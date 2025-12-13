#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 9 Results Round-Up
Clontarf head into the Christmas break as Division 1A leaders and newly-crowned Bateman Cup champions, while the other Energia All-Ireland League Men’s Divisions are topped by Old Wesley, Clonmel, and MU Barnhall and Galwegians who both remain unbeaten.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 9:
Saturday, December 13 –
DIVISION 1A:
Old Belvedere 30 Terenure Col. 24
Ollie Campbell Park
Scorers Old Belvedere:
Tries: Will McDonald (8′), James Dillon (42′), Jack Keating (52′), Morgan Meredith (75′).
Conversions: David Wilkinson (9′, 53′).
Penalties: David Wilkinson (26′, 63′).
Scorers Terenure Col.:
Tries: Craig Adams (21′, 48′), Aran Egan (46′), John McKee (60′).
Conversions: Chris Cosgrave (47′, 79′).
HT: Old Belvedere 10 Terenure Col. 5
Old Belvedere: Morgan Meredith, Jack Keating, Andre Ryan, Justin Leonard, James Dillon, David Wilkinson, Hugh O’Sullivan, Hugo O’Malley, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Patrick Dowling, Gerard Hill, Tom Mulcair, Joshua Ericson, Will McDonald.
Replacements: Liam Granville, Hugh Flood, Eddie Rees, Órán O’Brien, James O’Dwyer, Hugh Reddan.
Terenure Col.: Adam LaGrue, Joshua Kenny, John Devine, Aran Egan, Craig Adams, Chris Cosgrave, Griffin Culver, Marcus Hanan, John McKee, Luke Rigney, Sean Rigney, Harrison Brewer, Ben Blaney, Max Russell, Luke Clohessy (capt).
Replacements: Adam Tuite, David Maher, Darragh Brooks, Will Hickey, Ben O’Connor, Eddie Kelly.
St. Mary’s Col. 0 Lansdowne 14
Templeville Road
Scorers St. Mary’s Col.:
Scorers Lansdowne:
Tries: James Tarrant (5′), Greg McGrath (42′).
Conversions: James Tarrant (6′, 43′).
HT: St. Mary’s Col. 0 Lansdowne 14
St. Mary’s Col.: Ruairi Shields, Leandro Ramirez, Mark Fogarty, Mick O’Gara, Aaron O’Sullivan, Conor Dean (capt), Colm Reilly, Thomas O’Reilly, Jack Nelson, Michael McCormack, Greg Jones, Daniel Leane, Josh Gimblett, Ronan Watters, Dan Goggin.
Replacements: Richie Bergin, Oisin Michel, Oisin Kearney, Ethan Baxter, Robert Gilsenan, Aaron O’Neill.
Lansdowne: Hugo McLaughlin, Cillian Redmond, Andy Marks (capt), Tom Daly, Sean Galvin, James Tarrant, James Kenny, Jerry Cahir, Jack Treanor, Greg McGrath, Matt Healy, Ruairi Clarke, Bobby Sheehan, Ross Anthony O’Neill, Barry Fitzpatrick.
Replacements: Tom Barry, Paul Wilson, Jullien Valleise, Liam Molony, Oisin Devitt, Harry O’Riordan.
UCD 19 Cork Con 36
UCD Bowl
Scorers UCD:
Tries: Ben Brownlee (6′), Paddy Clancy (18′), Thomas Quinn (37′).
Conversions: Paddy Clancy (7′, 38′).
Scorers Cork Con:
Tries: Sean French (4′), Adam Maher (10′), Billy Scannell (52′, 64′), Matthew Bowen (66′), Darragh French (76′).
Conversions: Dylan Hicks (64′, 66′, 76′).
HT: UCD 19 Cork Con 10
UCD: Ruben Moloney, Andrew Osborne, Evan Moynihan, Ben Brownlee, Eoghan Walsh, Paddy Clancy, Thomas Quinn, Tom O’Riordan, Lucas Maguire, Sami Bishti, Dylan McNeice, Conor Ó Tighearnaigh, Dan Barron (capt), Conor Tonge, Paul Gerard.
Replacements: Ben Porter, Jack Spencer, Michael O’Reilly, Conall Hodges, Andrew O’Mahony, Daragh Gilbourne.
