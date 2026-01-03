#EnergiaAIL Men’s Divisions: Rescheduled Round 8/9 Results Round-Up
City of Armagh and Ballymena both made home advantage count in today’s Ulster derbies, as they won their rescheduled Energia All-Ireland League games against Instonians and Banbridge, respectively. In Division 2C, a Sam Birrane hat-trick helped Thomond to beat Munster rivals Midleton.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – RESULTS:
Saturday, January 3 –
DIVISION 1B:
CITY OF ARMAGH 23 INSTONIANS 17, Palace Grounds
Scorers: City of Armagh: Tries: Paul Mullen, Noah Bell; Cons: Owen O’Kane, Matthew Monaghan; Pens: Owen O’Kane 3
Instonians: Tries: Bradley McNamara, Bevan Prinsloo, Hugo Ellerby; Con: Josh Eagleson
HT: City of Armagh 13 Instonians 0
CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien (capt); Luke McCall, Matthew Hooks, Timmy McNiece, Josh Cunningham; Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, James McCormick, Paul Mullen, Noah Bell, Josh McKinley, John Glasgow, Curtis Pollock, James Anderson.
Replacements: Jonny Morton, Philip Fletcher, Ryan Morton, Finn Fehnert, Danny Guy, Matthew Monaghan.
INSTONIANS: Bradley McNamara; Mark Keane, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Hugo Ellerby; Josh Eagleson, Matthew Neill; Callum Reid, Neil Saulters, Liam Kaprigiannis, Mark Mairs, Mark Lee, Lorcan McLoughlin, Paul Pritchard, David Whitten (capt).
Replacements: Oli Clark, Anton Lupari, Terry Coombes, Ali Burke, Andrew Keane, Simon McMaster.
DIVISION 2A:
BALLYMENA 24 BANBRIDGE 10, Eaton Park
Scorers: Ballymena: Tries: Callum Davidson, Ben Neely, Josh Dobbin; Cons: Callum Davidson 3; Pen: Callum Davidson
Banbridge: Tries: Xander Lowham, Peter Cromie
HT: Ballymena 17 Banbridge 5
BALLYMENA: Rodger McBurney; Ben Neely, Callum Patterson, Daniel Vercoe Rogers, Dean Millar; Tim Small, Callum Davidson; Andrew Warwick, Callum Mustoe, Angus Graham, Alan O’Connor, Luke McCluskey, Paddy Browne, James McClean, Adam Lamont (capt).
Replacements: Josh Mark, Justin Mark, Josh Dobbin, Angus Robson, Josh Drain.
BANBRIDGE: Adam Doherty; Xander Lowham, Jona Mataiciwa, Nathan Hook, Robert Lyttle; Charlie Beattie, Neil Kilpatrick; John Wilson, Peter Cromie, Michael Cromie, Daniel Kilpatrick, Alexander Thompson (capt), Finlay King, Matthew Heasley, Robin Sinton.
Replacements: Rio McDonagh, Christian Trimble, Dean Hayes, Joe Dickson, Jamie Mullan.
DIVISION 2C:
THOMOND 31 MIDLETON 17, Liam Fitzgerald Park
Scorers: Thomond: Tries: Colin Slater, Sam Birrane 3; Cons: Evan Cusack 4; Pen: Evan Cusack
Midleton: Tries: Jack Colbert, Dan Walsh; Cons: Seamus Lyne 2; Pen: Seamus Lyne
HT: Thomond 17 Midleton 17
THOMOND: Jamie McGarry; Sam Birrane, Jake Connolly, Luke Fitzgerald, Luke Costello; Evan Cusack, Evan Maher (capt); Rian Burke, Colin Slater, Kian McGrath, Morgan Bateman, Suliano Mainavolau, Riann O’Dwyer, Shane Kelly, Ryain O’Donovan Ahern.
Replacements: Sean Rice, Peter Meyer, Lloyd Costelloe, Josh Tunney-Ware, Jason Kiely.
MIDLETON: Seamus Lyne; Jack Colbert, Sam Tarleton, Ted Coleman, Darragh Daly; Conall Doyle, Kyle Read; Shane O’Driscoll, Evan Chester, Ryan Lehane, Andrew Beyrooti, Denis Broderick, Flor McCarthy, Lee McSherry, Idris Rqibi (capt).
Replacements: Rob Casey, Steve Monaghan, Killian O’Connell, Dan Walsh, William Meyer.
