#EnergiaAIL Men’s Divisions: Round 16 Results Round-Up
It was another eventful day across the Energia All-Ireland League Men’s Divisions, with Old Belvedere claiming the scalp of Division 1A leaders St. Mary’s College, Old Wesley staying a point clear in the second tier, and Shannon, Sligo, and Dolphin all making moves in the other divisions.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 16:
Saturday, March 21 –
DIVISION 1A:
CORK CONSTITUTION 42 NENAGH ORMOND 19, Temple Hill
Scorers: Cork Constitution: Tries: Seán French, Adam Maher 2, Peter Hyland, George Good, Aidan Moynihan; Cons: Aidan Moynihan 6
Nenagh Ormond: Tries: Davey Gleeson, Fionn O’Meara, Luke Kerr; Cons: Derek Corcoran, Matt Brice
HT: Cork Constitution 21 Nenagh Ormond 12
CORK CONSTITUTION: George Coomber; Johnny Murphy, Seán French, Eoghan Smyth, Seán Condon; Aidan Moynihan, Adam Maher; Mark Donnelly, Billy Scannell, David Good, Seán Duffy, Michael Foy, Mark Skelly, Peter Hyland, David Hyland (capt).
Replacements: George Good, Luke Masters, Jacob Sheahan, Richard Thompson, Louis Kahn, Dylan Hicks.
NENAGH ORMOND: Matt Brice; Davey Gleeson, Conor McMahon, Willie Coffey, Conor O’Shaughnessy; Derek Corcoran, Charlie O’Doherty; Mikey Doran, Mateo Sentous, Matthew Burke, Kevin Seymour, Fionn O’Meara, John O’Flaherty (capt), Joe Coffey, John Brislane.
Replacements: Dylan Murphy, Seán Frawley, Jake O’Kelly, Kevin O’Flaherty, Luke Kerr, Patrick Scully.
OLD BELVEDERE 21 ST. MARY’S COLLEGE 14, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Tries: Jayden Beckett, Andre Ryan, Morgan Meredith; Cons: Morgan Meredith 3
St. Mary’s College: Tries: Rob Gilsenan, Greg Jones; Cons: Mick O’Gara 2
HT: Old Belvedere 7 St. Mary’s College 7
OLD BELVEDERE: Joe White; Jack Keating, Jayden Beckett, Andre Ryan, James Dillon; Morgan Meredith, Hugh O’Sullivan; Hugo O’Malley, Calum Dowling (capt), Ryan McMahon, Fionn McWey, Gerry Hill, Paddy Dowling, Ronán O’Sullivan, Josh Ericson.
Replacements: Luke McLaughlin, Adam Howard, Tom Connolly, Will McDonald, Tom Mulcair, David Wilkinson.
ST. MARY’S COLLEGE: Ruairi Shields; Zach Hopkins, Aaron O’Sullivan, Mick O’Gara, Leandro Ramirez; Conor Dean (capt), Rob Gilsenan; Oisin Michel, Richie Bergin, Mick McCormack, Greg Jones, Daniel Leane, Josh Gimblett, Ronan Watters, Dan Goggin.
Replacements: Cillian Jacobs, Tom O’Reilly, Andrew Sparrow, Ethan Baxter, Michael Silvester, Craig Kennedy.
TERENURE COLLEGE 3 LANSDOWNE 22, Lakelands Park
Scorers: Terenure College: Pen: Chris Cosgrave
Lansdowne: Tries: Bobby Sheehan, Paul Wilson, Cathal Eddy; Cons: Stephen Madigan 2; Pen: Stephen Madigan
HT: Terenure College 3 Lansdowne 12
TERENURE COLLEGE: Adam La Grue; Craig Adams, Ethan Reilly, Aran Egan, Chris Cosgrave; Caspar Gabriel, Griffin Culver; Marcus Hanan, Max Russell, Adam Tuite, Oisin Shannon, Seán Rigney, Luke Clohessy (capt), Darragh Brooks, Harrison Brewer.
Replacements: Harry O’Neill, Luke Rigney, Mike Murphy, Mike Murphy jr, Conor McKeon, Caolan Dooley.
LANSDOWNE: James Tarrant; Cillian Redmond, Andy Marks (capt), Harry O’Riordan, Cathal Eddy; Stephen Madigan, Jack Matthews; George Morris, Bobby Sheehan, Greg McGrath, Ruairí Clarke, Juan Beukes, Matt Healy, Paul Wilson, Barry Fitzpatrick.
