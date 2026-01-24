#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 11 Results Round-Up
Young Munster took down Terenure College to move up three places in Energia All-Ireland League Men’s Division 1A, while Old Wesley, Thomond, and unbeaten pair MU Barnhall and Galwegians all remain in control of their respective divisions.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 11:
Saturday, January 24 –
DIVISION 1A:
CLONTARF 35 NENAGH ORMOND 24, Castle Avenue
Scorers: Clontarf: Tries: Dylan Donnellan, Conor Kelly, Jordan Coghlan 2, Alex O’Grady; Cons: Conor Kelly 5
Nenagh Ormond: Tries: Willie Coffey, Matthew Burke, Angus Blackmore; Cons: James Finn 3; Pen: James Finn
HT: Clontarf 28 Nenagh Ormond 17
CLONTARF: Dylan O’Grady; Ross Deegan, Alex O’Grady, Tadhg Bird, Hugo Lennox; Conor Kelly, Michael Moloney; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Charlie Ward, Fionn Gilbert, Alan Spicer, Luke Brady, Aaron Coleman, Jordan Coghlan.
Replacements: Declan Adamson, Ben Griffin, Alvin Amaniampong, Sam Owens, Conor Gibney, Darragh Doyle.
NENAGH ORMOND: Davey Gleeson; Patrick Scully, Willie Coffey, Angus Blackmore, Fionn Higgins; James Finn, Luke Kerr; Mikey Doran, Dylan Murphy, Matthew Burke, Kevin Seymour, Kevin O’Flaherty (capt), Rob Buckley, Joe Coffey, John O’Flaherty.
Replacements: Mateo Sentous, Sean Frawley, Fionn O’Meara, Ronnie McElligot, Nicky Irwin, Conor McMahon.
OLD BELVEDERE 18 CORK CONSTITUTION 12, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Tries: Justin Leonard, Calum Dowling; Cons: David Wilkinson; Pens: David Wilkinson 2
Cork Constitution: Tries: Luke Masters, Danny Sheahan; Con: Dylan Hicks
HT: Old Belvedere 18 Cork Constitution 5
OLD BELVEDERE: Morgan Meredith; Jack Keating, Jayden Beckett, Justin Leonard, James Dillon; David Wilkinson, Hugh O’Sullivan; Hugo O’Malley, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Paddy Dowling, Fionn McWey, Tom Mulcair, Josh Ericson, Will McDonald.
Replacements: Liam Granville, Hugh Flood, Gerard Hill, Ronán O’Sullivan, Chris O’Connor, Andre Ryan.
CORK CONSTITUTION: Johnny Murphy; Dan Punch, Sean French, Eoghan Smyth, Sean Condon; Dylan Hicks, Adam Maher (capt); Mark Donnelly, Danny Sheahan, Luke Masters, Sean Duffy, Richard Thompson, Michael Foy, Mark Skelly, Peter Hyland.
Replacements: Billy Scannell, David Good, Julien Royer, Jack Kelleher, Louis Kahn, Rory Byrne.
UCD 20 LANSDOWNE 15, UCD Thornfield pitch
Scorers: UCD: Tries: Evan Moynihan, Eoghan Walsh; Cons: Paddy Clancy 2; Pens: Paddy Clancy 2
Lansdowne: Tries: Bobby Sheehan, Hardus van Eeden; Con: Stephen Madigan; Pen: Stephen Madigan
HT: UCD 7 Lansdowne 15
UCD: Mark Canniffe; Luka Hassett, Evan Moynihan, Ben Brownlee, Eoghan Walsh; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Duinn Maguire, Mikey O’Reilly, Conor O’Tighearnaigh, Dan Barron (capt), Conall Hodges, Conor Tonge, James Culhane.
Replacements: Lucas Maguire, Jack Spencer, Sam Corrigan, Oisin Spain, Andrew O’Mahony, Larry Kirkham.
LANSDOWNE: Hugo McLaughlin; Cillian Redmond, Andy Marks (capt), Harry O’Riordan, Sean Galvin; Stephen Madigan, Jack Matthews; George Morris, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Juan Beukes, Ruairi Clarke, Matt Healy, Barry Fitzpatrick, Hardus van Eeden.
