#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 14 Results Round-Up
Terenure College and Lansdowne have both climbed back into the Division 1A’s top four, while in Division 1B, Dublin University ended Instonians’ incredible 33-match winning streak at home in the Energia All-Ireland League, which started back in October 2022.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 14:
Saturday, February 28 –
DIVISION 1A:
NENAGH ORMOND 19 LANSDOWNE 45, New Ormond Park
Scorers: Nenagh Ormond: Tries: Jake O’Kelly, Derek Corcoran, Conor O’Shaughnessy; Cons: Conor McMahon, James Finn
Lansdowne: Tries: Tom Roche 2, Juan Beukes, Matt Healy, Hugo McLaughlin, Cillian Redmond, Jack Matthews; Cons: Stephen Madigan 5
HT: Nenagh Ormond 0 Lansdowne 26
NENAGH ORMOND: Davey Gleeson; Patrick Scully, Conor McMahon, Willie Coffey, Conor O’Shaughnessy; Derek Corcoran, Charlie O’Doherty; Mikey Doran, Dylan Murphy, Matthew Burke, Kevin O’Flaherty (capt), Jake O’Kelly, Rob Buckley, John Brislane, John O’Flaherty.
Replacements: Jack Devanny, Sean Frawley, Kevin Seymour, Joe Coffey, Luke Kerr, James Finn.
LANSDOWNE: Hugo McLaughlin; Tom Roche, Andy Marks (capt), Harry O’Riordan, Cillian Redmond; Stephen Madigan, Jack Matthews; George Morris, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Juan Beukes, Ruairi Clarke, Matt Healy, Paul Wilson, Barry Fitzpatrick.
Replacements: Tom Barry, Julien Valleise, Louis McGauran, Luke Fagan, James Kenny, Tom Daly.
OLD BELVEDERE 19 YOUNG MUNSTER 15, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Tries: Morgan Meredith, Jack Keating, Calum Dowling; Cons: Morgan Meredith 2
Young Munster: Tries: Shane O’Leary, Jake O’Riordan; Con: Shane O’Leary; Pen: Shane O’Leary
HT: Old Belvedere 7 Young Munster 5
OLD BELVEDERE: James Dillon; Jack Keating, Jayden Beckett, Andre Ryan, Hugh Reddan; Morgan Meredith, Hugh O’Sullivan; Hugo O’Malley, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Paddy Dowling, Fionn McWey, Tom Mulcair, Ronán O’Sullivan, Will McDonald.
Replacements: Liam Granville, Hugh Flood, Gerry Hill, Josh Ericson, Chris O’Connor, Daragh O’Dwyer.
YOUNG MUNSTER: Shane O’Leary; Andrew Smith, Fionn Gibbons, Luke McCready, Shay McCarthy; Kelvin Langan, Jake O’Riordan; Ben Everard, Liam McMahon, Kieran Ryan, Alan Kennedy (capt), Fintan Coleman, Leo Langbridge, Ajae Hanson, Ruadhán Quinn.
Replacements: Stephen McLoughlin, Paul Allen, Bailey Faloon, James Horrigan, Hubert Gilvarry, Oisin Pepper.
TERENURE COLLEGE 52 BALLYNAHINCH 22, Lakelands Park
Scorers: Terenure College: Tries: Chris Cosgrave, Ed Kelly 2, Aran Egan, Max Russell, Griffin Culver, Sean Rigney, Craig Adams; Cons: Chris Cosgrave 6
Ballynahinch: Tries: Pierce Crowe, Paul Kerr, Chris Gibson; Cons: Conor Rankin 2; Pen: Conor Rankin
HT: Terenure College 28 Ballynahinch 15
TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Ed Kelly, Craig Adams, Caolan Dooley, Chris Cosgrave; Aran Egan, Griffin Culver; Marcus Hanan, Max Russell, Adam Tuite, Oisin Shannon, Sean Rigney, Luke Clohessy (capt), Darragh Brooks, Will Hickey.
Replacements: Harry O’Neill, Darragh Brennan, Mike Murphy, Harrison Brewer, Will Reilly, Caspar Gabriel.
BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Pierce Crowe, Matthew Booth, Quinn Armstrong, Aaron Sexton; Paul Kerr, Chris Gibson; John Dickson, Claytan Milligan (capt), Joe Charles, Declan Horrox, Ryan Connolly, Josh Hanlon, Zack McCall, Bradley Luney.
Replacements: Matthew Burke, Joe Mawhinney, Kyle Gill, Jon Rodgers, Daniel Bennett, Ben Moxham.
UCD 28 CLONTARF 48, UCD Bowl
Scorers: UCD: Tries: Luka Hassett, Oran Handley, Tom O’Riordan, Jack Spencer; Cons: Paddy Clancy 2, Daragh Gilbourne 2
Clontarf: Tries: Connor Fahy, Dylan Donnellan 3, Peter Maher, Niall Smyth, Dylan O’Grady, Paul Deeny; Cons: Conor Kelly 4
HT: UCD 14 Clontarf 24
UCD: Tom Murtagh; Daniel Hurley, Andrew Cosgrave, Ben Brownlee, Luka Hassett; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Duinn Maguire, Jack Spencer, Oran Handley, Dan Barron (capt), Conall Hodges, Conor Tonge, Paul Gerard.
Replacements: Lucas Maguire, Sean Egan, Jim White, Andrew O’Mahony, Daragh Gilbourne, Mark Canniffe.
CLONTARF: Dylan O’Grady; Noah Sheridan, Connor Fahy, Tadhg Bird, Peter Maher; Conor Kelly, Michael Moloney; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Charlie Ward, Fionn Gilbert, Jim Peters, Paul Deeny, Luke Brady, Jordan Coghlan.
Replacements: Declan Adamson, Alvin Amaniampong, Aaron Coleman, Sam Owens, Alex Tilly, Niall Smyth.
CORK CONSTITUTION 19 ST. MARY’S COLLEGE 57, Temple Hill
Scorers: Cork Constitution: Tries: Sean Condon, Adam Maher, Louis Kahn; Cons: Dylan Hicks 2
St. Mary’s College: Tries: Mick O’Gara, Ruairi Shields 2, Penalty try, Zach Hopkins, Josh Gimblett, Ethan Baxter, Greg Jones, Conor Pierce; Cons: Mick O’Gara 4, Pen try con, Conor Dean
HT: Cork Constitution 7 St. Mary’s College 24
CORK CONSTITUTION: Johnny Murphy; George Coomber, Sean French, Aidan Moynihan, Sean Condon; Dylan Hicks, Adam Maher (capt); Michael Cogan, Billy Scannell, Luke Masters, Richard Thompson, Eoin Quilter, Sean Duffy, Mark Skelly, Peter Hyland.
Replacements: George Good, David Good, Cian Barry, David Hyland, Louis Kahn, Dan Punch.
ST. MARY’S COLLEGE: Ruairi Shields; Zach Hopkins, Aaron O’Sullivan, Mick O’Gara, Leandro Ramirez; Conor Dean (capt), Rob Gilsenan; Tom O’Reilly, Jack Nelson Murray, Mick McCormack, Greg Jones, Daniel Leane, Josh Gimblett, Ronan Watters, Dan Goggin.
Replacements: Richie Bergin, Oisin Michel, Oisin Kearney, Conor Pierce, Ethan Baxter, Craig Kennedy.
DIVISION 1B:
CITY OF ARMAGH 12 BLACKROCK COLLEGE 27, Palace Grounds
Scorers: City of Armagh: Tries: Jonny Morton, Owen O’Kane; Con: Owen O’Kane
Blackrock College: Tries: Darragh Farrell, Jack Ringrose, Brian Colclough 2; Cons: Daniel Squires 2; Pen: Daniel Squires
HT: City of Armagh 0 Blackrock College 13
CITY OF ARMAGH: Timmy McNiece; Matthew Hooks, Rocky Olsen, Ross Taylor, Shea O’Brien (capt); Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, Jonny Morton, Griffin Phillipson, Noah Bell, Josh McKinley, Sean Reffell, Curtis Pollock, James Anderson.
Replacements: Finn Fehnert, Philip Fletcher, Connor Neary, Jack Reaney, Danny Guy, Josh Herron.
