Energia All-Ireland League Men’s Divisions: Round 11 Results Round-Up

In Division 1A Cork Constitution have leapfrogged Clontarf into 2nd place following their victory in Castle Avenue today while Banbridge produced a huge win over Buccaneers in the Division 1B clash at Rifle Park.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 11:

Friday, January 20–

DIVISION 1A:

Lansdowne 23 UCD 20, Aviva Stadium Back Pitch

Saturday, January 21–

DIVISION 1A:

Clontarf 12 Cork Constitution 24, Castle Avenue

HT: Clontarf 7 Cork Constitution 5

Dublin University 7 Terenure 12, College Park

HT: Dublin University 7 Terenure 7

Ballynahinch v Garryowen, Newforge, 4pm ko

Young Munster v Shannon, Tom Clifford Park, 5pm ko

DIVISION 1B:

BANBRIDGE 43 BUCCANEERS 15, Rifle Park

Scorers:Banbridge : Tries: Adam Doherty, Josh Cromie, Michael Cromie, David McCann (2), Peter Cromie; Cons: James Humphreys (5); Pens: James Humpreys

Buccaneers: Tries: Shane Jennings (2), Saul O’Carroll

Halftime: 28-10

Banbridge: 15. Adam Doherty, 14. James Buller, 13. Conor Field, 12. Josh Cromie, 11. Jamie Mullan, 10. James Humphreys, 9. Neil Kilpatrick; 1. Callum Reid, 2. Peter Cromie, 3. Michael Cromie, 4. Max Lyttle, 5. Alexander Thompson, 6. David McCann, 7. Dale Carson, 8. Greg Jones

Replacements: 16. Timothy Savage, 17. Joshua Chambers, 18. Martin Vorster, 19. Alexander Weir, 20. Aaron Kennedy, 21. Ross Cartmill

Buccaneers: 15. Michael Hanley, 14. Josh O’Connor, 13. Shane Jennings, 12. Stephen Mannion, 11. Saul O’Carroll, 10. Harry West, 9. William Reilly; 1. Matthew Burke, 2. Steven Lombard, 3. Sam Illo, 4. Ruairi Byrne, 5. Daniel Qualter, 6. Oisin Dolan, 7. Cian McCann, 8. Ryan O’Meara

Replacements: 16. James Kelly, 17. Cian Daly, 18. Fionn McDonnell, 19. Harry Balsiger, 20. Tom Shine, 21. Ross Murphy Sweeney

MALONE 8 OLD BELVEDERE 18, Gibson Park

Scorers: Malone: Tries: Mark McGlynn; Pens: Rory Campbell;

Old Belvedere: Tries: James Bollard, Calum Dowling, Cons: Michael O’Kennedy, Pens: Michael O’Kennedy (2)

Halftime: 8-5

Malone: 15. Andrew Bryans, 14. Rory Campbell, 13. Jack McMurty, 12. Nathan Brown, 11. Mark McGlynn, 10. Yasser Omar, 9. Shane Kelly; 1. Ben Halliday, 2. Declan Moore, 3. Richard Greenwood, 4. Adam McNamee, 5. Patrick Fullarton-Healey, 6. Daryl Maxwell, 7. David Cave, 8. Michael Crothers

Replacements: 16. Samuel Green, 17. Lawson Porter, 18. James Michael McAlister, 19. Conor Spence, 20. Zach Shore, 21. Peter Caves

Old Belvedere: 15. Joseph White, 14. Ariel Robles, 13. Jayden Beckett, 12. Jamie McAleese, 11. Josh Pyper, 10. Micheál O’Kennedy, 9. Briain Leonard; 1. James Bollard, 2. Calum Dowling, 3. Ronan Foxe, 4. Fionn McWey, 5. Connor Owende, 6. Daragh O’Callaghan, 7. Órán O’Brien, 8. Kale Thatcher

Replacements: 16. Joe Horan, 17. Hugh Flood, 18. Eoin Buggy, 19. Tom Mulcair, 20. Peter O’Beirne, 21. David Wilkinson

NAAS 5 CITY OF ARMAGH 32, Forenaughts

Scorers: Naas: Tries: Mark McDermott

City of Armagh: Tries: Shea O’Brien (2), Andrew Willis, Ryan O’Neill, Matthew Hooks; Cons: Shea O’Brien (2); Pens: Shea O’Brien

Halftime: 5-22

Naas: 15. Mark McDermott, 14. Donal Conroy, 13. Henry Smith, 12. Craig Ronaldson, 11. Charlie Sheridan, 10. Bryan Croke, 9. Oscar Cawley; 1. Stephen Lackey, 2. Tadhg Dooley, 3. Peter King, 4. Paul Monahan, 5. David Benn, 6. Cillian Dempsey, 7. Ryan Casey, 8. Eoin Walsh

Replacements: 16. Geoff McNelis, 17. Conor Doyle, 18. Patrick O’Flaherty, 19. Mark Dennis, 20. Connor Halpenny, 21. Matt Stapleton

