#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 7 Results Round-Up
Defending champions Clontarf and Terenure College have swapped places in Division 1A following their exciting eight-try encounter, while MU Barnhall and Galwegians are seven from seven as the Energia All-Ireland League’s only unbeaten teams.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 7:
Saturday, November 29 –
DIVISION 1A:
CLONTARF 29 TERENURE COLLEGE 24, Castle Avenue
Scorers: Clontarf: Tries: Dylan Donnellan 2, David Ryan, Alex O’Grady; Cons: Conor Kelly 3; Pen: Conor Kelly
Terenure College: Tries: Chris Cosgrave, John Devine, Harrison Brewer, Pa Ryan; Cons: Chris Cosgrave
HT: Clontarf 22 Terenure College 12
CLONTARF: Tadhg Bird; Ross Deegan, Connor Fahy, Daniel Hawkshaw, Alex O’Grady; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Alan Spicer, Paul Deeny, Aaron Coleman, Jordan Coghlan.
Replacements: Jim Peters, Alex Usanov, Declan Adamson, Michael Moloney, David Ryan, Niall Smyth.
TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Dan Martin, John Devine, Aran Egan, Pa Ryan; Chris Cosgrave, Griffin Culver; Marcus Hanan, Max Russell, Adam Tuite, Oisin Shannon, Sean Rigney, Harrison Brewer, Darragh Brooks, Luke Clohessy (capt).
Replacements: Karl O’Brien, Luke Rigney, David Maher, Locky Wardick, Will Reilly, Caspar Gabriel.
LANSDOWNE 18 BALLYNAHINCH 10, Aviva Stadium back pitch
Scorers: Lansdowne: Tries: Hardus van Eeden, Jack Matthews; Con: James Tarrant; Pens: James Tarrant 2
Ballynahinch: Try: Aaron Sexton; Con: Conor Rankin; Pen: Conor Rankin
HT: Lansdowne 12 Ballynahinch 7
LANSDOWNE: Hugo McLaughlin; Cillian Redmond, Andy Marks (capt), Harry O’Riordan, Todd Lawlor; James Tarrant, Jack Matthews; George Morris, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Ruairi Clarke, Juan Beukes, Matt Healy, Paul Wilson, Hardus van Eaden.
Replacements: Tom Barry, Julien Valleise, Barry Fitzpatrick, James Kenny, Tom Daly, Tom Roche.
BALLYNAHINCH: Pierce Crowe; Conor Rankin, Matthew Booth, Mark Best, Aaron Sexton; James Humphreys, Chris Gibson; Matthew Burke, Claytan Milligan (capt), Joe Mawhinney, Declan Horrox, Ryan Connolly, Marcus Rea, Jon Rodgers, Sam Warwick.
Replacements: Josh Hanlon, John Dickson, Stephen Campbell, Peter Heasley, Ruairi Meharg, Paul Kerr.
OLD BELVEDERE 36 UCD 12, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Tries: Andre Ryan, Calum Dowling, Gerry Hill, Hugh O’Sullivan, Jack Keating; Cons: David Wilkinson 4; Pen: David Wilkinson
UCD: Tries: Daniel Hurley, Conor O’Tighearnaigh; Con: Daragh Gilbourne
HT: Old Belvedere 19 UCD 0
OLD BELVEDERE: Morgan Meredith; Jack Keating, Jayden Beckett, Justin Leonard, Andre Ryan; David Wilkinson, Hugh O’Sullivan; Hugo O’Malley, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Fionn McWey, Gerry Hill, Paddy Dowling, Tom Mulcair, Will McDonald.
Replacements: Jake Maguire, Hugh Flood, Eddie Rees, Josh Ericson, James O’Dwyer, James Dillon.
UCD: Larry Kirkham; Daniel Hurley, Evan Moynihan, Ben Brownlee, Eoghan Walsh; Paddy Clancy, Andrew O’Mahony; Tom O’Riordan, Duinn Maguire, Sami Bishti, Dylan McNeice, Conor O’Tighearnaigh, Dan Barron (capt), Jim White, Oran Handley.
Replacements: Jack Spencer, Mikey O’Reilly, Donnacha Maguire, Conor Tonge, Thomas Quinn, Daragh Gilbourne.