BLACKROCK COLLEGE: Brian Colclough; Darragh Farrell, Ciarán Mangan, Daniel Squires, Barry Galvin; Tim Corkery, Jack Ringrose; Paddy Moore, Jamie Rogan, Alex Mullan, John Forde, Odhran Ring, James Burke (capt), Dave Fortune, Inigo Cruise O’Brien.
Replacements: Andrew Savage, Shane Connolly, Conor Hanly, Alex Simpson, Ben Crowley, Peter Quirke.
INSTONIANS 12 DUBLIN UNIVERSITY 29, Shaw’s Bridge
Scorers: Instonians: Tries: Bradley McNamara, Mark Mairs; Con: Josh Eagleson
Dublin University: Tries: Alex Finlay, Matty Lynch, Davy Colbert, Paul McConkey; Cons: Matty Lynch 3; Pen: Matty Lynch
HT: Instonians 5 Dublin University 7
INSTONIANS: Bradley McNamara; Mark Keane, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Hugo Ellerby; Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell; Callum Reid, John Andrew, Liam Kaprigiannis, Marty Vorster, Mark Mairs, Mark Lee, Paul Pritchard, Ali Burke.
Replacements: Oli Clark, Anton Lupari, Schalk van der Merwe, Kian Mulholland, Simon McMaster, Matt Neill.
DUBLIN UNIVERSITY: Matty Lynch; Davy Colbert, Alex Finlay, Mark Walsh, Hugh Goddard; Zach Quirke, Conor Tracey; Eoin McDermott, Jack O’Neill, Arthur O’Rahilly, Michael Walsh, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Jack Pollard, Karl Brennan, Hunter Deane-Johns, Tom Davidson, Paul McConkey, Callum McDonald.
NAAS 46 QUEEN’S UNIVERSITY 28, Forenaughts
Scorers: Naas: Tries: Derry Lenehan, Charlie Sheridan, Jack Sheridan, Donal Conroy 2, Paddy Taylor, Tadhg Dooley, Eoin Walsh; Cons: Paddy Taylor 3
Queen’s University: Tries: Henry Walker 2, Tom Brigg, James McKillop; Cons: Ethan Duncan 4
HT: Naas 27 Queen’s University 21
NAAS: Derry Lenehan; Donal Conroy, Charlie Sheridan, Tom Monaghan, Jack Sheridan; Paddy Taylor, Tadhg Brophy; Stephen Lackey, Brad Clements, Adam Deay, James O’Loughlin, Oisin Halpin, Darragh Murphy, Will O’Brien (capt), Paulie Tolofua.
Replacements: Tadhg Dooley, John King, Eoin Walsh, Muiris Cleary, Cormac King, Tom Bohan.
QUEEN’S UNIVERSITY: Jordan McAuley; Ryan Street, Fraser Cunningham, Jonny Scott, Reuben Allen; Ethan Duncan, Clark Logan; Chris Massey, Henry Walker, Jacob Boyd, Paddy Woods, Joe Hopes, James McKillop (capt), Will Cusack, Tom Brigg.
Replacements: Harry Marcus, Jack Parkinson, Ben Moore, Patrick Donaghy, Adam Lowey, Eamonn Rogers.
OLD WESLEY 19 GARRYOWEN 24, Energia Park
Scorers: Old Wesley: Tries: Paidi Farrell, Stephen Smyth, Ethan Black; Cons: Tom Larke 2
Garryowen: Tries: Des Fitzgerald, JJ O’Neill, Daniel O’Connell, Fionn Rowsome; Cons: Lachlan Stewart 2
HT: Old Wesley 19 Garryowen 14
OLD WESLEY: Tom Larke; Paidi Farrell, Ethan Black, Eoin Deegan (capt), Charlie Hempenstall; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Stephen Smyth, Ben Popplewell, Billy Corrigan, Mahon Ronan, Cathal Kelly, Charlie Meagher, Pat McBarron.
Replacements: Kieran O’Shea, Luke McAuliffe, Dan Campbell, Shane Cawley, Andrew Doyle, Jarrod Homan, Fergus Jemphrey.
