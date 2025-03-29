Energia All-Ireland League Women’s Division: Round 18 Results Round-Up
Railway Union completed a perfect 18-match regular season campaign by winning at Old Belvedere ahead of the Energia All-Ireland League Women’s Division semi-finals, while there were four home wins in the other final round matches.
ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE WOMEN’S DIVISION – ROUND 18:
Saturday, March 29 –
BALLINCOLLIG 29 GALWEGIANS 20, Tanner Park
Scorers: Ballincollig: Tries: Aoibheann McGrath, Brighid Twohig 2, Fia Whelan, Alisha Flynn; Cons: Emma Connolly 2
Galwegians: Tries: Sarah Purcell 2, Róisín Maher, Evanna Finn
HT: Ballincollig 17 Galwegians 10
BALLINCOLLIG: Kate O’Sullivan; Ellie Cournane, Michelle O’Driscoll (capt), Alison Kelly, Brighid Twohig; Emma Connolly, Eve Prendergast; Lily Morris, Aoife Fleming, Sinead O’Donnell, Amelia Green, Anna Kavanagh, Alisha Flynn, Aoife Madigan, Aoibheann McGrath.
Replacements: Chiara Calvetti, Lucy Morley, Michelle Stafford, Caolainn Healy, Fia Whelan, Vicki Good, Rachel Naughton.
GALWEGIANS: Sinead O’Brien; Megan Connolly, Sarah Purcell, Lorna Morrin, Evanna Finn; Sophie Cullen, Grainne Moran; Eve Tarpey, Stacy Hanley, Róisín Maher, Orla Fenton, Ellen Connolly (capt), Catherine Fleming, Mollie Starr, Ailish Quinn.
Replacements: Katherine Mahon, Gina Kearns, Elizabeth McNicholas, Holly O’Dwyer, Molina Oung.
WICKLOW 66 TULLOW 12, Ashtown Lane
Scorers: Wicklow: Tries: Sarah Gleeson 3, Roisin Stone, Emily McKeown, Faye O’Neill 2, Clara Dunne, Beth Roberts, Rachel Griffey 2, Laura Griffin; Cons: Beth Roberts 3
Tullow: Tries: Carla Cloney 2; Con: Catherine Dempsey
HT: Wicklow 44 Tullow 0
WICKLOW: Emily McKeown; Sarah Gleeson, Clara Dunne, Roisin Stone, Faye O’Neill; Beth Roberts, Erin McConnell; Valerie Conyard, Eimear Douglas (capt), Erana Te Moananui, Laura Newsome, Caitlin Griffey, Ciara O’Leary, Ciara Short, Renee Koper.
Replacements: Joanne Smith, Kathy Byrne, Noelle Ward, Katie Flynn, Rachel Griffey, Laura Griffin, Aoibhin Stone.
TULLOW: Sara Rennick; Alice Carroll, Jane O’Neill, Roisin O’Toole, Leanne Savage; Catherine Dempsey, Aoife McGrath; Nicola Kilcoyne, Grace Kelly (capt), Orla Hanlon, Carla Cloney, Aoife Byrne, Emma Byrne, Lana Brennan, Alex O’Brien.
Replacements: Courtney Kelly.
COOKE 33 SUTTONIANS 29, Shaw’s Bridge
Scorers: Cooke: Tries: Molly Boyd, Ilse van Staden, Katie Gilmour, Stacey Sloan 2; Cons: Amanda Morton 4
Suttonians: Tries: Lauren Farrell McCabe, Lena Kibler 2, Caoimhe Guinan, Naoise Smyth; Cons: Laura Claridge 2
HT: Cooke 7 Suttonians 24
COOKE: Niamh Marley; Sophie Moffett, Molly Boyd, Tara O’Neill, Amy Benson; Amanda Morton, Georgia Boyce; Ella Garland, Megan Simpson (capt), Ilse van Staden, Izzy Harris, Sorcha Mac Laimhin, Enya Hughes, Katie Gilmour, Stacey Sloan.
