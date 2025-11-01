#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 5 Results Round-Up
Young Munster and Queen’s University opened their win accounts in the Energia All-Ireland League’s top two tiers today, while MU Barnhall, Galwegians, and Thomond remain the teams to beat in their respective divisions.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 5:
Saturday, November 1 –
DIVISION 1A:
BALLYNAHINCH 12 TERENURE COLLEGE 52, Ballymacarn Park
Scorers: Ballynahinch: Tries: Tom McAllister, Jon Rodgers; Con: Conor Rankin
Terenure College: Tries: Max Russell, Dan Martin 2, Chris Cosgrave 3, Arthur Ashmore, Ethan Reilly; Cons: Caspar Gabriel 6
HT: Ballynahinch 7 Terenure College 12
BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Aaron Sexton, Matthew Booth, Mark Best, Ethan Graham; Paul Kerr, Chris Gibson; John Dickson, Claytan Milligan (capt), Tom McAllister, Declan Horrox, Ryan Connolly, Zack McCall, Peter Heasley, Bradley Luney.
Replacements: Josh Hanlon, Matthew Burke, Stephen Campbell, Jon Rodgers, Ruairi Meharg, Adam Bennett.
TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Dan Martin, Ethan Reilly, Aran Egan, Chris Cosgrave; Caspar Gabriel, Fintan Gunne; Marcus Hanan, Max Russell, Adam Tuite (capt), Sean Rigney, Harrison Brewer, Ben Blaney, Arthur Ashmore, Will Hickey.
Replacements: Karl O’Brien, Darragh Brennan, David Maher, Eoghan Doherty, Griffin Culver, Caolan Dooley.
CLONTARF 29 UCD 12, Castle Avenue
Scorers: Clontarf: Tries: Dylan Donnellan, Aaron Coleman, Alan Spicer, Declan Adamson; Cons: Conor Kelly 3; Pen: Conor Kelly
UCD: Tries: Dan Barron, Jim White; Con: Paddy Clancy
HT: Clontarf 21 UCD 7
CLONTARF: Dylan O’Grady; Alex O’Grady, Connor Fahy, Tadhg Bird, Peter Maher; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Charlie Ward, Fionn Gilbert, Alan Spicer, Paul Deeny, Aaron Coleman, Jordan Coghlan.
Replacements: Declan Adamson, Alex Usanov, Luke Brady, Michael Moloney, Daniel Hawkshaw, Niall Smyth.
UCD: Charlie Molony; Daniel Hurley, Tom Murtagh, Ben Brownlee, Luka Hassett; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Max Doyle, Duinn Maguire, Sami Bishti, Conor O’Tighearnaigh, Donnacha Maguire, Dan Barron (capt), Jim White, Dylan McNeice.
Replacements: Lucas Maguire, Tom O’Riordan, Jack Spencer, Oran Handley, Andrew O’Mahony, Mark Canniffe.
LANSDOWNE 62 NENAGH ORMOND 17, Aviva Stadium back pitch
Scorers: Lansdowne: Tries: Hugo McLaughlin 3, Ross O’Neill, Hardus van Eeden, Greg McGrath, Charlie Tector, Ruairi Clarke, Andy Marks; Cons: Charlie Tector 7; Pen: Charlie Tector
Nenagh Ormond: Tries: Angus Blackmore, Fionn Higgins; Cons: Conor McMahon 2; Pen: Conor McMahon
HT: Lansdowne 22 Nenagh Ormond 3
LANSDOWNE: Hugo McLaughlin; Tom Roche, Andy Marks (capt), Charlie Tector, Todd Lawlor; James Tarrant, Jack Matthews; Jerry Cahir, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Ruairi Clarke, Juan Beukes, Matt Healy, Ross O’Neill, Hardus van Eeden.
Replacements: Jack Treanor, George Morris, Louis McGauran, Paul Wilson, Oisin Devitt, Harry O’Riordan.
NENAGH ORMOND: Matt Brice; Fionn Higgins, Angus Blackmore, Willie Coffey, Conor McMahon; Derek Corcoran, Luke Kerr; Mikey Doran, Mateo Sentous, Darragh McSweeney, Jake O’Kelly, Kevin Seymour, John O’Flaherty (capt), Evan Murphy, John Brislane.
Replacements: Dylan Murphy, Matthew Burke, Sean Frawley, Kevin O’Flaherty, Nicky Irwin, James Finn.