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; Tom Ironside Wickham, Colm Quilligan, JJ O’Neill, Sean Sexton; Lachlan Stewart, Luca Cleary; George Hadden, Max Clein, Ben Leahy, Oisin Cooke, Finn McCall, Rory Woods, Des Fitzgerald, Alan Fitzgerald.
Replacements: Lars Linnenbank, Mark Fitzgerald, Johnny Byrne, Dean Fanning, Chulainn Williams, Daniel O’Connell.
UCC 15 HIGHFIELD 21, the Mardyke
Scorers: UCC: Tries: Jason Aherne, Mark Hetherington; Con: Harry Murphy; Pen: Harry Murphy
Highfield: Tries: Daragh Fitzgerald, Jamie Shanahan, James Brugger; Cons: Shane Buckley 3
HT: UCC 7 Highfield 7
UCC: Ben O’Connor; Neville O’Leary, Gene O’Leary Kareem, Evan Clarke, Mark Hetherington; Harry Murphy, Jack Casey; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Jason Aherne, Kamil Nowak, Dawid Nowak, Sean Edogbo.
Replacements: Darragh Prenter, Darragh O’Connell, Michael O’Sullivan, Ted O’Callaghan, Paddy Gaffney, David Keily.
HIGHFIELD: Jamie Shanahan (capt); Eoin Dorgan, Dave McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson; Shane Buckley, Chris Banon; James Cronin, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, Eoin Keating, Conor Kennelly, Dave O’Connell, Ryan Gordon, Aidan Keane.
Replacements: Rob Murphy, Corey Hanlon, Mark Fitzgerald, James Brugger, Liam McCarthy, Jack Murphy.
DIVISION 2A:
BALLYMENA 16 SHANNON 10, Eaton Park
Scorers: Ballymena: Tries: Callum Mustoe, Adam Lamont; Pens: Joe O’Rawe 2
Shannon: Tries: Neal Moylett, Cian McCann
HT: Ballymena 5 Shannon 5
BALLYMENA: Rodger McBurney; Eoin Riston, Ben Neely, Callum Patterson, Dean Millar; Joe O’Rawe, Callum Davidson; Josh Mark, Callum Mustoe, Angus Graham, David Milford, Luke McCluskey, Paddy Browne, James McClean, Adam Lamont (capt).
Replacements: Matt Wright, Justin Mark, Ryan McCartney, Josh Dobbin, Roshan Weeraratne.
SHANNON: Matt Te Pou; Darren Gavin, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), Josh Costello; Cillian O’Connor, Neil Cronin; Ronan Ryan, Jordan Prenderville, Tony Cusack, Samson Alaimoana, Cian McCann, Callum Black, Oisin Minogue, Neal Moylett.
Replacements: Peter Dougan, Jamie Conway, Luke Doyle, Lee Nicholas, Rory McDermott.
BANBRIDGE 14 MU BARNHALL 28, Rifle Park
Scorers: Banbridge: Tries: Dean Hayes, Michael Cromie; Cons: Charlie Beattie 2
MU Barnhall: Tries: Conor Duggan, Shane Mallon, Cathal Duff, Dan Murphy; Cons: Neil Byrne 3, Oisin O’Neill
HT: Banbridge 0 MU Barnhall 21
BANBRIDGE: Robert Lyttle; Jona Mataiciwa, Joe Dickson, Justin Burns, Adam Doherty; Charlie Beattie, Neil Kilpatrick; John Wilson, Finlay King, Rio McDonagh, Daniel Kilpatrick, Alexander Thompson (capt), Alex Weir, Matthew Heasley, Kyle Stirling.
Replacements: Peter Cromie, Michael Cromie, Ryan Rodgers, Dean Hayes, Xander Lowham.
MU BARNHALL: Neil Byrne; Conor Duggan, Shane Mallon, Matias Giannetti, Adam Gray; Oisin O’Neill, Rob Holt (capt); Jack Castles, Cathal Duff, Darragh Bellanova, Stephen Callinan, Ciaran Enright, Donny Freeman, Abdul Olaosebikan, Dan Murphy.
Replacements: Josh Boyce Donohue, Conor Turley, Finn Brien, Conor Neville, James Gorham.
