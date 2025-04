Clontarf: Route To The #EnergiaAIL Final

Ultra-consistent Clontarf will contest their seventh Energia All-Ireland League Men’s Division 1A final in nine completed seasons when they meet familiar rivals Cork Constitution, last year’s winners, on Sunday afternoon (kick-off 4pm – live on TG4).

Back at the Aviva Stadium where they were last crowned champions in 2022, Andy Wood’s men claimed top spot at the end of the current campaign. Their haul of 14 wins was two more than the amount of victories earned by both Cork Con and Lansdowne.

‘Tarf also had the joint-best points difference of +137, alongside Lansdowne, the team they saw off in a titanic semi-final tussle. Captain Dylan Donnellan (14 tries) and his Ireland Club XV team-mate, Conor Kelly (195 points), have led by example scoring-wise.

CLONTARF – ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE SEASON SO FAR:

ROUND 1 –

ST. MARY’S COLLEGE 27 CLONTARF 31, Templeville Road

Scorers: St. Mary’s College: Tries: Mark Fogarty, Lucas Culliton, Leandro Ramirez, Conor Hayes; Cons: Mick O’Gara 2; Pen: Mick O’Gara

Clontarf: Tries: Dylan Donnellan 2, Andrew Smith, Barry Gray; Cons: Conor Kelly 4; Pen: Conor Kelly

HT: St. Mary’s College 17 Clontarf 10

CLONTARF: Noah Sheridan; Andrew Smith, Hugh Cooney, Tadhg Bird, Aitzol Arenzana King; Conor Kelly, Louis O’Reilly; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Oran Walsh, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Barry Gray, Niall Smyth, Charlie Ward, Will Reilly, Mark O’Sullivan, Richie Whelan.

ROUND 2 –

CLONTARF 29 GARRYOWEN 21, Castle Avenue

Scorers: Clontarf: Tries: Dylan Donnellan, Tadhg Bird, Louis O’Reilly, Seni Reilly Ashiru; Cons: Conor Kelly 3; Pen: Conor Kelly

Garryowen: Tries: Des Fitzgerald, Colm Hogan, Gordon Wood; Cons: Kelvin Langan 3

HT: Clontarf 22 Garryowen 7

CLONTARF: Andrew Smith; Peter Maher, Victor Allen, Tadhg Bird, Seni Reilly Ashiru; Conor Kelly, Louis O’Reilly; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Oran Walsh, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Barry Gray, Niall Smyth, Charlie Ward, Will Reilly, Mark O’Sullivan, Callum Smith.

ROUND 3 –

UCD 15 CLONTARF 30, UCD Bowl

Scorers: UCD: Tries: Bobby Sheehan, Ruben Moloney; Con: James Tarrant; Pen: James Tarrant

Clontarf: Tries: Aaron Coleman 2, Fionn Gilbert, Seni Reilly Ashiru; Cons: Conor Kelly 2; Pens: Conor Kelly 2

HT: UCD 8 Clontarf 12

CLONTARF: Andrew Smith; Aitzol Arenzana King, Victor Allen, Tadhg Bird, Seni Reilly Ashiru; Conor Kelly, Will Reilly; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Niall Smyth, Fionn Gilbert, Callum Smith, Richie Whelan, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Barry Gray, Charlie Ward, Ben Griffin, Jim Peters, Sam Owens, Peter Maher.

ROUND 4 –

CLONTARF 10 TERENURE COLLEGE 28, Castle Avenue

Scorers: Clontarf: Tries: Niall Smyth, Ivan Soroka

Terenure College: Tries: Henry McErlean, Chris Cosgrave, Craig Adams; Cons: Chris Cosgrave 2; Pens: Chris Cosgrave 3

HT: Clontarf 5 Terenure College 18

CLONTARF: Noah Sheridan; Aitzol Arenzana-King, Connor Fahy, Tadhg Bird, Seni Reilly Ashiru; Conor Kelly, Will Reilly; Alex Usanov, Dylan Donnellan (capt), Niall Smyth, Fionn Gilbert, Callum Smith, Richie Whelan, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Barry Gray, Ivan Soroka, Jim Peters, Sam Owens, Victor Allen, Ben Griffin.

ROUND 5 –

CORK CONSTITUTION 16 CLONTARF 20, Temple Hill

Scorers: Cork Constitution: Try: Sean French; Con: James Taylor; Pens: James Taylor 3

Clontarf: Tries: Tadhg Bird, Aitzol Arenzana-King; Cons: Conor Kelly 2; Pens: Conor Kelly 2

HT: Cork Constitution 13 Clontarf 6





CLONTARF: Noah Sheridan; Aitzol Arenzana-King, Victor Allen, Tadhg Bird, Seni Reilly Ashiru; Conor Kelly (capt), Will Reilly; Ivan Soroka, Barry Gray, Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Dylan Donnellan, Charlie Ward, Richie Whelan, Sam Owens, Mark O’Sullivan, Niall Smyth.