Replacements: Fiona McCaughan, Alanagh van Staden, Aishling O’Connell, Angelique Corry, Fae Perry, Sunita Raja, Kelly McCormill.
SUTTONIANS: Caoimhe Hoy; Lena Kibler, Meabh O’Brien (capt), Lauren Farrell McCabe, Mairead McErlean; Laura Claridge, Meabh Collins; Ciara Spencer, Aoife Brennan, Roisin O’Driscoll, Caoimhe Guinan, Brenda Barr, Bronach Cassidy, Carrie O’Keeffe, Julia O’Connor.
Replacements: Abbie Keeley, Naoise Smyth.
OLD BELVEDERE 5 RAILWAY UNION 31, Ollie Campbell Park
Scorers: Old Belvedere: Try: Jess Keating
Railway Union: Tries: Lindsay Peat 2, Emily Gavin, Laura Sheehan, Niamh Byrne; Cons: Caoimhe McCormack 2, Hannah Scanlan
HT: Old Belvedere 0 Railway Union 5
OLD BELVEDERE: Emma Tilly; Kate Ballance, Minonna Nunsdedt, Elise O’Byrne-White, Megan Edwards; Aine Donnelly, Jade Gaffney; Hannah Wilson, Vic Dabanovich O’Mahony, Katie Layde, Grace Tutty, Orlaith McAuliffe, Jane Neill, Lesley Ring (capt), Kara Mulcahy.
Replacements: Jess Keating, Hannah Rapley, Zara Martin, Laura Carroll, Charlotte Nagle, Vanessa Hullon, Tania Rosser.
RAILWAY UNION: Caoimhe McCormack; Laura Sheehan, Niamh Byrne (capt), Leah Tarpey, Rhiann Heery; Hannah Scanlan, Claire Keohane; Tricia Doyle, Emily Gavin, Katie O’Dwyer, Poppy Garvey, Aoife McDermott, Mira Broeks, Molly Boyne, Lindsay Peat.
Replacements: Meabh Keegan, Kirstie Stevenson, Megan Collis, Evelyn Donnelly, Claire Boles, Camille Ginesty, Sarah Munnelly.
UL BOHEMIAN 19 BLACKROCK COLLEGE 7, Annacotty
Scorers: UL Bohemian: Tries: Chisom Ugwueru 3; Cons: Kate Flannery 2
Blackrock College: Try: Ava Ryder; Con: Ella Durkan
HT: UL Bohemian 14 Blackrock College 0
UL BOHEMIAN: Abby Moyles; Clara Barrett, Éabha Nic Dhonnacha, Caitríona Finn, Chisom Ugwueru; Kate Flannery, Abbie Salter-Townshend; Ciara McLoughlin, Ciara O’Dwyer, Eilís Cahill, Claire Bennett, Sarah Garrett, Rachel Allen, Aoibhe O’Flynn, Chloe Pearse (capt).
Replacements: Maddy Kushner, Grainne Burke, Niamh Brodie, Jane Clohessy, Aoife Corey, Nicole Cronin, Laoise McGonagle.
BLACKROCK COLLEGE: Andi Murphy; Sarah Farley, Cara Martin, Catherine Martin, Maggie Boylan; Ella Durkan, Casey Jackson; Aoife Moore, Lynn Koelman, Megan Brodie, Nikki Gibson, Kate Jordan, Meadbh Scally, Maeve Óg O’Leary, Hannah O’Connor (capt).
Replacements: Ann-Marie Rooney, Ava Fannin, Molly Fitzpatrick, Clíodhna Ní Chonchobhair, Sarah Moody, Kate Barry, Ava Ryder.
Keep up to date with all the latest news in our dedicated website hub at www.irishrugby.ie/energiaail, and follow #EnergiaAIL on social media channels.