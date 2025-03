Energia All-Ireland League Men’s Divisions: Round 16 Results Round-Up

Instonians will be playing Division 1B rugby next season after brilliantly sealing their fourth promotion in as many years, while Lansdowne were the big winners in the top flight, moving back into the top four thanks to a terrific 32-0 win over Terenure College.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS – ROUND 16:

Saturday, March 22 –

DIVISION 1A:

CITY OF ARMAGH 17 GARRYOWEN 26, Palace Grounds

Scorers: City of Armagh: Tries: Dylan Poyntz, Penalty try; Cons: Josh Watterson, Pen try con; Pen: Rocky Olsen

Garryowen: Tries: Josh Boland, Cian Hurley; Cons: Dylan Hicks 2; Pens: Dylan Hicks 4

HT: City of Armagh 3 Garryowen 19

CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien; Andrew Willis, Michael Bennett, Charlie Worth, Sam Cunningham; Rocky Olsen, Lewis Finlay; Niall Carville, Finn Fehnert, Paul Mullen, Connor Neary, Josh McKinley, John Glasgow, Nigel Simpson (capt), Neil Faloon.

Replacements: Jack Reaney, Dylan Poyntz, Griffin Phillipson, James Anderson, Josh Watterson, Josh Cunningham.

GARRYOWEN: Colm Quilligan; Tom Ironside Wickham, Gordon Wood, JJ O’Neill, Josh Boland; Dylan Hicks, Kelvin Langan; George Hadden, Max Clein, Ronan Foxe, Finn McCall, Kevin Seymour, Oisin Cooke, Des Fitzgerald (capt), Cian Hurley.

Replacements: Lars Linnenbank, Mikey Veale, Oisin Kearney, Jordan Power, Dean Fanning, Chulainn Williams.

CLONTARF 18 UCD 5, Castle Avenue

Scorers: Clontarf: Tries: Dylan Donnellan 2; Con: Conor Kelly; Pens: Conor Kelly 2

UCD: Try: Eoghan Walsh

HT: Clontarf 8 UCD 0

CLONTARF: Noah Sheridan; James Conroy, Victor Allen, Tadhg Bird, Stephen Ryan; Conor Kelly, Sam Owens; Charlie Ward, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Declan Adamson, Conor Bateman, Luke Brady, Will Reilly, Peter Maher, Oran Walsh.

UCD: Tim Corkery; Ross Deegan, Tom Murtagh, Evan Moynihan, Eoghan Walsh; Daragh Gilbourne, Robert Gilsenan; Tom O’Riordan, Bobby Sheehan (capt), Andrew Sparrow, Donnacha Maguire, Conor Ó Tighearnaigh, Matt Healy, Dan Campbell, Dan Barron.

Replacements: Hugo O’Malley, Chris Hennessy, Michael Colreavy, Gerry Hill, Thomas Quinn, Ruairi Shields.

LANSDOWNE 32 TERENURE COLLEGE 0, Aviva Stadium back pitch

Scorers: Lansdowne: Tries: Hardus van Eeden, Rob Hedderman 2, Jerry Cahir, Jack Cooke; Cons: Stephen Madigan 2; Pen: Stephen Madigan

Terenure College: –

HT: Lansdowne 13 Terenure College 0

LANSDOWNE: Cillian Redmond; Peter Sullivan, Andy Marks, Rory Parata, Rob Hedderman; Stephen Madigan, Jack Matthews; Jerry Cahir, Jack Treanor, Greg McGrath, Juan Beukes, Ruairi Clarke, Jack Cooke (capt), Liam Molony, Hardus van Eeden.

Replacements: George Morris, Chris Poole, Barry Fitzpatrick, Donough Lawlor, James Kenny, Hugo McLaughlin.

TERENURE COLLEGE: Aran Egan; Jules Fenelon, Adam La Grue, Ethan Reilly, Craig Adams; Conor McKeon, Alan Bennie; Adam Tuite, Max Russell, Luke Rigney, Luke Clohessy (capt), David Maher, Will Hickey, James White, Jordan Coghlan.

Replacements: Mark Nicholson, Marcus Hanan, Matt Caffrey, Tom Coghlan, Chris O’Connor, Andy Cosgrave.