Replacements: Jack Treanor, Julien Valleise, Paul Wilson, Tom Barry, Cormac Foley, Tom Daly.
YOUNG MUNSTER 37 TERENURE COLLEGE 20, Tom Clifford Park
Scorers: Young Munster: Tries: Bailey Faloon, Stephen McLoughlin, Leo Langbridge, Jake O’Riordan, Oisin Pepper; Cons: Shane O’Leary 3; Pens: Shane O’Leary 2
Terenure College: Tries: Aran Egan, tbc; Cons: Chris Cosgrave 2; Pens: Chris Cosgrave 2
HT: Young Munster 17 Terenure College 6
YOUNG MUNSTER: Shane O’Leary; Andrew Smith, Oisin Pepper, Luke McCready, Shay McCarthy; Kelvin Langan, Jake O’Riordan; David Begley, Stephen McLoughlin, Kieran Ryan, Alan Kennedy (capt), Ajae Hanson, Leo Langbridge, Bailey Faloon, Luke Murphy.
Replacements: Liam McMahon, Paul Allen, Fintan Coleman, James Horrigan, John Poland, Orin Burke.
TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Ed Kelly, Craig Adams, Pa Ryan, Chris Cosgrave; Aran Egan, Griffin Culver; Marcus Hanan, John McKee, Adam Tuite, Sean Rigney, Harrison Brewer, Luke Clohessy (capt), Max Russell, Will Hickey.
Replacements: Donal Geaney, Luke Rigney, Oisin Shannon, Will Reilly, Conor McKeon, Jim Kennedy.
ST. MARY’S COLLEGE 16 BALLYNAHINCH 16, Lakelands Park 4G pitch, Terenure College RFC
Scorers: St. Mary’s College: Try: Mick McCormack; Con: Mick O’Gara; Pens: Mick O’Gara 3
Ballynahinch: Try: Bradley Luney; Con: Conor Rankin; Pens: Conor Rankin 3
HT: St. Mary’s College 9 Ballynahinch 10
ST. MARY’S COLLEGE: Steven Kilgallen; Aaron O’Sullivan, Myles Carey, Mick O’Gara, Leandro Ramirez; Conor Dean (capt), Rob Gilsenan; Tom O’Reilly, Jack Nelson Murray, Mick McCormack, Greg Jones, Daniel Leane, Josh Gimblett, Finn Burke, Ronan Watters.
Replacements: Richie Bergin, Oisin Michel, Oisin Kearney, Conor Pierce, Dan Goggin, Ruairi Shields.
BALLYNAHINCH: Ethan McIlroy; Conor Rankin, Ben Moxham, Matthew Booth, Aaron Sexton; Harry McKeown, Chris Gibson; Matthew Burke, Josh Hanlon, Tom McAllister, Bradley Luney (capt), Declan Horrox, Zack McCall, Reuben Crothers, Marcus Rea.
Replacements: Claytan Milligan, John Dickson, Joe Charles, Kyle Gill, Ryan Connolly, Pierce Crowe.
DIVISION 1B:
BLACKROCK COLLEGE 20 INSTONIANS 7, Blackrock College school 4G pitch
Scorers: Blackrock College: Tries: Dave Fortune, Matthew MacCarthy, Harry Waters; Con: Tim Corkery; Pen: Tim Corkery
Instonians: Try: Lorcan McLoughlin; Con: Ruairi O’Farrell
HT: Blackrock College 13 Instonians 7
BLACKROCK COLLEGE: Harry Waters; Matthew MacCarthy, Ciarán Mangan, Daniel Squires, Barry Galvin; Tim Corkery, Jack Ringrose; Paddy Moore, Richie Allen, Alex Mullan, John Forde, Roy Whelan (capt), James Burke, Dave Fortune, Inigo Cruise O’Brien.
Replacements: Shane Connolly, Andrew Savage, Alex Simpson, Conor Hanly, Peter Quirke, Darragh Farrell.
INSTONIANS: Bradley McNamara; Mark Keane, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Simon McMaster; Ruairi O’Farrell, Matthew Neill; Callum Reid, Oli Clark, Liam Kaprigiannis, Ali Burke, Mark Mairs, Mark Lee, Paul Pritchard, Lorcan McLoughlin.