Cork Con: Matthew Bowen, Joe O’Leary, Sean French, Darragh French, Sean Condon, Dylan Hicks, Adam Maher, Mark Donnelly, Billy Scannell, David Good, Michael Foy, Cian Barry, David Hyland (capt), Peter Hyland, Jack Kelleher.
Replacements: Danny Sheahan, Michael Cogan, Mark Skelly, Richard Thompson, Ronan Byrd, Johnny Murphy.
Young Munster 57 Nenagh Ormond 10
Tom Clifford Park
Scorers Young Munster:
Tries: Fionn Gibbons, Luke McCready, Stephen McLoughlin, Kieran Ryan, Oran O’Reilly, Ajae Hanson, Christian Foley, John Poland.
Conversions: Shane O’Leary 7.
Penalties: Shane O’Leary.
Scorers Nenagh Ormond:
Tries: Davey Gleeson, Conor O’Shaughnessy.
HT: Young Munster 8 Nenagh Ormond 5
Young Munster: Shane O’Leary, Hubert Gilvarry, Fionn Gibbons, Luke McCready, Shay McCarthy, Kelvin Langan, Jake O’Riordan, David Begley, Stephen McLoughlin, Kieran Ryan, Alan Kennedy (capt), Oran O’Reilly, Ajae Hanson, Leo Langbridge, Bailey Faloon, Luke Murphy, Conor Bartley.
Replacements: Arron Roulston, Christian Foley, Paul Allen, James Horrigan, John Poland, Alex Flanagan Smith, Harry Langbridge.
Nenagh Ormond: Sam Cusack, Davey Gleeson, Conor McMahon, Patrick Scully, Conor O’Shaughnessy, Charlie O’Doherty, Nicky Irwin, Mikey Doran, Dylan Murphy, Matthew Burke, Kevin Seymour, Kevin O’Flaherty (capt), John Brislane, John O’Flaherty, Willie Coffey.
Replacements: Mateo Sentous, Ivan Struzia, Robbie Tynan, Fionn O’Meara, Luke Kerr, Derek Corcoran.
Clontarf 21 Ballynahinch 16
Castle Avenue
Scorers Clontarf:
Tries: Alex Soroka, Ivan Soroka, Penalty Try.
Conversions: Conor Kelly 2, Penalty Try.
Scorers Ballynahinch:
Tries: Tom McAllister.
Conversions: Conor Rankin.
Penalties: Conor Rankin 3.
HT: Clontarf 7 Ballynahinch 16
Clontarf: Hugo Lennox, Ross Deegan, Alex O’Grady, Tadhg Bird, Peter Maher, Conor Kelly, Sam Owens, Alex Usanov, Dylan Donnellan (capt), Niall Smyth, Fionn Gilbert, Alan Spicer, Alex Soroka, Aaron Coleman, Jordan Coghlan.
Replacements: Declan Adamson, Ivan Soroka, Paul Deeny, Michael Moloney, Mark O’Sullivan, Charlie Ward.
Ballynahinch: Conor Rankin, Adam Bennett, Pierce Crowe, Matthew Booth, Aaron Sexton, Paul Kerr, Chris Gibson, Matthew Burke, Claytan Milligan (capt), Tom McAllister, Declan Horrox, Ryan Connolly, Zack McCall, Reuben Crothers, Bradley Luney.
Replacements: Joshua Hanlon, John Dickson, Joe Charles, Stephen Campbell, Jon Rodgers, Ruairi Meharg.
DIVISION 1B:
Highfield RFC 33 Garryowen 19
Woodleigh Park
Scorers Highfield RFC:
Tries: Travis Coomey, Daragh Fitzgerald 2, Aidan Keane, Luke Kingston.
Conversions: Shane O’Riordan 4.
Scorers Garryowen:
Tries: Sean Sexton 2, Tom Wood.
Conversions: Tom Wood 2.
HT: Highfield RFC 14 Garryowen 7
Highfield RFC: Shane Buckley, David O’Sullivan, David McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson, Shane O’Riordan, Chris Banon, James Cronin, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, Mark Fitzgerald, David O’Connell (capt), Aidan Keane, Ryan Gordon, Adam Murphy.
Replacements: Niall Downing, Cillian Buckley, Eoin Keating, Conor Galvin, James Brugger, Luke Kingston.