ST. MARY’S COLLEGE 32 BALLYNAHINCH 21, Templeville Road

Scorers: St. Mary’s College: Tries: Conor Hayes, Mark Fogarty, Richie Fahy, Dan Goggin; Cons: Conor Hayes 4; Pen: Conor Hayes 2

Ballynahinch: Tries: Bradley Luney, Conor McKee, Claytan Milligan; Cons: Conor Rankin 3

HT: St. Mary’s College 21 Ballynahinch 14

ST. MARY’S COLLEGE: Conor Hayes; Mark Fogarty, Myles Carey, Mick O’Gara, Michael Silvester; Conor Dean (capt), Richie Fahy; Tom O’Reilly, Jack Nelson, Mick McCormack, Daniel Leane, Lucas Culliton, Greg Jones (capt), Conor Pierce, Dan Goggin.

Replacements: Richie Bergin, Ciaran Scott, Paul Deeny, Ian Wickham, Aaron O’Neill, Leandro Ramirez.

BALLYNAHINCH: Conor Rankin; Ruairi Meharg, George Pringle, Mark Best, Ethan Graham; Paul Kerr, Conor McKee; Matthew Burke, Claytan Milligan, Harry McCormick, Declan Horrox, Will Hopes, Peter Heasley, Marcus Rea, Bradley Luney (capt).

Replacements: Kelvin Hamilton, Calum Smyth, Ronan McCusker, Zack McCall, Chris Gibson, Matthew Booth.

YOUNG MUNSTER 23 CORK CONSTITUTION 30, Tom Clifford Park

Scorers: Young Munster: Tries: Patrick Campbell, Jake O’Riordan, Shay McCarthy; Con: Julian Leszczynski; Pens: Julian Leszczynski 2

Cork Constitution: Tries: Matthew Bowen, Jack Kelleher, Billy Scanell; Cons: James Taylor 3; Pens: James Taylor 3

HT: Young Munster 15 Cork Constitution 20

YOUNG MUNSTER: Patrick Campbell; Hubert Gilvarry, Shay McCarthy, Samson Seinafo, Ihechi Oji; Julian Leszczynski, Jake O’Riordan; David Begley, Arron Roulston, Paul Allen, Sean Rigney, Evan O’Connell, Alan Kennedy (capt), Bailey Faloon, Stephen McLoughlin.

Replacements: Christian Foley, Tom Goggin, James Horrigan, Manuel Covella, Donnchadh O’Callaghan, Fionn Gibbons.

CORK CONSTITUTION: Billy Crowley; Daniel Hurley, Sean French, Niall Kenneally, Matthew Bowen; James Taylor, Adam Maher; Mark Donnelly, Billy Scannell, Luke Masters, Sean Duffy, John Forde, Jack Kelleher, Ronán O’Sullivan, David Hyland (capt).

Replacements: George Good, David Good, Eoin Quilter, Jacob Sheahan, Luke Kerr, George Coomber.

DIVISION 1B:

BLACKROCK COLLEGE 26 OLD BELVEDERE 20, Stradbrook

Scorers: Blackrock College: Tries: Barry Galvin, Liam McMahon, Chris Rolland, Conor O’Shaughnessy; Cons: Conor O’Shaughnessy 3

Old Belvedere: To follow

HT: Blackrock College 12 Old Belvedere 12

BLACKROCK COLLEGE: Brian Colclough; Chris Rolland, Matthew Dwan, Dave McCarthy, Barry Galvin; Conor O’Shaughnessy, Jack Ringrose; Andrew Savage, Liam McMahon, Joe Byrne, Roy Whelan (capt), Kaylam Tytherleigh, Tommy Butler, Dave Fortune, James Burke.

Replacements: Jack Angulo, Paddy Moore, Naoise Golden, Odhran Ring, Peter Quirke, Matthew McCarthy.

OLD BELVEDERE: Jayden Beckett; Jack Keating, Andre Ryan, Justin Leonard, Ariel Robles; David Wilkinson, Jack Dunne; Barry Dooley, Luke McLaughlin, Hugh Flood, Fionn McWey, Kale Thatcher, Paddy Dowling, Calum Dowling (capt), Josh Ericson.

Replacements: Liam Granville, Evan Tyndall, Anthony Ryan, Tom Mulcair, Peter O’Beirne, Joe White.

DUBLIN UNIVERSITY 23 HIGHFIELD 28, College Park

Scorers: Dublin University: Tries: Oscar Cawley, Noah Byrne; Cons: Matty Lynch 2; Pens: Matty Lynch 3

Highfield: Tries: Daragh Fitzgerald, Dave O’Sullivan, Luke Kingston, Ben Murphy; Cons: Shane O’Riordan 4

HT: Dublin University 16 Highfield 14

DUBLIN UNIVERSITY: Noah Byrne; James O’Sullivan, Louis McDonough (capt), Hugo Lynch, Davy Colbert; Matty Lynch, Oscar Cawley; Cole Kelly, Zach Baird, Arthur O’Rahilly, Stephen Woods, Tom Davidson, Max Dunne, Conall Henchy, David Walsh.

