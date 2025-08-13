Vodafone Women’s Interpros: Player Rankings – Top Tens After Round 1
Flying wingers Chisom Ugwueru and Emma Brogan are setting the pace as the Vodafone Women’s Interprovincial Championship’s leading scorers following their hat-tricks during the first round.
Ugwueru kicked off the Interprovincial campaign with a trio of scores against Connacht, including a superb solo score from 70 metres out. Her firepower out wide helped Munster to win 44-5 in Cork and head straight to the top of the table.
Navan RFC product Brogan delighted the home fans on her senior debut for Leinster, touching down three times in a 37-21 victory over Ulster at Energia Park. Player-of-the-match Kathy Baker supplied all three assists.
Other players to catch the eye during the opening weekend were Munster’s player-of-the-match Caitríona Finn, who had 15 kicks for 300 metres, Connacht centre Orla Dixon, who was the top tackler with 18, and Ulster newcomer Siobhán Sheerin who impressed with ball in hand and from the kicking tee.
Munster’s new captain Maeve Óg O’Leary led by example with 18 carries, Ugwueru broke 14 tackles as she continually caused problems for the Connacht defence, and Munster’s Aoibhe O’Flynn, and Ulster’s debutant lock Lauren Darley, set the bar high with 25 attacking ruck arrivals each.
The Interprovincial Championship continues this Saturday with reigning champions Leinster hosting Munster at Energia Park (kick-off 2.30pm) in a repeat of last year’s final. Dexcom Stadium is the venue for the Connacht-Ulster clash at 4.15pm.
Tickets for the second round matches are available to buy here and here, while both games will also be shown live on the Spórt TG4 YouTube channel.
The Opta statistics, collected across the four-round series, are provided by Stats Perform.
VODAFONE WOMEN’S INTERPROVINCIAL CHAMPIONSHIP – PLAYER RANKINGS AFTER ROUND 1:
POINTS –
Chisom Ugwueru (Munster) 15
Emma Brogan (Leinster) 15
Siobhán Sheerin (Ulster) 11
Kathy Baker (Leinster) 10
Aoife Corey (Munster) 5
Ava Ryder (Connacht) 5
Brianna Heylmann (Munster) 5
Gráinne Burke (Munster) 5
India Daley (Ulster) 5
Jade Gaffney (Leinster) 5
Jane O’Neill (Leinster) 5
Kate Flannery (Munster) 5
Sophie Barrett (Ulster) 5
Stephanie Nunan (Munster) 5
TRIES –
Chisom Ugwueru (Munster) 3
Emma Brogan (Leinster) 3
Kathy Baker (Leinster) 2
Aoife Corey (Munster) 1
Ava Ryder (Connacht) 1
Brianna Heylmann (Munster) 1
Gráinne Burke (Munster) 1
India Daley (Ulster) 1
Jade Gaffney (Leinster) 1
Jane O’Neill (Leinster) 1
Kate Flannery (Munster) 1
Sophie Barrett (Ulster) 1
Stephanie Nunan (Munster) 1
KICKING ACCURACY –
Siobhán Sheerin (Ulster) 3 made/3 attempts – 100%
Caitríona Finn (Munster) 2/7 – 29%
Nikki Caughey (Leinster) 1/5 – 20%
SUCCESSFUL TACKLES –
Orla Dixon (Connacht) 18
Ailish Quinn (Connacht) 17
Poppy Garvey (Connacht) 16
Jemima Adams Verling (Connacht) 15
Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 14
Clíodhna Ní Chonchobhair (Leinster) 11