Replacements: Tom Barry, Julien Valleise, Luke Fagan, Ross O’Neill, James Kenny, Tom Daly.
UCD 28 BALLYNAHINCH 21, UCD Bowl
Scorers: UCD: Tries: Thomas Quinn, Oisin Spain, Ben Brownlee, Oran Handley; Cons: Daragh Gilbourne 4
Ballynahinch: Tries: Claytan Milligan 2, Aaron Cairns; Cons: Conor Rankin, Paul Kerr 2
HT: UCD 14 Ballynahinch 14
UCD: Ruben Moloney; Daniel Hurley, Andrew Osborne, Ben Brownlee, Maxim Aschenbrenner; Daragh Gilbourne, Thomas Quinn; Tom O’Riordan, Lucas Maguire, Jack Spencer, Oran Handley, Dan Barron (capt), Conall Hodges, Oisin Spain, Paul Gerard.
Replacements: Ben Porter, Seán Egan, Michael Colreavy, Luke McGill, Tom Murtagh, Mark Canniffe.
BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Daniel Bennett, Matthew Booth, Quinn Armstrong, Aaron Sexton; Paul Kerr, Chris Gibson; John Dickson, Claytan Milligan (capt), Joe Mawhinney, Ryan Connolly, Bradley Luney, Josh Hanlon, Zack McCall, Reuben Crothers.
Replacements: Michael McCavery, Matthew Burke, Ryan Halpin, Stephen Campbell, Aaron Cairns, Adam Bennett.
YOUNG MUNSTER 33 CLONTARF 50, Tom Clifford Park
Scorers: Young Munster: Tries: Kelvin Langan, Liam McMahon, Oisin Pepper, Stephen McLoughlin, Fionn Gibbons; Cons: Kelvin Langan 4
Clontarf: Tries: Noah Sheridan, Dylan Donnellan, Niall Smyth, Aaron Coleman, Hugo Lennox, Ivan Soroka, Darragh Doyle, Peter Maher; Cons: Conor Kelly 5
HT: Young Munster 26 Clontarf 17
YOUNG MUNSTER: Shay McCarthy; Andrew Smith, Fionn Gibbons, Luke McCready, Oisin Pepper; Kelvin Langan, Hubert Gilvarry; David Begley, Liam McMahon, Paul Allen, Oran O’Reilly, Alan Kennedy (capt), Fintan Coleman, Leo Langbridge, Stephen McLoughlin.
Replacements: Ben Everard, Ajae Hanson, James Horrigan, Ihechi Oji, Harry Langbridge, Orin Burke.
CLONTARF: Hugo Lennox; Noah Sheridan, Connor Fahy, Tadhg Bird, Peter Maher; Conor Kelly, Michael Moloney; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Niall Smyth, Fionn Gilbert, Jim Peters, Paul Deeny, Aaron Coleman, Richie Whelan.
Replacements: Darragh Doyle, Charlie Ward, Declan Adamson, Sam Owens, Conor Gibney, Alvin Amaniampong.
DIVISION 1B:
Blackrock Col. 29 Queen’s Uni. 21
Stradbrook
Scorers Blackrock Col.:
Tries: Jack Deegan, Barry Galvin, Jamie Rogan, Matthew Dwan.
Conversions: Tim Corkery 3.
Penalties: Tim Corkery.
Scorers Queen’s Uni.:
Tries: Evan McGonigle, James McKillop, Josh Stevens.
Conversions: Eamonn Rogers, Dan Green 2.
HT: Blackrock Col. 29 Queen’s Uni. 7
Blackrock Col.: Ciarán Mangan, Matthew McCarthy, Jack Deegan, Darragh Farrell, Barry Galvin, Tim Corkery, Oliver Coffey, Patrick Moore, Jamie Rogan, Alex Mullan, John Forde, Odhran Ring, James Burke (capt), Dave Fortune, Inigo Cruise-O’Brien.
Replacements: Andrew Savage, Shane Connolly, Alex Simpson, Conor Hanly, Peter Quirke, Matthew Dwan.
Queen’s Uni.: Eamonn Rogers, Evan McGonigle, Fraser Cunningham, Jake Carpenter, Ryan Street, Dan Green, Clark Logan, Joshua Stewart, Henry Walker, Bryan O’Connor, James McKillop (capt), Oliver Hughes, Will Cusack, Josh Stevens, Tom Brigg.
