Guinness Women’s Six Nations: Player Rankings – Top Tens
Following their hat-tricks in the last round, Ireland winger Anna McGann and England’s Ellie Kildunne are the joint-top try scorers in the Guinness Women’s Six Nations heading into Saturday’s showdown in Cork. The Opta statistics, collected each week, are provided by Stats Perform.
GUINNESS WOMEN’S SIX NATIONS – PLAYER RANKINGS AFTER ROUND 2:
POINTS –
Morgane Bourgeois (France) 32
Anna McGann (Ireland) 15
Ellie Kildunne (England) 15
Dannah O’Brien (Ireland) 14
Helen Nelson (Scotland) 14
Zoe Harrison (England) 12
Emma Sing (England) 11
Abby Dow (England) 10
Abi Burton (England) 10
Aoife Wafer (Ireland) 10
Emma Orr (Scotland) 10
Maddie Feaunati (England) 10
TRIES –
Anna McGann (Ireland) 3
Ellie Kildunne (England) 3
Abby Dow (England) 2
Abi Burton (England) 2
Aoife Wafer (Ireland) 2
Emma Orr (Scotland) 2
Maddie Feaunati (England) 2
Abbie Fleming (Wales) 1
Amee-Leigh Costigan (Ireland) 1
Amy Cokayne (England) 1
Aoife Dalton (Ireland) 1
Beatrice Rigoni (Italy) 1
Brittany Hogan (Ireland) 1
Carla Arbez (France) 1
Carys Phillips (Wales) 1
Claudia McDonald (England) 1
Dorothy Wall (Ireland) 1
Elis Martin (Scotland) 1
Émilie Boulard (France) 1
Emily Scarratt (England) 1
Emma Sing (England) 1
Francesca Sgorbini (Italy) 1
Gabrielle Vernier (France) 1
Gwenllian Pyrs (Wales) 1
Jenni Scoble (Wales) 1
Kate Williams (Wales) 1
Leah Bartlett (Scotland) 1
Linda Djougang (Ireland) 1
Marine Ménager (France) 1
Megan Jones (England) 1
Mia Venner (England) 1
Morgane Bourgeois (France) 1
Neve Jones (Ireland) 1
Sarah Bern (England) 1
Sarah Bonar (Scotland) 1
Séraphine Okemba (France) 1
Sofia Stefan (Italy) 1
Téani Feleu (France) 1
KICKING ACCURACY (Minimum five attempts) –
Morgane Bourgeois (France) 11/12 attempts – 92%
Helen Nelson (Scotland) 6/7 – 86%
Keira Bevan (Wales) 4/5 – 80%
Dannah O’Brien (Ireland) 7/11 – 64%
Emma Sing (England) 3/5 – 60%
Zoe Harrison (England) 6/11 – 55%
SUCCESSFUL TACKLES –
Giordana Duca (Italy) 45
Zoe Aldcroft (England) 34
Madoussou Fall (France) 33
Niamh O’Dowd (Ireland) 32
Francesca Sgorbini (Italy) 30
Georgia Evans (Wales) 30
Neve Jones (Ireland) 29
Ruth Campbell (Ireland) 28
Kate Williams (Wales) 27
Sara Tounesi (Italy) 26
Téani Feleu (France) 26
DOMINANT TACKLES –
Alyssa D’Incá (Italy) 6
Edel McMahon (Ireland) 5
Linda Djougang (Ireland) 5
Manaé Feleu (France) 5
Aoife Wafer (Ireland) 4
Marine Ménager (France) 4
Niamh O’Dowd (Ireland) 4
Sarah Bonar (Scotland) 4
Giordana Duca (Italy) 3
Lucy Packer (England) 3
Maud Muir (England) 3
Rose Bernadou (France) 3
Ruth Campbell (Ireland) 3
Sara Tounesi (Italy) 3
Silvia Turani (Italy) 3
Zoe Aldcroft (England) 3
CARRIES –
Aoife Wafer (Ireland) 34
Giordana Duca (Italy) 27
Téani Feleu (France) 27
Erin King (Ireland) 24
Maddie Feaunati (England) 24
Francesca Sgorbini (Italy) 23
Lisa Thomson (Scotland) 23
Chloe Rollie (Scotland) 22
Niamh O’Dowd (Ireland) 22
Silvia Turani (Italy) 22
Stacey Flood (Ireland) 22
RUNNING METRES –
Francesca McGhie (Scotland) 233.3
Anna McGann (Ireland) 186.9
Maddie Feaunati (England) 185.3
Aoife Wafer (Ireland) 183.3
Jasmine Joyce-Butchers (Wales) 181.5
Ellie Kildunne (England) 165.7
Stacey Flood (Ireland) 159.1
Chloe Rollie (Scotland) 157.8
Téani Feleu (France) 157.3
Alyssa D’Incá (Italy) 157.2
KICKS –
Dannah O’Brien (Ireland) 39
Carla Arbez (France) 29
Helen Nelson (Scotland) 21
Lleucu George (Wales) 19
Sofia Stefan (Italy) 16
Stacey Flood (Ireland) 16
Lisa Thomson (Scotland) 13
Keira Bevan (Wales) 11
Holly Aitchison (England) 10
Lina Queyroi (France) 9
Morgane Bourgeois (France) 9
KICKING METRES –
Dannah O’Brien (Ireland) 1268.2
Carla Arbez (France) 930.9
Helen Nelson (Scotland) 656