Beibhinn Gleeson (Connacht) 10
Ella Burns (Connacht) 10
Jane Neill (Leinster) 10
Kate Jordan (Leinster) 10
Molly Boyne (Leinster) 10
Ruby Starrett (Ulster) 10
DOMINANT TACKLES –
Clíodhna Ní Chonchobhair (Leinster) 3
Ailish Quinn (Connacht) 2
Jane Neill (Leinster) 2
Maeve Óg O’Leary (Munster) 2
Ruby Starrett (Ulster) 2
Siobhán Sheerin (Ulster) 2
Alana McInerney (Munster) 1
Brenda Barr (Ulster) 1
Brianna Heylmann (Munster) 1
Cara Martin (Leinster) 1
Ciara McLoughlin (Munster) 1
Claire Bennett (Munster) 1
Clodagh Dunne (Leinster) 1
Emily Foley (Connacht) 1
Emma Kelly (Leinster) 1
Georgia Boyce (Ulster) 1
Hannah Coen (Connacht) 1
Jane Clohessy (Munster) 1
Kelly Burke (Leinster) 1
Lauren Darley (Ulster) 1
Lauren Farrell McCabe (Ulster) 1
Lily Brady (Connacht) 1
Lucy Thompson (Ulster) 1
Maggie Boylan (Leinster) 1
Moya Hill (Ulster) 1
Poppy Garvey (Connacht) 1
Sinead O’Brien (Connacht) 1
Tara O’Neill (Ulster) 1
CARRIES –
Maeve Óg O’Leary (Munster) 18
Aoife Corey (Munster) 13
Caitríona Finn (Munster) 13
Aoibhe O’Flynn (Munster) 12
Gráinne Burke (Munster) 12
Jane Neill (Leinster) 12
Chloe Pearse (Munster) 11
Niamh Marley (Ulster) 11
Ruby Starrett (Ulster) 11
Ailish Quinn (Connacht) 10
Chisom Ugwueru (Munster) 10
Eilís Cahill (Munster) 10
Emma Brogan (Leinster) 10
Kathy Baker (Leinster) 10
Lyndsay Clarke (Munster) 10
RUNNING METRES –
Chisom Ugwueru (Munster) 236.2
Maggie Boylan (Leinster) 116
Emma Brogan (Leinster) 109.9
Stephanie Nunan (Munster) 109
Maeve Óg O’Leary (Munster) 107.9
Aoife Corey (Munster) 107.8
Caitríona Finn (Munster) 106.9
Niamh Marley (Ulster) 105.6
Brianna Heylmann (Munster) 102.4
Kathy Baker (Leinster) 96.1
KICKS –
Caitríona Finn (Munster) 15
Nikki Caughey (Leinster) 9
Lauren Farrell McCabe (Ulster) 6
Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 4
Ellie O’Sullivan Sexton (Leinster) 4
Kate Flannery (Munster) 3
Siofra Hession (Connacht) 3
Gráinne Moran (Connacht) 2
Alana McInerney (Munster) 1
Aoife Corey (Munster) 1
Ava Ryder (Connacht) 1
Clara Barrett (Connacht) 1
Emma Brogan (Leinster) 1
Erin McConnell (Leinster) 1
Kelly Burke (Leinster) 1
Lucy Thompson (Ulster) 1
Lyndsay Clarke (Munster) 1
Maggie Boylan (Leinster) 1
Orna Moynihan (Munster) 1
Sarah Roberts (Ulster) 1
Siobhán Sheerin (Ulster) 1
KICKING METRES –
Caitríona Finn (Munster) 300
Lauren Farrell McCabe (Ulster) 214.2
Nikki Caughey (Leinster) 200.1
Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 155.1
Ellie O’Sullivan Sexton (Leinster) 138
Siofra Hession (Connacht) 88
Kate Flannery (Munster) 75.2
Gráinne Moran (Connacht) 49.3
Kelly Burke (Leinster) 42.3
Alana McInerney (Munster) 40
OFFLOADS –
Jane Neill (Leinster) 3
Lauren Farrell McCabe (Ulster) 3
Niamh Marley (Ulster) 3
Caitríona Finn (Munster) 2
Cara Martin (Leinster) 2
Clodagh Dunne (Leinster) 2
Lisa Callan (Leinster) 2
Maeve Óg O’Leary (Munster) 2
Kate Flannery (Munster) 2
Stephanie Nunan (Munster) 2
LINE BREAKS –
Chisom Ugwueru (Munster) 4
Stephanie Nunan (Munster) 4
Maggie Boylan (Leinster) 3
Brianna Heylmann (Munster) 2