Garryowen: Lachlan Stewart, Colm Quilligan, Diarmuid Kilgallen, JJ O’Neill, Sean Sexton, Tom Wood, Luca Cleary, Thymo Peters, Lars Linnenbank, Ben Leahy, Jack Costello, Rory Woods, Jonathan Byrne, Des Fitzgerald (capt), Alan Fitzgerald.
Replacements: Dara Phelan, Jibril Koura, Taylor Gayle, Sean Rennison, Harry Chittick, Daniel O’Connell.
Blackrock Col. 20 Old Wesley 26
Stradbrook
Scorers Blackrock Col.:
Tries: Harry Waters 2, Inigo Cruise-O’Brien.
Conversions: Tim Corkery.
Penalties: Tim Corkery.
Scorers Old Wesley:
Tries: Tom Larke, Niall Carroll, Kieran O’Shea, Charlie Meagher.
Conversions: Tom Larke 3.
HT: Blackrock Col. 8 Old Wesley 14
Blackrock Col.: Ciarán Mangan, Harry Waters, Matthew Dwan, Daniel Squires, Matthew McCarthy, Tim Corkery, Jack Ringrose, Patrick Moore, Andrew Savage, Shane Connolly, Odhran Ring, Roy Whelan (capt), Alex Simpson, Dave Fortune, Inigo Cruise-O’Brien.
Replacements: Ciaran Patchell, Jack Mullany, Jack Gardiner, Conor Hanly, Brian Colclough, Peter Quirke.
Old Wesley: Tom Larke, Paidi Farrell, Ethan Black, Eoin Deegan, Jules Fenelon, Niall Carroll, Evan Kenny, Jamie Clark, Kieran O’Shea, Adam Watchorn, Mahon Ronan, Shane Cawley, Luke O’Connor, Charlie Meagher, Patrick McBarron.
Replacements: Rian Handley, Luke McAuliffe, Dan Campbell, Liam O’Neill, Ian Cassidy, Jarrod Homan.
Naas 24 UCC Rugby 34
Forenaughts
Scorers Naas:
Tries: Eoin Walsh (25′), Tom Monaghan (36′), Tadhg Brophy (47′), Muiris Cleary (56′).
Conversions: Paddy Taylor (37′, 48′).
Scorers UCC Rugby:
Tries: Evan Clarke, Sean Edogbo, Kamil Novak 2.
Conversions: Charlie Patrick O’Shea 4.
Penalties: Charlie Patrick O’Shea 2.
HT: Naas 12 UCC Rugby 17
Naas: Jack Sheridan, Donal Conroy, Charlie Sheridan, Dylan O’Keeffe, Tom Monaghan, Paddy Taylor, Tadhg Brophy, Stephen Lackey, Brad Clements, Adam Deay, James O’Loughlin, James Stockwood, Oisin Halpin, Will O’Brien (capt), Eoin Walsh.
Replacements: Tadhg Dooley, Callum Coyne, Paul Tolofua, Muiris Cleary, Cormac King, Ethan Travers.
UCC Rugby: Harry Murphy, Neville O’Leary, Gene O’Leary Kareem, David Cogan, Evan Clarke, Charlie Patrick O’Shea, Christopher Barrett, Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Daniel McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Jason Aherne, Sean Edogbo, Dawid Novak, Kamil Novak.
Replacements: George Rasmussen, Alex Hamilton, Ted O’Callaghan, Michael O’Sullivan, Jack Casey, Conall Cournane.
Queen’s Uni. 12 Dublin Uni. 52
The Dub
Scorers Queen’s Uni.:
Tries: Fraser Cunningham, Reuben Allen.
Conversions: Ethan Duncan.
Scorers Dublin Uni.:
Tries: James O’Sullivan, Hugo Lynch, Oscar Cawley, Jack Riley, Jack O’Neill 2, Conor Tracey.
Conversions: Matthew Lynch 3, Conor Tracey.
Penalties: Matthew Lynch 3.
HT: Queen’s Uni. 12 Dublin Uni. 26
Queen’s Uni.: James Kerr, Adam Hewitt, Fraser Cunningham, Jake Carpenter, Reuben Allen, Ethan Duncan, Clark Logan, Jacob Boyd, Henry Walker (capt), Flynn Longstaff, Patrick Woods, Korede Sanusi, Jack Parkinson, Ethan Pavlovic, Josh Stevens.