Replacements: Neil Saulters, Schalk van der Merwe, Anton Lupari, Marty Vorster, Andrew Keane, Zak Davidson.
CITY OF ARMAGH 20 UCC 5, Palace Grounds
Scorers: City of Armagh: Tries: James McCormick 2, Archie Johnston, tbc; Cons: Owen O’Kane 3
UCC: Try: Dawid Nowak
HT: City of Armagh 19 UCC 0
CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien (capt); Andrew Willis, Matthew Hooks, Cameron Cummings, Archie Johnston; Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, James McCormick, Rory McGuire, Connor Neary, John Glasgow, James Anderson, Curtis Pollock, Thomas Dougan.
Replacements: Jonny Morton, Philip Fletcher, James Morton, Finn Fehnert, Danny Guy, Matthew Monaghan.
UCC: Neville O’Leary; Matthew O’Callaghan, Gene O’Leary Kareem, Evan Clarke, Mark Hetherington; Harry Murphy, Paddy Gaffney; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Conor Ryan, Jason Aherne, Dawid Nowak, Ted O’Callaghan.
Replacements: Darragh Prenter, Rory Doody, Conor Kidney, Daniel Rock, Jack Casey, James O’Leary.
HIGHFIELD 21 DUBLIN UNIVERSITY 17, Woodleigh Park
Scorers: Highfield: Tries: Nicky Greene 2, Adam Murphy; Cons: Shane O’Riordan 3
Dublin University: Tries: Callum McDonald, Artur Smykovskiy; Cons: Zach Quirke, Conor Tracey; Pen: Zach Quirke
HT: Highfield 7 Dublin University 7
HIGHFIELD: Jamie Shanahan (capt); Nicky Greene, Dave McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson; Shane O’Riordan, Chris Banon; James Cronin, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, Eoin Keating, Dave O’Connell, Aidan Keane, Conor Galvin, Ryan Gordon.
Replacements: Rob Murphy, Cillian Buckley, Conor Kennelly, Adam Murphy, James Brugger, Shane Buckley.
DUBLIN UNIVERSITY: Callum McDonald; Davy Colbert, Hugo Lynch, Mark Walsh, Hugh Goddard; Zach Quirke, Oscar Cawley; Eoin McDermott, Jack O’Neill, Arthur O’Rahilly, Jack Riley, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Matthew Sherwin, Johanes Dreischmeier, Hunter Deane-Johns, Max Dunne, Conor Tracey, Alex Finlay.
NAAS 14 GARRYOWEN 28, Blackgates, Tullow RFC 4G pitch
Scorers: Naas: Tries: Paddy Taylor, Paulie Tolofua; Cons: Paddy Taylor 2
Garryowen: Not submitted by club
HT: Naas 7 Garryowen 28
NAAS: Derry Lenehan; Donal Conroy, Charlie Sheridan, Tom Monaghan, Jack Sheridan; Paddy Taylor, Tadhg Brophy; Stephen Lackey, Brad Clements, Adam Deay, James O’Loughlin, Oisin Halpin, Eoin Walsh, Will O’Brien (capt), Darragh Murphy.
Replacements: Tadhg Dooley, Callum Coyne, Muiris Cleary, Paulie Tolofua, Cormac King, Tom Bohan.
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; Tom Ironside Wickham, JJ O’Neill, Jack Delaney, Sean Sexton; Lachlan Stewart, Luca Cleary; George Hadden, Max Clein, Ronan Foxe, Rory Woods, Finn McCall, Des Fitzgerald (capt), Billy Hayes, Alan Fitzgerald.
Replacements: Lars Linnenbank, Ben Leahy, Joe Finn, Sean Rennison, Chulainn Williams, Colm Quilligan.
QUEEN’S UNIVERSITY 7 OLD WESLEY 36, Dub Lane
Scorers: Queen’s University: Try: Ryan Street; Con: Eamonn Rogers
Old Wesley: Tries: Jamie Clark, Charlie Meagher, Cathal Kelly, Kieran O’Shea, Evan Kenny, Pat McBarron; Cons: Tom Larke, Niall Carroll 2
HT: Queen’s University 7 Old Wesley 7
QUEEN’S UNIVERSITY: Adam Hewitt; Evan McGonigle, Wilhelm de Klerk, Lukas Kenny, Ryan Street; Eamonn Rogers, Clark Logan; Jacob Boyd, Henry Walker (capt), Flynn Longstaff, Joe Hopes, Paddy Woods, Patrick Donaghy, Josh Stevens, Tom Brigg.
