Energia All-Ireland League Men’s Divisions: Promotion/Relegation Play-Off Finals Round-Up

Nenagh Ormond will be the first Tipperary club to play Division 1A rugby after a priceless penalty try against UCC. Matty Lynch’s heroics saw Dublin University hold onto their Division 1B status, while Dungannon, Skerries, and Thomond – ending their six-year absence from the Energia All-Ireland League – also earned play-off final wins.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – PLAY-OFFS:

Saturday, April 26 –

DIVISION 1A PROMOTION PLAY-OFF FINAL:

NENAGH ORMOND 36 UCC 33, New Ormond Park

Scorers: Nenagh Ormond: Tries: John Healy, Josh Rowland 2, John O’Flaherty, Penalty try; Cons: Conor McMahon, Charlie O’Doherty 2, Pen try con; Pen: Conor McMahon

UCC: Tries: Penalty try, Sean Edogbo, Sean Condon; Cons: Pen try con, Daniel Squires 2; Pens: Daniel Squires 4

HT: Nenagh Ormond 10 UCC 17

NENAGH ORMOND: Josh Rowland; Davey Gleeson, Angus Blackmore, Willie Coffey, Conor McMahon; Ben Pope, Nicky Irwin; Mikey Doran, Dylan Murphy, Matthew Burke, Jake O’Kelly, Kevin O’Flaherty (capt), Joe Coffey, John Healy, John O’Flaherty.

Replacements: Niall O’Gorman, Sean Frawley, John Brislane, Rob Buckley, Evan Murphy, Charlie O’Doherty, Derek Corcoran, Patrick Scully.

UCC: Ben O’Connor; Sean Condon, Gene O’Leary Kareem, Daniel Squires, Mark Hetherington; Darragh French, Andrew O’Mahony; Michael Cogan, Luke McAuliffe, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Conor Ryan, Sean Edogbo, Jason Aherne, Peter Hyland.

Replacements: Stephen O’Shaughnessy, Alex Hamilton, Rory Doody, Kamil Nowak, David Cogan, Evan Clarke, Harry Murphy, Jack Casey.

DIVISION 1B PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:

DUBLIN UNIVERSITY 18 CASHEL 16, College Park

Scorers: Dublin University: Tries: Zach Baird, Matty Lynch; Con: Matty Lynch; Pens: Matty Lynch 2

Cashel: Try: Josh Pickering; Con: Ben Twomey; Pens: Ben Twomey 3

HT: Dublin University 3 Cashel 3

DUBLIN UNIVERSITY: Matty Lynch; James O’Sullivan, Louis McDonough (capt), Mark Walsh, Noah Byrne; Hugh O’Kennedy, Oscar Cawley; Paddy McCarthy, Zach Baird, Arthur O’Rahilly, Stephen Woods, Tom Davidson, Max Dunne, Conall Henchy, Dave Walsh.

Replacements: Cole Kelly, Hunter Deane-Johns, Cuan Doyle, Dylan Ryan, Spencer O’Connell, Paul McConkey, Hugo Lynch, Harry Roche Nagle.

CASHEL: Ben Twomey; Paudie Leamy, Alan Flannery, Jamie Ryan, Marcel Strydom; Timothy Townsend, Josh Pickering; Cormac O’Donnell, David Upton, Adam Shirley, Fearghail O’Donoughue, Ed Kelly, Mikey Wilson (capt), Richard Moran, Joe Callery.

Replacements: Philly Ryan, Sean O’Connell, Noel Roche, Brendan Crosse, Alex Harold Barry, Ryan O’Sullivan, Richard Kingston, Diarmuid Rowe.

DIVISION 2A PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:

NAVAN 23 DUNGANNON 28, Balreask Old

Scorers: Navan: Tries: Anthony Martinez, Shane Walshe 2; Con: Tom Gavigan; Pens: Tom Gavigan 2

Dungannon: Tries: Ryan Abernethy, Ben McCaughey, Charlie Conroy; Cons: Ben McCaughey 2; Pens: Ben McCaughey 3

HT: Navan 13 Dungannon 13

NAVAN: Rory Gordon; Harry Watters, Sean McEntagart, Evan Dixon (capt), Shane Walshe; Tom Gavigan, Mark Farrell; Liam Carroll, Anthony Martinez, Leigh Jackson, Eoghan Noonan, Jordan Finney, Conor Hand, Ben McEntagart, Tom Ciot.