Caitríona Finn (Munster) 2
Emma Brogan (Leinster) 2
Kathy Baker (Leinster) 2
Orla Dixon (Connacht) 2
Aoife Corey (Munster) 1
Ava Ryder (Connacht) 1
Cara Martin (Leinster) 1
India Daley (Ulster) 1
Jane Neill (Leinster) 1
Katie Corrigan (Leinster) 1
Lily Morris (Munster) 1
Lucy Thompson (Ulster) 1
Lyndsay Clarke (Munster) 1
Maeve Óg O’Leary (Munster) 1
Niamh Marley (Ulster) 1
Orna Moynihan (Munster) 1
Saoirse Crowe (Munster) 1
Siobhán Sheerin (Ulster) 1
Tara O’Neill (Ulster) 1
TACKLE BREAKS –
Chisom Ugwueru (Munster) 14
Aoife Corey (Munster) 7
Maggie Boylan (Leinster) 6
Orla Dixon (Connacht) 6
Lauren Farrell McCabe (Ulster) 5
Siobhán Sheerin (Ulster) 5
Brianna Heylmann (Munster) 4
Emma Brogan (Leinster) 4
Jane Neill (Leinster) 4
Ruby Starrett (Ulster) 4
Stephanie Nunan (Munster) 4
BREAKDOWN STEALS –
Kathy Baker (Leinster) 2
Ailish Quinn (Connacht) 1
Alana McInerney (Munster) 1
Aoibhe O’Flynn (Munster) 1
Ciara McLoughlin (Munster) 1
Claire Bennett (Munster) 1
Gráinne Burke (Munster) 1
Katie Hetherington (Ulster) 1
Maggie Boylan (Leinster) 1
Megan Collis (Connacht) 1
Molly Boyne (Leinster) 1
Niamh Marley (Ulster) 1
Saoirse Crowe (Munster) 1
Tara O’Neill (Ulster) 1
ATTACKING RUCK ARRIVALS –
Aoibhe O’Flynn (Munster) 25
Lauren Darley (Ulster) 25
Chloe Pearse (Munster) 24
Molly Boyne (Leinster) 22
Claire Bennett (Munster) 20
Eilís Cahill (Munster) 20
Stephanie Nunan (Munster) 19
Jane Neill (Leinster) 18
Maeve Óg O’Leary (Munster) 17
Brianna Heylmann (Munster) 16
Clíodhna Ní Chonchobhair (Leinster) 16
Saoirse Crowe (Munster) 16
DEFENSIVE RUCK ARRIVALS –
Molly Boyne (Leinster) 18
Poppy Garvey (Connacht) 8
Jemima Adams Verling (Connacht) 7
Lily Brady (Connacht) 7
Ailish Quinn (Connacht) 6
Katie Hetherington (Ulster) 6
Moya Hill (Ulster) 6
Stacy Hanley (Connacht) 6
Beibhinn Gleeson (Connacht) 5
Claire Bennett (Munster) 5
Grace Browne Moran (Connacht) 5
Lauren Farrell McCabe (Ulster) 5
Orla Dixon (Connacht) 5
LINEOUT TAKES –
Aoibhe O’Flynn (Munster) 8
Katie Hetherington (Ulster) 3
Lauren Darley (Ulster) 3
Beibhinn Gleeson (Connacht) 2
Clíodhna Ní Chonchobhair (Lenster) 2
Eilís Cahill (Munster) 2
Jane Neill (Leinster) 2
Karly Tierney (Connacht) 2
Lesley Ring (Connacht) 1
Megan Collis (Connacht) 1
Molly Boyne (Leinster) 1
Poppy Garvey (Connacht) 1
Rebecca Beacom (Ulster) 1
LINEOUT STEALS –
Lisa Callan (Leinster) 2
Eilís Cahill (Munster) 1
Kelly Burke (Leinster) 1
Lauren Darley (Ulster) 1
MINUTES PLAYED –
Aoibhe O’Flynn (Munster) 80
Brianna Heylmann (Munster) 80
Caitríona Finn (Munster) 80
Cara Martin (Leinster) 80
Clara Barrett (Connacht) 80
Clíodhna Ní Chonchobhair (Leinster) 80
Éabha Nic Dhonnacha (Connacht) 80
Emily Foley (Connacht) 80
Emma Brogan (Leinster) 80
Jane Neill (Leinster) 80
Jemima Adams Verling (Connacht) 80
Kathy Baker (Leinster) 80
Lauren Darley (Ulster) 80
Lucy Thompson (Ulster) 80
Lyndsay Clarke (Munster) 80
Molly Boyne (Leinster) 80
Niamh Marley (Ulster) 80
Nikki Caughey (Leinster) 80
Orla Dixon (Connacht) 80
Paige Smyth (Ulster) 80
Ruby Starrett (Ulster) 80
Siobhán Sheerin (Ulster) 80