City Of Armagh: 15. Shea O’Brien, 14. Andrew Willis, 13. Matthew Hooks, 12. Timothy McNiece, 11. Glen Faloon, 10. Evin Crummie, 9. Alex Johnston; 1. Dylan Poyntz, 2. Jack Treanor, 3. Paul Mullen, 4. Josh McKinley, 5. John Glasgow, 6. Nigel Simpson, 7. Ryan O’Neill, 8. James Crummie

Replacements: 16. Jonathon Morton, 17. Philip Fletcher, 18. Joshua Cunningham, 19. Romain Morrow, 20. Sam Cunningham, 21. Ryan Purvis

ST. MARY’S COLLEGE 21 OLD WESLEY 30, Templeville Road

Scorers: Tries: Steven O’Brien, Jack Reidy Walsh, Tom O’Reilly; Cons: Mick O’Gara (3)

Old Wesley TBC

Halftime: 7-10

St Marys College: 15. Mark Fogarty, 14. Hugo Conway, 13. Ryan O’Loughlin, 12. Mick O’Gara, 11. Steven Kilgallen, 10. Conor Deans, 9. Richard Fahy; 1. Adam Mulvihill, 2. Steven O’Brien, 3. Jack Reidy Walsh, 4. Peter Starrett, 5. Liam Corcoran, 6. Daniel Leane, 7. Ethan Baxter, 8. Ronan Watters

Replacements: 16. Richard Halpin, 17. Tom O’Reilly, 18. Harry MacDonald, 19. Niall Hurley, 20. Conor Hickey, 21. Adam McEvoy, 22. Ian Wickham

Old Wesley: 15. Alex Molloy, 14. Thomas O’Callaghan, 13. James O’Donovan, 12. Eoin Deegan, 11. Nathan Randles, 10. Josh Miller, 9. Keith Kavanagh; 1. Harry Noonan, 2. Howard Noonan, 3. Cronan Gleeson, 4. David Moyter, 5. Iain McGann, 6. Sam Pim, 7. William Fay, 8. Reuben Pim

Replacements: 16. Dominic Maclean, 17. Sam Kenny, 18. Brian Short, 19. Joshua O’Hare, 20. Ian Cassidy, 21. David Poff

UCC 10 HIGHFIELD 34, The Mardyke

Scorers: UCC: Tries: Jack O’Sullivan; Cons: Cian Whooley; Pens: Cian Whooley

Highfield: Tries: Travis Coomey, Sean Garrett, Luke Kingston, Ben Murphy, Gavin O’Leary; Cons: James Taylor (3); Pens: James Taylor

Halftime: 14-7

UCC: 15. Louis Bruce, 14. Sean Condon, 13. Killian Coghlan, 12. Tom McCarthy, 11. Joe O’Leary, 10. Cian Whooley, 9. Ignasi Rodriguez; 1. Rory Duggan, 2. Scott Buckley, 3. Daniel McCarthy, 4. Sam O’Sullivan, 5. Aidan Brien, 6. Peter Hyland, 7. Patrick McBarron, 8. Sean Edogbo

Replacements: 16. Danny Sheahan, 17. Corey Hanlon, 18. Mak Bissessar, 19. Jack O’Sullivan, 20. Aaron Quirke, 21. Johnny Murphy

Highfield: 15. Cian Bohane, 14. Ben Murphy, 13. Liam McCarthy, 12. David O’Sullivan, 11. Luke Kingston, 10. James Taylor, 9. Richard Cassidy; 1. Cillian Buckley, 2. Travis Coomey, 3. Daragh Fitzgerald, 4. Eoin Keating, 5. Sean Garrett, 6. David O’Connell, 7. Amhlaoibh Porter, 8. Miah Cronin

Replacements: 16. Robert Murphy, 17. Niall Dowling, 18. John O’Callaghan, 19. Mark Fitzgibbon, 20. Chris Banon, 21. Gavin O’Leary

DIVISION 2A:

Cashel 12 Queen’s 21, Spafield

Dolphin 24 MU Barnhall 34, Musgrave Park

Nenagh Ormond 20 Blackrock College 10, New Ormond Park

UL Bohemian 17 Navan 19, UL Arena

Ballymena v Old Crescent, Postponed to February 4th

DIVISION 2B:

Galwegians 25 Wanderers 21, Crowley Park

Greystones 47 Malahide 10, Dr. Hickey Park

Sligo 20 Dugannon 14, Hamilton Park

Belfast Harlequins v Corinthians, Postponed to February 4th

Rainey Old Boys v Enniscorthy, Postponed to February 4th

DIVISION 2C:

Clonmel 23 Bruff 10, Ardgaoithe

Midleton 6 Instonians 26, Towns Park

Omagh Academicals 40 Ballina 3, Thomas Mello Playing Fields

Skerries 32 Sundays Well 5, Holmpatrick

Tullamore 35 Bangor 12, Spollanstown