Replacements: Tyrese Abolarin, Jack Parkinson, Will Cusack, Billy Allen, Adam Lowey, Reuben Allen.
OLD WESLEY: Tom Larke; Paidi Farrell, Kristian Jensen, Eoin Deegan (capt), Jules Fenelon; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Stephen Smyth, Ben Popplewell, Mahon Ronan, Billy Corrigan, Luke O’Connor, Dan Campbell, Pat McBarron.
Replacements: Kieran O’Shea, Luke McAuliffe, Cathal Kelly, Charlie Meagher, Stephen Hendy, Jarrod Homan, Shane Cawley.
DIVISION 2A:
Banbridge 22 Ballymena 26
Rifle Park
Scorers Banbridge:
Tries: Jona Mataiciwa, Peter Cromie 2, Dean Hayes.
Conversions: Robert Lyttle.
Scorers Ballymena:
Tries: Alexander Clarke, Adam Lamont, Josh Dobbin, David Milford.
Conversions: Callum Davidson 3.
HT: Banbridge 10 Ballymena 14
Banbridge: Robert Lyttle, Jona Mataiciwa, Nathan Hook, Jamie Mullan, Joe Dickson, Charlie Beattie, Neil Kilpatrick, John Wilson, Peter Cromie, Michael Cromie, Daniel Kilpatrick, Axel Montgomery, Dean Hayes, Matthew Heasley, Jack Toal.
Replacements: Finlay King, Rio McDonagh, Alexander Weir, Adam Doherty, Troy Pinion.
Ballymena: Rodger McBurney, Peter Munce, Ben Neely, Callum Patterson, Angus Robson, Joe O’Rawe, Callum Davidson, Andrew Warwick, Alexander Clarke, Angus Graham, Paddy Browne, Luke McCluskey, Adam Lamont (capt), James McClean, Josh Dobbin.
Replacements: Matthew Wright, Callum Mustoe, David Milford, Lee Montgomery, Alexander Carson.
Cashel RFC 12 Corinthians 5
Spafield
Scorers Cashel RFC:
Tries: Alan Flannery, David Upton.
Conversions: John O’Sullivan.
Scorers Corinthians:
Tries: Mark Boyle.
HT: Cashel RFC 7 Corinthians 0
Cashel RFC: Timothy Townsend, Marcel Strydom, Alan Flannery, Jamie Ryan, Ben Twomey, John O’Sullivan, Fionn Carney, Noel Roche, David Upton, Brendan Ryan, Fearghail O’Donoughue, Max Riley Fox, Richard Moran, Joseph Lawrence, Ciaran Ryan.
Replacements: Joseph Callery, Adam Shirley, Cormac O’Donnell, Brendan Crosse, Marcello Frati.
Corinthians: Harry Rogers, Eoin Conlon, Colm de Buitlear, Tom Waters, Sean Fox, Billy Cross, Tomas Farthing, Rory Lyons, Mikey Yarr, Patrick Fahy, Rory Glynn, Jamie Treacy, Charlie Keane, Max Flynn, Mark Boyle (capt).
Replacements: Adam Nash, Cormac Walsh, James Duffy, Joey Tierney, Joseph Smyth.
Dungannon 17 Old Crescent 13
Stevenson Park
Scorers Dungannon:
Tries: Kyle Gormley, Toby Gribben, James McCammon.
Conversions: Toby Gribben.
Scorers Old Crescent:
Tries: Oisin Toland.
Conversions: John Hurley.
Penalties: John Hurley 2.
HT: Dungannon 5 Old Crescent 7
Dungannon: Jack Girvan, Charlie Conroy, James Girvan, Kyle Gormley, Mervyn Brown, Andrew McGregor, Toby Gribben, James Gamble, Sam Montgomery, Sean O’Hagan, Cameron Steenson, Peter Nicholl, David Leyburn, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: James McCammon, Adam Edgar, Callum Johns, Matthew Maguire, Alfie Lewis.