Replacements: Jack Parkinson, Harry Marcus, Billy Allen, Ethan Pavlovic, Adam Lowey, Rob Henderson.
City of Armagh 25 Highfield RFC 12
Palace Grounds
Scorers City of Armagh:
Tries: Connor Neary (36′), Rocky Olsen (40′), James Anderson (46′).
Conversions: Rocky Olsen (37′, 40+1′).
Penalties: Rocky Olsen (42′, 53′).
Scorers Highfield RFC:
Penalties: Shane Buckley (2′, 15′, 34′, 39′).
HT: City of Armagh 7 Highfield RFC 12
City of Armagh: Shea O’Brien (capt), Joshua Cunningham, Matthew Hooks, Timothy McNiece, Aitzol Arenzana-King, Rocky Olsen, Nick Murray, Niall Carville, Jonathan Morton, Philip Fletcher, Connor Neary, Josh McKinley, Noah Bell, Curtis Pollock, James Anderson.
Replacements: Finn Fehnert, Eoin O’Hagan, James Morton, John Glasgow, Harry Boyd, Ross Taylor.
Highfield RFC: Jamie Shanahan (capt), Ben Murphy, David McCarthy, Mark Dorgan, Noah Patterson, Shane Buckley, James Brugger, James Cronin, Travis Coomey, Daragh Fitzgerald, Eoin Keating, David O’Connell, Aidan Keane, Conor Galvin, Ryan Gordon.
Replacements: Robert Murphy, Corey Hanlon, Mark Fitzgerald, Con Butler, Chris Banon, Liam McCarthy.
Naas 26 Dublin Uni. 40
Forenaughts
Scorers Naas:
Tries: Donal Conroy, Charlie Sheridan, Paddy Taylor, Muiris Cleary.
Conversions: Paddy Taylor 3.
Scorers Dublin Uni.:
Tries: Alex Finlay, Hugo Lynch, Mark Walsh, Matthew Lynch, Eoin McDermott, Jack O’Neill.
Conversions: Matthew Lynch 5.
HT: Naas 5 Dublin Uni. 26
Naas: Jack Sheridan, Donal Conroy, Charlie Sheridan, Dylan O’Keeffe, David O’Sullivan, Paddy Taylor, Tadhg Brophy, Callum Coyne, Brad Clements, Stephen Lackey, James O’Loughlin, Oisin Halpin, Darragh Murphy, Will O’Brien (capt), Paul Tolofua.
Replacements: Tadhg Dooley, Patrick Brophy, Eoin Walsh, Muiris Cleary, Cormac King, Tom Bohan.
Dublin Uni.: David Colbert, Alex Finlay, Hugo Lynch, Mark Walsh, Hugh Goddard, Matthew Lynch, Oscar Cawley, Eoin McDermott, Jack O’Neill, Arthur O’Rahilly, Michael Walsh, Artur Smykovskiy, Kevin Jackson, Conall Henchy, David Walsh (capt).
Replacements: Jack Pollard, Karl Brennan, Hunter Deane-Johns, Thomas Davidson, Conor Tracey, Zach Quirke.
UCC Rugby 35 Old Wesley 40
The Mardyke
Scorers UCC Rugby:
Tries: Gene O’Leary Kareem, Jack Casey 2, Dawid Novak 2.
Conversions: Harry Murphy 5.
Scorers Old Wesley:
Tries: Eoin Deegan, Evan Kenny, Jamie Clark, Kieran O’Shea, Stephen Smyth, Andrew Doyle.
Conversions: Tom Larke 5.
HT: UCC Rugby 21 Old Wesley 14
UCC Rugby: Conall Cournane, Neville O’Leary, Gene O’Leary Kareem, Evan Clarke, Mark Hetherington, Harry Murphy, Jack Casey, Sean Dunne, Stephen O’Shaughnessy, Daniel McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Daniel Rock, Michael O’Sullivan, Dawid Novak, Ted O’Callaghan.
Replacements: Darragh Prenter, Darragh O’Connell, Conor Kidney, David Cogan, Paddy Gaffney, Harry Coughlan.
Old Wesley: Tom Larke, Paidi Farrell, Ethan Black, Eoin Deegan, Charlie Hempenstall, Niall Carroll, Evan Kenny, Jamie Clark, Kieran O’Shea, Benjamin Popplewell, Billy Corrigan, Mahon Ronan, Luke O’Connor, Charlie Meagher, Patrick McBarron.
