Energia All-Ireland League Men’s Divisions: Round 10 Results Round-Up

There were three away wins in Energia All-Ireland League Men’s Division 1A today, as leaders St. Mary’s College lost to Bateman Cup winners Lansdowne , and Young Munster and Cork Constitution also triumphed on the road.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 10:

Saturday, January 11 –

DIVISION 1A:

GARRYOWEN 10 YOUNG MUNSTER 26, Dooradoyle

Scorers: Garryowen: Try: Max Clein; Con: Dylan Hicks; Pen: Dylan Hicks

Young Munster: Tries: Julian Leszczynski, Samson Seinafo, Oisin Pepper, Stephen McLoughlin; Cons: Julian Leszczynski 3

HT: Garryowen 0 Young Munster 14

GARRYOWEN: Colm Quilligan; Neil Cronin, Colm Hogan, Tom Wood, Ronan Quinn; Dylan Hicks, Jack Oliver; Mikey Veale, Max Clein, Oisin Kearney, Finn McCall, Kevin Seymour, Des Fitzgerald, Donnacha Byrne (capt), Visiano Vaohea.

Replacements: Dean Fanning, Lars Linnenbank, Oisin Cooke, Richie Costello, Josh Boland, Alan Fitzgerald.

YOUNG MUNSTER: Julian Leszczynski; Hubert Gilvarry, Samson Seinafo, Manuel Covella, Oisin Pepper; Tony Butler (capt), Jake O’Riordan; David Begley, Adam McBurney, Paul Allen, Sean Rigney, Evan O’Connell, Fintan Coleman, Bailey Faloon, Ruadhan Quinn.

Replacements: Stephen McLoughlin, Christian Foley, Tom Goggin, James Horrigan, Donnchadh O’Callaghan, Stephen Lyons.

BALLYNAHINCH 24 TERENURE COLLEGE 24, Newforge Sports Complex 4G pitch

Scorers: Ballynahinch: Tries: Claytan Milligan, Conor McKee, Tom McAllister; Cons: Conor Rankin 3; Pen: Conor Rankin

Terenure College: Tries: Adam Melia, Caspar Gabriel; Con: Aran Egan; Pens: Aran Egan 4

HT: Ballynahinch 17 Terenure College 14

BALLYNAHINCH: James Humphreys; Conor Rankin, Ronan Patterson, Mark Best, Ethan Graham; Jake Flannery, Conor McKee; John Dickson, Claytan Milligan, Tom McAllister, Bradley Luney (capt), Will Hopes, Reuben Crothers, Zack McCall, Bryn Ward.

Replacements: Kelvin Hamilton, Calum Smyth, Ronan McCusker, Peter Heasley, Declan Horrox, Ruairi Meharg.

TERENURE COLLEGE: Aran Egan; Henry McErlean, Adam La Grue, Ethan Reilly, Conor Phillips; Caspar Gabriel, Alan Bennie; Adam Tuite, Mark Nicholson, Luke Rigney, Adam Melia, Mikey O’Reilly, Will Hickey, Luke Clohessy (capt), Jordan Coghlan.

Replacements: Karl O’Brien, Marcus Hanan, David Walsh, Jim White, Chris O’Connor, Craig Adams.

CITY OF ARMAGH v CLONTARF, Palace Grounds (Match postponed due to unplayable pitch. Moved to Saturday, February 22)

ST. MARY’S COLLEGE 5 LANSDOWNE 26, Templeville Road

Scorers: St. Mary’s College: Try: Conor Hayes

Lansdowne: Tries: Cillian Redmond, Greg McGrath; Cons: Charlie Tector 2; Pens: Charlie Tector 4

HT: St. Mary’s College 0 Lansdowne 16

ST. MARY’S COLLEGE: Conor Hayes; Mark Fogarty, Myles Carey, Dan Goggin, Leandro Ramirez; Conor Dean, Colm Reilly; Tom O’Reilly, Richie Bergin, Ciaran Scott, Greg Jones, Lucas Culliton, Aaron O’Brien, Ethan Baxter, Ronan Watters (capt).