Replacements: Aaron Caldwell, Tyrese Abolarin, Calum Millar, Joe Caldwell, Harry Larkin, Rob Henderson.
Dublin Uni.: Noah Byrne, James O’Sullivan, Hugo Lynch, Mark Walsh, Johnny O’Sullivan, Matthew Lynch, Oscar Cawley, Eoin McDermott, Jack Pollard, Arthur O’Rahilly, Jack Riley, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Michael Walsh, David Walsh (capt).
Replacements: Jack O’Neill, Hunter Deane-Johns, Thomas Davidson, Conall Henchy, Conor Tracey, Alex Finlay.
DIVISION 2A:
Shannon RFC 27 Old Crescent 12
Thomond Park
Scorers Shannon RFC:
Tries: Matt Te Pou, Joshua Costello, Adam Moloney, Jamie Conway.
Conversions: Jamie Gavin 2.
Penalties: Jamie Gavin.
Scorers Old Crescent:
Penalties: Jeff Williams 4.
HT: Shannon RFC 5 Old Crescent 12
Shannon RFC: Matt Te Pou, Joshua Costello, Cian O’Halloran, Robbie Deegan, Darren Gavin, Jamie Gavin, Neil Cronin, Michael Donnelly, Adam Moloney, Jamie Conway, Samson Alaimoana, Lee Nicholas, Luke Moylan (capt), Alex Lautsou, Neal Moylett.
Replacements: Rhys Tucker, Shane Carew, Cian McCann, Kelvin Brown, David Smith.
Old Crescent: Jack O’Mahony, Stephen Kiely, Brian Molloy, Paul McNamara, Dan Hurley, Jeff Williams, Joe McEnery, Joe Rickard, Niall Hardiman (capt), Dennis O’Dwyer, John Toland, Sean Monaghan, John Lyons, James McKeogh, Jack Dineen.
Replacements: James Rael, Evan Creaven, Dean O’Grady, Aaron Cosgrove, Timmy Duggan.
MU Barnhall 15 Corinthians 8
Parsonstown
Scorers MU Barnhall:
Tries: Greg Edogun, Cathal Duff.
Conversions: Neil Byrne.
Penalties: Neil Byrne.
Scorers Corinthians:
Tries: Tom Waters.
Penalties: Jack Conway.
HT: MU Barnhall 8 Corinthians 5
MU Barnhall: Neil Byrne, Conor Duggan, Shane Mallon, Jack Hannon, Greg Edogun, Oisin O’Neill, Rob Holt (capt), Sean Hopkins, Cathal Duff, Darragh Bellanova, Sean Walsh, Daniel Murphy, Finn Brien, Abdul Olaosebikan, Eoin Kelly.
Replacements: Josh Boyce Donohue, Jack Castles, Stephen Callinan, Conor Neville, Adam Gray.
Corinthians: Daniel Ryan, Sean Fox, Harry Rogers, Tom Waters, Ned Williams, Jack Conway, Joey Tierney, Rory Lyons, Adam Nash, Patrick Fahy, Rory Glynn, Matthew Roche Nagle, Diarmaid O’Connell, John Claffey, Mark Boyle (capt).
Replacements: Cormac Walsh, James Duffy, Max Holmes, Tomas Farthing, Billy Cross.
Banbridge 10 Greystones 18
Rifle Park
Scorers Banbridge:
Tries: Nathan Hook.
Conversions: Adam Doherty.
Penalties: Adam Doherty.
Scorers Greystones:
Tries: Danny Kenny, Finn Gilmore, Conor Pearse.
Penalties: David Baker.
HT: Banbridge 3 Greystones 10
Banbridge: Adam Doherty, Xander Lowham, Jona Mataiciwa, Nathan Hook, Joe Dickson, Andrew Jackson, Neil Kilpatrick, Ryan Rodgers, Peter Cromie, Michael Cromie, Daniel Kilpatrick, Daniel Boomer, Finlay King, Matthew Heasley, Robin Sinton.
Replacements: John Wilson, Christian Trimble, Rio McDonagh, Robert Lyttle, Jamie Mullan.