Replacements: Stephen Smyth, Luke McAuliffe, Dan Campbell, Cathal Kelly, Andrew Doyle, Jarrod Homan.
Instonians 33 Garryowen 36
Shaw’s Bridge
Scorers Instonians:
Tries: Bradley McNamara, Bevan Prinsloo, Ruairi O’Farrell, Oli Clark 2.
Conversions: Josh Eagleson 4.
Scorers Garryowen:
Tries: Thomas Ironside Wickham, Sean Sexton 2, Max Clein 2.
Conversions: Lachlan Stewart 4.
Penalties: Lachlan Stewart.
HT: Instonians 12 Garryowen 24
Instonians: Bradley McNamara, Mark Keane, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Craig Gilroy, Josh Eagleson, Ruairi O’Farrell, Callum Reid, Oli Clark, Liam Kaprigiannis, Mark Mairs, Robert Whitten, Kian Mulholland, Paul Pritchard, Alistair Burke.
Replacements: Neil Saulters, Anton Lupari, Schalk Van Der Merwe, Andrew Keane, Ed Broom, Simon McMaster.
Garryowen: Colm Quilligan, Thomas Ironside Wickham, JJ O’Neill, Jack Delaney, Sean Sexton, Lachlan Stewart, Luca Cleary, George Hadden, Max Clein, Ben Leahy, Oisin Cooke, Finn McCall, Alan Fitzgerald, Dean Fanning, Rory Woods.
Replacements: Lars Linnenbank, Mark Fitzgerald, Jack Costello, Sean Rennison, Chulainn Williams, Marcus Joyce.
DIVISION 2A:
Ballymena 5 Corinthians 28
Eaton Park
Scorers Ballymena:
Tries: Dean Millar.
Scorers Corinthians:
Tries: Eoin Conlon, Tom Waters, Joey Tierney, Mark Boyle.
Conversions: Billy Cross 4.
HT: Ballymena 5 Corinthians 0
Ballymena: Rodger McBurney, Eoin Riston, Ben Neely, Callum Patterson, Dean Millar, Joe O’Rawe, Callum Davidson, Andrew Warwick, Callum Mustoe, Angus Graham, Luke McCluskey, Paddy Browne, Alexander Clarke, James McClean, Adam Lamont (capt).
Replacements: Justin Mark, Josh Mark, Josh Dobbin, Angus Robson, Tristan Ferguson.
Corinthians: Joseph Smyth, Eoin Conlon, Harry Rogers, Tom Waters, Sean Fox, Billy Cross, Joey Tierney, Rory Lyons, Mikey Yarr, Patrick Fahy, Matthew Roche Nagle, Mark Boyle (capt), Charlie Keane, John Claffey, Max Flynn.
Replacements: Max Holmes, Raymond Dufficy, Ian Staunton, Emmanuel Oifoh, Tadhg Johnston.
Banbridge 0 Shannon RFC 38
Rifle Park
Scorers Banbridge:
Scorers Shannon RFC:
Tries: Luke Doyle, Joshua Costello, Neil Cronin, Cian McCann, Oisin Minogue 2.
Conversions: Cillian O’Connor 4.
HT: Banbridge 0 Shannon RFC 33
Banbridge: Adam Doherty, Xander Lowham, Joe Dickson, Jona Mataiciwa, Darragh Knox, Charlie Beattie, Philip Jackson, John Wilson, Peter Cromie, Michael Cromie, Daniel Kilpatrick, Alexander Thompson, Dean Hayes, Matthew Heasley, Kyle Stirling.
Replacements: Finlay King, Ryan Rodgers, Alexander Weir, Lewis Magowan, Neil Kilpatrick.
Shannon RFC: Matt Te Pou, Luke Doyle, Cian O’Halloran, Harry Long (capt), Joshua Costello, Cillian O’Connor, Neil Cronin, Emmet Calvey, Peter Dougan, Jamie Conway, Samson Alaimoana, Cian McCann, Scott Gleeson, Oisin Minogue, Neal Moylett.
Replacements: Alex Long, Tony Cusack, Alex Kennedy, Lee Nicholas, Rory McDermott.
Dungannon 32 Wanderers 38
Stevenson Park
Scorers Dungannon:
Tries: Toby Gribben, Ryan Abernethy, James McMahon 2, Matthew Stockdale.
Conversions: Ben McCaughey 2.