Replacements: Sami Sjoberg, Hunter Deane-Johns, Jack Kearney, Dylan Ryan, Hugh O’Kennedy, Mark Walsh.

HIGHFIELD: Jamie Shanahan; Colin O’Neill, Dave O’Sullivan, Mark Dorgan, Luke Kingston; Shane O’Riordan, Richard Cassidy; Rob Murphy, Travis Coomey (capt), Daragh Fitzgerald, Conor Kennelly, David O’Halloran, Dave O’Connell, Euan Kennedy, Mark Fitzgibbon.

Replacements: Cillian Buckley, Miah Cronin, Eoin Keating, Aidan Keane, Shane Buckley, Ben Murphy.

NAAS 10 SHANNON 15, Forenaughts

Scorers: Naas: Try: Charlie Sheridan; Con: Peter Osborne; Pen: Peter Osborne

Shannon: Tries: Cian McCann, Cian O’Halloran; Con: Jamie Gavin; Pen: Jamie Gavin

HT: Naas 7 Shannon 12

NAAS: Peter Osborne; Donal Conroy, Charlie Sheridan, Paddy Taylor, Jack Sheridan; Bryan Croke, Cormac King; John King, Aidan O’Kane, Adam Deay, James O’Loughlin, Eoin Walsh, Muiris Cleary, Will O’Brien (capt), Ryan Casey.

Replacements: Conor Doyle, Stephen Lackey, Cillian Dempsey, Paul Tolofua, Derry Lenehan, David O’Sullivan.

SHANNON: John O’Sullivan; Cian O’Halloran, Harry Long (capt), Luke Doyle, Stephen Kiely; Jamie Gavin, Ian Leonard; Conor Glynn, Gus Harrington, Kieran Ryan, Jack Brady, Jade Kriel, Cian McCann, Kelvin Brown, Lee Nicholas.

Replacements: Jordan Prenderville, Darragh McSweeney, Christian Storey, Luke Murphy, Matt Te Pou, Cillian Corkery.

NENAGH ORMOND 34 OLD WESLEY 26, New Ormond Park

Scorers: Nenagh Ormond: Tries: Ben Pope, Josh Rowland 2, Charlie O’Doherty, Davey Gleeson; Cons: Conor McMahon 3; Pen: Conor McMahon

Old Wesley: Tries: Kieran O’Shea, Alex Molloy, Paidi Farrell, Rian Handley; Cons: Ian Cassidy 3

HT: Nenagh Ormond 17 Old Wesley 5

NENAGH ORMOND: Charlie O’Doherty; Davey Gleeson, Conor McMahon, Angus Blackmore, Josh Rowland; Ben Pope, Nicky Irwin; Mikey Doran, Dylan Murphy, Matthew Burke, Fionn O’Meara, Kevin O’Flaherty (capt), Joe Coffey, John Healy, John O’Flaherty.

Replacements: Sean Frawley, Colm Skehan, Jake O’Kelly, Rob Buckley, Willie Coffey, Derek Corcoran.

OLD WESLEY: Tom Larke; Paidi Farrell, Alex Molloy, Eoin Deegan, Eoin Murphy; Ian Cassidy, Andrew Doyle; Adam Watchorn, Kieran O’Shea, Evin Coyle, Shane Cawley, David Motyer, Charlie Meagher, Reuben Pim (capt), Will Fay.

Replacements: Rian Handley, Rory Duggan, Cathal Kelly, Gavin Meagher, Adam O’Connor, Willem Johnstone.

UCC 29 QUEEN’S UNIVERSITY 28, the Mardyke

Scorers: UCC: Tries: Sam O’Sullivan, Michael Cogan, Daniel Squires, Stephen O’Shaughnessy; Cons: Daniel Squires 3; Pen: Daniel Squires

Queen’s University: Tries: Jordan McAuley, Zac Solomon, Josh Stevens 2; Cons: Ben McFarlane 4

HT: UCC 21 Queen’s University 7

UCC: Harry Murphy; Evan Clarke, Gene O’Leary Kareem, Daniel Squires, Mark Hetherington; Darragh French, Andrew O’Mahony; Michael Cogan, Stephen O’Shaughnessy, Danny McCarthy, Sam O’Sullivan (capt), Conor Ryan, Sean Edogbo, Jason Aherne, Peter Hyland.