ST. MARY’S COLLEGE 27 CORK CONSTITUTION 26, Templeville Road
Scorers: St. Mary’s College: Tries: Mick O’Gara, Leandro Ramirez, Aaron O’Sullivan; Cons: Mick O’Gara 3; Pens: Mick O’Gara 2
Cork Constitution: Tries: Jack Kelleher, Billy Scannell, Matthew Bowen, Aidan Moynihan; Cons: Darragh French, Aidan Moynihan 2
HT: St. Mary’s College 14 Cork Constitution 12
ST. MARY’S COLLEGE: Aaron O’Neill; Leandro Ramirez, Mark Fogarty, Mick O’Gara, Aaron O’Sullivan; Conor Dean (capt), Rob Gilsenan; Oisin Michel, Jack Nelson Murray, Andrew Sparrow, Greg Jones, Conor Pierce, Josh Gimblett, Ronan Watters, Dan Goggin.
Replacements: Tom O’Reilly, Mick McCormack, Daniel Leane, Finn Burke, Adam McEvoy, Ruairi Shields.
CORK CONSTITUTION: Rob Hedderman; Joe O’Leary, Eoghan Smyth, Dylan Hicks, Matthew Bowen; Darragh French, Adam Maher; Julien Royer, Billy Scannell, Luke Masters, Mark Skelly, Cian Barry, David Hyland (capt), Peter Hyland, Jack Kelleher.
Replacements: George Good, David Good, Aidan Brien, Jacob Sheahan, Ronan Byrd, Aidan Moynihan.
YOUNG MUNSTER 22 OLD BELVEDERE 13, Tom Clifford Park
Scorers: Young Munster: Tries: Liam McMahon 2, Stephen McLoughlin; Cons: Shane O’Leary, Kelvin Langan; Pen: Shane O’Leary
Old Belvedere: Try: Jayden Beckett; Con: David Wilkinson; Pens: David Wilkinson 2
HT: Young Munster 14 Old Belvedere 6
YOUNG MUNSTER: Harry Langbridge; Hubert Gilvarry, Shane O’Leary, Luke McCready, Orin Burke; Kelvin Langan, John Poland; Christian Foley, Liam McMahon, David Begley, Alan Kennedy (capt), Oran O’Reilly, Leo Langbridge, Bailey Faloon, Stephen McLoughlin.
Replacements: Arron Roulston, Paul Allen, Ben Everard, Ajae Hanson, Jack Gallagher, Jack Scahill.
OLD BELVEDERE: Morgan Meredith; Andre Ryan, Bryan Mollen, Jayden Beckett (capt), Joe White; David Wilkinson, Chris O’Connor; Hugo O’Malley, Luke McLaughlin, Ryan McMahon, Fionn McWey, Eddie Rees, Paddy Dowling, Ronán O’Sullivan, Will McDonald.
Replacements: Jake Maguire, Thomas Connolly, George Methven, Tom Mulcair, Daragh O’Dwyer, Justin Leonard.
DIVISION 1B:
DUBLIN UNIVERSITY 29 INSTONIANS 26, College Park
Scorers: Dublin University: Tries: Johnny O’Sullivan, Noah Byrne 2, Mark Walsh; Cons: Matty Lynch 3; Pen: Matty Lynch
Instonians: Tries: Oli Clark, Ruairi O’Farrell, Neil Saulters, Schalk van der Merwe; Cons: Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell 2
HT: Dublin University 12 Instonians 7
DUBLIN UNIVERSITY: Noah Byrne; Davy Colbert, Hugo Lynch, Mark Walsh, Johnny O’Sullivan; Matty Lynch, Oscar Cawley; Eoin McDermott, Jack Pollard, Arthur O’Rahilly, Tom Davidson, Artur Smykovskiy, Jack Riley, Conall Henchy (capt), Dan Carroll.
Replacements: Karl Brennan, Hunter Deane-Johns, Michael Walsh, Jack O’Neill, Conor Tracey, Alex Finlay.
INSTONIANS: Bradley McNamara; Mark Keane, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Hugo Ellerby; Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell; Anton Lupari, Oli Clark, Liam Kaprigiannis, Marty Vorster, Mark Mairs, Mark Lee, Paul Pritchard, David Whitten (capt).
Replacements: Neil Saulters, Schalk van der Merwe, Blake McClean, Ed Broom, Matthew Neill, Craig Gilroy.
