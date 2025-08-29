PwC Under-19 Men’s Interpros: Player Rankings – Top Tens After Round 2

A hotly-contested PwC Under-19 Men’s Interprovincial Championship concludes on Saturday, with Munster, who include top points scorer Rory Forde (29 points), hosting leaders Leinster in the title decider in Cork.

Just one point separates the two teams at the top of the table following last weekend’s results. Adam Griggs’ Leinster side made it two bonus point wins on the trot with a 47-24 triumph at home to Connacht.

Alvaro Swords, who bagged a brace of tries in that game, is one of the competition’s joint top try scorers, alongside his Leinster team-mate, Ryan Ovenden, Connacht winger Peter Moran, and Bobby O’Callaghan, who crossed for the second week running for Munster.

Aiden McNulty’s young Reds ran out 25-12 winners over Ulster at Newforge, aided by 10 points from the tee from centre Forde, who has landed ten of his 11 place-kicks so far.

Munster’s O’Callaghan (3), Aaron Moloney (17), Cillian McNamara (16), and David Mac Coitir (13) are also the respective category leaders for line breaks, kicks, defensive ruck arrivals, and lineout takes.

Connacht lock Dara Walsh is ranking highly too for carries (20), offloads (3), defensive ruck arrivals (15), and lineout steals (2). Walsh and his team-mates will have home advantage for their final outing, taking on Ulster at Creggs RFC on Saturday (kick-off 1pm).

Coached by Ricky Andrew, the Ulster Under-19s have some high-performing forwards in their team, most notably Charlie Hargy with 23 carries, Noah Bell with three breakdown steals, and Enniskillen number 8 Sam Clarke with 52 attacking ruck arrivals.

Ahead of their winner-takes-all clash with Munster at Virgin Media Park (kick-off 5pm), Leinster captain Ben O’Toole tops the charts with 22 successful tackles, winger Ovenden has accumulated 224.4 running metres, and Arthur Ashmore has registered 10 tackle breaks.

Team Pld W D L PF PA Diff TF TA TB LB Points LEINSTER 2 2 0 0 80 32 +48 12 5 2 0 10 MUNSTER 2 2 0 0 59 24 +35 7 4 1 0 9 CONNACHT 2 0 0 2 36 81 -45 6 11 1 0 1 ULSTER 2 0 0 2 20 58 -38 3 8 0 0 0

PWC UNDER-19 MEN’S INTERPROVINCIAL CHAMPIONSHIP – PLAYER RANKINGS AFTER ROUND 2:

