNiece; Josh Cunningham, Matthew Hooks, Rocky Olsen, Shea O’Brien (capt); Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, Jonny Morton, Philip Fletcher, Connor Neary, Josh McKinley, Noah Bell, Curtis Pollock, James Anderson.
Replacements: Finn Fehnert, Sam Karlsen, James Morton, Jack Reaney, Danny Guy, Ross Taylor, Matthew Monaghan.
DIVISION 2A:
CASHEL 73 BANBRIDGE 14, Spafield
Scorers: Cashel: Tries: Marcel Strydom 3, Alan Flannery 5, Brendan Crosse, Timothy Townsend, Cathal Ryan; Cons: Ben Twomey 2, John O’Sullivan 7
Banbridge: Tries: 2 Penalty tries; Cons: 2 Pen try cons
HT: Cashel 21 Banbridge 7
CASHEL: Timothy Townsend; Marcello Frati, Alan Flannery, Jamie Ryan, Ben Twomey; John O’Sullivan, Marcel Strydom; Cormac O’Donnell, Adam Shirley, Brendan Ryan, Fearghail O’Donoghue, Max Riley Fox, Richard Moran (capt), Joseph Lawrence, Joe Callery.
Replacements: Cathal Ryan, Noel Roche, Brendan Crosse, Ryan O’Sullivan, Paudie Leamy.
BANBRIDGE: Xander Lowham; Jona Mataiciwa, Joe Dickson, Adam Doherty, Darragh Knox; Charlie Beattie, Neil Kilpatrick; Michael Cromie, Peter Cromie, Ryan Rodgers, Daniel Kilpatrick, Alex Weir, Dean Hayes, Matthew Heasley (capt), Kyle Stirling.
Replacements: Finlay King, John Wilson, Rio McDonagh, Alexander Thompson, Elijah Dempsey.
GALWAY CORINTHIANS 15 GREYSTONES 14, Corinthian Park
Scorers: Galway Corinthians: Tries: Mikey Yarr 2, Eoin Conlon
Greystones: Tries: Reeve Satherley, Penalty try; Cons: Killian McMarmion, Pen try con
HT: Galway Corinthians 5 Greystones 7
GALWAY CORINTHIANS: Ned Williams; Eoin Conlon, Harry Rogers, Tom Waters, Sean Fox; Billy Cross, Joey Tierney; Emmanuel Oifoh, Mikey Yarr, Patrick Fahy, Matthew Roche Nagle, Jamie Treacy, Max Holmes, John Claffey, Mark Boyle (capt).
Replacements: Jack Boyan, Raymond Dufficy, Patrick Flannery, Cormac Walsh, Tadhg Johnston.
GREYSTONES: Matt O’Brien; Ferdia Kenny, Con Callan, Peter Ford, Dylan Henry; Killian Marmion, David Baker (capt); Cole Kelly, Rob Byrne, Conor Pearse, James Douglas, Jack Dooley, Stephen Bourke, Freddie Happonen, Reeve Satherley.
Replacements: Ross Nicoll, Iva Duffy Takatai, Adam Benson, Paddy Kieran, Craig Kenny.
OLD CRESCENT 21 MU BARNHALL 24, Takumi Park
Scorers: Old Crescent: Tries: Timmy Duggan, Jeff Williams, Evan Creaven; Cons: John Hurley 2, Timmy Duggan
MU Barnhall: Tries: Shane Mallon, Abdul Olaosebikan, Conor Duggan; Cons: Oisin O’Neill 3; Pen: Oisin O’Neill
HT: Old Crescent 0 MU Barnhall 14
OLD CRESCENT: Timmy Duggan; Jason Aylward, Brian Molloy, Werner Hoffman, Stephen Kiely; John Hurley, Joe McEnery; Joe Rickard, Niall Hardiman (capt), Dennis O’Dwyer, John Moloney, Oisin Toland, Dean O’Grady, James McKeogh, John Toland.
Replacements: Declan Aylward, Evan Creaven, Cillian Toland, Gary Fitzgerald, Jeff Williams.