Old Crescent: Timmy Duggan, Stephen Kiely, Paul McNamara, Werner Hoffman, Dan Hurley, John Hurley, Aaron Cosgrove, Evan Creaven, Niall Hardiman (capt), Dennis O’Dwyer, John Moloney, Oisin Toland, John Toland, James Rael, Jack Dineen.
Replacements: Nesta Nyamakazi, James McKeogh, Cillian Toland, Joe McEnery, Brian Molloy.
MU Barnhall 11 Greystones 3
Parsonstown
Scorers MU Barnhall:
Tries: Dylan Bruton.
Penalties: Oisin O’Neill 2.
Scorers Greystones:
Penalties: Gavin Rochford.
HT: MU Barnhall 8 Greystones 3
MU Barnhall: Dylan Bruton, Conor Duggan, Shane Mallon, Jack Hannon, Adam Gray, Oisin O’Neill, Luke Fogarty, Jack Castles, Finn Brien, Darragh Bellanova, Stephen Callinan, Ciaran Enright, Donny Freeman, Abdul Olaosebikan, Daniel Murphy (capt).
Replacements: Cathal Duff, Sean Hopkins, Luke Callinan, Rob Holt, Greg Edogun.
Greystones: Gavin Rochford, Ferdia Kenny, Con Callan, Peter Ford, Mark Myler, Jack O’Brien, David Baker, Cole Kelly, Freddy Happonen, Conor Pearse, Eoin Marmion (capt), Johan Van Der Flier, Adam Benson, James Douglas, Reeve Satherley.
Replacements: Rob Byrne, Quermy Warmerdam, Ken Murphy, Conor McAleer, Dylan Henry.
Shannon RFC 34 Wanderers 17
Thomond Park (Back Pitch)
Scorers Shannon RFC:
Tries: Cillian O’Connor, Neil Cronin, Adam Moloney, Cian McCann.
Conversions: Cillian O’Connor 3, Jamie Gavin.
Scorers Wanderers:
Tries: Mick McGrath, Simon Burke.
Conversions: David Fitzgibbon 2.
Penalties: David Fitzgibbon.
HT: Shannon RFC 20 Wanderers 10
Shannon RFC: Matt Te Pou, Darren Gavin, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), Joshua Costello, Cillian O’Connor, Neil Cronin, Ronan Ryan, Adam Moloney, Tony Cusack, Samson Alaimoana, Cian McCann, Kelvin Brown, Oisin Minogue, Neal Moylett.
Replacements: Gus Harrington, Michael Donnelly, Lee Nicholas, Jamie Gavin, Robbie Deegan.
Wanderers: Cathal MacGearailt, Mick McGrath, Deon Mau’u, Louis McDonough, Eoin O’Shaughnessy, David Fitzgibbon, Conor McQuaid, Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Fionn Finlay, Mark O’Reilly, Conor McMenamin, Simon Burke, Karl Madden, JJ McIlwrath.
Replacements: Eoghan McCaul, Aaron O’Callaghan, Dylan Kelly, Fiach Devitt, Cian Whooley.
DIVISION 2B:
Clogher Valley 26 Skerries 0
The Cran, Fivemiletown
Scorers Clogher Valley:
Tries: Jamie Allen, Callum Smyton, Kyle Cobane, Penalty Try.
Conversions: David Maxwell 2, Penalty Try.
Scorers Skerries:
HT: Clogher Valley 12 Skerries 0
Clogher Valley: Taine Haire, Karl Bothwell, Jason Bothwell, Michael Bothwell, Jake Woods, David Maxwell, Matthew Bothwell, Jamie Allen, Luke Allen, Neil Henderson, Eugene McKenna (capt), Tommi Coulter, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.
Replacements: Kyle Cobane, Aaron Crawford, Michael Treanor, Ryan Stewart, Matthew Wilson.
Skerries: Jack Litchfield, Taidgh Keane-Boylan, Kevin McGrath, Michael Sherlock, David Goodman, Ronan Mulcahy, Dara Twomey, Oisin McNamara, James Brennan, Trevor Scuffil, Sam Deering, Rossa Gilbride, Ben McKiernan, Alex Cleary, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Cal Marrey, Griffin Carrick, Darragh McEneaney, John Healy, Brian Walsh.