POINTS –

Rory Forde (Munster) 29

James Curry (Leinster) 17

Alvaro Swords (Leinster) 10

Bobby O’Callaghan (Munster) 10

Peter Moran (Connacht) 10

Ryan Ovenden (Leinster) 10

Cory O’Connor (Leinster) 8

Alex Crawley (Leinster) 5

Angus Graham (Ulster) 5

Ben O’Toole (Leinster) 5

Daniel Norval (Leinster) 5

David Geoghegan (Munster) 5

Henry Maher (Leinster) 5

Leo Anic (Connacht) 5

Matthew Callaghan (Ulster) 5

Oisin Berthoz (Connacht) 5

Owen O’Kane (Ulster) 5

Pasha Thiam (Connacht) 5

Robert O’Donnell (Munster) 5

Ronan Kelly (Leinster) 5

Russell Lovo (Ulster) 5

Sean Glennon (Connacht) 5

Shane McGuigan (Leinster) 5

Tomás Crotty (Munster) 5

Zach Mulligan (Leinster) 5

Zach Piper (Munster) 5

TRIES –

Alvaro Swords (Leinster) 2

Bobby O’Callaghan (Munster) 2

Peter Moran (Connacht) 2

Ryan Ovenden (Leinster) 2

Alex Crawley (Leinster) 1

Angus Graham (Ulster) 1

Ben O’Toole (Leinster) 1

Daniel Norval (Leinster) 1

David Geoghegan (Munster) 1

Henry Maher (Leinster) 1

James Curry (Leinster) 1

Leo Anic (Connacht) 1

Matthew Callaghan (Ulster) 1

Oisin Berthoz (Connacht) 1

Pasha Thiam (Connacht) 1

Robert O’Donnell (Munster) 1

Ronan Kelly (Leinster) 1

Rory Forde (Munster) 1

Russell Lovo (Ulster) 1

Sean Glennon (Connacht) 1

Shane McGuigan (Leinster) 1

Tomás Crotty (Munster) 1

Zach Mulligan (Leinster) 1

Zach Piper (Munster) 1

KICKING ACCURACY –

Cory O’Connor (Leinster) 4 made/4 attempts – 100%

Oisin Kelly (Connacht) 2/2 – 100%

Rory Forde (Munster) 10/11 – 91%

James Curry (Leinster) 6/8 – 75%

Owen O’Kane (Ulster) 2/4 – 50%

SUCCESSFUL TACKLES –

Ben O’Toole (Leinster) 22

Callum Largey (Ulster) 20

Rory Forde (Munster) 20

Shane McGuigan (Leinster) 20

David Mac Coitir (Munster) 19

Henry Maher (Leinster) 18

Kedagh Broderick (Munster) 17

Evan Welham (Munster) 16

Noah Bell (Ulster) 16

Raanan Potter (Ulster) 16

Sam Clarke (Ulster) 16

Simon Cantwell (Connacht) 16

Tom Shanahan (Munster) 16

DOMINANT TACKLES –

Ben O’Toole (Leinster) 3

Shane McGuigan (Leinster) 3

Angus Graham (Ulster) 2

Conor Canniffe (Leinster) 2

David Mac Coitir (Munster) 2

Henry Maher (Leinster) 2

Louis Magee (Leinster) 2

Max Readman (Ulster) 2

Owen O’Kane (Ulster) 2

Pasha Thiam (Connacht) 2

Solomon Delea (Munster) 2

Tom Shahanan (Munster) 2

CARRIES –

Charlie Hargy (Ulster) 23

Paddy Woods (Ulster) 21

Ben O’Toole (Leinster) 20

Dara Walsh (Connacht) 20

Matthew Brennan (Leinster) 20

Noah Bell (Ulster) 20

Ryan Ovenden (Leinster) 19

Angus Graham (Ulster) 16

Richie Whelan (Munster) 14

Callum Largey (Ulster) 12

Rory Forde (Munster) 12

Sam Clarke (Ulster) 12

RUNNING METRES –

Ryan Ovenden (Leinster) 224.4

Charlie Hargy (Ulster) 195.6

Arthur Ashmore (Leinster) 156.8

Ronan Kelly (Leinster) 156.2

Bobby O’Callaghan (Munster) 151.6

Ben O’Toole (Leinster) 149.6

Matthew Brennan (Leinster) 139.2

Peter Moran (Connacht) 137.8

Zach Mulligan (Leinster) 130.9

Matthew Callaghan (Ulster) 122.3

KICKS –

Aaron Moloney (Munster) 17

Owen O’Kane (Ulster) 14

Fergus Callington (Ulster) 13

Daniel Coughlan (Munster) 12

Cory O’Connor (Leinster) 9

James Curray (Leinster) 7

Frankie Óg Sheahan (Munster) 6

Matthew Brennan (Leinster) 6

Josh Kelly (Connacht) 5

Oisin Kelly (Connacht) 5

KICKING METRES –

Owen O’Kane (Ulster) 382.5

Aaron Moloney (Munster) 364.4

Daniel Coughlan (Munster) 319.5

Cory O’Connor (Leinster) 241.1

Fergus Callington (Ulster) 223.9

James Curry (Leinster) 200.7

Matthew Brennan (Leinster) 172.7

Josh Kelly (Connacht) 170.5