Greystones: Jack O’Brien, Ferdia Kenny, Con Callan, Danny Kenny, Finn Gilmore, Gavin Rochford, David Baker, Jamie Mulhern, Freddy Happonen, Conor Pearse, Eoin Marmion (capt), James Douglas, Adam Benson, Stephen Bourke, Reeve Satherley.
Replacements: Quermy Warmerdam, Cole Kelly, Calum Sweeney, Chris Williams.
Cashel RFC 19 Wanderers 26
Spafield
Scorers Cashel RFC:
Tries: Timothy Townsend, Fionn Carney, Michael Treacy.
Conversions: John O’Sullivan 2.
Scorers Wanderers:
Tries: David Fitzgibbon, Jamie Kavanagh, Karl Madden, JJ McIlwrath.
Conversions: David Fitzgibbon 2.
HT: Cashel RFC 7 Wanderers 19
Cashel RFC: Timothy Townsend, Marcel Strydom, Alan Flannery, Jamie Ryan, Padraig Leamy, John O’Sullivan, Fionn Carney, Cormac O’Donnell, David Upton, Adam Shirley, Fearghail O’Donoughue, Max Riley Fox, Brendan Ryan, Joseph Lawrence, Ciaran Ryan.
Replacements: Philly Ryan, Noel Roche, Michael Treacy, Ryan O’Sullivan, Josh Pickering.
Wanderers: Val McDermott, Mick McGrath, Deon Mau’u, Louis McDonough, Jordan Conroy, David Fitzgibbon, Dylan Kelly, Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Fionn Finlay, Mark O’Reilly, Conor McMenamin, Karl Madden, Dylan Ryan, JJ McIlwrath.
Replacements: Aaron O’Callaghan, Eoghan McCaul, Simon Burke, James Kenny, Conor McQuaid.
Dungannon 30 Ballymena 10
Stevenson Park
Scorers Dungannon:
Tries: James Girvan, Jack Girvan, James Gamble.
Conversions: Peter Nelson 3.
Penalties: Peter Nelson 3.
Scorers Ballymena:
Tries: Paddy Browne.
Conversions: Josh Drain.
Penalties: Callum Davidson.
HT: Dungannon 3 Ballymena 3
Dungannon: Andrew McGregor, Charlie Conroy, James Girvan, Kyle Gormley, Jack Girvan, Peter Nelson, Toby Gribben, James Gamble, Sam Montgomery, Sean O’Hagan, Cameron Steenson, Peter Nicholl, David Leyburn, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: Ryan Abernethy, Adam Edgar, Stephen Todd, Matthew Maguire, Alfie Lewis.
Ballymena: Rodger McBurney, Ben Neely, Dean Millar, Callum Patterson, Michael McLean, Tim Small, Callum Davidson, Andrew Warwick, Alexander Clarke, Angus Graham, Alan O’Connor, Luke McCluskey, Paddy Browne, James McClean, Adam Lamont (capt).
Replacements: Callum Mustoe, Henry Casson, Josh Dobbin, Angus Robson, Josh Drain.
DIVISION 2B:
Sligo 35 Navan 18
Hamilton Park
Scorers Sligo:
Tries: Will Whelan (7′), Andrew Ward (33′), Louis McVitty (46′), Luke Timms (75′), Penalty Try.
Conversions: Euan Brown (8′, 34′, 47′, 76′), Penalty Try.
Scorers Navan:
Tries: Johnny McKeown (64′), Penalty Try.
Penalties: Harrison Astley (20′, 21′).
HT: Sligo 21 Navan 6
Sligo: Cameron Griffith, Louis McVitty, Mark McGlynn, Euan Brown, Will Whelan, Cillian O’Neill, Andrew Ward, Oisin Lawley, Matthew Earley (capt), Kuba Wojtkowicz, Ciaran Cummins, Evin Ballantine, Eoin Ryan, James O’Hehir, Facundo Dellemea.
Replacements: Luke Timms, Ciaran Cassidy, Max O’Hehir, Aorelian Durkan, Conor Moore.
Navan: Tom Gavigan, Harry Devlin, Will Finegan, Ben Mc Entagart, Mark Coen, Harrison Astley, Kit Waddington, Gary Faulkner, Fionn Craik, Liam Carroll, Jordan Finney, Karolis Navickas, Oisin Heffernan, Johnny McKeown, Conor Farrell (capt).
