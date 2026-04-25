EnergiaAIL Men’s Divisions: Promotion/Relegation Play-Off Final Results Round-Up

UCD made home advantage count as they beat arch rivals Dublin University to retain their Division 1A status, while UL Bohemian proved too strong for Sligo to secure promotion to Division 2A. Clonmel won the Division 2C title, and Malahide saw off Boyne’s challenge to book their place in the the new Division 2B regional structure for next season.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFFS:

Saturday, April 25 –

DIVISION 1A PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:

UCD 28 DUBLIN UNIVERSITY 24, UCD Bowl

Scorers: UCD: Tries: Andrew Osborne, Sami Bishti, Ben Brownlee; Cons: Paddy Clancy 2; Pens: Paddy Clancy 3

Dublin University: Tries: Hunter Deane-Johns, Johnny O’Sullivan, Alex Finlay; Cons: Matty Lynch 3; Pen: Matty Lynch

HT: UCD 17 Dublin University 3

UCD: Charlie Molony; Daniel Hurley, Andrew Osborne, Ben Brownlee, Maxim Aschenbrenner; Paddy Clancy, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Duinn Maguire, Sami Bishti, Dan Barron (capt), Donnacha McGuire, Oran Handley, Conor Tonge, Paul Gerard.

Replacements: Lucas Maguire, Max Doyle, Jack Spencer, Michael Colreavy, Oisin Spain, James Sherwin, Daragh Gilbourne, Evan Moynihan.

DUBLIN UNIVERSITY: Davy Colbert; Johnny O’Sullivan, Hugo Lynch, Mark Walsh, Hugh Goddard; Matty Lynch, Oscar Cawley; Karl Brennan, Jack O’Neill, Arthur O’Rahilly, Michael Walsh, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).

Replacements: Jack Pollard, Johannes Dreischmeier, Hunter Deane-Johns, Max Dunne, Zach Quirke, Conor Tracey, Jack Riley, Alex Finlay.

DIVISION 1B PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:

UCC v SHANNON, the Mardyke (Match abandoned due to serious injury. Outcome will be decided by the All-Ireland League Competitions Committee in due course)

DIVISION 2A PROMOTION PLAY-OFF FINAL:

UL BOHEMIAN 58 SLIGO 33, UL 4G pitch

Scorers: UL Bohemian: Tries: Killian Dineen 2, Darragh O’Gorman, Oisin Fagan, Greg Fitzgerald, Darren Ferrar 2, Liam O’Shanahan; Cons: Cian Casey 6; Pens: Cian Casey 2

Sligo: Tries: Cillian O’Neill, Penalty try, Mark McGlynn 2, Luke Timms; Cons: Cillian O’Neill 3, Pen try con

HT: UL Bohemian 28 Sligo 0

UL BOHEMIAN: Oisin Fagan; Greg Fitzgerald, Killian Dineen, Paul Clancy, Darragh O’Gorman (capt); Cian Casey, Evan Lacey; Kean Sheehy, Darren Ferrar, Jake Considine, Simon Staunton, Padraic Galvin, Jordan Mills, Seán Quirke, Liam Neilan.

Replacements: Tom Cullen, Seamus Kerrisk, Jack Ryan, Jay Traynor, Shane Buckley, Mihlali Mgolodela, Zac O’Loughlin, Liam O’Shanahan.

SLIGO: Euan Brown; Finn Young, Louis McVitty, Cameron Griffith, Mark McGlynn; Cillian O’Neill, Aorelian Durkin; Kuba Wojtkowicz, Matthew Earley (capt), Arek Czeck, Ciarán Cummins, Ciarán Cassidy, Eoin Ryan, James O’Hehir, Will MacAuley.

Replacements: Shane O’Hehir, Oisin Lawley, Luke Timms, Evin Ballantine, Ben Hynes, Facundo Dellemea, Andrew Ward, Conor Creavan.

DIVISION 2C FINAL:

CLONMEL 28 BECTIVE RANGERS 24, Ard Gaoithe

Scorers: Clonmel: Tries: Freddie Davies 3, Luke Hogan; Cons: Joey O’Connor 4

Bective Rangers: Tries: Dave McPolin, Chris Hennessy, Oisin McCloskey, Chris Poole; Cons: Matthew Gilsenan 2

HT: Clonmel 14 Bective Rangers 5

CLONMEL: Jack Walsh; Michael Connellan, Luke Hogan, Henry Buttimer (capt), Freddie Davies; Joey O’Connor, Ben O’Dwyer; Davy Coyne, Brandon Delicato, Jason Monua, Gerrit Huisamen, Keith Melbourne, Tom O’Dea, Ben Masuku, Andrew Daly.

Replacements: Seán Sweetman, David Brennan, Diarmuid Brannock, Zac Cahalan, Luke Slattery, Brian O’Dea, Aidan Russell, Drew Musa.

BECTIVE RANGERS: Tim Carroll; Chris Rolland, Tom McCarthy, Bobby Holland, Dave McPolin; Matthew Gilsenan (capt), Connor Halpenny; Rory Mulvihill, Chris Hennessy, Conor Kelly, Donagh Lawler, Gavin Kelly, Tiarnan McCloskey, Chris Poole, James Gallagher.

Replacements: Scott Barron, Oscar Egan, Scott O’Keeffe, Mark O’Brien, Oisin McCloskey, Charlie O’Reilly, Ben Garrett, Craig Cantwell.

DIVISION 2C PROMOTION/RELEGATION PLAY-OFF FINAL:

MALAHIDE 29 BOYNE 24, Estuary Road

Scorers: Malahide: Tries: James Hurley, James McKeown, Dan Hayes, Conrad Daly; Cons: David O’Halloran 3; Pen: David O’Halloran

Boyne: Tries: Michael Briscoe, Rian Kindlon, Eoghan Duffy; Cons: Bevan Duffy 3; Pen: Karl Keogh

HT: Malahide 17 Boyne 14

MALAHIDE: James McKeown; Dan Hayes, Matt Faulkner, David O’Halloran, Shane Rodgers; Michael Hanley, Conrad Daly; Michael Tyrrell, Lee Byrne, James Hurley, Marc Kelly (capt), Seán Cronin, Oisin Power, Sam Lindeman, Sam Pene.

Replacements: Joey Boland, Timmy O’Connor, Reece O’Connell, John Shine, Tom Hogan, Conor Barrett, Eamon McNicholas, David Morrin.

BOYNE: Eoghan Duffy; Adam Brodigan, Robbie Vallejo, Bevan Duffy, Jack Mitchell; Michael Briscoe, Nick Smith; Cody O’Neill, Theo Sheridan, Hugh Carolan, Nile Banks, Oisin Howell, Leon Fox, Colm Joyce-Ahearne, Dylan Lynch (capt).

Replacements: Matthew O’Callaghan, Thomas Gregory, Bradley Abbedeen, Evan McGinm, Karl Keogh, Rian Kindlon, Graeme McQuillan, Patrick Prendergast.