ROUND 6 –

CLONTARF 26 YOUNG MUNSTER 20, Castle Avenue

Scorers: Clontarf: Tries: Tadhg Bird, Dylan Donnellan; Cons: Conor Kelly 2; Pens: Conor Kelly 4

Young Munster: Tries: Shane O’Leary, Jake O’Riordan; Cons: Julian Leszczynski 2; Pens: Julian Leszczynski 2

HT: Clontarf 14 Young Munster 14

CLONTARF: Noah Sheridan; Aitzol Arenzana-King, Victor Allen, Tadhg Bird, Seni Reilly Ashiru; Conor Kelly, Will Reilly; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Barry Gray, Alex Usanov, Richie Whelan, Sam Owens, Mark O’Sullivan, Niall Smyth.

ROUND 7 –

LANSDOWNE 26 CLONTARF 17, Aviva Stadium back pitch

Scorers: Lansdowne: Tries: Andy Marks 2, Paul Wilson; Con: Stephen Madigan; Pens: Stephen Madigan 3

Clontarf: Tries: Tadhg Bird, Aaron Coleman; Cons: Conor Kelly 2; Pen: Conor Kelly

HT: Lansdowne 18 Clontarf 10

CLONTARF: Noah Sheridan; Mark O’Sullivan, Victor Allen, Tadhg Bird, Seni Reilly Ashiru; Conor Kelly, Will Reilly; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Charlie Ward, Fionn Gilbert, Jim Peters, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Barry Gray, Conor Bateman, Richie Whelan, Sam Owens, James Conroy, Stephen Ryan.

ROUND 8 –

BALLYNAHINCH 12 CLONTARF 32, Ballymacarn Park

Scorers: Ballynahinch: Tries: Ethan Graham, Ronan McCusker; Con: Conor Rankin

Clontarf: Tries: Aitzol Arenzana-King, Tadhg Bird 2, Conor Kelly; Cons: Conor Kelly 3; Pens: Conor Kelly 2

HT: Ballynahinch 0 Clontarf 3





CLONTARF: Andrew Smith; Aitzol Arenzana-King, Connor Fahy, Tadhg Bird, Stephen Ryan; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Charlie Ward, Fionn Gilbert, Callum Smith, Richie Whelan, Aaron Coleman, Alex Soroka.

Replacements: Barry Gray, Alex Usanov, Jim Peters, Will Reilly, James Conroy, Ben Griffin.

ROUND 9 –

CLONTARF 35 CITY OF ARMAGH 25, Castle Avenue

Scorers: Clontarf: Tries: Dylan Donnellan 2, Tadhg Bird, Conor Kelly, Barry Gray; Cons: Conor Kelly 5

City of Armagh: Tries: Andrew Willis, Sam Cunningham, Kyle Faloon; Cons: Kyle Faloon 2; Pens: Kyle Faloon 2

HT: Clontarf 14 City of Armagh 13

CLONTARF: Aitzol Arenzana-King; Mark O’Sullivan, Connor Fahy, Tadhg Bird, James Conroy; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Callum Smith, Alex Soroka, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Barry Gray, Charlie Ward, Richie Whelan, Will Reilly, Noah Sheridan, Jim Peters.

ROUND 10 –

CITY OF ARMAGH 7 CLONTARF 41, Palace Grounds

Scorers: City of Armagh: Try: James Anderson; Con: Josh Watterson

Clontarf: Tries: Dylan Donnellan 2, Tadhg Bird, Ben Griffin, Callum Smith; Cons: Conor Kelly 5; Pens: Conor Kelly 2

HT: City of Armagh 0 Clontarf 13

CLONTARF: Noah Sheridan; Stephen Ryan, Victor Allen, Tadhg Bird, Seni Reilly Ashiru; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Barry Gray, Charlie Ward, Luke Brady, Will Reilly, James Conroy, Oran Walsh.

ROUND 11 –

CLONTARF 45 BALLYNAHINCH 16, Castle Avenue

Scorers: Clontarf: Tries: James McKeown 2, James Conroy, Mark O’Sullivan, Conor Kelly, Ben Griffin; Cons: Conor Kelly 6; Pen: Conor Kelly

Ballynahinch: Try: Ronan Patterson; Con: Conor Rankin; Pens: Conor Rankin 2

HT: Clontarf 17 Ballynahinch 13

CLONTARF: Paddy Martin; James McKeown, Hugh Cooney, Tadhg Bird, James Conroy; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Brian Deeny, Alex Soroka, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Barry Gray, Charlie Ward, Callum Smith, Will Reilly, Mark O’Sullivan, Jim Peters.

ROUND 12 –

CLONTARF 49 LANSDOWNE 46, Castle Avenue

Scorers: Clontart: Tries: Fionn Gilbert, Tadhg Bird 2, Dylan Donnellan, John Vinson, Penalty try; Cons: Conor Kelly 4, Pen try con; Pens: Conor Kelly 3

Lansdowne: Tries: Andy Marks 2, Ruairi Clarke, Rory Parata, Juan Beukes, Hugo McLaughlin; Cons: Stephen Madigan 5; Pens: Stephen Madigan 2

HT: Clontarf 24 Lansdowne 24





CLONTARF: Mark O’Sullivan; James McKeown, James Conroy, Tadhg Bird, Stephen Ryan; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Barry Gray, Charlie Ward, Luke Brady, Will Reilly, Conor Gibney, Oran Walsh.