DUNGANNON 33 CASHEL 31, Stevenson Park
Scorers: Dungannon: Tries: Andrew McGregor, Jacob Clarke, James Gamble, Toby Gribben, Mervyn Brown; Cons: Ben McCaughey 4
Cashel: Tries: Marcel Strydom 3, Timothy Townsend, Alan Flannery; Cons: Ben Twomey 3
HT: Dungannon 7 Cashel 26
DUNGANNON: Ben McCaughey; Jack Girvan, James Girvan, Kyle Gormley, Mervyn Brown; Andrew McGregor, Toby Gribben; Adam Edgar, Jacob Clarke, Sean O’Hagan, Cameron Steenson, Callum Johns, David Leyburn, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: Sam Montgomery, James Gamble, Peter Nicholl, Matthew Maguire, Alex Johnston.
CASHEL: Timothy Townsend; Marcello Frati, Alan Flannery, Jamie Ryan, Ben Twomey; John O’Sullivan, Marcel Strydom; Noel Roche, David Upton, Brendan Ryan, Fearghail O’Donoghue, Max Riley Fox, Richard Moran, Joe Lawrence, Joe Callery.
Replacements: Philly Ryan, Adam Shirley, Cormac O’Donnell, Ciaran Ryan, Paudie Leamy, Ryan O’Sullivan.
GALWAY CORINTHIANS 38 OLD CRESCENT 27, Creggs RFC
Scorers: Galway Corinthians: Tries: Joe Smyth, Tom Waters, Mikey Yarr 2, Mark Boyle, John Claffey; Cons: Billy Cross 4
Old Crescent: Tries: Joe Rickard, Brian Molloy 2, John Toland; Cons: John Hurley, Jeff Williams; Pen: John Hurley
HT: Galway Corinthians 17 Old Crescent 8
GALWAY CORINTHIANS: Joe Smyth; Sean Fox, Colm de Buitléar, Tom Waters, Harry Rogers; Billy Cross, Tomás Farthing; Rory Lyons, Mikey Yarr, Patrick Fahy, Matthew Roche Nagle, Jamie Treacy, Charlie Keane, Max Flynn, Mark Boyle (capt).
Replacements: Max Holmes, Raymond Dufficy, Emmanuel Oifoh, John Claffey, Peter Rainsford.
OLD CRESCENT: Timmy Duggan; Jason Aylward, Brian Molloy, Werner Hoffman, Stephen Kiely; John Hurley, Joe McEnery; Joe Rickard, Niall Hardiman (capt), Evan Creaven, John Moloney, Oisin Toland, Dean O’Grady, James Rael, John Toland.
Replacements: Dennis O’Dwyer, James McKeogh, John Lyons, Gary Fitzgerald, Jeff Williams.
GREYSTONES 36 WANDERERS 26, Dr Hickey Park
Scorers: Greystones: Tries: Matt O’Brien, Ferdia Kenny, Peter Ford, David Baker, Freddie Happonen, Reeve Satherley; Cons: David Baker 3
Wanderers: Tries: Jordan Conroy 2, Jamie Kavanagh, JJ McIlwrath; Cons: Cathal MacGearailt, Cian Whooley 2
HT: Greystones 14 Wanderers 19
GREYSTONES: Matt O’Brien; Ferdia Kenny, Con Callan, Peter Ford, Dylan Henry; Killian Marmion, David Baker (capt); Cole Kelly, Rob Byrne, Conor Pearse, James Douglas, Johan van der Flier, Stephen Bourke, Freddie Happonen, Reeve Satherley.
Replacements: Ken Murphy, Iva Duffy Takatai, Adam Benson, Cormac O’Donoghue, Craig Kenny.
WANDERERS: Cathal MacGearailt; Jordan Conroy, Deon Mau’u, Louis McDonough, Eoin O’Shaughnessy; Cian Whooley, Dylan Kelly; Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Fionn Finlay, Simon Burke, Conor McMenamin, Karl Madden, Dylan Ryan, JJ McIlwrath.
Replacements: Eoghan McCaul, Aaron O’Callaghan, James Kenny, Conor McQuaid, David Fitzgibbon.