GARRYOWEN 17 OLD WESLEY 41, Dooradoyle
Scorers: Garryowen: Tries: Sean Sexton, Des Fitzgerald; Cons: Tom Wood, Lachlan Stewart; Pen: Tom Wood
Old Wesley: Tries: Kieran O’Shea 2, Ethan Black, Paidi Farrell, Rian Handley, Tom Larke; Cons: Tom Larke 4; Pen: Tom Larke
HT: Garryowen 10 Old Wesley 17
GARRYOWEN: Tom Wood; Fionn Rowsome, Alex Wood, Gordon Wood, Sean Sexton; Lachlan Stewart, Harry Chittick; Mark Fitzgerald, Johnny Byrne, Ben Leahy, David O’Loughlin, Finn McCall, Oisin Cooke, Des Fitzgerald (capt), Alan Fitzgerald.
Replacements: Dara Phelan, George Hadden, Joe Finn, Scott Leahy, Luca Cleary, JJ O’Neill.
OLD WESEY: Tom Larke; Paidi Farrell, Ethan Black, Eoin Deegan (capt), Jules Fenelon; Niall Carroll, Evan Kenny; Jamie Clark, Kieran O’Shea (capt), Kian Regan, Billy Corrigan, Shane Cawley, Cathal Kelly, Charlie Meagher, Pat McBarron.
Replacements: Rian Handley, Adam Watchorn, Dan Campbell, Luke O’Connor, Jarrod Homan, Ewan Watson.
HIGHFIELD 22 UCC 13, Woodleigh Park
Scorers: Highfield: Tries: Daragh Fitzgerald, Shane Buckley, Ryan Gordon; Cons: Shane O’Riordan 2; Pen: Shane O’Riordan
UCC: Try: Sean Dunne; Con: Charlie O’Shea; Pens: Charlie O’Shea 2
HT: Highfield 7 UCC 13
HIGHFIELD: Colin O’Neill; Nicky Greene, Dave McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson; Shane O’Riordan, Chris Banon; James Cronin, Niall Downing, Daragh Fitzgerald, Eoin Keating, Dave O’Connell, Aidan Keane, Conor Galvin, Ryan Gordon.
Replacements: Mark Spillett, Cillian Buckley, Dave O’Halloran, Adam Murphy, James Brugger, Shane Buckley.
UCC: Harry Murphy; Evan Clarke, Gene O’Leary Kareem, James O’Leary, Mark Hetherington; Charlie O’Shea, Paddy Gaffney; Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Dany McCarthy, Cian Murphy, Jason Aherne (capt), Michael O’Sullivan, Dawid Nowak, Kamil Nowak.
Replacements: George Rasmussen, Alex Hamilton, Gearoid O’Donovan, John Cussen, Jack Casey, David Cogan.
QUEEN’S UNIVERSITY 36 NAAS 31, Dub Lane
Scorers: Queen’s University: Tries: Henry Walker 2, Ryan Street 2, Adam Hewitt; Cons: Daniel Green 4; Pen: Daniel Green
Naas: Tries: Donal Conroy 2, Paddy Taylor, Jack Sheridan; Cons: Paddy Taylor 4; Pen: Paddy Taylor
HT: Queen’s University 28 Naas 17
QUEEN’S UNIVERSITY: James Kerr; Adam Hewitt, Wilhelm de Klerk (capt), Ryan Street, Jonny Scott; Dan Green, Clark Logan; Jacob Boyd, Henry Walker, Bryan O’Connor, Charlie Irvine, Korede Sanusi, Will Cusack, Josh Stevens, Billy Allen.
Replacements: Jack Parkinson, Tyrese Abolarin, Flynn Longstaff, Kyle Ferguson, Jake Carpenter, Reuben Allen.
NAAS: Charlie Sheridan; Donal Conroy, Paddy Taylor, Tom Monaghan, Jack Sheridan; Tom Bohan, Tadhg Brophy; Stephen Lackey, Brad Clements, Adam Deay, James O’Loughlin, James Stockwood, Oisin Halpin, Eoin Walsh (capt), Paul Tolofua.
Replacements: Tadhg Dooley, Tom Adams, Cillian Dempsey, Darragh Murphy, Dylan O’Keeffe, Cormac King.