ROUND 13 –

YOUNG MUNSTER 27 CLONTARF 14, Tom Clifford Park

Scorers: Young Munster: Tries: Ihechi Oji, Ruadhán Quinn 2, Hubert Gilvarry; Cons: Julian Leszczynski 2; Pen: Julian Leszczynski

Clontarf: Tries: James Conroy, Aaron Coleman; Cons: Conor Kelly 2

HT: Young Munster 19 Clontarf 7

CLONTARF: Mark O’Sullivan; James McKeown, James Conroy, Tadhg Bird, Stephen Ryan; Conor Kelly, Sam Owens; Charlie Ward, Barry Gray, Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Fionn Hickey, Conor Bateman, Ruairi Munnelly, Will Reilly, Victor Allen, Oran Walsh.

ROUND 14 –

CLONTARF 15 CORK CONSTITUTION 13, Castle Avenue

Scorers: Clontarf: Tries: Aaron Coleman, Will Reilly; Con: Conor Kelly; Pen: Conor Kelly

Cork Constitution: Try: George Good; Con: James Taylor; Pens: James Taylor 2

HT: Clontarf 0 Cork Constitution 7





CLONTARF: Andrew Smith; Stephen Ryan, James Conroy, Tadhg Bird, Seni Reilly Ashiru; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Ronan McCusker, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Barry Gray, Charlie Ward, Ryan Connolly, Will Reilly, Victor Allen, Ruairi Munnelly.

ROUND 15 –

TERENURE COLLEGE 15 CLONTARF 17, Lakelands Park

Scorers: Terenure College: Tries: Jordan Coghlan, Aran Egan; Con: Aran Egan; Pen: Aran Egan

Clontarf: Tries: Dylan Donnellan, Conor Kelly, Barry Gray; Con: Conor Kelly

HT: Terenure College 5 Clontarf 0

CLONTARF: Andrew Smith; Stephen Ryan, Victor Allen, Tadhg Bird, Seni Reilly Ashiru; Conor Kelly, Sam Owens; Charlie Ward, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Barry Gray, Conor Bateman, Luke Brady, Will Reilly, James Conroy, Oran Walsh.

ROUND 16 –

CLONTARF 18 UCD 5, Castle Avenue

Scorers: Clontarf: Tries: Dylan Donnellan 2; Con: Conor Kelly; Pens: Conor Kelly 2

UCD: Try: Eoghan Walsh

HT: Clontarf 8 UCD 0

CLONTARF: Noah Sheridan; James Conroy, Victor Allen, Tadhg Bird, Stephen Ryan; Conor Kelly, Sam Owens; Charlie Ward, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Declan Adamson, Conor Bateman, Luke Brady, Will Reilly, Peter Maher, Oran Walsh.

ROUND 17 –

GARRYOWEN 19 CLONTARF 18, Dooradoyle

Scorers: Garryowen: Tries: Gordon Wood 2, Mikey Veale; Cons: Dylan Hicks 2

Clontarf: Tries: Sam Owens, Dylan Donnellan; Con: Conor Kelly; Pens: Conor Kelly 2

HT: Garryowen 7 Clontarf 13

CLONTARF: Noah Sheridan; Peter Maher, Connor Fahy, Tadhg Bird, Stephen Ryan; Conor Kelly, Sam Owens; Charlie Ward, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Declan Adamson, Conor Bateman, Luke Brady, Will Reilly, Victor Allen, Oran Walsh.

ROUND 18 –

CLONTARF 47 ST. MARY’S COLLEGE 19, Castle Avenue

Scorers: Clontarf: Tries: Connor Fahy, Tadhg Bird, Penalty try, Dylan Donnellan, Aaron Coleman, Ben Griffin, Seni Reilly Ashiru; Cons: Conor Kelly 4, Pen try con, Mark O’Sullivan

St. Mary’s College: Tries: Mick O’Gara, Daniel Leane, Tom O’Reilly; Cons: Mick O’Gara 2

HT: Clontarf 19 St. Mary’s College 14

CLONTARF: Tadhg Bird; Peter Maher, Hugh Cooney, Connor Fahy, Seni Reilly Ashiru; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Declan Adamson, Charlie Ward, Luke Brady, Will Reilly, Mark O’Sullivan, Oran Walsh.

SEMI-FINAL –

CLONTARF 17 LANSDOWNE 15, Castle Avenue

Scorers: Clontarf: Tries: Sam Owens, Ben Griffin; Cons: Conor Kelly 2; Pen: Conor Kelly

Lansdowne: Tries: Ruairi Clarke, Charlie Tector; Con: Charlie Tector; Pen: Charlie Tector

HT: Clontarf 17 Lansdowne 15





CLONTARF: Tadhg Bird; Peter Maher, Hugh Cooney, Connor Fahy, Stephen Ryan; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Declan Adamson, Charlie Ward, Luke Brady, Will Reilly, Noah Sheridan, Mark O’Sullivan, Oran Walsh, Conor Bateman.