Replacements: Jack Nelson Murray, Jack Reidy Walsh, Mick McCormack, Paul Deeny, Richie Fahy, Zach Hopkins.

LANSDOWNE: Cillian Redmond; Peter Sullivan, Andy Marks, Rory Parata, Sean Galvin; Charlie Tector, Cormac Foley; Jerry Cahir, Jack Treanor, Greg McGrath, Ruairi Clarke, Juan Beukes, Jack Cooke (capt), Liam Molony, Donough Lawlor.

Replacements: Chris Poole, George Morris, Barry Fitzpatrick, Hardus van Eeden, James Kenny, Stephen Madigan.

UCD 17 CORK CONSTITUTION 26, UCD Bowl

Scorers: UCD: Tries: Ross Deegan, Diarmuid Mangan 2; Con: Michael Moloney

Cork Constitution: Tries: Matthew Bowen, Sean French 2, Aidan Moynihan; Cons: Aidan Moynihan

HT: UCD 5 Cork Constitution 21

UCD: Ruben Moloney; Ross Deegan, Ben Brownlee, James Tarrant (capt), Charlie Molony; Michael Moloney, Rob Gilsenan; Hugo O’Malley, Bobby Sheehan, Rory McGuire, Michael Colreavy, Conor O’Tighearnaigh, Dan Barron, Conor Tonge, Diarmuid Mangan.

Replacements: Mikey Yarr, Chris Hennessy, Andrew Sparrow, Matt Healy, Thomas Quinn, Tim Corkery.

CORK CONSTITUTION: George Coomber; Daniel Hurley, Sean French, Eoghan Smyth, Matthew Bowen; Aidan Moynihan, Adam Maher; Luke Masters, Danny Sheahan, Charlie Connolly, Eoin Quilter, John Forde, Sean Duffy, Jack Kelleher, David Hyland (capt).

Replacements: Billy Scannell, David Bamidele, Ronán O’Sullivan, Jacob Sheahan, Louis Kahn, James Taylor.

DIVISION 1B:

BLACKROCK COLLEGE 27 DUBLIN UNIVERSITY 22, Stradbrook

Scorers: Blackrock College: Tries: Brian Colclough, Ciarán Mangan, Conor O’Shaughnessy; Cons: Conor O’Shaughnessy 3; Pens: Conor O’Shaughnessy 2

Dublin University: Tries: Noah Byrne, Matty Lynch, Penalty try; Cons: Matty Lynch, Pen try con; Pen: Matty Lynch

HT: Blackrock College 14 Dublin University 8

BLACKROCK COLLEGE: Brian Colclough; Derry Moloney, Ciarán Mangan, Dave McCarthy, Barry Galvin; Conor O’Shaughnessy, Jack Ringrose; Patrick Moore, Liam McMahon, Joe Byrne, Roy Whelan (capt), Kaylam Tytherleigh, James Burke, David Fortune, Odhran Ring.

Replacements: Jack Angulo, Andrew Savage, Ciaran Patchell, Jack Gardiner, Chris Rolland, Matthew McCarthy.

DUBLIN UNIVERSITY: Noah Byrne; Callum O’Reilly, Louis McDonough (capt), Mark Walsh, Kofi Barton-Byfield; Matty Lynch, Oscar Cawley; Paddy McCarthy, Zach Baird, Arthur O’Rahilly, Tom Davidson, Stephen Woods, Kev Jackson, Dylan Ryan, David Walsh.

Replacements: Oisin McCloskey, Sami Sjoberg, Hunter Deane-Johns, Cuan Doyle, Zach Quirke, Hugh Goddard.