Replacements: Gary Faulkner, David Clarke, Conor Ryan, Liam McAree, Michael Brady, Jack Dixon, Kyle Dixon, Cormac Horan.

DUNGANNON: Andrew McGregor; Ben McCaughey, James Girvan, Kyle Gormley, Charlie Conroy; Peter Nelson, Toby Gribben; Matthew Stockdale, Ryan Abernethy, James Gamble, Cameron Steenson, Callum Johns, Stephen Todd, Billy Allen, Adam Milligan.

Replacements: Sam Montgomery, Jacob Clarke, Peter Nicholl, Matthew Maguire, Alfie Lewis, David Leyburn, Peter Cashel, John Carroll.

DIVISION 2B PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:

SKERRIES 32 MIDLETON 26, Holmpatrick

Scorers: Skerries: Tries: Brian Walsh 2, Mikey Sherlock 2, Ben McKiernan; Cons: Ronan Mulcahy 2; Pen: Ronan Mulcahy

Midleton: Tries: JB du Toit 2, Idris Rqibi, Steve Monaghan; Cons: Conall Doyle 3

HT: Skerries 12 Midleton 7

SKERRIES: Ronan Mulcahy; Tim Deering, Kevin McGrath, Mikey Sherlock, Brian Walsh; Paul O’Loghlen (capt), John Healy; Tomás O’Donovan, Sam Deering, Evann Shelly, Rossa Gilbride, Cian McGuinness, Paddy Finn, Darragh McEneaney, Peter O’Neill.

Replacements: Cal Marrey, Connor Haynes, Johnny Sherwin, Ben McKiernan, Barry Murphy, Eoghan Carron, Jack Litchfield, Tadgh Keane Boylan.

MIDLETON: Jack Colbert; Gary Downey, Richie Daly, Sam Tarleton, Younes Marboh; Conall Doyle, Kyle Read; Mark Corby, Ryan Lehane, Steve Monaghan, Andrew Beyrooti, Denis Broderick, JB du Toit, Flor McCarthy, Idris Rqibi (capt).

Replacements: Fionn O’Connell, Evan Lordan Bailey, Harry Jephson, Rob Hickey, Lee McSherry, Conor McCarthy, Josh Deady, Darragh Daly.

DIVISION 2C PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:

OMAGH ACADEMICALS 15 THOMOND 23, Thomas Mellon Playing Fields

Scorers: Omagh Academicals: Tries: Connor Watherston-Spencer, Scott Barr; Con: Scott Elliott; Pen: Scott Elliott

Thomond: Tries: Jamie McGarry, Kian McGrath, Jake Connolly; Con: Jason Kiely; Pens: Jason Kiely 2

HT: Omagh Academicals 3 Thomond 13

OMAGH ACADEMICALS: Connor Watherston-Spencer; Matty Eccles, Josh Kyle, Scott Barr, Ryan Mitchell; Scott Elliott, Fintan Lagan; David Braden, Phil Ewing, Simon Creane, Robbie Sproule, Neville Magee, Reece Braden, Scott Wilson, Matthew Clyde (capt).

Replacements: Richard Hemphill, Glenn McKinley, Jamie Sproule, Shea Daly, David Cummings.

THOMOND: Jamie McGarry; Andrew Lyons, Josh Dillon, Jake Connolly, Jason Kiely; Eoghain Sherlock, Evan Maher; Rian Burke, Colin Slater, Werner Kruger, Joe Costello, Shane Kelly, Riann O’Dwyer, Ryain O’Donovan Ahern, Kealan McMahon (capt).

Replacements: Kian McGrath, Sean Rice, Seaghan Gleeson, Morgan Bateman, Michael Donnelly, Colin McCarthy, Greg Bateman.