Galwegians 50 Navan 15
Crowley Park
Scorers Galwegians:
Tries: Andrew Sherlock (5′, 49′), Stephen Mannion (16′), Jack Winters (19′), Rob Deacy (30′), Oisin McKey (42′, 66′), Albert Lindner (80′).
Conversions: Conor O’Shaughnessy (6′, 80+1′), Tiarnan Neville (43′, 50′, 67′).
Scorers Navan:
Tries: Tom Gavigan (52′), Mark Coen (56′).
Conversions: Tom Gavigan (53′).
Penalties: Tom Gavigan (11′).
HT: Galwegians 22 Navan 3
Galwegians: Tiarnan Neville, Darragh Kennedy, Rob Deacy, Stephen Mannion, Oisin McKey, Conor O’Shaughnessy, Andrew Sherlock, Jack Winters, Ryan Smith, Tom Gormley, Rob Holian, David Walsh, Jarrad Butler, Bobby Power, Eanna McCarthy.
Replacements: Eoin Ferry, Luke Murtagh, Rory Gavin, Albert Lindner, Eoghan Fahy.
Navan: Shane Walshe, Will Finegan, Ben Mc Entagart, Tom Gavigan, Mark Coen, Harrison Astley, Kit Waddington, Liam Carroll, Fionn Craik, Gary Faulkner, Saul Nicholson, Karolis Navickas, Ben McCreary, Oisin Heffernan (capt), Andrew Beggy.
Replacements: Shane O’Connor, Harry Hester, Luke Dolan, Cormac Horan, Mark Farrell.
Rainey RFC 23 Buccaneers 22
Hatrick Park
Scorers Rainey RFC:
Tries: Adam Montgomery (9′), Lorcan Quinn (27′), Daniel O’Neill (49′), Jody McMurray (78′).
Penalties: Scott McLean (74′).
Scorers Buccaneers:
Tries: Thomas Cotton (15′), David Colgan (37′), Corey Reid (68′).
Conversions: Gearoid McDonald (38′, 68′).
Penalties: Gearoid McDonald (13′).
HT: Rainey RFC 10 Buccaneers 15
Rainey RFC: Killene Thornton, Andrew Donaghy, Jim McCartney, Jody McMurray, Andrew Brown, Scott McLean, Lorcan Quinn, Andrew Nevin, Daniel O’Neill, Calum Smyth, Ronan McCusker, Ewan Bolton, Adam Montgomery, Tom Hutchinson, Michael McCusker (capt).
Replacements: Michael Nevin, Thomas McNicholl, Diarmuid Devlin, Joel Bell, Daniel Ennis McMannus.
Buccaneers: David Colgan, Ross Murphy Sweeney, Thomas Cotton, Corey Reid, Orrin Burgess, Gearoid McDonald, Abel Bouwens, Adam Cooper, Sean Glennon, Charlie Byrne, Samuel Meecham, Ryan O’Meara, Conor Sheehan, Paddy Egan, Dan Donovan.
Replacements: Dylan Bolger, Jack Crampton, James Kelly, Tom Shine, Harry Balsiger.
Sligo 39 Enniscorthy 15
Hamilton Park
Scorers Sligo:
Tries: Mark McGlynn (34′, 71′), Kuba Wojtkowicz (48′, 54′, 64′).
Conversions: Euan Brown (49′, 55′, 72′), Cillian O’Neill (65′).
Penalties: Euan Brown (1′, 43′).
Scorers Enniscorthy:
Tries: Rhyan Whelan, Tony Ryan.
Conversions: Ben Kidd.
Penalties: Ben Kidd.
HT: Sligo 8 Enniscorthy 10
Sligo: Euan Brown, Louis McVitty, Cameron Griffith, Will Whelan, Mark McGlynn, Cillian O’Neill, Aorelian Durkan, Matthew Earley (capt), Benjamin Hynes, Kuba Wojtkowicz, Evin Ballantine, Ciaran Cassidy, Eoin Ryan, James O’Hehir, Will MacAuley.
Replacements: Shane O’Hehir, Arek Czeck, Max O’Hehir, Facundo Dellemea, Andrew Ward.