Oisin Kelly (Connacht) 159.3

Frankie Óg Sheahan (Munster) 150

OFFLOADS –

Dara Walsh (Connacht) 3

Matthew Callaghan (Ulster) 3

Rory Forde (Munster) 3

Zach Mulligan (Leinster) 3

Daniel Coughlan (Munster) 2

Daniel Norval (Leinster) 2

Marcus McCarthy (Leinster) 2

Michael Bolger (Leinster) 2

Oisin Berthoz (Connacht) 2

Alvaro Swords (Leinster) 1

Angus Graham (Ulster) 1

Callum Largey (Ulster) 1

Charlie Bramley (Munster) 1

Charlie Hargy (Ulster) 1

Cian Butler (Leinster) 1

James Murray (Ulster) 1

Josh Kelly (Connacht) 1

Leo Anic (Connacht) 1

Matthew Brennan (Leinster) 1

Max Egan (Leinster) 1

Noah Bell (Ulster) 1

Oisin O’Donoghue (Connacht) 1

Peter Moran (Connacht) 1

Reuben Allen (Ulster) 1

Richie Whelan (Munster) 1

Robert O’Donnell (Munster) 1

Shane McGuigan (Leinster) 1

Simon Cantwell (Connacht) 1

LINE BREAKS –

Bobby O’Callaghan (Munster) 3

Arthur Ashmore (Leinster) 2

Charlie Hargy (Ulster) 2

Henry Maher (Leinster) 2

James Curry (Leinster) 2

Josh Kelly (Connacht) 3

Matthew Brennan (Leinster) 2

Matthew Callaghan (Ulster) 2

Robert O’Donnell (Munster) 2

Ryan Ovenden (Leinster) 2

Zach Mulligan (Leinster) 2

TACKLE BREAKS –

Arthur Ashmore (Leinster) 10

Charlie Hargy (Ulster) 8

Russell Lovo (Ulster) 8

Bobby O’Callaghan (Munster) 6

Dara Walsh (Connacht) 6

Henry Maher (Leinster) 6

Oisin Kelly (Connacht) 6

Peter Moran (Connacht) 6

Zach Mulligan (Leinster) 6

Ben O’Toole (Leinster) 5

James Kerr (Ulster) 5

Matthew Brennan (Leinster) 5

Owen O’Kane (Ulster) 5

BREAKDOWN STEALS –

Noah Bell (Ulster) 3

Charlie Bramley (Munster) 2

Oisin Kelly (Connacht) 2

Angus Graham (Ulster) 1

Cillian McNamara (Munster) 1

Evan Welham (Munster) 1

Henry Maher (Leinster) 1

Jack McGovern (Leinster) 1

Jack O’Callaghan (Munster) 1

Leo Anic (Connacht) 1

Oisin Berthoz (Connacht) 1

Oisin O’Donoghue (Connacht) 1

Peter Moran (Connacht) 1

Russell Lovo (Ulster) 1

Sean Roche (Munster) 1

Solomon Delea (Munster) 1

Zach Piper (Munster) 1

ATTACKING RUCK ARRIVALS –

Sam Clarke (Ulster) 52

Dylan Fox (Ulster) 42

David Mac Coitir (Munster) 39

Matthew Wright (Ulster) 37

Shane McGuigan (Leinster) 34

Cillian McNamara (Munster) 33

Paddy Woods (Ulster) 33

Richie Whelan (Munster) 33

Kedagh Broderick (Munster) 28

Michael Bolger (Leinster) 26

DEFENSIVE RUCK ARRIVALS –

Cillian McNamara (Munster) 16

Dara Walsh (Connacht) 15

Angus Graham (Ulster) 14

Shane McGuigan (Leinster) 14

Ben O’Toole (Leinster) 12

David Mac Coitir (Munster) 11

Cian Butler (Leinster) 10

Richie Whelan (Munster) 10

Charlie Bramley (Munster) 9

Raanan Potter (Ulster) 9

Zach Piper (Munster) 9

LINEOUT TAKES –

David Mac Coitir (Munster) 13

Kedagh Broderick (Munster) 9

Noah Bell (Ulster) 8

Dara Walsh (Connacht) 7

Pasha Thiam (Connacht) 7

Shane McGuigan (Leinster) 6

Paddy Woods (Ulster) 5

Sam Clarke (Ulster) 4

Leo Anic (Connacht) 3

Max Egan (Leinster) 3

LINEOUT STEALS –

Dara Walsh (Connacht) 2

Michael Bolger (Leinster) 2

Tom Shanahan (Munster) 2

Zach Piper (Munster) 2

Charlie Bramley (Munster) 1

David Geoghegan (Munster) 1

Max Egan (Leinster) 1

Noah Bell (Ulster) 1

Paddy Woods (Ulster) 1

Sean Glennon (Connacht) 1

Tom Reynolds (Leinster) 1

MINUTES PLAYED –

Callum Largey (Ulster) 140

Daniel Coughlan (Munster) 140

David Mac Coitir (Munster) 140

Keelan Dunne (Munster) 140

Paddy Woods (Ulster) 140

Rory Forde (Munster) 140

Charlie Hargy (Ulster) 138

Max Readman (Ulster) 137

Noah Bell (Ulster) 134

Sam Clarke (Ulster) 133