MU BARNHALL: Neil Byrne; Conor Duggan, Shane Mallon, Matias Giannetti, Adam Gray; Oisin O’Neill, Rob Holt (capt); Jack Castles, Cathal Duff, Darragh Bellanova, Stephen Callinan, Ciaran Enright, Donny Freeman, Abdul Olaosebikan, Dan Murphy.
Replacements: Finn Brien, Keith Farrell, Eoghan Staunton, Conor Neville, James Gorham.
SHANNON 23 DUNGANNON 19, Thomond Park back pitch
Scorers: Shannon: Tries: Harry Long, Jamie Conway, Neil Cronin; Con: Cillian O’Connor; Pens: Cillian O’Connor 2
Dungannon: Tries: Jacob Clarke, James Girvan, Mervyn Brown; Cons: Ben McCaughey 2
HT: Shannon 11 Dungannon 14
SHANNON: Matt Te Pou; Cian O’Halloran, Harry Long (capt), Luke Doyle, Darren Gavin; Cillian O’Connor, Neil Cronin; Jamie Conway, Jordan Prenderville, Tony Cusack, Samson Alaimoana, Cian McCann, Callum Black, Oisin Minogue, Neal Moylett.
Replacements: Peter Dougan, Ronan Ryan, Alex Lautsou, Lee Nicholas, Josh Costello.
DUNGANNON: Andrew McGregor; Ben McCaughey, James Girvan, Kyle Gormley, Mervyn Brown; Peter Nelson, Toby Gribben; James Gamble, Jacob Clarke, Sean O’Hagan, Cameron Steenson, Callum Johns, David Leyburn, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: Sam Montgomery, Adam Edgar, Peter Nicholl, Matthew Maguire, Alex Johnston.
WANDERERS 17 BALLYMENA 12, Merrion Road
Scorers: Wanderers: Tries: Jamie Kavanagh, Deon Mau’u; Cons: David Fitzgibbon 2; Pen: David Fitzgibbon
Ballymena: Tries: Eoin Ritson, James McClean; Con: Callum Davidson
HT: Wanderers 10 Ballymena 7
WANDERERS: Cathal MacGearailt; Eoin O’Shaughnessy, Deon Mau’u, Louis McDonough, Jordan Conroy; David Fitzgibbon, Dylan Kelly; Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Aaron O’Callaghan, Mark O’Reilly, Simon Burke, Karl Madden, Dylan Ryan, JJ McIlwrath.
Replacements: Adam Jordan, Eoin Walsh, James Kenny, Cian Whooley, Val McDermott.
BALLYMENA: Dean Millar; Eoin Riston, Ben Neely, Callum Patterson, Angus Robson; Joe O’Rawe, Callum Davidson; Josh Mark, Alexander Clarke, Angus Graham, David Milford, Luke McCluskey, Paddy Browne, James McClean, Adam Lamont (capt).
Replacements: Andrew Warwick, Callum Mustoe, Justin Mark, Josh Dobbin, Tristan Ferguson.
DIVISION 2B:
BUCCANEERS 26 ENNISCORTHY 33, Dubarry Park
Scorers: Buccaneers: Tries: Rourke O’Sullivan, Ross Murphy Sweeney 2, Ryan O’Meara; Cons: Gearoid McDonald 3
Enniscorthy: Tries:Ivan Jacob, Fiachra Hourihane, Scott O’Connor, James Doyle, Lee Treacy; Cons: Conal Kervick 3, Ben Kidd
HT: Buccaneers 14 Enniscorthy 21
BUCCANEERS: David Colgan; Tom Shine, Rourke O’Sullivan, Tom Cotton, Ross Murphy Sweeney; Gearoid McDonald, Abel Bouwens; Adam Cooper, Oisin Dolan, Charlie Byrne, Ryan O’Meara, Conor Sheehan, Sam Meecham (capt), Dan Donovan, Luke Balsiger.
Replacements: Sean Glennon, Paddy Egan, James Kelly, Dylan Duffy, Sam Tan.
ENNISCORTHY: Jack Kelly; Ivan Jacob, Nick Doyle, Graham Barry, Rhyan Whelan; Conal Kervick, Fiachra Hourihane; Scott O’Connor, Davie Murphy, MJ Doyle, Tomás Stamp, Timmy Morrissey, James Doyle, Lee Treacy, Tony Ryan (capt).