DIVISION 2B:
UL BOHEMIAN 35 CLOGHER VALLEY 28, UL 4G pitch
Scorers: UL Bohemian: Not submitted by club
Clogher Valley: Tries: Taine Haire, Josh Kyle, Michael Bothwell, Karl Bothwell; Cons: David Maxwell 4
HT: UL Bohemian 14 Clogher Valley 0
UL BOHEMIAN: Oisin Fagan; Greg Fitzgerald, Killian Dineen, Paul Clancy, Darragh O’Gorman (capt); Cian Casey, Mark Edwards; Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jack Ryan, Simon Staunton, Padraic Galvin, Liam Neilan, Sean Quirke, Jordan Mills.
Replacements: Sam Lynch, Seamus Kerrisk, Shane Buckley, Zac O’Loughlin, Joe Johnson.
CLOGHER VALLEY: Taine Haire; Philip Wilson, Josh Kyle, Michael Bothwell, Jake Woods; David Maxwell, Matthew Bothwell; Michael Treanor, Luke Allen, Neil Henderson, Eugene McKenna (capt), Tommi Coulter, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.
Replacements: Kyle Cobane, Aaron Crawford, Matthew Wilson, Ryan Stewart, Karl Bothwell.
ENNISCORTHY 34 RAINEY 24, Alcast Park
Scorers: Enniscorthy: Tries: Nick Doyle, Ivan Jacob, Tom Ryan, James Doyle, Fiachra Hourihane; Cons: Conal Kervick 3; Pen: Conal Kervick
Rainey: Tries: Ross McLaughlin, Andrew Brown, Michael McCusker; Cons: Scott McLean 3; Pen: Scott McLean
HT: Enniscorthy 27 Rainey 10
ENNISCORTHY: Jack Kelly; Ivan Jacob, Rhyan Whelan, Nick Doyle, Kevin O’Connor; Conal Kervick, Fiachra Hourihane; Ore Lasisi, Davie Murphy, MJ Doyle, Tom Ryan, Timmy Morrissey, James Doyle, Lee Treacy, Tony Ryan (capt).
Replacements: Scott O’Connor, Mikey McVeigh, Marco Byrne, Ben Kidd, Graham Barry.
RAINEY: Ross McLaughlin; Tom Crozier, Killene Thornton, Jim McCartney, Andrew Brown; Scott McLean, Lorcan Quinn; Andrew Nevin, Eoin McGuckin, Calum Smyth, Ronan McCusker, Tom Hutchinson, Adam Montgomery, Michael McCusker (capt), Jody McMurray.
Replacements: Tom McNicholl, Kieran Donaghy, Ewan Bolton, Joel Bell, Andrew Donaghy.
NAVAN 38 BUCCANEERS 10, Balreask Old
Scorers: Navan: Tries: Mark Coen, Gary Faulkner, Jeaic Timmons, Shane Walshe, Will Finegan, Harry Hester; Cons: Tom Gavigan 4
Buccaneers: Tries: Sean Glennon, Sam Meecham
HT: Navan 28 Buccaneers 5
NAVAN: Shane Walshe; Will Finegan, Ben McEntagart, Tom Gavigan, Mark Coen; Jeaic Timmons, Kit Waddington; Shane O’Connor, Fionn Craik, Gary Faulkner, Ben McCreary, Karolis Navickas, Michael Brady, Conor Farrell (capt), Harry Hester.
Replacements: Eoin King, Thomas Kearns, Saul Nicholson, Declan O’Connor, Mark Farrell.
BUCCANEERS: David Colgan; Rourke O’Sullivan, Thomas Cotton, Corey Reid (capt), Orrin Burgess; Gearoid McDonald, Abel Bouwens; Adam Cooper, Sean Glennon, Charlie Byrne, Sam Meecham, Conor Sheehan, Dan Donovan, Paddy Egan, Luke Balsiger.
Replacements: Oisin Dolan, Ryan O’Meara, James Kelly, Tom Shine, Ross Murphy Sweeney.
SKERRIES 31 MALONE 52, Holmpatrick
Scorers: Skerries: Not submitted by club
Malone: Not submitted by club
HT: Skerries 17 Malone 33
SKERRIES: Jack Litchfield; Rob McKey, Kevin McGrath, Mikey Sherlock, David Goodman; Paul O’Loghlen, John Healy; Oisin McNamara, Cal Marrey, Trevor Scuffil, Sam Deering, Rossa Gilbride, Barry Murphy, Darragh McEneaney, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Griffin Carrick, Robbie Gallagher, Gareth Horan, Dara Twomey, James Downes.