Lleucu George (Wales) 613.5
Stacey Flood (Ireland) 396
Lisa Thomson (Scotland) 374.8
Lina Queyroi (France) 319.2
Morgane Bourgeois (France) 282.9
Sofia Stefan (Italy) 245.3
Natasha Hunt (England) 243
OFFLOADS –
Evie Gallagher (Scotland) 4
Aoife Wafer (Ireland) 3
Chloe Rollie (Scotland) 3
Emma Stevanin (Italy) 3
Kelly Arbey (France) 3
Madoussou Fall (France) 3
Adelle Ferrie (Scotland) 2
Alexandra Chambon (France) 2
Anna McGann (Ireland) 2
Beatrice Rigoni (Italy) 2
Charlotte Escudero (France) 2
Edel McMahon (Ireland) 2
Emily Lane (Ireland) 2
Emma Orr (Scotland) 2
Erin King (Ireland) 2
Francesca McGhie (Scotland) 2
Georgia Evans (Wales) 2
Hannah Botterman (England) 2
Hannah Jones (Wales) 2
Helen Nelson (Scotland) 2
Jade Shekells (England) 2
Lisa Thomson (Scotland) 2
Manaé Feleu (France) 2
Pauline Bourdon Sansus (France) 2
Sara Tounesi (Italy) 2
Silvia Turani (Italy) 2
LINEBREAKS –
Francesca McGhie (Scotland) 6
Abby Dow (England) 5
Carys Cox (Wales) 4
Lisa Thomson (Scotland) 4
Alyssa D’Incá (Italy) 3
Anna McGann (Ireland) 3
Aoife Dalton (Ireland) 3
Ellie Kildunne (England) 3
Emily Lane (Ireland) 3
Emma Orr (Scotland) 3
Emma Sing (England) 3
Mia Venner (England) 3
TACKLE BREAKS –
Francesca McGhie (Scotland) 20
Emma Sing (England) 9
Sadia Kabeya (England) 9
Aoife Wafer (Ireland) 8
Ellie Kildunne (England) 8
Emma Orr (Scotland) 8
Téani Feleu (France) 8
Anna McGann (Ireland) 7
Chloe Rollie (Scotland) 7
Melissande Llorens (France) 7
BREAKDOWN STEALS –
Abbie Fleming (Wales) 3
Aoife Wafer (Ireland) 3
Francesca Sgorbini (Italy) 2
Gwenllian Pyrs (Wales) 2
Hannah Botterman (England) 2
Jasmine Joyce-Butchers (Wales) 2
Laura Gurioli (Italy) 2
Manaé Feleu (France) 2
Manon Bigot (France) 2
Sarah Bern (England) 2
Téani Feleu (France) 2
ATTACKING RUCK ARRIVALS –
Erin King (Ireland) 60
Valeria Fedrighi (Italy) 48
Zoe Aldcroft (England) 48
Francesca Sgorbini (Italy) 46
Giordana Duca (Italy) 41
Sarah Bonar (Scotland) 40
Ruth Campbell (Ireland) 39
Linda Djougang (Ireland) 36
Elliann Clarke (Scotland) 33
Abbie Fleming (Wales) 32
Neve Jones (Ireland) 32
DEFENSIVE RUCK ARRIVALS –
Erin King (Ireland) 19
Valeria Fedrighi (Italy) 19
Manon Bigot (France) 17
Alyssa D’Incá (Italy) 16
Hannah Botterman (England) 16
Francesca Sgorbini (Italy) 14
Aoife Wafer (Ireland) 13
Aura Muzzo (Italy) 13
Beatrice Veronese (Italy) 12
Maddie Feaunati (England) 12
Sarah Bonar (Scotland) 12
LINEOUT TAKES –
Zoe Aldcroft (England) 16
Erin King (Ireland) 15
Bethan Lewis (Wales) 11
Giordana Duca (Italy) 10
Rachel Malcolm (Scotland) 9
Dorothy Wall (Ireland) 8
Charlotte Escudero (France) 7
Fiona Tuite (Ireland) 7
Madoussou Fall (France) 7
Abbie Ward (England) 6
Hollie Cunningham (Scotland) 6
Manaé Feleu (France) 6
LINEOUT STEALS –
Abbie Ward (England) 2
Amy Cokayne (England) 2
Manaé Feleu (France) 2
Rosie Galligan (England) 2
Erin King (reland) 1
Kiara Zago (France) 1
Lilli Ives Campion (England) 1
Maud Muir (England) 1
Séraphine Okemba (France) 1
Vittoria Vecchini (Italy) 1
MINUTES PLAYED –
Amee-Leigh Costigan (Ireland) 160
Anna McGann (Ireland) 160
Aoife Dalton (Ireland) 160
Bethan Lewis (Wales) 160
Chloe Rollie (Scotland) 160
Dannah O’Brien (Ireland) 160
Erin King (Ireland) 160
Francesca McGhie (Scotland) 160
Giordana Duca (Italy) 160
Helen Nelson (Scotland) 160
Kate Williams (Wales) 160
Kayleigh Powell (Wales) 160
Lisa Neumann (Wales) 160
Lisa Thomson (Scotland) 160
Madoussou Fall (France) 160
Marine Ménager (France) 160
Mélissande Llorens (France) 160
Morgane Bourgeois (France) 160
Rachel Malcolm (Scotland) 160
Rhona Lloyd (Scotland) 160
Sarah Bonar (Scotland) 160
Stacey Flood (Ireland) 160
Téani Feleu (France) 160
Zoe Aldcroft (England) 160