Replacements: Isaac Kearney, Mikey McVeigh, Marco Byrne, Ben Kidd, Shane McGuire.
CLOGHER VALLERY 27 SLIGO 26, the Cran
Scorers: Clogher Valley: Tries: David Stinson, Taine Haire, Aaron Dunwoody, Kyle Cobane; Cons: David Maxwell 2; Pen: David Maxwell
Sligo: Tries: Matthew Earley, Penalty try, Kuba Wojtkowicz, Mark McGlynn; Cons: Euan Brown 2, Pen try con
HT: Clogher Valley 19 Sligo 14
CLOGHER VALLEY: Taine Haire; Philip Wilson, Josh Kyle, Michael Bothwell, Jake Woods; David Maxwell, Matthew Bothwell; Michael Treanor, Luke Allen, Neil Henderson, Eugene McKenna (capt), Tommi Coulter, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.
Replacements: Kyle Cobane, Aaron Crawford, Matthew Wilson, Ryan Stewart, Karl Bothwell.
SLIGO: Euan Brown; Louis McVitty, Conor Creavan, Cameron Griffith, Mark McGlynn; Cillian O’Neill, Aorelian Durkin; Kuba Wojtkowicz, Matthew Earley (capt), Arek Czeck, Evin Ballantine, Ciaran Cassidy, Ciaran Cummins, James O’Hehir, Facundo Dellemea.
Replacements: Shane O’Hehir, Oisin Lawley, Luke Timms, Max O’Hehir, Andrew Ward.
MALONE 15 GALWEGIANS 40, Gibson Park
Scorers: Malone: Tries: Cameron McCaughey, Dara Gaskin, Michael Crothers
Galwegians: Tries: Calum Elwood, Cian Brady, Andrew Sherlock, Rob Deacy, Liam Angermann, Oisin McKey; Cons: Stephen Mannion 5
HT: Malone 0 Galwegians 21
MALONE: Ben Gibson; Tane Hotham, Cameron McCaughey, Josh Pentland, Davy McMaster; Matty Rae, Callum Soper; Ben Halliday, Dan Kerr, Ricky Greenwood, Ben Grimley, Logan Wakefield, Callum Knox, Ross Todd (capt), Michael Crothers.
Replacements: Sam Green, Bailey Young, Josh Storey, Dara Gaskin, Jack McMurtry.
GALWEGIANS: Cian Brady; Darragh Kennedy, Rob Deacy, Stephen Mannion, Oisin McKey; Calum Elwood, Andrew Sherlock; Eoin Ferry, Ryan Smith, Luke Murtagh, Rob Holian, Rory Gavin, Jarrad Butler, Dylan Keane (capt), Éanna McCarthy.
Replacements: Cormac McGrath, Tom Gormley, Liam Angermann, Albert Lindner, Tiarnan Neville.
RAINEY 26 UL BOHEMIAN 24, Hatrick Park
Scorers: Rainey: Tries: Andrew Nevin, Michael McCusker; Cons: Scott McLean 2; Pens: Scott McLean 4
UL Bohemian: Tries: Oisin Fagan 3, Padraic Galvin; Cons: Cian Casey 2
HT: Rainey 23 UL Bohemian 5
RAINEY: Ross McLaughlin; Tom Crozier, Killene Thornton, Jim McCartney, Andrew Brown; Scott McLean, Andrew Donaghy; Andrew Nevin, Daniel O’Neill, Calum Smyth, Ronan McCusker, Tom Hutchinson, Adam Montgomery, Michael McCusker (capt), Jody McMurray.
Replacements: Michael Nevin, Thomas McNicholl, Ewan Bolton, Damien McMurray, Lorcan Quinn.
UL BOHEMIAN: Oisin Fagan; Greg Fitzgerald, Killian Dineen, Paul Clancy, Darragh O’Gorman (capt); Cian Casey, Mark Edwards; Kean Sheehy, Tom Cullen, Jack Ryan, Simon Staunton, Padraic Galvin, Liam Neilan, Sean Quirke, Jordan Mills.
Replacements: Sam Lynch, Jake Considine, Mihlali Mgolodela, Zac O’Loughlin, Joe Johnson, Seamus Kerrisk, Joel Rowntree.