MALONE: Ben Gibson; Tane Hotham, Cameron McCaughey, Josh Pentland, Davy McMaster; Matty Rae, Callum Soper; Ben Halliday, Dan Kerr, Ricky Greenwood, Ben Grimley, Logan Wakefield, Callum Knox, Ross Todd (capt), Michael Crothers.
Replacements: Sam Green, Bailey Young, Oscar Dunbar, Dara Gaskin, Jack McMurtry.
SLIGO 0 GALWEGIANS 19, Hamilton Park
Scorers: Sligo: –
Galwegians: Tries: Ryan Smith, Andrew Sherlock, Dylan Keane; Cons: Tiarnan Neville 2
HT: Sligo 0 Galwegians 12
SLIGO: Cillian O’Neill; Louis McVitty, Aorelian Durkan, Cameron Griffith, Mark McGlynn; Euan Brown, Andrew Ward; Matthew Earley (co-capt), James O’Hehir, Luke Timms, Evin Ballantine, Ciaran Cassidy, Eoin Ryan, Ben Hynes (co-capt), Facundo Dellemea.
Replacements: Shane O’Hehir, Arek Czeck, Oisin Lawley, Ciaran Cummins, Conor Creavan.
GALWEGIANS: Darragh Kennedy; Paul Sharkey, Rob Deacy, Cian Brady, Oisin McKey; Tiarnan Neville, Andrew Sherlock; Jack Winters, Ryan Smith, Tom Gormley, Rob Holian, Rory Gavin, Jarrad Butler, Dylan Keane (capt), Éanna McCarthy.
Replacements: Eoin Ferry, Luke Murtagh, Oisin McNicholas, Liam Angermann, Calum Elwood.
DIVISION 2C:
BALLYCLARE 45 BECTIVE RANGERS 42, the Cloughan
Scorers: Ballyclare: Not submitted by club
Bective Rangers: Not submitted by club
HT: Ballyclare 19 Bective Rangers 35
BALLYCLARE: Mark Jackson; Jacob Scarlett, Joel McBride, Jack Gamble (capt), Peter Gillespie; Alex Darrah, James Creighton; Dean Jones, Matthew Coulter, Adam Barron, Grant Bartley, Dave Gillespie, Ross Johnston, Aaron Playfair, Luke Mcllwrath.
Replacements: Ryan McNeill, David McCleary, Jack Milton, Josh Young, Ruben Moxham.
BECTIVE RANGERS: Tim Carroll; Chris Rolland, Tom McCarthy, Bobby Holland, Dave McPolin; Matthew Gilsenan (capt), Connor Halpenny; Rory Mulvihill, Chris Hennessy, Conor Kelly, Donagh Lawler, Gavin Kelly, Chris Poole, Oisin McCloskey, James Gallagher.
Replacements: Oscar Egan, Mark O’Brien, Ronan Cregan, David Moran, Ben Garrett.
BELFAST HARLEQUINS 12 THOMOND 15, Deramore Park
Scorers: Belfast Harlequins: Mark Glover, Steven Weir; Con: Johnny McCracken
Thomond: Tries: Ryain O’Donovan Ahern 2; Con: Evan Cusack; Pen: Evan Cusack
HT: Belfast Harlequins 7 Thomond 5
BELFAST HARLEQUINS: Mark Glover; David Armstrong, Luke Graham, Callum Florence, Alex Armstrong; Thomas Armstrong, Johnny McCracken; Cameron Hillis, Steven Weir (capt), Roland Marki, Harry Palmer, Patrick Hall, Ollie McCauley, Joel Dundas, Nathaniel Peters.
Replacements: Ignacio Said, Ben Porter, Christian Bennison, Aidan Kelleher, Olly Hamilton.
THOMOND: Jamie McGarry; Luke Costello, Jake Connolly, Luke Fitzgerald, Sam Birrane; Evan Cusack, Evan Maher; Peter Meyer, Colin Slater, Kian McGrath, Tom Goggin, Morgan Bateman, Riann O’Dwyer, Ryain O’Donovan Ahern, Suliano Mainavolau.
