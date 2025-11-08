#EnergiaAIL Women’s Division: Round 5 Results Round-Up
Old Belvedere have moved back into the top four after another high-scoring round in the Energia All-Ireland League Women’s Division. Galwegians and UL Bohemian both remain unbeaten, with Blackrock College close behind in third place.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 5:
Saturday, November 8 –
UL BOHEMIAN 98 COOKE 0, UL 4G pitch
Scorers: UL Bohemian: Tries: Aoibhe O’Fynn 3, Anaïs Jubin, Aoife Corey 3, Kate Flannery 2, Lucia Linn, Chloe Pearse 2, Alana McInerney 2, Emma Dunican, Caitríona Finn; Cons: Caitríona Finn 9
Cooke: –
HT: UL Bohemian 55 Cooke 0
UL BOHEMIAN: Aoife Corey; Lucia Linn, Rachel Allen, Caitríona Finn, Alana McInerney; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Emma Dunican, Eilís Cahill, Aoibhe O’Flynn, Clodagh O’Halloran, Anaïs Jubin, Lily Brady, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Gráinne Burke, Ciara O’Dwyer, Marea Walshe, Mary Maher, Maddy Kushner, Aisling Stock, Sinead Hogg.
COOKE: Molly Boyd; Emily Kingston, Codie McCloskey, Paige Smyth, Elise McDermott; Amanda Morton, Georgia Boyce; Bronach Cassidy, Emilee Jalosuo, Ilse van Staden, Izzy Harris, Alanagh van Staden, Laura Scott, Katie Gilmour, Megan Simpson (capt).
Replacements: Angelique Corry, Teah Morton.
BALLINCOLLIG 19 RAILWAY UNION 31, Tanner Park
Scorers: Ballincollig: Tries: Grace Kingston 2, Aoife Fleming; Cons: Emma Connolly 2
Railway Union: Tries: Megan Collis 2, Niamh Byrne, Heidi Lyons, Claire Boles; Cons: Hannah Scanlan 2, Nikki Caughey
HT: Ballincollig 7 Railway Union 14
BALLINCOLLIG: Kate O’Sullivan; Grace Kingston, Brighid Twohig, Alison Kelly, Niamh Crotty; Emma Connolly, Eve Prendergast; Ciara Fleming, Aoife Fleming, Lily Morris, Anna Kavanagh, Amelia Green, Katelyn Fleming, Alex Good, Aoife Madigan (capt).
Replacements: Sinéad O’Donnell, Orlaith Morrissy, Ciara Falvey, Kelly Griffin, Awatere McLean-Wanoa, Fia Whelan, Vicki Good.
RAILWAY UNION: Chloé Ponthus; Ava Usanova, Niamh Byrne (capt), Leah Tarpey, Sarah Munnelly; Hannah Scanlan, Ailsa Hughes; Méabh Keegan, Emily Gavin, Megan Collis, Keelin Brady, Aoife McDermott, Evelyn Donnelly, Molly Boyne, Claire Boles.
Replacements: Hannah Johnston, Emer Meagher, Michelle Nadine, Grace Jackson, Nikki Caughey, Heidi Lyons, Eva Green.
GALWEGIANS 39 ENNIS 0, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Tries: Niamh Murphy 2, Emily Foley 3, Sinéad O’Brien, Mollie Starr; Cons: Dolores Hughes 2
Ennis: –
HT: Galwegians 17 Ennis 0
GALWEGIANS: Gemma Faulkner; Kila Curran Coleman, Niamh Murphy, Sophie Cullen, Emily Foley; Dolores Hughes, Gráinne Moran; Ella Burns, Jessica Loftus, Ellen Connolly (capt), Aisling Hahessy, Grace Browne Moran, Stacey Hanley, Mollie Starr, Jemima Adams Verling.
Replacements: Elizabeth McNicholas, Laura Scuffil, Dearbhla Canty, Katherine Mahon, Megan Connolly, Anna Taylor, Sinéad O’Brien.
ENNIS: Lyndsay Clarke; Aoibhinn O’Loughlin, Saskia Conway Morrissey, Patricia Coote, Aoibhin Donnelly; Saher Hamdan, Emma Keane; Annie Lynch, Aisling Heapes, Caoilinn Cahill, Aoibheann Hahessy, Micaela Glynn (capt), Sally Kelly, Eileen Keane, Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Emily Anglim, Saoirse Reidy, Ciara Coughlan, Laura Cooney, Nell Walsh, Clodagh McMahon, Alfrey Perkins.
TULLOW 0 OLD BELVEDERE 79, Blackgates
Scorers: Tullow: –
Old Belvedere: Tries: Ivana Kiripati, Amy Larn, Robyn O’Connor 2, Hannah Clarke 2, Eilis Doyle, Katie Corrigan 3, Katie Whelan 2, Brooke Gilroy; Cons: Ellie O’Sullivan Sexton 4, Éadaoin Murtagh 3
HT: Tullow 0 Old Belvedere 33
TULLOW: Leanne Savage; Destiny Moses, Chloe Farrell, Emma Carroll, Molly O’Gorman; Hilary Fitzgerald, Lana Brennan; Grace Kelly (capt), Katie Ann O’Neill, Gabby Cuddy, Angela Viciano, Nicola Kilcoyne, Orla Hanlon, Leah Browne, Alex O’Brien.
Replacements: Anna O’Neill, Jess Nolan, Diana Kabi, Lauryn Faulkner, Jane O’Neill, Lisa O’Toole, Catherine Dempsey, Emma Byrne.
OLD BELVEDERE: Amy Larn; Hannah Clarke, Katie Corrigan, Robyn O’Connor, Katie Whelan; Ellie O’Sullivan Sexton, Jade Gaffney; Hannah Wilson, Lisa Callan, Eilis Doyle, Éadaoin Murtagh, Zara Martin, Emma Kelly, Lesley Ring (capt), Ivana Kiripati.
Replacements: Shana Murphy, Katie Layde, Hannah Rapley, Grace Tutty, Julia O’Connor, Jane Neill, Brooke Gilroy.
WICKLOW 8 BLACKROCK COLLEGE 29, Ashtown Lane
Scorers: Wicklow: Try: Vicky Elmes Kinlan; Pen: Beth Roberts
Blackrock College: Tries: Nikki Gibson, Maggie Boylan 2, Hannah O’Connor, Megan Burns; Cons: Abby Moyles 2
HT: Wicklow 3 Blackrock College 22
WICKLOW: Robyn Johnston; Roisin Stone, Jamie Church, Vicky Elmes Kinlan, Faye O’Neill; Beth Roberts, Erin McConnell; Dannii Masters, Eimear Douglas (co-capt), Caoimhe Molloy, Renee Koper, Caitlin Griffey, Ciara O’Leary, Ciara Short, Rachel Griffey (co-capt).
Replacements: Lorraine Voorbach, Joanne Smith, Laura Newsome, Rebecca Brennan, Usha Daly O’Toole, Sophie Richardson, Laura Griffin.
BLACKROCK COLLEGE: Méabh Deely; Megan Burns, Trinity Todd, Ella Durkan, Maggie Boylan; Abby Moyles, Lauren Farrell McCabe; Ava Fannin, Sam Brackett, Megan Brodie, Kate Jordan, Nikki Gibson, Regan Casey, Maeve Óg O’Leary, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Niamh Tester, Katie O’Driscoll, Molly Fitzpatrick, Clíodhna Ní Chonchobhair, Carrie O’Keeffe, Kate Farrell McCabe, Andi Murphy.