SKERRIES 20 NAVAN 17, Holmpatrick
Scorers: Skerries: Tries: Peter O’Neill 2; Cons: Jack Litchfield 2; Pens: Jack Litchfield 2
Navan: Tries: Mark Coen, Kit Waddington, Fionn Craik; Con: Tom Gavigan
HT: Skerries 10 Navan 0
SKERRIES: Jack Litchfield; Rob McKey, Kevin McGrath, Mikey Sherlock, Taidgh Keane Boylan; Paul O’Loghlen, John Healy; Oisin McNamara, Cal Marrey, Griffin Carrick, Ben McKiernan, Rossa Gilbride, Robbie Gallagher, Darragh McEneaney, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Trevor Scuffil, Gareth Horan, Conor Nulty, Dara Twomey, James Downes.
NAVAN: Shane Walshe; Declan O’Connor, Ben McEntagart, Tom Gavigan, Mark Coen; Jeaic Timmons, Kit Waddington; Shane O’Connor, Fionn Craik, Gary Faulkner, Saul Nicholson, Karolis Navickas, Michael Brady, Conor Farrell (capt), Harry Hester.
Replacements: Eoin King, Thomas Kearns, Ben McCreary, Cormac Horan, Mark Farrell.
DIVISION 2C:
BRUFF 19 BALLYCLARE 34, Kilballyowen Park
Scorers: Bruff: Tries: Shane Duggan, Clem McAuliffe, Wiktor Wilczuk; Cons: Paul Collins 2
Ballyclare: Tries: Jacob Scarlett 2, Grant Bartley, Luke McIlwrath; Cons: Ruben Moxham 3, James Creighton; Pens: Ruben Moxham 2
HT: Bruff 0 Ballyclare 17
BRUFF: Paul Collins; Shane Duggan, Mike O’Grady, Andrew O’Byrne, Nehuen Rossetti; John Bateman, Clem McAuliffe; Darragh O’Brien, Wiktor Wilczuk, Kieran O’Dwyer, Tom O’Dwyer, Brendan Gleeson, Mike Frawley, John Sheehan, Cillian Rea (capt).
Replacements: Danny Kavanagh, Aidan Carroll, Darragh Browne, Ben Tucker, Niall Byrne.
BALLYCLARE: Jacob Scarlett; Ruben Moxham, Joel McBride, Jack Gamble (capt), Peter Gillespie; Alex Darrah, James Creighton; Dean Jones, Matthew Coulter, Adam Barron, Grant Bartley, Josh Young, Aaron Playfair, Jack Milton, Luke Mcllwrath.
Replacements: Ryan McNeill, David McCleary, Ross Johnston, Dave Gillespie, Ryan McIlwaine.
CLONMEL 66 BELFAST HARLEQUINS 14, Ard Gaoithe
Scorers: Clonmel: Tries: Michael Connellan 2, Luke Hogan, Freddie Davies 2, Joey O’Connor, Ben O’Dwyer, Jason Monua, Zac Calahan, Dave Coyne; Cons: Joey O’Connor 8
Belfast Harlequins: Tries: Steven Weir, Aidan Kelleher; Cons: Johnny McCracken 2
HT: Clonmel 54 Belfast Harlequins 7
CLONMEL: Michael Connellan; Liam Maher, Luke Hogan, Henry Buttimer (capt), Freddie Davies; Joey O’Connor, Ben O’Dwyer; Sean Sweetman, Brandon Delicato, Jason Monua, Tom O’Dea, Keith Melbourne, Zac Cahalan, Ben Masuku, Andrew Daly.
Replacements: Davy Coyne, David Brennan, Gerrit Huisamen, Brian O’Dea, Tom Ross.
BELFAST HARLEQUINS: David Armstrong; Owen Henry, Oliver Topping, Callum Florence, Callum Doherty; Luke Graham, Johnny McCracken; Cameron Hillis, Steven Weir (capt), Roland Marki, Harry Palmer, Aidan Kelleher, Ollie McCauley, Joel Dundas, Nathaniel Peters.
Replacements: Stephen Hunter, Ignacio Said, Ben Porter, Nikki Joyce-Ryan, Mark Kettyle.