HIGHFIELD 36 SHANNON 10, Woodleigh Park

Scorers: Highfield: Tries: Elliot Smith, Travis Coomey 3, Eoin Keating; Cons: Shane O’Riordan 4; Pen: Shane O’Riordan

Shannon: Try: Alex Long; Con: John O’Sullivan; Pen: John O’Sullivan

HT: Highfield 10 Shannon 7

HIGHFIELD: Jamie Shanahan; Luke Kingston, Elliot Smith, David O’Sullivan, Eoin Dorgan; Shane O’Riordan, Angus Lloyd; Corey Hanlon, Travis Coomey (capt), Daragh Fitzgerald, Eoin Keating, David O’Halloran, Dave O’Connell, Mark Fitzgibbon, Pat McBarron.

Replacements: Euan Kennedy, Niall Downing, Miah Cronin, Mark Dorgan, Richard Cassidy, Shane Buckley.

SHANNON: Cillian Corkery; Matt Te Pou, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), Stephen Kiely; John O’Sullivan, Ian Leonard; Conor Glynn, Alex Long, Cathal Hynes, Jack Brady, Jade Kriel, Kelvin Brown, Tadhg O’Brien, Lee Nicholas.

Replacements: Shane Carew, Michael Donnelly, Scott Gleeson, Ciaran Vaughan, Evin Crowe, Cillian O’Connor.

NENAGH ORMOND 38 UCC 34, New Ormond Park

Scorers: Nenagh Ormond: Tries: Jack O’Keeffe, Dylan Murphy 2, Charlie O’Doherty, Mikey Doran; Cons: Charlie O’Doherty 5; Pen: Charlie O’Doherty

UCC: Tries: Gene O’Leary Kareem, Sean Condon, Peter Hyland, Luke McAuliffe, Conor Ryan; Cons: Gene O’Leary Kareem 3; Pen: Gene O’Leary Kareem

HT: Nenagh Ormond 24 UCC 17

NENAGH ORMOND: Charlie O’Doherty; Conor O’Shaughnessy, Angus Blackmore, Patrick Scully, Josh Rowland; Ben Pope, Nicky Irwin; Mikey Doran, Dylan Murphy, Jack O’Keeffe, Craig Hannon, Kevin O’Flaherty (capt), Jake O’Kelly, Evan Murphy, John O’Flaherty.

Replacements: Shane Maloney, Sean Frawley, Fionn O’Meara, Joe Coffey, Davey Gleeson, Derek Corcoran.

UCC: David Cogan; Neville O’Leary, Gene O’Leary Kareem, Rory O’Shaughnessy, Sean Condon; Harry Murphy, Jack Casey; Michael Cogan, Adam Wrona, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Conor Ryan, Michael Foy, Kamil Nowak, Peter Hyland.

Replacements: Luke McAuliffe, Sean Dunne, Darragh O’Connell, Cillian Toland, Andrew O’Mahony, Evan Clarke.

OLD BELVEDERE 23 NAAS 10, Ollie Campbell Park

Scorers: Old Belvedere: Tries: Gavin Nugent, Kale Thatcher, Andre Ryan; Con: Sam Wisniewski; Pens: Sam Wisniewski 2

Naas: Try: Paddy Taylor; Con: Paddt Taylor; Pen: Paddy Taylor

HT: Old Belvedere 15 Naas 10

OLD BELVEDERE: Shane McNulty; Gavin Nugent, Jayden Beckett, Justin Leonard, Andre Ryan; Sam Wisniewski, Jack Dunne; Hugh Flood, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Fionn McWey, Eddie Rees, Kale Thatcher, Will McDonald, Paddy Dowling.

Replacements: Luke McLaughlin, Hugh Hogan, Anthony Ryan, Tasipale Valavala, Peter O’Beirne, Joe White.

NAAS: Peter Osborne; Donal Conroy, Charlie Sheridan, Michal Haznar, Jack Sheridan; Paddy Taylor, Cormac King; Conor Doyle, Aidan O’Kane, Adam Deay, James O’Loughlin, Eoin Walsh, Muiris Cleary, Will O’Brien (capt), Ryan Casey.

