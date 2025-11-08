Energia Bateman Cup: Semi-Final Results Round-Up
Ballynahinch and Clontarf will have a shot at securing All-Ireland silverware just days into the New Year, after both teams qualified for the Energia Bateman Cup final which is scheduled for Saturday, January 3.
ENERGIA BATEMAN CUP SEMI-FINALS:
Saturday, November 8 –
BALLYNAHINCH 78 SLIGO 0, Ballymacarn Park
Scorers: Ballynahinch: Tries: Sam Warwick 3, Conor Rankin, Bradley Luney, Pierce Crowe, Josh Hanlon, Adam Bennett, Quinn Armstrong, Claytan Milligan, Ben Wilson, Aaron Sexton; Cons: Conor Rankin 8, Harry McKeown
Sligo: –
HT: Ballynahinch 47 Sligo 0
BALLYNAHINCH: Pierce Crowe; Conor Rankin, Matthew Booth, Quinn Armstrong, Adam Bennett; Harry McKeown, Chris Gibson; Matthew Burke, Josh Hanlon, Joe Mawhinney, Bradley Luney, Kyle Gill, Zack McCall, Jon Rodgers, Sam Warwick.
Replacements: Claytan Milligan, John Dickson, Stephen Campbell, Paul Kerr, Conor Gibson, Aaron Sexton, Ben Wilson, Joe Charles.
SLIGO: Cameron Griffith; Juan Vallejo, Aorelian Durkin, Will Whelan, Mark McGlynn; Cillian O’Neill, Andrew Ward; Oisin Lawley, James O’Hehir (capt), Arek Czeck, Eoin Ryan, Pat Lynch, Max O’Hehir, Christian Nielsen, Will MacAuley.
Replacements: Bernard Gericke, Conán O’Donnell, Facundo Dellemea, Sean Wynne, Euan Brown, Conor Creavan, Fionn O’Hehir, Conor Moore.
NENAGH ORMOND 29 CLONTARF 34, New Ormond Park
Scorers: Nenagh Ormond: Tries: John O’Flaherty, John Brislane, Niall O’Gorman, Kevin O’Flaherty, Robbie Tynan; Cons: Conor McMahon 2
Clontarf: Tries: Peter Maher, Tadhg Bird, Conor Kelly, Sean Lavin, Michael Moloney; Cons: Conor Kelly 3; Pen: Conor Kelly
HT: Nenagh Ormond 7 Clontarf 22
NENAGH ORMOND: Matt Brice; Conor O’Shaughnessy, Conor McMahon, Patrick Scully, Davey Gleeson; James Finn, Luke Kerr; Mikey Doran, Mateo Sentous, Darragh McSweeney, Kevin Seymour, Kevin O’Flaherty (capt), John O’Flaherty, Joe Coffey, John Brislane.
Replacements: Dylan Murphy, Niall O’Gorman, Sean Frawley, Fionn O’Meara, Robbie Tynan, Nicky Irwin, Charlie O’Doherty, Sam Cusack.
CLONTARF: Dylan O’Grady; Alex O’Grady, Daniel Hawkshaw, Tadhg Bird, Peter Maher; Conor Kelly, Michael Moloney; Charlie Ward, Dylan Donnellan (capt), Niall Smyth, Fionn Gilbert, Jim Peters, Paul Deeny, Sean Lavin, Jordan Coghlan.
Replacements: Declan Adamson, Alvin Amaniampong, Charlie Coghlan, Sam Owens, Alex Tilly, Mark O’Sullivan, Oran Walsh, Ben Griffin.