Scorers Wanderers:
Tries: Val McDermott, Jordan Conroy, Dylan Kelly 2, Jamie Kavanagh.
Conversions: Cian Whooley 4.
Penalties: Cian Whooley.
HT: Dungannon 12 Wanderers 17
Dungannon: Andrew McGregor, Ben McCaughey, James Girvan, Kyle Gormley, Mervyn Brown, Peter Nelson, Toby Gribben, James Gamble, Ryan Abernethy, Sean O’Hagan, Cameron Steenson, Callum Johns, David Leyburn, Adam Milligan (capt), James McMahon.
Replacements: Matthew Stockdale, Adam Edgar, Ben Connelly, Matthew Maguire, Alex Johnston.
Wanderers: Val McDermott, Mick McGrath, Deon Mau’u, Louis McDonough, Jordan Conroy, Cian Whooley, Dylan Kelly, Rob Scully, Jamie Kavanagh, Aaron O’Callaghan, Mark O’Reilly, Conor McMenamin, Simon Burke, Karl Madden, JJ McIlwrath.
Replacements: James Kenny, Fionn Finlay, Dylan Ryan, Jack Connolly, David Fitzgibbon.
MU Barnhall 35 Cashel RFC 40
Parsonstown
Scorers MU Barnhall:
Tries: Neil Byrne, Conor Duggan, Matias Giannetti, Ciaran Enright, Abdul Olaosebikan.
Conversions: Neil Byrne 5
Scorers Cashel RFC:
HT: MU Barnhall 14 Cashel RFC 28
MU Barnhall: Neil Byrne, Conor Duggan, Shane Mallon, Matias Giannetti, Adam Gray, Oisin O’Neill, Rob Holt (capt), Keith Farrell, Finn Brien, Jack Castles, Stephen Callinan, Ciaran Enright, Donny Freeman, Abdul Olaosebikan, Daniel Murphy.
Replacements: Cathal Duff, Darragh Bellanova, Sean Walsh, Conor Neville, James Gorham.
Cashel RFC: Timothy Townsend, Marcello Frati, Alan Flannery, Jamie Ryan, Ben Twomey, John O’Sullivan, Marcel Strydom, Cormac O’Donnell, David Upton, Brendan Ryan, Adam Shirley, Fearghail O’Donoughue, Richard Moran, Joseph Lawrence, Joseph Callery.
Replacements: Ciaran Ryan, Jack Tierney, Michael Treacy, Ryan O’Sullivan, Padraig Leamy.
Greystones 10 Old Crescent 13
Dr. Hickey Park
Scorers Greystones:
Tries: Dylan Henry, Ken Murphy.
Scorers Old Crescent:
Tries: John Toland.
Conversions: Jeff Williams.
Penalties: Jeff Williams 2.
HT: Greystones 5 Old Crescent 10
Greystones: Gavin Rochford, Craig Kenny, Peter Ford, Matt O’Brien, Dylan Henry, Killian Marmion, David Baker (capt), Cole Kelly, Rob Byrne, Conor Pearse, James Douglas, Jack Dooley, Stephen Bourke, Adam Benson, Reeve Satherley.
Replacements: Freddy Happonen, Quermy Warmerdam, Ken Murphy, Cormac O’Donoghue, Danny Kenny.
Old Crescent: Timmy Duggan, Sean Donnarumma, Larry Hanly, Paul McNamara, Stephen Kiely, Jeff Williams, Joe McEnery, Joe Rickard, Declan Aylward, Dennis O’Dwyer, John Moloney, Oisin Toland, Dean O’Grady, James McKeogh, John Toland (capt).
Replacements: Lee O’Grady, Evan Creaven, Cillian Toland, Jamie Duggan, Brian Molloy.
DIVISION 2B:
Enniscorthy 52 Skerries 19
Alcast Park
Scorers Enniscorthy:
Tries: Lee Treacy (2′, 13′), Fiachra Hourihane (3′, 51′, 80+1′), Rhyan Whelan (31′, 61′), Jack Kelly (73′).
Conversions: Conal Kervick (3′, 4′, 14′), Ben Kidd (62′, 74′, 80+2′).
Scorers Skerries:
Tries: Sam Deering (27′), James Brennan (41′), Rob McKey (48′).
Conversions: Jack Litchfield (28′, 49′).
