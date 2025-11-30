Energia All-Ireland Junior Cup: Results Round-Up
Four-in-a-row hopefuls MU Barnhall and first-time finalists Enniskillen will contest the Energia All-Ireland Women’s Junior Cup final on Sunday, January 18. Meanwhile, Seapoint overcame Wicklow to reach the last-four of the Men’s competition.
ENERGIA ALL-IRELAND WOMEN’S JUNIOR CUP SEMI-FINALS:
Sunday, November 30 –
MU BARNHALL 36 QUEEN’S UNIVERSITY 27, Parsonstown
Scorers: MU Barnhall: Tries: Amy Rushton 2, Abby Healy, Katelynn Doran, Sinéad Farrell; Cons: Abby Healy 4; Pen: Abby Healy
Queen’s University: Tries: Rebecca Mann, Ciara Fitzsimons, Maebh Clenaghan, Cara McLean 2; Con: Hannah Farrell
MU BARNHALL: Amy Rushton; Lia Branigan, Emma Brogan, Abby Healy, Emer Sweetnam; Órfhlaith Murray (co-capt), Uxue Merino; Hope Lowney, Claire Burke, Rebecca Francis, Emily Byrne, Aoibhe Curran, Aoife Corcoran, Prudence Isaac, Katelynn Doran (capt).
Replacements: Laoise McAuley, Sinéad Farrell, Alannah Fraser, Louise Byrne, Méabh Collins, Alex Casey, Sadhbh Kinsella Furlong, Sarah Boyce Donohoe.
QUEEN’S UNIVERSITY: Alexandra McIlwaine; Rebecca Mann, Anna Dawson, Ciara Fitzsimons, Victoria Lee; Hannah Farrell, Rachael McIlroy; Sarah Roberts, Maebh Clenaghan, Cara McLean, Ellen Patterson, Aoife Redmond (capt), Fern Wilson, Emily Whittle, Ruby Starrett.
Replacements: Aoife Cahill, Lucy Bloomer, Ruth Quinn, Lucy Calvin, Megan Creighton, Molly Swanson.
TUAM 14 ENNISKILLEN 27, Garraun Park
Scorers: Tuam: Tries: Amy Burns, Ailbhe Gannon; Cons: Eabha Ní Choisdealbha 2
Enniskillen: Tries: Zara Flack, Sophie Barrett 2, India Daley 2; Con: Sophie Meeke
HT: Tuam 0 Enniskillen 22
TUAM: Aifric Ní Ghibne; Rochelle Connolly, Fódhla Ní Bhraonáin, Amy Burns, Aoife Heaney; Emma Burns, Katie Creaven; Naomi Ward, Uilin Eilian, Gráinne Hahessy, Karen Burns, Keanah Irons, Aebha Lydon, Ailbhe Gannon, Karly Tierney.
Replacements: Aoife O’Callaghan, Kiera Dempsey, Angela Thornton, Victoria Lee, Ciara Murray, Courtney Fahy, Nia Lydon, Eabha Ní Choisdealbha, Aoife Doherty, Alannah O’Dea.
ENNISKILLEN: Dearbhla Dillon; Kelly Quinn, Zara Flack, Lucy Thompson, Amy Meeke; Farrah Cartin McCloskey, Sophie Meeke; Ciara Woods, Katie Elliott, Sophie Barrett, Rebecca Beacom (capt), Moya Hill, Sarah Corry, India Daley, Sarah Teague.
Replacements: Cora Balfour, Sarah Adams, Sara Hamilton, Alex May Kernaghan, Kelly Beacom, Scarlett Keys, Chloe Moore.
ENERGIA ALL-IRELAND MEN’S JUNIOR CUP QUARTER-FINAL:
Saturday, November 29 –
SEAPOINT 30 WICKLOW 20, Kilbogget Park
Scorers: Seapoint: Tries: Matthew Jungmann, Oisin McKenna 3, Donal McMahon; Con: Cormac Hurley; Pen: Cormac Hurley
Wicklow: Tries: Dewald Barnard, Stephen Swan, Andrew Doyle; Con: Paddy McKenzie; Pen: Paddy McKenzie
HT: Seapoint 23 Wicklow 5
SEAPOINT: Cormac Hurley; Oisin McKenna, Patrick Perrem, Gareth Hughes, Matthew Jungmann; Charlie McLoughlin, Sam O’Donovan; Dylan Kirara, Eoin Mahon, Conor Eivers, Dan O’Donovan, Thomas Chadwick, Dave Murphy, Josh Perrem, Donal McMahon (capt).
Replacements: Hugh Bourke, Kevin Buckley, Rory Balmaine, James Newman, James Brindley.
WICKLOW: Brian Johnston; Finn Fitzpatrick, Cian Reynolds, Shane Farrar, Aaron Byrne; Paddy McKenzie, Ben Watson (capt); Dewald Barnard, Jason Byrne, Mikepusa Faimalo, David Nicholson, Max Richards, Liam Gaffney, Dylan Byrne, Stephen Swan.
Replacements: Mark Cullen, Andrew Doyle, Peter Schmidt, Jordan Younger, Scott Fitzpatrick.
Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail, and follow #EnergiaAIL on social media channels.