ST. MARY’S COLLEGE 49 NENAGH ORMOND 15, Templeville Road
Scorers: St. Mary’s College: Tries: Aaron O’Sullivan 2, Myles Carey 2, Rob Gilsenan, Daniel Leane, Stephen Kennedy; Cons: Mick O’Gara 7
Nenagh Ormond: Tries: Willie Coffey, Sean O’Brien; Con: Charlie O’Doherty; Pen: Charlie O’Doherty
HT: St. Mary’s College 28 Nenagh Ormond 3
ST. MARY’S COLLEGE: Mark Fogarty; Stephen Kennedy, Myles Carey, Dan Goggin, Aaron O’Sullivan; Mick O’Gara, Rob Gilsenan; Tom O’Reilly, Jack Nelson Murray, Mick McCormack, Greg Jones, Daniel Leane, Josh Gimblett, Finn Burke, Ronan Watters (capt).
Replacements: Richie Bergin, Oisin Kearney, Andrew Sparrow, Ethan Baxter, Adam McEvoy, Zach Hopkins.
NENAGH ORMOND: Matt Brice; Davey Gleeson, Angus Blackmore, Willie Coffey, Sean O’Brien; Charlie O’Doherty, Nicky Irwin; Sean Frawley, Dylan Murphy, Darragh McSweeney, Kevin Seymour, Kevin O’Flaherty (capt), Joe Coffey, Robbie Tynan, John O’Flaherty.
Replacements: Mateo Sentous, Mikey Doran, Matthew Burke, Jake O’Kelly, Derek Corcoran, Patrick Scully.
YOUNG MUNSTER 26 CORK CONSTITUTION 29, Tom Clifford Park
Scorers: Young Munster: Tries: Hubert Gilvarry 3, Bailey Faloon; Cons: Shane O’Leary 3
Cork Constitution: Tries: Peter Hyland, Eoghan Smyth 2, Aidan Moynihan; Cons: Aidan Moynihan 3; Pen: Aidan Moynihan
HT: Young Munster 12 Cork Constitution 17
YOUNG MUNSTER: Shay McCarthy; Hubert Gilvarry, Shane O’Leary, Luke McCready, Alex Flanagan Smith; Kelvin Langan, John Poland; Josh Wycherley, Liam McMahon, Conor Bartley, Oran O’Reilly, Evan O’Connell, Alan Kennedy (capt), Ajae Hanson, Bailey Faloon.
Replacements: Stephen McLoughlin, Christian Foley, David Begley, Leo Langbridge, Jake O’Riordan, Harry Langbridge.
CORK CONSTITUTION: Rob Hedderman; Sean Condon, Sean French, Eoghan Smyth, Matthew Bowen; Aidan Moynihan, Adam Maher; Mark Donnelly, Billy Scannell, Luke Masters, Michael Foy, Cian Barry, David Hyland (capt), Peter Hyland, Jack Kelleher.
Replacements: Danny Sheahan, David Good, Mark Skelly, Richard Thompson, Ronan Byrd, Dylan Hicks.
DIVISION 1B:
BLACKROCK COLLEGE 14 UCC 19, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Inigo Cruise O’Brien, Barry Galvin; Cons: Tim Corkery 2
UCC: Tries: Gene O’Leary Kareem, Ben O’Connor; Pens: Charlie O’Shea 3
HT: Blackrock College 0 UCC 13
BLACKROCK COLLEGE: Shane Jennings; Harry Waters, Matthew Dwan, Ciarán Mangan, Barry Galvin; Tim Corkery, Oliver Coffey; Paddy Moore, Lee Fitzpatrick, Jack Mullany, Odhran Ring, Roy Whelan (capt), James Burke, Dave Fortune, Inigo Cruise O’Brien.
Replacements: Jamie Rogan, Shane Connolly, Alex Simpson, Jack Gardiner, Brian Colclough, Daniel Squires.
UCC: Ben O’Connor; Neville O’Leary, Gene O’Leary Kareem, David Cogan, Evan Clarke; Charlie O’Shea, Paddy Gaffney; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Jason Aherne, Sean Edogbo, Dawid Novak, Alex Kendellen.
Replacements: George Rasmussen, Peter Wall, John Cussen, Jamie Browne, Christopher Barrett, Harry Murphy.
CITY OF ARMAGH 47 NAAS 33, Palace Grounds
Scorers: City of Armagh: Tries: James McCormick 2, Noah Bell, Nick Murray, Shea O’Brien, Penalty try, Josh McKinley; Cons: Owen O’Kane 5, Pen try con
Naas: Tries: Jack Sheridan, Charlie Sheridan, Paddy Taylor, Tadhg Brophy, James O’Loughlin; Cons: Paddy Taylor 4
HT: City of Armagh 26 Naas 14
CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien (capt); Josh Cunningham, Rocky Olsen, Timmy McNiece, Matthew Hooks; Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, James McCormick, Rory McGuire, Noah Bell, Josh McKinley, John Glasgow, Curtis Pollock, Thomas Dougan.