Replacements: Colin McCarthy, Josh Tunney-Ware, Shane Kelly, Daniel O’Flaherty, Aidan Ryan.
CLONMEL 35 MONKSTOWN 11, Ard Gaoithe
Scorers: Clonmel: Tries: Freddie Davies 3, Brandon Delicato, Keith Melbourne; Cons: Joey O’Connor 2; Pens: Joey O’Connor 2
Monkstown: Try: Rob Wynne; Pens: Matt Stapleton 2
HT: Clonmel 8 Monkstown 0
CLONMEL: Jack Walsh; Michael Connellan, Henry Buttimer (capt), Joey O’Connor, Freddie Davies; Drew Musa, Tom Ross; Sean Sweetman, Brandon Delicato, Jason Monua, Tom O’Dea, Keith Melbourne, Brian O’Dea, Ben Masuku, Andrew Daly.
Replacements: Liam Ryan, David Brennan, Conor Bowen, Luke Slattery, Luke Hogan.
MONKSTOWN: Saul O’Carroll; Conor Lohan, Matt Stapleton, Oisin Brady, Cian O’Donoghue; Andrew O’Leary, Tristan Brady (capt); Chris Stack, Rob Wynne, Michael Ashdown, Conor Hurley, Luke Kelly, Dave Cave, John Wallace, Stephen McVeigh.
Replacements: Tony McGinnis, Jack Deegan, Tom Gilpin, Graham Murray, Conor Curran.
DOLPHIN 22 BRUFF 3, Virgin Media Park
Scorers: Dolphin: Tries: Karl Waterman, Finn Cowhig, Dalton O’Shaughnessy; Cons: Hunter Yarrell 2; Pen: Hunter Yarrell
Bruff: Pen: Paul Collins
HT: Dolphin 17 Bruff 3
DOLPHIN: Hunter Yarrell; Karl Waterman, Sam Boyle, Craig O’Connell (capt), Darragh Buckley; Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley; Finn Cowhig, Max Abbott, Dalton O’Shaughnessy, Brian O’Mahony, Matt Barry, Eoin Sheehan, Conor Drummey, Richie Heaslip.
Replacements: Philip Elwood, David Byrne, James Vaughan, Daryl Foley, Scott Sexton.
BRUFF: Paul Collins; Clem McAuliffe, Jesse Bowring, Andrew O’Byrne, Nehuen Rossetti; John Bateman, Niall Byrne; Darragh O’Brien, Sean O’Riordan, Kieran O’Dwyer, Aidan Carroll, Brendan Gleeson, Mike Frawley, John Sheehan, Cillian Rea (capt).
Replacements: Paddy Cleary, Mark Kennedy, Mike Cooke, Declan Moriarty, Mike O’Grady.
MALAHIDE 15 MIDLETON 24, Estuary Road
Scorers: Malahide: Tries: James McKeown, Dan Hayes; Con: David O’Halloran; Pen: David O’Halloran
Midleton: Tries: Sean Busteed, Ted Coleman, Aaron Leahy; Cons: Seamus Lyne 3; Pen: Seamus Lyne
HT: Malahide 10 Midleton 21
MALAHIDE: James McKeown; Dan Hayes, Tom Hogan, David O’Halloran, Shane Rodgers; Michael Hanley, Conrad Daly; Reece O’Connell, Lee Byrne, James Hurley, Marc Kelly (capt), Seán Cronin, Matt Faulkner, Sam Lindeman, Sam Pene.
Replacements: Joey Boland, Michael Tyrrell, Timmy O’Connor, Roan Freehill, Ollie Brown.
MIDLETON: Jack Colbert; Alejandro Martinez Jimenez, JB du Toit, Ted Coleman, Aaron Leahy; Seamus Lyne, Kyle Read; Steve Monaghan, Sean Busteed, Solomon Delea, Andrew Beyrooti, Denis Broderick, Lee McSherry, Dan Walsh, Idris Rqibi (capt).
Replacements: Ryan Lehane, Shane O’Driscoll, Flor McCarthy, Conor McCarthy, Cillian Lynch.