Enniscorthy: Jack Kelly, Ivan Jacob, Rhyan Whelan, Graham Barry, Miguel Byrne, Ben Kidd, Fiachra Hourihane, Ore Lasisi, Shane O’Rourke, MJ Doyle, Tom Ryan, Tomas Stamp, James Doyle, Lee Treacy, Tony Ryan (capt).
Replacements: Grant Palmer, Scott O’Connor, Mikey McVeigh, Anthony Byrne, Conal Kervick.
UL Bohemian 40 Malone 17
UL 4G
Scorers UL Bohemian:
Tries: Paul Clancy, Darragh O’Gorman, Donnchadh O’Callaghan, Darren Ferrar 2, Joe Johnson.
Conversions: Cian Casey 5.
Scorers Malone:
Tries: Ben Gibson, Dara Gaskin.
Conversions: Mathew Rae 2.
Penalties: Mathew Rae.
HT: UL Bohemian 28 Malone 3
UL Bohemian: Oisin Fagan, Greg Fitzgerald, Killian Dineen, Paul Clancy, Darragh O’Gorman (capt), Cian Casey, Donnchadh O’Callaghan, Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jack Ryan, Simon Staunton, Padraic Galvin, Shane Buckley, Liam Neilan, Jordan Mills.
Replacements: Tom Cullen, Pauric Nesbitt, Mihlali Mgolodela, Zac O’Loughlin, Joe Johnson.
Malone: Ben Gibson, Jack McMurtry, Cameron McCaughey, Davy Scott, Tane Hotham, Mathew Rae, Dara Gaskin, Bailey Young, Dan Kerr, Ben Halliday, Logan Wakefield, Zach Devine, Jacob Edwards, David Greatorex (capt), Michael Crothers.
Replacements: Sam Green, Robbie Holmes, Ben Grimley, Callum Soper, Davy McMaster.
DIVISION 2C:
Ballyclare RFC 31 Malahide 27
Ballyclare RFC
Scorers Ballyclare RFC:
Scorers Malahide:
Tries: Daniel Hayes 2, James McKeown, Shane Rodgers.
Conversions: David O’Halloran 2.
Penalties: David O’Halloran.
HT: Ballyclare RFC 12 Malahide 12
Ballyclare RFC: Mark Jackson, Jacob Scarlett, Joel McBride, Ruben Moxham, Peter Gillespie, Alex Darrah, James Creighton, Dean Jones, Matthew Coulter, Adam Barron, Dave Gillespie, Joshua Young, Luke Mcllwrath, Aaron Playfair, Jack Gamble (capt).
Replacements: Ryan McNeill, David McCleary, Grant Bartley, Adam Campbell, Jonny Holmes.
Malahide: David O’Halloran, Daniel Hayes, Tom Hogan, Ollie Brown, James McKeown, Michael Hanley, Conrad Daly, Reece O’Connell, Lee Byrne, James Hurley, Marc Kelly, Seán Cronin, Oisin Power, Matt Faulkner, Sam Lindeman.
Replacements: Joey Boland, Timmy O’Connor, David Morrin, Eamon McNicholas, Shane Rodgers.
Bruff 19 Clonmel 18
Kilballyowen Park
Scorers Bruff:
Scorers Clonmel:
Tries: Joey O’Connor, Brandon Delicato.
Conversions: Joey O’Connor.
Penalties: Joey O’Connor 2.
HT: Bruff 6 Clonmel 15
Bruff: Paul Collins, Clem McAuliffe, Jesse Bowring, Andrew O’Byrne, Mike O’Grady, John Bateman, Cathal Garvey, Darragh O’Brien, Wiktor Wilczuk, Fionn Flanagan, Aidan Carroll, Brendan Gleeson, Mike Frawley, John Sheehan, Cillian Rea (capt).
Replacements: Kieran O’Dwyer, Mike Cooke, Tom O’Dwyer, Patricio Neheun, Shane Duggan, Mark Kennedy, Declan Moriarty.
Clonmel: Jack Walsh, Michael Connellan, Henry Buttimer (capt), Joey O’Connor, Freddie Davies, Drew Musa, Tom Ross, Sean Sweetman, Brandon Delicato, Jason Monua, Tom O’Dea, Keith Melbourne, Conor Bowen, Ben Masuku, Andrew Daly.