HT: Enniscorthy 26 Skerries 7
Enniscorthy: Jack Kelly, Ivan Jacob, Nick Doyle, Shane McGuire, Rhyan Whelan, Conal Kervick, Fiachra Hourihane, Ore Lasisi, Davie Murphy, Scott O’Connor, Tomas Stamp, Timmy Morrissey, James Doyle, Lee Treacy, Tony Ryan.
Replacements: Isaac Kearney, Mikey McVeigh, Marco Byrne, Ben Kidd, Graham Barry.
Skerries: Jack Litchfield, Rob McKey, Kevin McGrath, Michael Sherlock, Taidgh Keane-Boylan, Paul O’Loghlen, John Healy, Oisin McNamara, James Brennan, Griffin Carrick, Sam Deering, Rossa Gilbride, Robbie Gallagher, Darragh McEneaney, Peter O’Neill (capt).
Replacements: Trevor Scuffil, Conor Nulty, James Downes, Dara Twomey, David Goodman.
Galwegians 0 Clogher Valley 31
Crowley Park
Scorers Galwegians:
Scorers Clogher Valley:
Tries: Taine Haire (38′), Tommi Coulter (55′), David Maxwell (76′), Joshua Kyle (80′).
Conversions: David Maxwell (39′, 56′, 76′, 80+1′).
Penalties: David Maxwell (23′).
HT: Galwegians 0 Clogher Valley 10
Galwegians: Cian Brady, Darragh Kennedy, Rob Deacy, Stephen Mannion, Oisin McKey, Calum Elwood, Albert Lindner, Eoin Ferry, Ryan Smith, Tom Gormley, Rob Holian, Oisin McNicholas, Jarrad Butler, Dylan Keane (capt), Liam Angermann.
Replacements: Jack Winters, Luke Murtagh, Brian McHugo, Andrew Sherlock, Paul Sharkey.
Clogher Valley: Taine Haire, Philip Wilson, Joshua Kyle, Michael Bothwell, Karl Bothwell, David Maxwell, Matthew Bothwell, Michael Treanor, Luke Allen, Neil Henderson, Eugene McKenna (capt), Ryan Stewart, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.
Replacements: Kyle Cobane, Aaron Crawford, Tommi Coulter, Joel Busby, Jake Woods.
Navan 34 Malone 35
Balreask Old
Scorers Navan:
Tries: Fionn Craik (5′), Mark Coen (17′, 72′), Conor Farrell (77′, 78′).
Conversions: Tom Gavigan (6′, 73′, 78′).
Penalties: Tom Gavigan (40+1′).
Scorers Malone:
Tries: Dan Kerr (10′, 43′), Callum Knox (62′), Tane Hotham (70′), Penalty Try.
Conversions: Mathew Rae (11′, 44′, 63′, 71′), Penalty Try.
HT: Navan 15 Malone 7
Navan: Shane Walshe, Will Finegan, Ben Mc Entagart, Tom Gavigan, Mark Coen, Jeaic Timmons, Kit Waddington, Shane O’Connor, Fionn Craik, Gary Faulkner, Ben McCreary, Karolis Navickas, Johnny McKeown, Michael Brady, Conor Farrell (capt).
Replacements: Liam Carroll, Thomas Kearns, James Duffy, Andrew Beggy, Mark Farrell.
Malone: Ben Gibson, Tane Hotham, Cameron McCaughey, Josh Pentland, Davy McMaster, Mathew Rae, Dara Gaskin, Ben Halliday, Dan Kerr, Ricky Greenwood, Ben Grimley, Logan Wakefield, Callum Knox, Ross Todd (capt), Michael Crothers.
Replacements: Sam Green, Bailey Young, Jacob Edwards, Callum Soper, Michael Melville.
Sligo 31 Rainey RFC 21
Hamilton Park
Scorers Sligo:
Tries: Finn Young, Cameron Griffith, Mark McGlynn, Jakub Wojtkowicz, Penalty Try.
Conversions: Euan Brown 2, Penalty Try.
Scorers Rainey RFC:
Tries: Andrew Donaghy, Calum Smyth, Penalty Try.
Conversions: Scott McLean 2, Penalty Try.
HT: Sligo 19 Rainey RFC 7
Sligo: Euan Brown, Finn Young, Conor Creavan, Cameron Griffith, Mark McGlynn, Cillian O’Neill, Aorelian Durkan, Jakub Wojtkowicz, Matthew Earley (capt), Arek Czeck, Ciaran Cummins, Ciaran Cassidy, Eoin Ryan, James O’Hehir, Facundo Dellemea.