Replacements: Francisco Bartorelli, Stephen Lackey, Cillian Dempsey, Koloa Aisake, Darragh Murphy, Derry Lenehan.

OLD WESLEY 51 QUEEN’S UNIVERSITY 38, Energia Park

Scorers: Old Wesley: Tries: Stephen Smyth 2, Tom Larke 2, Alex Molloy, Tommy O’Callaghan 2; Cons: Ian Cassidy 4, Tom Larke; Pens: Ian Cassidy 2

Queen’s University: Tries: Lorcan McLoughlin 3, Joe Hopes, Jack Boal, Ben McFarlane; Cons: Ben McFarlane 4

HT: Old Wesley 20 Queen’s University 19

OLD WESLEY: Tom Larke; Tommy O’Callaghan, Alex Molloy, Eoin Deegan, Eoin Murphy; Ian Cassidy, Andrew Doyle; Harry Noonan, Stephen Smyth, Adam Watchorn, Billy Corrigan, David Motyer, Cathal Kelly, Josh Pim (capt), Reuben Pim.

Replacements: Kieran O’Shea, Sam Kenny, Mahon Ronan, Shane Cawley, Fergus Jemphrey, Evan Kenny.

QUEEN’S UNIVERSITY: Ben McFarlane; Lukas Kenny, Fraser Cunningham, Callum Florence, Ryan Street; Dan Green, Clark Logan; Jack Boal, Zac Solomon, Flynn Longstaff, Joe Hopes, Oliver Hughes, Tom Brigg, Josh Stevens, Lorcan McLoughlin (capt).

Replacements: Joshua Stewart, Jacob Boyd, Will Cusack, Harvey Patterson, Ben Gibson, Jordan McAuley.

DIVISION 2A:

BANBRIDGE v INSTONIANS, Rifle Park (Match postponed due to unplayable pitch. Moved to Saturday, February 22)

BALLYMENA v NAVAN, Eaton Park (Match postponed due to unplayable pitch. Moved to Saturday, February 22)

CASHEL v MU BARNHALL, Spafield (Match postponed due to unplayable pitch. Moved to Saturday, February 22)

BUCCANEERS 19 GALWAY CORINTHIANS 42, Dubarry Park

Scorers: Buccaneers: Tries: Adam O’Carroll 2; Pens: Gearoid McDonald 3

Galway Corinthians: Tries: James Nicholson, Finn McNulty, Jack Pollard 2, Patrick Fahy, Penalty try; Cons: Sean Naughton 5, Pen try con

HT: Buccaneers 13 Galway Corinthians 7

BUCCANEERS: Jenson Nagle; Ross Murphy Sweeney, Tom Shine, Daniel Hawkshaw, Harry Hughes; Gearoid McDonald, David Colgan; Reece Henderson, Cian Daly, Ryan O’Meara (capt), Lucca d’Ambola Riera, Fergus Galvin, Oisin Dolan, Jack Crampton, Paddy Egan.

Replacements: Dylan Bolger, Charlie Byrne, Sam Fogarty, Adam O’Carroll, Dylan Duffy.

GALWAY CORINTHIANS: Orin Burke; James Nicholson, John Devine, Tom Waters, Finn McNulty; Sean Naughton, Tomás Farthing; Patrick Fahy, Max Holmes, Fiachna Barrett, Mark Boyle (capt), Rory Glynn, Charlie Keane, John Claffey, Patrick Flannery.

Replacements: Jack Pollard, Johnny Hughes, Peter Claffey, Joey Tierney, Harry Rogers.

OLD CRESCENT 13 GREYSTONES 25, Takumi Park

Scorers: Old Crescent: Try: Jonathan Byrne; Con: Ronan McKenna; Pens: Ronan McKenna 2

Greystones: Tries: Conor Balamine, Dylan Henry, Conor McAleer, Reeve Satherley; Con: Killian Marmion; Pen: Killian Marmion

HT: Old Crescent 6 Greystones 13

OLD CRESCENT: Jed O’Dwyer; Daithi Byrnes, Werner Hoffman, Larry Hanly, Joe McEnery; Ronan McKenna, Gary Fitzgerald; Evan Creaven, Niall Hardiman, Jake Considine, John Toland, Yasin Browne, Oisin Toland, Karl Madden (capt), Jack O’Neill.