Replacements: Davy Coyne, David Brennan, Zac Cahalan, Brian O’Dea, Luke Hogan.
Dolphin 36 Monkstown 14
Virgin Media Park
Scorers Dolphin:
Tries: Karl Waterman, Sam Boyle, Cameron O’Shaughnessy, Dalton O’Shaughnessy, Richie Heaslip 2.
Conversions: Hunter Yarrell 3.
Scorers Monkstown:
Tries: Tom Griffin, Cian O’Donoghue.
Conversions: Matt Stapleton 2.
HT: Dolphin 19 Monkstown 14
Dolphin: Hunter Yarrell, Karl Waterman, Sam Boyle, Craig O’Connell (capt), Darragh Buckley, Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley, Finn Cowhig, Max Abbott, Dalton O’Shaughnessy, Brian O’Mahony, Matt Barry, Eoin Sheehan, Conor Drummey, Richie Heaslip.
Replacements: Philip Elwood, Jack Fox, James Vaughan, Daryl Foley, Scott Sexton.
Monkstown: Tom Griffin, Oisin Brady, Saul O’Carroll, Matt Stapleton, Cian O’Donoghue, Fraser Wright, Tristan Brady (capt), Rico Webster, Rob Wynne, Michael Ashdown, Conor Hurley, Luke Kelly, Tony McGinness, Michael Hayes, Tom Gilpin.
Replacements: John Wallace, Chris Stack, Conor Lohan, Andrew O’Leary, William Connors.
Midleton 11 Thomond RFC 13
Towns Park
Scorers Midleton:
Tries: William Meyer.
Conversions: Seamus Lyne 2.
Scorers Thomond RFC:
Tries: Riann O’Dwyer.
Conversions: Evan Cusack.
Penalties: Evan Cusack 2.
HT: Midleton 6 Thomond RFC 3
Midleton: Jack Colbert, Cillian Lynch, Aaron Leahy, Ted Coleman, William Meyer, Seamus Lyne, Chris Callinan, Mark Corby, Ryan Lehane, Solomon Delea, Mark Stanton, Denis Broderick, Flor McCarthy, Conor McCarthy, Dan Walsh.
Replacements: Robert Casey, Shane O’Driscoll, Lee McSherry, Jack Nesdale, Alejandro Martinez Jimenez.
Thomond RFC: Evan Cusack, Sam Birrane, Jason Kiely, Jake Connolly, Luke Costello, Eoghain Sherlock, Evan Maher, Peter Meyer, Colin Slater, Kian McGrath, Morgan Bateman, Tom Goggin, Riann O’Dwyer, Shane Kelly, Kealan McMahon (capt).
Replacements: Sean Rice, Rian Burke, Joe Costello, Daniel O’Flaherty, Aidan Ryan, Joshua Tunney-Ware.
Bective Rangers 37 Belfast Harl. 14
Energia Park
Scorers Bective Rangers:
Scorers Belfast Harl.:
Tries: Zac Solomon, Penalty Try.
Conversions: Johnny McCracken, Penalty Try.
HT: Bective Rangers 17 Belfast Harl. 0
Bective Rangers: Tim Carroll, Mikey O’Hare, Ben Garrett, Bobby Holland, Dave McPolin, Matthew Gilsenan (capt), Connor Halpenny, Rory Mulvihill, Christopher Hennessy, Conor Kelly, Tiarnan McCloskey, Gavin Kelly, Chris Poole, Oisin McCloskey, James Gallagher.
Replacements: Scott Barron, Luke Mion, Mark O’Brien, Conor Murphy, Tom McCarthy.
Belfast Harl.: Mark Glover, David Armstrong, Luke Graham, Callum Florence, Alex Armstrong, Thomas Armstrong, Johnny McCracken, Stephen Hunter, Joel Dundas (capt), Roland Marki, Christian Bennison, Aidan Kelleher, Ollie McCauley, Zac Solomon, Nathaniel Peters.
Replacements: Ignacio Said, Ben Porter, Nikki Joyce-Ryan, Callum Doherty, Owen Henry.