MIDLETON 17 DOLPHIN 20, Towns Park
Scorers: Midleton: Tries: JB du Toit, Jack Colbert; Cons: Seamus Lyne 2; Pen: Seamus Lyne
Dolphin: Tries: Hunter Yarrell, Darragh Buckley, Matt Barry; Con: Hunter Yarrell; Pen: Daryl Foley
HT: Midleton 14 Dolphin 10
MIDLETON: Jack Colbert; Alejandro Martinez Jimenez, JB du Toit, Ted Coleman, Aaron Leahy; Seamus Lyne, Kyle Read; Mark Corby, Sean Busteed, Solomon Delea, Andrew Beyrooti, Denis Broderick, Conor McCarthy, Flor McCarthy, Idris Rqibi (capt).
Replacements: Ryan Lehane, Steve Monaghan, Mark Stanton, Rob Casey, Cillian Lynch.
DOLPHIN: Hunter Yarrell; Karl Waterman, Sam Boyle, Craig O’Connell (capt), Darragh Buckley; Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley; Finn Cowhig, Max Abbott, Dalton O’Shaughnessy, Brian O’Mahony, Matt Barry, Eoin Sheehan, Conor Drummey, Richie Heaslip.
Replacements: Philip Elwood, David Byrne, James Vaughan, Daryl Foley, Scott Sexton.
MONKSTOWN 21 BECTIVE RANGERS 28, Sydney Parade
Scorers: Monkstown: Tries: Cian O’Donoghue, Conor Lohan, Dave Cave; Pens: Matt Stapleton 2
Bective Rangers: Tries: Chris Rolland, Dave McPolin, Chris Hennessy, Gavin Kelly; Con: Matthew Gilsenan; Pens: Matthew Gilsenan 2
HT: Monkstown 13 Bective Rangers 20
MONKSTOWN: Saul O’Carroll; Conor Lohan, Matt Stapleton, Oisin Brady, Cian O’Donoghue; Fraser Wright, Tristan Brady (capt); Rico Webster, Rob Wynne, Michael Ashdown, Dave Cave, Luke Kelly, Tony McGinnis, Michael Hayes, Stephen McVeigh.
Replacements: Jack Deegan, Tom Gilpin, John Wallace, Andrew O’Leary, Tom Griffin.
BECTIVE RANGERS: Tim Carroll; Chris Rolland, Tom McCarthy, Bobby Holland, Dave McPolin; Matthew Gilsenan (capt), Connor Halpenny; Rory Mulvihill, Chris Hennessy, Conor Kelly, Donagh Lawler, Gavin Kelly, Tiarnan McCloskey, Oisin McCloskey, James Gallagher.
Replacements: Shane Ryan, Scott Barron, Ronan Cregan, Charlie O’Reilly, Ben Garrett.
THOMOND 34 MALAHIDE 24, Liam Fitzgerald Park
Scorers: Thomond: Tries: Colin Slater, Sam Birrane, Jamie McGarry 2, Jason Kiely; Cons: Evan Cusack 3; Pen: Evan Cusack
Malahide: Tries: Shane Rodgers 2, Sam Lindeman; Cons: David O’Halloran 3; Pen: David O’Halloran
HT: Thomond 19 Malahide 10
THOMOND: Jamie McGarry; Sam Birrane, Jake Connolly, Luke Fitzgerald, Aidan Ryan; Evan Cusack, Aaron Rice; Peter Meyer, Colin Slater, Kian McGrath, Tom Goggin, Morgan Bateman, Riann O’Dwyer, Kealan McMahon (capt), Josh Tunney-Ware.
Replacements: Sean Rice, John Walsh, Suliano Mainavolau, Shane Kelly, Jason Kiely, Andrew Lyons, Dan O’Flaherty.
MALAHIDE: Dan Hayes; Shane Rodgers, Matt Faulkner, David O’Halloran, Conor Barrett; Michael Hanley, Conrad Daly; Reece O’Connell, Lee Byrne, James Hurley, Marc Kelly (capt), Sean Cronin, Oisin Power, Sam Lindeman, Sam Pene.
Replacements: Joey Boland, David Morrin, Timmy O’Connor, Roan Freehill, Shane O’Casey.
Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail, and follow #EnergiaAIL on social media channels.