Replacements: Jonathan Byrne, ⁠Nesta Nyamakazi, Sean Monaghan, ⁠James McKeogh, Aaron Cosgrove.

GREYSTONES: Conor Balamine; Dylan Henry, Andrew Lynch, Matt O’Brien, Craig Kenny; Killian Marmion, David Baker; Shane Fikken, Rob Byrne, Conor Pearse, Eoin Marmion (capt), Paddy Kieran, Stephen Bourke, Conor McAleer, Reeve Satherley.

Replacements: Matt Looby, Iva Duffy Takatai, Jamie Mulhern, Ken Murphy, Gavin Rochford.

DIVISION 2B:

CLOGHER VALLEY v RAINEY, the Cran (Match postponed due to unplayable pitch. Moved to Saturday, February 22)

GALWEGIANS 24 SLIGO 7, Crowley Park

Scorers: Galwegians: Tries: Andrew Sherlock, Gonzalo Alvarez, Oisin McKey, Ryan Roche; Cons: Stephen Mannion 2

Sligo: Try: Stewart Cruden; Con: Stewart Cruden

HT: Galwegians 14 Sligo 0

GALWEGIANS: Cian Brady; Darragh Kennedy, Rob Deacy, Stephen Mannion, Oisin McKey; Ryan Roche, Andrew Sherlock; Jack Winters (capt), Eoin Ferry, Kobi Joyce, Oisin Halpin, Gonzalo Alvarez, Éanna McCarthy, Liam Angerman, Bobby Power.

Replacements: Ryan Smith, Mick McColgan, Rob Holian, Dylan Keane, Cameron Carruthers.

SLIGO: Luke Hogge; Finn Young, Will Whelan, Enda Gavin, Ronan O’Connor; Stewart Cruden, Aorelian Durkan; Luke Timms, Matthew Earley (capt), Conán O’Donnell, Archie MacLean, Ciaran Cummins, Benjamin Hynes, James O’Hehir, Fintan Crawley.

Replacements: Aidan Healy, Ciaran Cassidy, Eoin Ryan, Rob Tiernan, Jacob Fleming.

MALONE 15 DUNGANNON 17, Gibson Park

Scorers: Malone: Tries: Dan Kerr, Alife Thomas; Con: Matty Smyth; Pen: Matty Smyth

Dungannon: Tries: Sam Montgomery, Callum Johns; Cons: Ben McCaughey 2; Pen: Ben McCaughey

HT: Malone 3 Dungannon 0

MALONE: Jacob Lennox; Michael Melville, Davy McMaster, Tony O’Sullivan, Jack McMurtry; Matty Smyth, Callum Soper; Ben Halliday, Dan Kerr, Ricky Greenwood, Jacob Edwards, Adam McNamee, Dave Cave (capt), David Greatorex, Ross Todd.

Replacements: Michael Crothers, Alfie Thomas, Tiernan Thornton, Dara Gaskin, Mark McGlynn.

DUNGANNON: Andrew McGregor; Ben McCaughey, James Girvan, Kyle Gormley, Mervyn Brown; Peter Nelson, Toby Gribben; Adam Edgar, Sam Montgomery, Sean O’Hagan, Callum Johns, Cameron Steenson, David Leyburn, Adam Milligan, James McMahon (capt).

Replacements: Ryan Abernethy, James Gamble, Peter Nicholl, Matthew Maguire, Alex Johnston.

