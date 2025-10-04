#EnergiaAIL Women’s Division: Round 2 Results Round-Up
Three teams have registered back-to-back wins in the Energia All-Ireland League Women’s Division – new leaders Galwegians, defending champions UL Bohemian, and Ennis who have enjoyed a dream start at senior level.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 2:
Saturday, October 4 –
ENNIS 17 BALLINCOLLIG 12, Drumbiggle Road
Scorers: Ennis: Tries: Ciara Coughlan, Lyndsay Clarke, Caoilfhionn Conway Morrissey; Con: Emma Keane
Ballincollig: Tries: Aoife Madigan, Anna Kavanagh; Con: Emma Connolly
HT: Ennis 12 Ballincollig 5
ENNIS: Megan O’Connor; Emma Keane, Saskia Morrissey, Saher Hamdan, Clodagh McMahon; Lyndsay Clarke, Emily Murphy; Annie Lynch, Meadbh O’Driscoll, Ciara Coughlan, Micaela Glynn (capt), Laura Cooney, Sally Kelly, Aisling Heapes, Caoilfhionn Conway Morrissey.
Replacements: Saoirse Reidy, Caoilinn Cahill, Aoibheann Hahessy, Eileen Keane, Amy Flavin, Patricia Coote, Aoibhinn O’Loughlin.
BALLINCOLLIG: Grace Kingston; Alex Good, Kelly Griffin, Kate O’Sullivan, Brighid Twohig; Emma Connolly, Eve Prendergast; Ciara Fleming, Aoife Fleming, Lily Morris, Anna Kavanagh, Amelia Green, Ellie Cournane, Katelyn Fleming, Aoife Madigan (capt).
Replacements: Sinead O’Donnell, Orlaith Morrissy, Olivia Hay Mulvihill, Awatere McLean-Wanoa, Fia Whelan, Alison Kelly, Vicki Good.
COOKE 21 TULLOW 5, Shaw’s Bridge
Scorers: Cooke: Tries: Shola Iluyemi, Maebh Clenaghan, Paige Smyth; Cons: Amanda Morton 3
Tullow: Try: Emma Carroll
HT: Cooke 0 Tullow 5
COOKE: Alexandra McIlwaine; Elise McDermott, Teah Morton, Katie Gilmour, Paige Smyth; Amanda Morton, Georgia Boyce; Grace Simati, Maebh Clenaghan, Sophie Barrett, Emilee Jalosuo, Izzy Harris, Bronach Cassidy, Laura Scott, Megan Simpson (capt).
Replacements: Ilse van Staden, Shola Iluyemi, Alanagh van Staden, Emily Martin, Sorcha Mac Laimhin, Molly Boyd, Codie McCloskey.
TULLOW: Sara Rennick; Emma Carroll, Chloe Farrell, Catherine Dempsey, Roisin O’Toole; Hilary Fitzgerald, France Bloomfield; Grace Kelly (capt), Katie Ann O’Neill, Nicola Kilcoyne, Angela Viciano, Lana Brennan, Leah Browne, Emma Byrne, Alex O’Brien.
Replacements: Gabby Cuddy, Orla Hanlon, Aoife Byrne, Alannah O’Donovan, Diana Kabi, Courtney Kelly, Siobhan Kennedy.
UL BOHEMIAN 44 RAILWAY UNION 17, Annacotty
Scorers: UL Bohemian: Tries: Caitríona Finn, Alana McInerney 3, Eilís Cahill, Kate Flannery, Chloe Pearse 2; Con: Caitríona Finn
Railway Union: Tries: Emily Gavin, Nikki Caughey; Cons: Nikki Caughey 2; Pen: Nikki Caughey
HT: UL Bohemian 17 Railway Union 14
UL BOHEMIAN: Caitríona Finn; Aoife Corey, Éabha Nic Dhonnacha, Rachel Allen, Alana McInerney; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Beth Buttimer, Eilís Cahill, Aoibhe O’Flynn, Claire Bennett, Lily Brady, Clodagh O’Halloran, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Emma Dunican, Gráinne Burke, Jane Clohessy, Ava O’Malley, Louise Carter, Maddy Kushner, Abaigael Connon.
RAILWAY UNION: Chloé Ponthus; Viola Maffia, Niamh Byrne (capt), Heidi Lyons, Rhiann Heery; Nikki Caughey, Hannah Scanlan; Méabh Keegan, Emily Gavin, Megan Collis, Keelin Brady, Aoife McDermott, Evelyn Donnelly, Mira Broeks, Poppy Garvey.
Replacements: Emer Meagher, Hannah Johnston, Alanna Fusciardi Wallace, Grace Jackson, Miriam Vega, Michelle Nadine, Ailsa Hughes.
GALWEGIANS 36 WICKLOW 17, Crowley Park
Scorers: Galwegians: Tries: Sophie Cullen, Kila Curran Coleman, Jemima Adams Verling 4; Cons: Siofra Hession 3
Wicklow: Tries: Lorraine Voorbach, Rachel Griffey, Clara Dunne; Con: Beth Roberts
HT: Galwegians 22 Wicklow 0
GALWEGIANS: Sophie Cullen; Kila Curran Coleman, Jemma Lees, Dolores Hughes, Emily Foley; Siofra Hession, Gráinne Moran; Ellen Connolly, Laura Scuffil, Hannah Coen, Orla Fenton, Grace Browne Moran, Mollie Starr, Catherine Fleming, Jemima Adams Verling.
Replacements: Katherine Mahon, Jessica Loftus, Dearbhla Canty, Aisling Hahessy, Aisling Whyte, Rebecca Farrell, Sinead O’Brien.
WICKLOW: Jennifer Madden; Faye O’Neill, Roisin Stone, Robyn Johnston, Clara Dunne; Beth Roberts, Erin McConnell; Dannii Masters, Lorraine Voorbach, Caoimhe Molloy, Renee Koper, Laura Newsome, Ciara O’Leary, Rebecca Brennan, Rachel Griffey (capt).
Replacements: Joanne Smith, Sarah Fitzpatrick, Caitlin Griffey, Ciara Short, Roisin Ridge, Sophie Richardson, Jamie Church.
OLD BELVEDERE 7 BLACKROCK COLLEGE 27, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Try: Katie Layde; Con: Ellie O’Sullivan Sexton
Blackrock College: Tries: Maggie Boylan, Méabh Deely, Maeve Óg O’Leary, Andi Murphy; Cons: Abby Moyles 2; Pen: Abby Moyles
HT: Old Belvedere 7 Blackrock College 19
OLD BELVEDERE: Brooke Gilroy; Megan Edwards, Julia O’Connor, Kara Mulcahy, Kate Ballance; Ellie O’Sullivan Sexton, Jade Gaffney; Hannah Wilson, Lisa Callan (capt), Katie Layde, Grace Tutty, Naoise Smyth, Eadaoin Murtagh, Emily Byrne, Lesley Ring.
Replacements: Shana Murphy, Eilis Doyle, Chloe Ericson, Orlaith McAuliffe, Zara Martin, Hazel Simmons, Eowyn Edwards.
BLACKROCK COLLEGE: Méabh Deely; Ava Ryder, Trinity Todd, Ella Durkan, Maggie Boylan; Abby Moyles, Amelie Birrell; Aoife Moore, Niamh Tester, Megan Brodie, Kate Jordan, Koren Dunne, Regan Casey, Maeve Óg O’Leary, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Sam Brackett, Molly Fitzpatrick, Ava Fannin, Ciara Scanlan, Cara Martin, Andi Murphy, Natasja Behan.