Replacements: Shane O’Hehir, Luke Timms, Benjamin Hynes, Will MacAuley, Andrew Ward.
Rainey RFC: Ross McLaughlin, Tom Crozier, Killene Thornton, Jim McCartney, Andrew Brown, Scott McLean, Andrew Donaghy, Andrew Nevin, Michael Nevin, Calum Smyth, Ronan McCusker, Tom Hutchinson, Adam Montgomery, Michael McCusker (capt), Jody McMurray.
Replacements: Thomas McNicholl, Kieran Donaghy, Ewan Bolton, Damien McMurray, Lorcan Quinn.
UL Bohemian 70 Buccaneers 22
UL 4G
Scorers UL Bohemian:
Tries: Oisin Fagan 2, Killian Dineen, Evan Lacey, Tom Cullen 4, Padraic Galvin, Sean Quirke, Liam Neilan 4, Liam O’Shanahan 2.
Conversions: Cian Casey 10
Scorers Buccaneers:
HT: UL Bohemian 28 Buccaneers 17
UL Bohemian: Oisin Fagan, Greg Fitzgerald, Killian Dineen (capt), Paul Clancy, Joe Johnson, Cian Casey, Evan Lacey, Kean Sheehy, Tom Cullen, Jack Ryan, Simon Staunton, Padraic Galvin, Jordan Mills, Sean Quirke, Liam Neilan.
Replacements: Darren Ferrar, Jake Considine, Shane Buckley, Zac O’Loughlin, Liam O’Shanahan.
Buccaneers: Dylan Duffy, Tom Shine, Orrin Burgess, Thomas Cotton, Ross Murphy Sweeney, Gearoid McDonald, Abel Bouwens, Adam Cooper, Oisin Dolan, Charlie Byrne, Ryan O’Meara, Conor Sheehan, Paddy Egan, Dan Donovan, Samuel Meecham.
Replacements: Sean Glennon, James Kelly, Jack Crampton, David Colgan, Samuel Tan.
DIVISION 2C:
Ballyclare RFC 27 Midleton 22
Ballyclare RFC
Scorers Ballyclare RFC:
Scorers Midleton:
Tries: Alejandro Martinez Jimenez, JB Du Toit, Andrew Beyrooti.
Conversions: Seamus Lyne 2.
Penalties: Seamus Lyne.
HT: Ballyclare RFC 10 Midleton 7
Ballyclare RFC: Mark Jackson, Ruben Moxham, Joel McBride, Jack Gamble (capt), Peter Gillespie, Alex Darrah, Jacob Scarlett, Dean Jones, Matthew Coulter, Adam Barron, Dave Gillespie, Grant Bartley, Aaron Playfair, Jack Milton, Luke Mcllwrath.
Replacements: Ryan McNeill, David McCleary, Joshua Young, Jonny Holmes, Josh Cowan.
Midleton: Jack Colbert, Alejandro Martinez Jimenez, Sam Tarleton, Ted Coleman, Aaron Leahy, Seamus Lyne, Kyle Read, Mark Corby, JB Du Toit, Solomon Delea, Andrew Beyrooti, Mark Stanton, Flor McCarthy, Conor McCarthy, Idris Rqibi (capt).
Replacements: Steve Monaghan, Sean Busteed, Robert Casey, Lee McSherry, Cillian Lynch.
Bective Rangers 57 Bruff 40
Energia Park
Scorers Bective Rangers:
Scorers Bruff:
Tries: Paul Collins, Shane Duggan, Nehuen Rossetti 2, Clem McAuliffe, Cillian Rea.
Conversions: Paul Collins 5.
HT: Bective Rangers 33 Bruff 26
Bective Rangers: Tim Carroll, Chris Rolland, Tom McCarthy, Bobby Holland, Dave McPolin, Matthew Gilsenan (capt), Connor Halpenny, Rory Mulvihill, Christopher Hennessy, Conor Kelly, Ronan Cregan, Donagh Lawler, Gavin Kelly, Oisin McCloskey, Tiarnan McCloskey.
Replacements: Scott O’Keeffe, Scott Barron, James Gallagher, Charlie O’Reilly, Ben Garrett.
Bruff: Paul Collins, Shane Duggan, Nehuen Rossetti, Andrew O’Byrne, Clem McAuliffe, John Bateman, Cathal Garvey, Darragh O’Brien, Wiktor Wilczuk, Kieran O’Dwyer, Aidan Carroll, Brendan Gleeson, Mike Frawley, Darragh Browne, Cillian Rea (capt).