UL BOHEMIAN 47 MALAHIDE 33, University of Limerick 4G pitch

Scorers: UL Bohemian: Tries: Seamus Lyne, Joe Johnson, Darragh O’Gorman, Alan Kiely, Jordan Mills, Liam Neilan, Sean O’Grady; Cons: Oisin Fagan 6

Malahide: Tries: Edward Weaver 2, David O’Halloran, Sam Lindeman, John Shine; Cons: David O’Halloran 4

HT: UL Bohemian 33 Malahide 14

UL BOHEMIAN: Seamus Lyne; Joe Johnson, Killian Dineen, Paul Clancy, Darragh O’Gorman (capt); Oisin Fagan, Alan Kiely; Kean Sheehy, Sam Lynch, Kian Regan, Jack Foley, Padraic Galvin, Jordan Mills, Lochlann Kelleher, Liam Neilan.

Replacements: Ronan O’Connor, Jack Ryan, David Rowsome, Zac O’Loughlin, Sean O’Grady.

MALAHIDE: Edward Weaver (co-capt); Daniel Hayes, Matt Faulkner, David O’Halloran, Sam Lindeman; Michael Hanley, Conrad Daly; Amkela Kamogelo Nontso, Lee Byrne (co-capt), James Hurley, Simon Burke, David O’Brien, Marc Kelly, James Doyle, John Shine.

Replacements: Sam McCoy, Lee O’Grady, Joe Cronin, Tom Hogan, Bradley Nealon.

WANDERERS 34 SKERRIES 20, Merrion Road

Scorers: Wanderers: Tries: Jamie Murphy, Jamie Kavanagh 2, Connor Fenlon; Cons: David Fitzgibbon 4; Pens: David Fitzgibbon 2

Skerries: Tries: Tim Deering, Sam Deering; Cons: Ronan Mulcahy, Paul O’Loghlen; Pens: Ronan Mulcahy 2

HT: Wanderers 31 Skerries 13

WANDERERS: Alex Walsh; Jamie Murphy, Mick McGrath, James Moriarty, Cian Doddy; David Fitzgibbon, Conor McQuaid; Rob Scully, Jamie Kavanagh, Fionn Finlay, Mark O’Reilly, Geoff Mullan (capt), Brian Quill, Connor Fenlon, JJ McIlwrath.

Replacements: Billy McVann, Sean Goodburn, Aaron O’Callaghan, Adam McAuliffe, Cathal MacGearailt.

SKERRIES: Ronan Mulcahy; David Goodman, Tim Deering, Mikey Sherlock, Kevin McGrath; Paul O’Loghlen, John Healy; Trevor Scuffil, Kieran Leonard (capt), Evann Shelly, Sam Deering, Cian McGuinness, Alex Cleary, Darragh McEneaney, Patrick Finn.

Replacements: Cal Marrey, Tomás O’Donovan, Ben McKiernan, Shane Hannon, Jack Litchfield.

DIVISION 2C:

BALLYCLARE v BELFAST HARLEQUINS, the Cloughan (Match postponed due to unplayable pitch. Moved to Saturday, February 22)

BRUFF 7 CLONMEL 28, St. Munchin’s College

Scorers: Bruff: Try: John Bateman; Con: Sean Killbridge

Clonmel: Tries: Joey O’Connor 2, Ben Everard, Andrew Daly; Cons: Joey O’Connor 4

HT: Bruff 7 Clonmel 7

BRUFF: John Bateman; Shane Duggan, Clem McAuliffe, Craig Carew, Mark Fitzpatrick; Andrew O’Byrne, Sean Killbridge; Ciaran Cronin, Mike Frawley, Kieran O’Dwyer, Tom O’Dwyer, Mike Cooke, Mark Kennedy, John Sheehan, Cillian Rea (capt).

Replacements: Sean O’Riordan, Fionn Flanagan, Declan Moriarty, Paul Collins, Cathal Garvey.

CLONMEL: Michael Connellan; Albert Fronek, Henry Buttimer (capt), Joey O’Connor, Freddie Davies; Dylan Cadogan, Alex Sheehan; Tim Nugent, Jason Monua, Ben Everard, Tony Cantwell, Gerrit Huisamen, Tom O’Dea, Bobby Doherty, Andrew Daly.