BLACKROCK COLLEGE 31 CITY OF ARMAGH 24, Stradbrook
Scorers: Blackrock College: Tries: Oliver Coffey, Matthew Dwan, Harry Waters, Ciarán Mangan, Lee Fitzpatrick; Cons: Tim Corkery 3
City of Armagh: Tries: Jonny Morton, Niall Carville, Josh Cunningham; Cons: Owen O’Kane 3; Pen: Owen O’Kane
HT: Blackrock College 14 City of Armagh 7
BLACKROCK COLLEGE: Brian Colclough; Derry Moloney, Matthew Dwan, Ciarán Mangan, Barry Galvin; Tim Corkery, Oliver Coffey; Paddy Moore, Lee Fitzpatrick, Joe Byrne, Jack Gardiner, Roy Whelan, Max Brophy, Inigo Cruise O’Brien, Odhran Ring.
Replacements: Sam Greene, Jack Mullany, Alex Simpson, Conor Hanly, Harry Waters, Peter Quirke.
CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien (capt); Josh Cunningham, Ross Taylor, Timmy McNiece, Glen Faloon; Owen O’Kane, Nick Murray; Niall Carville, Jonny Morton, Rory McGuire, Noah Bell, Josh McKinley, Andrew Willis, Curtis Pollock, Thomas Dougan.
Replacements: Finn Fehnert, Philip Fletcher, Ryan Morton, Danny Guy, Rocky Olsen, Matthew Hooks.
DIVISION 2A:
Shannon RFC 41 Ballymena 10
Thomond Park (Back Pitch)
Scorers Shannon RFC:
Tries: Jamie Conway, Alex Long, Alex Lautsou, Oisin Minogue 2, Neal Moylett.
Conversions: Jamie Gavin 4.
Penalties: Jamie Gavin.
Scorers Ballymena:
Tries: Penalty Try.
Penalties: Tim Small.
HT: Shannon RFC 29 Ballymena 3
Shannon RFC: Matt Te Pou, Joshua Costello, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), David Smith, Jamie Gavin, Neil Cronin, Jamie Conway, Alex Long, Emmet Calvey, Luke Moylan, Lee Nicholas, Alex Lautsou, Oisin Minogue, Neal Moylett.
Replacements: Jordan Prenderville, Shane Carew, Tommy O’Driscoll, Ian Leonard, Robbie Deegan.
Ballymena: Nathan Carroll, Peter Munce, Dean Millar, Daniel Vercoe Rogers, Ben Neely, Tim Small, Callum Davidson, Andrew Warwick, Callum Mustoe, Angus Graham, David Milford, Luke McCluskey, Alexander Clarke, Adam Lamont (capt), Josh Dobbin.
Replacements: Josh Mark, Justin Mark, Lee Montgomery, Angus Robson, Tristan Ferguson.
Cashel RFC 25 Dungannon 25
Spafield
Scorers Cashel RFC:
Tries: Rob Carney, Tom Tobin, Ciaran Ryan.
Conversions: John O’Sullivan 2.
Penalties: John O’Sullivan.
Drop Goals: John O’Sullivan.
Scorers Dungannon:
Tries: Jack Girvan, Adam Milligan, Alfie Lewis.
Conversions: Kyle Gormley 3.
Penalties: Kyle Gormley 2.
HT: Cashel RFC 8 Dungannon 7
Cashel RFC: Timothy Townsend, Marcel Strydom, Rob Carney, Alan Flannery, Tom Tobin, John O’Sullivan, Fionn Carney, Noel Roche, David Upton, Adam Shirley, Fearghail O’Donoughue, Max Riley Fox, Alex Harold Barry, Liam Shine, Ciaran Ryan.
Replacements: Joseph Callery, Cormac O’Donnell, Barry Bracken, Mickey Wilson, Ryan O’Sullivan.
Dungannon: Jack Girvan, Charlie Conroy, Ben McCaughey, Kyle Gormley, Toby Gribben, Andrew McGregor, Alex Johnston, James Gamble, James McCammon, Sean O’Hagan, Cameron Steenson, Peter Nicholl, David Leyburn, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: Sam Montgomery, Adam Edgar, Stephen Todd, Matthew Maguire, Alfie Lewis.
MU Barnhall 32 Banbridge 12
Parsonstown
Scorers MU Barnhall:
Tries: Shane Mallon, Nick Doggett 2, Donny Freeman.
Conversions: Neil Byrne 3.
Penalties: Neil Byrne 2.