Replacements: Shane O’Connor, Saul Nicholson, Harry Hester, Andrew Beggy, Cormac Horan.
Clogher Valley 43 Buccaneers 14
The Cran, Fivemiletown
Scorers Clogher Valley:
Tries: Taine Haire 3, Philip Wilson, Jamie Allen, David Stinson, Penalty Try.
Conversions: David Maxwell 3, Penalty Try.
Scorers Buccaneers:
HT: Clogher Valley 19 Buccaneers 14
Clogher Valley: Taine Haire, Philip Wilson, Michael Bothwell, Callum Smyton (capt), Jake Woods, David Maxwell, Matthew Bothwell, Jamie Allen, Luke Allen, Neil Henderson, Tommi Coulter, Joel Busby, David Stinson, Aaron Dunwoody, Ryan Stewart.
Replacements: Kyle Cobane, Aaron Crawford, Michael Treanor, David Poyntz, Alex Howe.
Buccaneers: Abel Bouwens, Tom Shine, Orrin Burgess, Corey Reid (capt), Ross Murphy Sweeney, Gearoid McDonald, Leo McFarlane, Adam Cooper, Dylan Bolger, Ryan O’Meara, Samuel Meecham, Conor Sheehan, Paddy Egan, Oisin Dolan, Luke Balsiger.
Replacements: Charlie Byrne, James Kelly, Abu Saka, Harry Balsiger, Dylan Duffy.
Galwegians 61 Skerries 0
Crowley Park
Scorers Galwegians:
Tries: Stephen Mannion (15′), Finn Treacy (22′, 62′), Rob Deacy (28′, 33′), Oisin McKey (41′, 73′), Dylan Keane (67′), Paul Sharkey (80′).
Conversions: Stephen Mannion (16′, 23′, 28′, 34′), Conor O’Shaughnessy (63′, 68′, 74′, 80′).
Scorers Skerries:
HT: Galwegians 28 Skerries 0
Galwegians: Cian Brady, Finn Treacy, Rob Deacy, Stephen Mannion, Oisin McKey, Tiarnan Neville, Albert Lindner, Jack Winters, Ryan Smith, Tom Gormley, Rob Holian, Brian McHugo, Bobby Power, Dylan Keane, Eanna McCarthy.
Replacements: Eoin Ferry, Ronan Coneelly, David Walsh, Paul Sharkey, Conor O’Shaughnessy.
Skerries: Jack Litchfield, David Goodman, Dara Lowndes, Michael Sherlock, Kevin McGrath, Ronan Mulcahy, Dara Twomey, Trevor Scuffil, Darragh McEneaney, Johnny Sherwin, Sam Deering, Cian McGuinness, Ben McKiernan, Alex Cleary, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Ryan Kiernan, Griffin Carrick, Cormac Murphy, Paul O’Loghlen, Taidgh Keane-Boylan.
Rainey RFC 22 Malone 13
Hatrick Park
Scorers Rainey RFC:
Tries: Michael McCusker (5′), Jim McCartney (45′, 57′).
Conversions: Scott McLean (6′, 58′).
Penalties: Scott McLean (63′).
Scorers Malone:
Tries: Dara Gaskin (17′).
Conversions: Mathew Rae (18′).
Penalties: Mathew Rae (13′, 28′).
HT: Rainey RFC 7 Malone 13
Rainey RFC: Ross McLaughlin, Tom Crozier, Killene Thornton, Jim McCartney, Andrew Brown, Scott McLean, Andrew Donaghy, Andrew Nevin, Daniel O’Neill, Calum Smyth, Ronan McCusker, Tom Hutchinson, Adam Montgomery, Michael McCusker (capt), Jody McMurray.
Replacements: Michael Nevin, Tommy O’Hagan, Ewan Bolton, Diarmuid Devlin, Jac Lloyd Evans.
Malone: Davy McMaster, Michael Melville, Ben Gibson, Thomas Quigley, Tane Hotham, Mathew Rae, Dara Gaskin, Ben Halliday, Dan Kerr, Bailey Young, Logan Wakefield, Josh Storey, Jacob Edwards, David Greatorex (capt), Tiernan Thornton.