Replacements: Liam Ryan, Tomas Stransky, Diarmuid Brannock, Jacob Lane, Jack Walsh.

ENNISCORTHY 16 MONKSTOWN 10, Alcast Park

Scorers: Enniscorthy: Tries: Davie Murphy, Tony Ryan; Pens: Rhyan Whelan 2

Monkstown: To follow

HT: Enniscorthy 0 Monkstown 0

ENNISCORTHY: Jack Kelly; Rhyan Whelan, Shane McGuire, Dave O’Dwyer, Ivan Jacob; Dan Pim, Fiachra Hourihane; Ore Lasisi, Davie Murphy, MJ Doyle, James Doyle, Tom Ryan, Liam Stamp, Tony Ryan (capt), Timmy Morrissey.

Replacements: Scott O’Connor, Aaron Doyle, Tomás Stamp, Lee Treacy, Nick Doyle.

MONKSTOWN: Saul O’Carroll; Paul Harte, Matt Stapleton, Fergal Cleary, Cian O’Donoghue; Fraser Wright, Tristian Brady; Chris Stack, Rob Wynne, Niall Carney, Luke Kelly, Jake Kennedy, Ruadhan McDonnell, Tony McGinness (capt), Stephen McVeigh.

Replacements: James Óg Maguire, John Wallace, Tom Gilpin, Andrew O’Leary, Oisin Brady.

MIDLETON 18 DOLPHIN 13, Towns Park

Scorers: Midleton: Tries: Richie Daly, Andrew Beyrooti; Con: Jack Colbert; Pens: Jack Colbert 2

Dolphin: Try: Craig O’Connell; Con: Jordan Soli; Pens: Jordan Soli 2

HT: Midleton 5 Dolphin 10

MIDLETON: Jack Colbert; Aaron Leahy, Richie Daly, Sam Tarleton, Younes Marboh; Conall Doyle, Kyle Read; Mark Corby, Harry Jephson, Steve Monaghan, Andrew Beyrooti, Rob Hickey, JB du Toit, Lee McSherry, Idris Rqibi (capt).

Replacements: Denis Broderick, Evan Donovan, Conor McCarthy, John McCarthy, Aaron James.

DOLPHIN: Jordan Soli; Karl Waterman, Scott Sexton, Craig O’Connell (capt), Darragh Buckley; Cameron O’Shaughnessy, Daryl Foley; Finn Cowhig, Phillip Dowling, Tom Sheehan, Dave O’Mahony, Darragh O’Sullivan, Eoin Sheehan, Matt Barry, John Fitzgerald.

Replacements: Cian Scott, Johnny Leahy, Conor Drummey, James Vaughan, Ryan Foley.

TULLAMORE 19 OMAGH ACADEMICALS 13, Spollanstown

Scorers: Tullamore: To follow

Omagh Academicals: Try: Scott Barr; Con: Scott Elliott; Pens: Scott Elliott 2

HT: Tullamore 10 Omagh Academicals 6

TULLAMORE: Liam Farrell; Sean McCabe, Scott Milne, Conor Dunne, Scott Bradley; Karl Dunne (capt), Eoin O’Reilly; Alan Douglas, Shane Minnock, Matthew Murphy, Fionan Redmond, Martin Cummins, Adam Carthy, Gavin Ridgeway, Ciaran Ennis.

Replacements: Cathal Feighery, Cathal Behan, Mark Kennedy, John Dunican, Josh Huddleston.

OMAGH ACADEMICALS: Scott Elliott; Matty Eccles, Scott Barr, Connor Watherston-Spencer, Ryan Mitchell; Josh Kyle, Fintan Lagan; David Braden, Phil Ewing, Simon Creane, Jamie Sproule, Joe Duff, Reece Braden, Shea Daly, Matthew Clyde (capt).

Replacements: Jamie Matthews, Michael Gibson, David Cummings, Scott Wilson, Sam Beattie.