Scorers Banbridge:
Tries: Jona Mataiciwa, Peter Cromie.
Conversions: Charlie Beattie.
HT: MU Barnhall 12 Banbridge 12
MU Barnhall: Neil Byrne, Conor Duggan, Shane Mallon, Jack Hannon, Nick Doggett, Oisin O’Neill, Robert Holt (capt), Keith Farrell, Cathal Duff, Darragh Bellanova, Stephen Callinan, Ciaran Enright, Donny Freeman, Abdul Olaosebikan, Eoin Kelly.
Replacements: Finn Brien, Jack Castles, Luke Callinan, Conor Neville, Greg Edogun.
Banbridge: Adam Doherty, Joe Dickson, Jona Mataiciwa, Justin Burns, Jamie Mullan, Charlie Beattie, Neil Kilpatrick, Rio McDonagh, Peter Cromie, Michael Cromie, Daniel Kilpatrick, Alexander Thompson (capt), Kyle Stirling, Matthew Heasley, Robin Sinton.
Replacements: Finlay King, John Wilson, Dean Hayes, Bailey Danielson, Luke Gibson.
Old Crescent 10 Corinthians 20
Takumi Park
Scorers Old Crescent:
Tries: Dan Hurley.
Conversions: Jeff Williams.
Penalties: Jeff Williams.
Scorers Corinthians:
Tries: Sean Walsh 2.
Conversions: Jack Conway 2.
Penalties: Jack Conway 2.
HT: Old Crescent 10 Corinthians 14
Old Crescent: Stephen Kiely, Daithi Byrnes, Jason Aylward, Timmy Duggan, Dan Hurley, Jeff Williams, Gary Fitzgerald, Joe Rickard, James Rael, Evan Creaven, John Toland (capt), John Moloney, Dean O’Grady, James McKeogh, Jack Dineen.
Replacements: Declan Aylward, Robert Magill, Cillian Toland, Joe McEnery, Glen Kelly.
Corinthians: Rory King, Dominic Williams, Harry Rogers, Sean Walsh, Jack Burns, Jack Conway, Joey Tierney, Billy Bohan, Charlie Leonard, Fiachna Barrett, Rory Glynn, Liam McNamee, Charlie Keane, John Claffey, Mark Boyle (capt).
Replacements: Adam Nash, Patrick Fahy, Jamie Treacy, Joseph Smyth, Billy Cross.
Wanderers 38 Greystones 21
Merrion Road
Scorers Wanderers:
Tries: Jordan Conroy, Mick McGrath 3, Dylan Ryan 2.
Conversions: Cian Whooley 4.
Scorers Greystones:
Tries: Peter Ford, Finn Gilmore, Penalty Try.
Conversions: Gavin Rochford 2, Penalty Try.
HT: Wanderers 19 Greystones 21
Wanderers: Alex Walsh, Jordan Conroy, Deon Mau’u, Louis McDonough, Mick McGrath, Cian Whooley, Dylan Kelly, Rob Scully, Jamie Kavanagh (capt), Fionn Finlay, Mark O’Reilly, Conor McMenamin, James Kenny, Simon Burke, Dylan Ryan.
Replacements: Eoghan Quinn, Aaron O’Callaghan, Eoghan McCaul, Jack Connolly, David Fitzgibbon.
Greystones: Gavin Rochford, Dylan Henry, Peter Ford, Jack O’Brien, Andrew Lynch, David Baker, Paddy Byrne, Jamie Mulhern, Freddy Happonen, Conor Pearse, Eoin Marmion (capt), Johan Van Der Flier, Adam Benson, Stephen Bourke, Reeve Satherley.
Replacements: Flyn Pyper, Quermy Warmerdam, Cole Kelly, Conor McAleer, Finn Gilmore.
DIVISION 2B:
Clogher Valley 21 UL Bohemian 29
The Cran, Fivemiletown
Scorers Clogher Valley:
Tries: Matthew Bothwell, David Stinson, Aaron Dunwoody.
Conversions: David Maxwell 3.
Scorers UL Bohemian:
Tries: Paul Clancy, Greg Fitzgerald, Kean Sheehy, Darren Ferrar.
Conversions: Cian Casey 3.
Penalties: Cian Casey.