Replacements: Sam Green, Dean Hewitt, Ben Grimley, Callum Soper, Cameron McCaughey.
UL Bohemian 31 Enniscorthy 17
UL 4G
Scorers UL Bohemian:
Tries: Cian Casey, Joe Johnson, Donnchadh O’Callaghan, Darren Ferrar 2.
Conversions: Oisin Fagan 3.
Scorers Enniscorthy:
Tries: Rhyan Whelan, Timmy Morrissey.
Conversions: Ben Kidd 2.
Penalties: Ben Kidd.
HT: UL Bohemian 7 Enniscorthy 10
UL Bohemian: Cian Casey, Joe Johnson, Greg Fitzgerald, Paul Clancy, Darragh O’Gorman (capt), Oisin Fagan, Donnchadh O’Callaghan, Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jake Considine, Simon Staunton, Padraic Galvin, Liam Neilan, John Coleman, Jordan Mills.
Replacements: Tom Cullen, Jack Ryan, Seamus Brannagh, Zac O’Loughlin, Liam O’Shanahan.
Enniscorthy: Ben Kidd, Ivan Jacob, Rhyan Whelan, Anthony Byrne, Miguel Byrne, Graham Barry, Fiachra Hourihane, Ore Lasisi, Davie Murphy (capt), Andrew Redmond, Marco Byrne, Tomas Stamp, Laurence Power, Mikey McVeigh, Timmy Morrissey.
Replacements: Gavin Redmond, Isaac Kearney, Tom Ryan, Shane O’Rourke, Robin Doyle.
DIVISION 2C:
Ballyclare RFC 34 Belfast Harl. 19
Ballyclare RFC
Scorers Ballyclare RFC:
Tries: Ross Patterson, Peter Gillespie, Matthew Coulter, Jack Black 2, Grant Bartley.
Conversions: Mark Jackson 2.
Scorers Belfast Harl.:
Tries: Alex Armstrong, Thomas Armstrong, Johnny McCracken.
Conversions: Johnny McCracken 2.
HT: Ballyclare RFC 10 Belfast Harl. 7
Ballyclare RFC: Mark Jackson, Ross Patterson, Joel McBride, Jack Gamble (capt), Peter Gillespie, Alex Darrah, James Creighton, Adam Barron, Matthew Coulter, Jack Black, Dave Gillespie, Joshua Young, Aaron Playfair, Adam Campbell, Luke Mcllwrath.
Replacements: Ryan McNeill, David McCleary, Grant Bartley, Ross Johnston, Jacob Scarlett.
Belfast Harl.: Mark Glover, Alex Armstrong, Luke Graham, Zac Solomon, Jayden Shiels, Thomas Armstrong, Johnny McCracken, Stephen Hunter, Steven Weir (capt), Roland Marki, Aidan Kelleher, Harry Palmer, Ollie McCauley, Christian Bennison, Nathaniel Peters.
Replacements: Yeray Carrasco, Ignacio Said, Ben Porter, Patrick Hall, Nikki Joyce-Ryan.
Bective Rangers 34 Clonmel 33
Energia Park
Scorers Bective Rangers:
Scorers Clonmel:
Tries: Jack Walsh, Michael Connellan, Freddie Davies, Diarmuid Brannock, Ben Masuku.
Conversions: Joey O’Connor 4.
HT: Bective Rangers 10 Clonmel 14
Bective Rangers: David Moran, Chris Rolland, Bobby Holland, Matthew Gilsenan (capt), Dave McPolin, Oliver Foote, Connor Halpenny, Rory Mulvihill, Christopher Hennessy, Conor Kelly, Donagh Lawler, Tadhg O’Dwyer, Gavin Kelly, Oisin McCloskey, James Gallagher.
Replacements: Shane Ryan, Mark O’Brien, Niall Bowkett, Tom McCarthy, Ben Garrett.
Clonmel: Jack Walsh, Michael Connellan, Luke Hogan, Joey O’Connor, Freddie Davies, Drew Musa, Tom Ross, Sean Sweetman, Brandon Delicato, Tomas Stransky, Keith Melbourne, Diarmuid Brannock, Tom O’Dea, Ben Masuku, Andrew Daly.