Replacements: Mark Kennedy, Fionn Flanagan, Callum Ellevsen, Ben Tucker, Hugh Clogan.
Belfast Harl. 29 Monkstown 21
Deramore Park
Scorers Belfast Harl.:
Tries: Ben Power, David Armstrong, Harry Palmer 2.
Conversions: Johnny McCracken 3.
Penalties: Johnny McCracken.
Scorers Monkstown:
Tries: Fraser Wright, Conor Hurley, Anthony McGinness.
Conversions: Matt Stapleton 3
HT: Belfast Harl. 14 Monkstown 21
Belfast Harl.: Thomas Armstrong, Mark Glover, Ben Power, Callum Florence, David Armstrong, Luke Graham, Johnny McCracken, Cameron Hillis, Steven Weir (capt), Roland Marki, Harry Palmer, Ollie McCauley, Joel Dundas, Eddie Gorrod, Nathaniel Peters.
Replacements: Stephen Hunter, Ben Porter, Aidan Kelleher, Christian Bennison, Callum Doherty.
Monkstown: Conor Curran, Conor Lohan, Tom Griffin, Matt Stapleton, Oisin Brady, Fraser Wright, Tristan Brady (capt), Rico Webster, Dave Cave, Michael Ashdown, Conor Hurley, Luke Kelly, Ruadhan McDonnell, Tom Gilpin, Stephen McVeigh.
Replacements: Jack Deegan, Anthony McGinness, John Wallace, Andrew Glynn, Danny Riordan.
Dolphin 54 Thomond RFC 28
Virgin Media Park
Scorers Dolphin:
Tries: Hunter Yarrell 2, Sam Boyle, Scott Sexton, Craig O’Connell, Finn Cowhig, Max Abbott, Richie Heaslip.
Conversions: Hunter Yarrell 7.
Scorers Thomond RFC:
Tries: Jason Kiely, Sam Birrane 2, Aaron Rice.
Conversions: Evan Cusack 4.
HT: Dolphin 21 Thomond RFC 21
Dolphin: Hunter Yarrell, Sam Boyle, Scott Sexton, Craig O’Connell (capt), Darragh Buckley, Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley, Finn Cowhig, Max Abbott, Dalton O’Shaughnessy, Brian O’Mahony, Matt Barry, Eoin Sheehan, Conor Drummey, Richie Heaslip.
Replacements: Philip Elwood, David Byrne, James Vaughan, David O’Mahony, Daryl Foley.
Thomond RFC: Jamie McGarry, Jason Kiely, Luke Fitzgerald, Jake Connolly, Sam Birrane, Evan Cusack, Aaron Rice, Peter Meyer, Colin Slater, Kian McGrath, Tom Goggin, Morgan Bateman, Riann O’Dwyer, Kealan McMahon (capt), Shane Kelly.
Replacements: Rian Burke, Sean Rice, Suliano Mainavolau, Joe Costello, Luke Costello.
Malahide 36 Clonmel 42
Estuary Road
Scorers Malahide:
Tries: James McKeown, Daniel Hayes, Matt Faulkner, Oisin Power, Sam Lindeman.
Conversions: David O’Halloran 4.
Penalties: David O’Halloran.
Scorers Clonmel:
Tries: Jack Walsh 2, Henry Buttimer 2, Andrew Daly, Ben O’Dwyer.
Conversions: Joey O’Connor 6.
HT: Malahide 26 Clonmel 21
Malahide: James McKeown, Daniel Hayes, Matt Faulkner, David O’Halloran, Shane Rodgers, Michael Hanley, Conrad Daly, Michael Tyrrell, Lee Byrne, James Hurley, Marc Kelly (capt), Seán Cronin, Oisin Power, Sam Lindeman, Sam Pene.
Replacements: Joey Boland, Timmy O’Connor, Conor Barrett, Eamon McNicholas, Billy Stanbridge.
Clonmel: Jack Walsh, Michael Connellan, Luke Hogan, Henry Buttimer, Liam Maher, Joey O’Connor, Tom Ross, Davy Coyne, Brandon Delicato, Jason Monua, Gerrit Huisamen, Keith Melbourne, Zac Cahalan, Ben Masuku, Andrew Daly.
Replacements: Sean Wall, Diarmuid Brannock, Brian O’Dea, David Brennan, Ben O’Dwyer.