HT: Clogher Valley 14 UL Bohemian 19
Clogher Valley: Jake Woods, Karl Bothwell, Michael Bothwell, Joshua Kyle, Taine Haire, David Maxwell, Matthew Bothwell, Jamie Allen, Aaron Crawford, Michael Treanor, Eugene McKenna, Ryan Stewart, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton (capt).
Replacements: Luke Allen, Neil Henderson, David Poyntz, Tommi Coulter, Philip Wilson.
UL Bohemian: Darragh O’Gorman (capt), Joe Johnson, Killian Dineen, Paul Clancy, Greg Fitzgerald, Cian Casey, Donnchadh O’Callaghan, Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jake Considine, Simon Staunton, Mihlali Mgolodela, Conor Nesbitt, John Coleman, Liam Neilan.
Replacements: Seamus Brannagh, Jack Ryan, Ola Ogunkoya, Zac O’Loughlin, Oisin Fagan.
Buccaneers 8 Navan 20
Dubarry Park
Scorers Buccaneers:
Tries: Dan Donovan (76′).
Penalties: Dylan Duffy (5′).
Scorers Navan:
Tries: Tom Gavigan (9′), Karolis Navickas (46′).
Conversions: Mark Farrell (10′, 47′).
Penalties: Mark Farrell (14′, 50′).
HT: Buccaneers 3 Navan 10
Buccaneers: Dylan Duffy, Tom Shine, Thomas Cotton, Corey Reid (capt), Orrin Burgess, Abel Bouwens, Leo McFarlane, Adam Cooper, Oisin Dolan, Charlie Byrne, Conor Sheehan, Samuel Meecham, Luke Balsiger, Dan Donovan, Niall Tallon.
Replacements: Sean Glennon, James Kelly, Ryan O’Meara, Donncha Connolly, Gearoid McDonald.
Navan: Harrison Astley, Mark Coen, Will Finegan, Ben Mc Entagart, Harry Devlin, Tom Gavigan, Mark Farrell, Liam Carroll, Gary Faulkner, Jordan Finney, Oisin Heffernan, Karolis Navickas, Johnny McKeown, Conor Farrell, Conor Hand (capt).
Replacements: Fionn Craik, Andrew Keating, Harry Hester, Kade Su’a, Noah Kavanagh.
Galwegians 48 Sligo 8
Crowley Park
Scorers Galwegians:
Tries: Rob Deacy (11′, 59′), Cian Brady (21′, 52′), Matthew Victory (29′, 80′), Oisin McKey (69′), Paul Sharkey (73′).
Conversions: Conor O’Shaughnessy (22′, 70′, 74′, 80′).
Scorers Sligo:
Tries: Aorelian Durkan (54′).
Penalties: Euan Brown (5′).
HT: Galwegians 17 Sligo 3
Galwegians: Cian Brady, Darragh Kennedy, Rob Deacy, Stephen Mannion, Oisin McKey, Conor O’Shaughnessy, Andrew Sherlock, Jack Winters, Matthew Victory, Tom Gormley, Rob Holian, David Walsh, Brian McHugo, Dylan Keane (capt), Liam Angermann.
Replacements: Nathan Duggan, Luke Murtagh, Jarrad Butler, Paul Sharkey, Albert Linder.
Sligo: Cameron Griffith, Louis McVitty, Aorelian Durkan, Will Whelan, Conor Creavan, Euan Brown, Andrew Ward, Luke Timms, James O’Hehir (capt), Arek Czeck, Eoin Ryan, Pat Lynch, Max O’Hehir, Will MacAuley, Facundo Dellemea.
Replacements: Oisin Lawley, Bernard Gericke, Jamie Gage, Cillian O’Neill, Fionn O’Hehir.
Malone 14 Skerries 17
Gibson Park
Scorers Malone:
Tries: Dara Gaskin, Davy McMaster.
Conversions: Ben Gibson 2.
Scorers Skerries:
Tries: David Goodman, John Healy, Alex Hewitt.
Conversions: Ronan Mulcahy.
HT: Malone 0 Skerries 10
Malone: Ben Gibson, Tane Hotham, Thomas Quigley, Davy Scott, Cameron McCaughey, Josh Pentland, Dara Gaskin, Ben Halliday, Dan Kerr, Bailey Young, Damon Kitchen, Zach Devine, Jacob Edwards, David Greatorex, Ross Todd (capt), Callum Knox, Ricky Greenwood, Mathew Rae.
Replacements: Sam Green, Robbie Holmes, Michael Crothers, Adam Lowry, Davy McMaster.