Replacements: Davy Coyne, Jack Lane, Zac Cahalan, Luke Slattery, Liam Maher.
Bruff 17 Thomond RFC 20
Kilballyowen Park
Scorers Bruff:
Tries: Paul Collins, Patricio Neheun.
Conversions: Paul Collins 2.
Penalties: Paul Collins.
Scorers Thomond RFC:
Tries: Sam Birrane 2, Luke Fitzgerald.
Conversions: Evan Cusack.
Penalties: Evan Cusack.
HT: Bruff 10 Thomond RFC 10
Bruff: Paul Collins, Shane Duggan, Mike O’Grady, Andrew O’Byrne, Patricio Neheun, John Bateman, Cathal Garvey, Danny Kavanagh, Wiktor Wilczuk, Kieran O’Dwyer, Brendan Gleeson, Pa Maher, Mike Frawley, John Sheehan, Cillian Rea (capt).
Replacements: Darragh O’Brien, Tom O’Dwyer, Aidan Carroll, Clem McAuliffe, Paddy Cleary.
Thomond RFC: Jamie McGarry, Sam Birrane, Jake Connolly, Luke Fitzgerald, Luke Costello, Evan Cusack, Evan Maher (capt), Rian Burke, Colin Slater, Kian McGrath, Morgan Bateman, Suliano Mainavolau, Riann O’Dwyer, Shane Kelly, Ryain O’Donovan Ahern.
Replacements: Sean Rice, Peter Meyer, Lloyd Costelloe, Joshua Tunney-Ware, Jason Kiely.
Dolphin 25 Malahide 22
Virgin Media Park
Scorers Dolphin:
Tries: Hunter Yarrell, Ryan Foley, Matt Barry, Eoin Sheehan.
Conversions: Billy Kiernan.
Penalties: Hunter Yarrell.
Scorers Malahide:
Tries: Daniel Hayes 2, Tom Hogan, Sam Pene.
Conversions: David O’Halloran.
HT: Dolphin 10 Malahide 17
Dolphin: Cameron O’Shaughnessy, Karl Waterman, Scott Sexton, Sam Boyle, Thomas Scannell, Hunter Yarrell, Ryan Foley, Finn Cowhig, Max Abbott, Dalton O’Shaughnessy, Matt Barry, Eoin Sheehan, James Vaughan, Fergus Hennessy, Richie Heaslip.
Replacements: Philip Elwood, David Byrne, Brian O’Mahony, Diarmuid Keogh, Billy Kiernan.
Malahide: James McKeown, Daniel Hayes, Tom Hogan, David O’Halloran, Darragh McSweeney, Michael Hanley, Conrad Daly, Reece O’Connell, Lee Byrne, Michael Tyrrell, Evan Tyndall, Marc Kelly, Matt Faulkner, Sam Lindeman, Sam Pene.
Replacements: Amkela Kamogelo Nontso, Dave Morrin, Gareth O’Brien, Shane Rodgers, Billy Stanbridge.
Midleton 15 Monkstown 19
Towns Park
Scorers Midleton:
Tries: Cillian Lynch, Ted Coleman.
Conversions: Seamus Lyne.
Penalties: Seamus Lyne.
Scorers Monkstown:
Tries: Conor Lohan, Cian O’Donoghue, Penalty Try.
Conversions: Fraser Wright, Penalty Try.
HT: Midleton 7 Monkstown 5
Midleton: Seamus Lyne, Cillian Lynch, Sam Tarleton, Ted Coleman, Jack Colbert, Conall Doyle, William Meyer, Shane O’Driscoll, Evan Chester, Ryan Lehane, Killian O’Connell, Denis Broderick, Flor McCarthy, Conor McCarthy, Idris Rqibi (capt).
Replacements: Solomon Delea, Steve Monaghan, Jack Nesdale, Lee McSherry, Bastien Zino.
Monkstown: Tom Griffin, Conor Lohan, Matt Stapleton, Oisin Brady, Cian O’Donoghue, Fraser Wright, Tristan Brady (capt), Rico Webster, Rob Wynne, Michael Ashdown, Conor Hurley, Luke Kelly, John Wallace, Sean Glynn, Stephen McVeigh.
Replacements: Chris Stack, Jack Deegan, Andrew Glynn, Andrew O’Leary, Saul O’Carroll.