Replacements: Finn Fehnert, Griffin Phillipson, James Anderson, Andrew Willis, Danny Guy, Ross Taylor.
NAAS: Jack Sheridan; Donal Conroy, Charlie Sheridan, Paddy Taylor, David O’Sullivan; Tom Bohan, Tadhg Brophy; John King, Brad Clements, Adam Deay, James O’Loughlin, James Stockwood, Oisin Halpin, Will O’Brien (capt), Darragh Murphy.
Replacements: Fintan O’Malley, Stephen Lackey, Paulie Tolofua, Muiris Cleary, Cormac King, Tom Monaghan.
GARRYOWEN 21 DUBLIN UNIVERSITY 27, Dooradoyle
Scorers: Garryowen: Tries: Alex Wood, Finn McCall; Con: Lachlan Stewart; Pens: Lachlan Stewart 3
Dublin University: Tries: Davy Colbert 2, Noah Byrne, Jack O’Neill; Cons: Matty Lynch 2; Pen: Matty Lynch
HT: Garryowen 18 Dublin University 7
GARRYOWEN: Fionn Rowsome; Colm Quilligan, Alex Wood, Jack Delaney, Daniel O’Connell; Lachlan Stewart, Luca Cleary; George Hadden, Max Clein, Ben Leahy, Joe Finn, Finn McCall, Des Fitzgerald (capt), Billy Hayes, Alan Fitzgerald.
Replacements: Dara Phelan, Mark Fitzgerald, Rory Woods, Sean Rennison, Harry Chittick, Sean Sexton.
DUBLIN UNIVERSITY: Noah Byrne; Davy Colbert, Hugo Lynch, Mark Walsh, Johnny O’Sullivan; Matty Lynch, Oscar Cawley; Eoin McDermott, Jack Pollard, Arthur O’Rahilly, Jack Riley, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Jack O’Neill, Hunter Deane-Johns, Tom Davidson, Michael Walsh, Conor Tracey, Alex Finlay.
HIGHFIELD 17 OLD WESLEY 21, Woodleigh Park
Scorers: Highfield: Tries: Nicky Greene, Travis Coomey; Cons: Shane O’Riordan 2; Pen: Shane O’Riordan
Old Wesley: Tries: Tom Larke, Paidi Farrell, Shane Cawley; Cons: Tom Larke 3
HT: Highfield 0 Old Wesley 7
HIGHFIELD: Shane Buckley; Nicky Greene, Dave McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson; Shane O’Riordan, Chris Banon; Cillian Buckley, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, Eoin Keating, Dave O’Connell (capt), Adam Murphy, Conor Galvin, Ryan Gordon.
Replacements: Niall Downing, Cillian Twomey, Mark Fitzgerald, Aidan Keane, James Brugger, Liam McCarthy.
OLD WESLEY: Tom Larke; Paidi Farrell, Ethan Black, Eoin Deegan, Jules Fenelon; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Kieran O’Shea (capt), Kian Regan, Billy Corrigan, Shane Cawley, Luke O’Connor, Charlie Meagher, Pat McBarron.
Replacements: Rian Handley, Adam Watchorn, Dan Campbell, Liam O’Neill, Ewan Watson, Jarrod Homan.
QUEEN’S UNIVERSITY 7 INSTONIANS 40, Dub Lane
Scorers: Queen’s University: Try: Jack Parkinson; Con: Jordan McAuley
Instonians: Tries: Neil Saulters, Ruairi O’Farrell, Bradley McNamara, Mark Keane, Mark Lee, Bevan Prinsloo; Cons: Josh Eagleson 2, Ruairi O’Farrell 3
HT: Queen’s University 0 Instonians 19
QUEEN’S UNIVERSITY: Adam Hewitt; Ryan Street, Fraser Cunningham, Jake Carpenter, Reuben Allen; Eamonn Rogers, Clark Logan; Tyrese Abolarin, Henry Walker (capt), Bryan O’Connor, Joe Hopes, Korede Sanusi, Paddy Donaghy, Will Cusack, Billy Allen.
Replacements: Jack Parkinson, Josh Stewart, Oliver Hughes, Patrick Woods, Adam Lowey, Jordan McAuley.
INSTONIANS: Bradley McNamara; Simon McMaster, Mark Keane, Bevan Prinsloo, Hugo Ellerby; Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell; Anton Lupari, Neil Saulters, Liam Kaprigiannis, Ed Broom, Mark Mairs, Mark Lee, Paul Pritchard, David Whitten (capt).
Replacements: Oli Clark, Schalk van der Merwe, Blake McClean, Matthew Neill, Ali Burke, Craig Gilroy.
DIVISION 2 RESULTS TO FOLLOW…