Skerries: Jack Litchfield, David Goodman, Dara Lowndes, Michael Sherlock, Kevin McGrath, Ronan Mulcahy, John Healy, Trevor Scuffil, Cal Marrey, Alex Hewitt, Ben McKiernan, Rossa Gilbride, Alex Cleary, Darragh McEneaney, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Oisin McNamara, Griffin Carrick, Barry Murphy, Paul O’Loghlen, Taidgh Keane-Boylan.
Rainey RFC 31 Enniscorthy 14
Hatrick Park
Scorers Rainey RFC:
Tries: Killene Thornton, Scott McLean, Daniel O’Neill, Tommy O’Hagan.
Conversions: Scott McLean 4.
Penalties: Scott McLean.
Scorers Enniscorthy:
Tries: Davie Murphy.
Penalties: Ben Kidd 3.
HT: Rainey RFC 10 Enniscorthy 8
Rainey RFC: Ross McLaughlin, Andrew Brown, Killene Thornton, Jim McCartney, Andrew Donaghy, Scott McLean, Lorcan Quinn, Andrew Nevin, Daniel O’Neill, Calum Smyth, Ronan McCusker, Tom Hutchinson, Adam Montgomery, Michael McCusker (capt), Jody McMurray.
Replacements: Michael Nevin, Tommy O’Hagan, Diarmuid Devlin, Ewan Bolton, Jac Lloyd Evans.
Enniscorthy: Ben Kidd, Ivan Jacob, Shane McGuire, Cian Hogan, Miguel Byrne, Conal Kervick, Fiachra Hourihane, Ore Lasisi, Davie Murphy, MJ Doyle, Tom Ryan, Laurence Power, Tony Ryan (capt), Lee Treacy, Timmy Morrissey.
Replacements: Andrew Redmond, Shane O’Rourke, Marco Byrne, Mikey McVeigh, Jack Kelly.
DIVISION 2C:
Bective Rangers 36 Ballyclare RFC 17
Energia Park
Scorers Bective Rangers: Not Submitted by Club
Scorers Ballyclare RFC:
Tries: Adam Campbell.
Penalties: Matthew McDowell, James Creighton 3.
HT: Bective Rangers 17 Ballyclare RFC 12
Bective Rangers: Tim Carroll, Chris Rolland, Bobby Holland, Matthew Gilsenan, Craig Cantwell, Oliver Foote, Connor Halpenny, Oscar Egan, Chris Poole, Conor Kelly, Gavin Kelly, Donagh Lawler, Tiarnan McCloskey, Mattie Keane, James Gallagher.
Replacements: Rory Mulvihill, Mark O’Brien, Oisin McCloskey, Ross MacGoey, Mikey O’Hare.
Ballyclare RFC: Jacob Scarlett, Isaac Sheils, Ross Patterson, Matthew McDowell, Peter Gillespie, Ryan McIlwaine, James Creighton, Dean Jones, Matthew Coulter, Adam Barron, Dave Gillespie, Joshua Young, Aaron Playfair, Jack Milton, Luke Mcllwrath.
Replacements: Ryan McNeill, David McCleary, Grant Bartley, Adam Campbell, Harry Duff.
Bruff 21 Dolphin 15
Kilballyowen Park
Scorers Bruff:
Tries: Jesse Bowring 2, Andrew O’Byrne.
Conversions: John Bateman 3.
Scorers Dolphin:
Tries: Cameron O’Shaughnessy, James Vaughan.
Conversions: Ryan Foley.
Penalties: Ryan Foley.
HT: Bruff 21 Dolphin 7
Bruff: Nehuen Rossetti, Clem McAuliffe, Jesse Bowring, Andrew O’Byrne, Mike O’Grady, John Bateman, Cathal Garvey, Kieran O’Dwyer, Wiktor Wilczuk, Fionn Flanagan, Mike Cooke, Tom O’Dwyer, Pa Maher, John Sheehan, Mike Frawley.
Replacements: Darragh O’Brien, Mark Kennedy, Declan Moriarty, Mark Cosgrove, Ben Tucker.
Dolphin: Darragh Buckley, Karl Waterman, Scott Sexton, Sam Boyle, Liam Ormond, Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley, Finn Cowhig, Max Abbott, Tom Sheehan, Darragh O’Sullivan, Brian O’Mahony, Eoin Sheehan, James Vaughan, Matt Barry.
Replacements: Jack Fox, David Byrne, Diarmuid Keogh, Conor Drummey, Fergus Hennessy.
Midleton 43 Malahide 34
Towns Park
Scorers Midleton:
Tries: Ted Coleman, JB Du Toit 3, Flor McCarthy, William Meyer, Penalty Try.
Conversions: Ted Coleman 3, Penalty Try.
Scorers Malahide:
Tries: James McKeown, Daniel Hayes 2, Tom Hogan, Lee Byrne.
Conversions: David O’Halloran 3.
Penalties: David O’Halloran.
HT: Midleton 31 Malahide 15
Midleton: Jack Colbert, Gary Downey, Odhran Mahony, Ted Coleman, Cillian Lynch, Seamus Lyne, Kyle Read, Ryan Lehane, JB Du Toit (capt), Steve Monaghan, Andrew Beyrooti, Denis Broderick, Flor McCarthy, Lee McSherry, Dan Walsh.
Replacements: Evan Chester, Mark Corby, Conor McCarthy, William Meyer, Alejandro Martinez Jimenez.
Malahide: James McKeown, Daniel Hayes, Tom Hogan, David O’Halloran, Conrad Daly, Michael Hanley, Eamon McNicholas, Evan Tyndall, Lee Byrne, James Hurley, Seán Cronin, James Doyle, Marc Kelly, Sam Lindeman, Sam Pene.
Replacements: Amkela Kamogelo Nontso, Darren Morrin, Dave Morrin, Matt Reynolds, Shane Rodgers.
Monkstown 10 Clonmel 14
Sydney Parade
Scorers Monkstown:
Tries: Saul O’Carroll.
Conversions: Matt Stapleton.
Penalties: Matt Stapleton.
Scorers Clonmel:
Tries: Henry Buttimer, Freddie Davies.
Conversions: Joey O’Connor 2.
HT: Monkstown 7 Clonmel 0
Monkstown: Tom Griffin, Leo Poisson, Saul O’Carroll, Matt Stapleton, Cian O’Donoghue, Fraser Wright, Graham Murray, Kieran Stokes (capt), Paul O’Donnell, Michael Ashdown, Luke Kelly, Ruadhan McDonnell, Dave Cave, Rob Wynne, Stephen McVeigh.
Replacements: Rico Webster, Chris Stack, Tony McGinness, Andrew O’Leary, Andrew Glynn.
Clonmel: Jack Walsh, Michael Connellan, Henry Buttimer (capt), Joey O’Connor, Freddie Davies, Drew Musa, Tom Ross, Sean Sweetman, Brandon Delicato, Tomas Stransky, Keith Melbourne, Diarmuid Brannock, Tom O’Dea, Mongeni Masuka, Andrew Daly.
Replacements: Davy Coyne, Liam Ryan, Conor Bowen, Luke Slattery, Ben O’Dwyer.
Thomond RFC 55 Belfast Harl. 10
Liam Fitzgerald Park
Scorers Thomond RFC:
Tries: Luke Costello, Jake Connolly, Jason Kiely, Evan Maher, Colin Slater 2, Kian McGrath, Suliano Mainavolau, Sam Birrane.
Conversions: Evan Cusack 5.
Scorers Belfast Harl.:
Tries: Nathaniel Peters.
Conversions: Johnny McCracken.
Penalties: Johnny McCracken.
HT: Thomond RFC 17 Belfast Harl. 3
Thomond RFC: Jamie McGarry, Luke Costello, Jake Connolly, Luke Fitzgerald, Jason Kiely, Evan Cusack, Evan Maher, Rian Burke, Colin Slater, Kian McGrath, Tom Goggin, Joe Costello, Ryain O’Donovan Ahern, Kealan McMahon, Suliano Mainavolau.
Replacements: Peter Meyer, Sean Rice, Riann O’Dwyer, Joshua Tunney-Ware, Sam Birrane.
Belfast Harl.: Thomas Armstrong, Christian Bennison, Owen Henry, Callum Florence, Agustin Navarro, Johnny McCracken, David Armstrong, Cameron Hillis, Steven Weir (capt), Roland Marki, Harry Palmer, Aidan Kelleher, Ollie McCauley, Zac Solomon, Nathaniel Peters.
Replacements: Ignacio Said, Ben Porter, Johannes Papadopoulos Johnsson, Joel Dundas.