Replacements: Rory Doody, Alex Hamilton, Kamil Nowak, Sean Condon, Jack Casey, David Cogan.

QUEEN’S UNIVERSITY: Rory Telfer; Lukas Kenny, Wilhelm de Klerk, Callum Florence, Ben McFarlane; Jordan McAuley, Harvey Patterson; Tyrese Abolarin, Zac Solomon, Jack Boal, Joe Hopes, Charlie Irvine (capt), James McKillop, Josh Stevens, Tom Brigg.

Replacements: Ben Goldthrope, Josh Stewart, Martin Meenan, Will Cusack, Ryan Street, Fraser Cunningham.

DIVISION 2A:

BANBRIDGE 9 OLD CRESCENT 6, Rifle Park

Scorers: Banbridge: Pens: Jack Hart 3

Old Crescent: Pens: Ronan McKenna 2

HT: Banbridge 6 Old Crescent 6

BANBRIDGE: Josh Gibson; Xander Lowham, Nathan Hook, Josh Cromie, Adam Doherty; Charlie Beattie, Jack Hart; Michael Cromie, Peter Cromie (capt), Stuart Cromie, Daniel Kilpatrick, Kyle Stirling, Matthew Heasley, Dean Hayes, Robin Sinton.

Replacements: James Canning, Jonny McCrum, Jack Toal, Justin Burns, Neil Kilpatrick.

OLD CRESCENT: Ronan McKenna; Dan Hurley, Cathal Monaghan, Werner Hoffman, Jed O’Dwyer; Jamie Duggan, Aaron Cosgrove; Evan Creaven, Niall Hardiman, Jake Considine, John Toland, Yasin Browne, Oisin Toland, Karl Madden (capt), John Lyons.

Replacements: Jonathan Byrne, Dennis O’Dwyer, Sean Monaghan, ⁠James McKeogh, Daithi Byrnes.

CASHEL 36 BUCCANEERS 8, Spafield

Scorers: Cashel: Tries: Marcel Strydom, David Upton 2, Alan Flannery, Joe Callery; Cons: Ben Twomey 4; Pen: Ben Twomey

Buccaneers: Try: To follow; Pen: Gearoid McDonald

HT: Cashel 22 Buccaneers 3

CASHEL: Ryan O’Sullivan; Paudie Leamy, Alan Flannery, Jamie Ryan, Ben Twomey; Timothy Townsend, Marcel Strydom; Cormac O’Donnell, David Upton, Adam Shirley, Diarmuid Rowe, Ed Kelly, Mikey Wilson (capt), Richard Moran, Joe Callery.

Replacements: Philly Ryan, Noel Roche, Fearghail O’Donoughue, Josh Pickering, Liam Shine.

BUCCANEERS: Adam O’Carroll; Harry Hughes, Ross Murphy Sweeney, Tom Shine, Jenson Nagle; Gearoid McDonald, Frankie Hopkins (capt); James Kelly, Matthew Victory, Ryan O’Meara, Lucca d’Ambola Riera, Fionn McDonnell, Oisin Dolan, Cathal Walsh, Jack Crampton.

Replacements: Cian Daly, Reece Henderson, Sam Fogarty, Adam Flanagan, Harry Balsiger.

GALWAY CORINTHIANS 14 NAVAN 7, Corinthian Park

Scorers: Galway Corinthians: Tries: Charlie Keane, Mark Boyle; Cons: Sean Naughton 2

Navan: Try: Gary Faulkner; Con: Shane Walshe

HT: Galway Corinthians 0 Navan 0

GALWAY CORINTHIANS: Orin Burke; James Nicholson, Tom Waters, John Devine, Finn McNulty; Sean Naughton, Joey Tierney; Patrick Fahy, Max Holmes, Raymond Dufficy, Mark Boyle (capt), Rory Glynn, Charlie Keane, John Claffey, Max Flynn.

Replacements: Jack Pollard, Rodolfo Gonzalez, Malachy Joe Gavin, Peter Rainsford, Harry Rogers.

NAVAN: Harry Watterson; Harry Devlin, Evan Dixon (capt), Kyle Dixon, Shane Walshe; Tom Gavigan, Mark Farrell; Liam Carroll, Gary Faulkner, Jordan Finney, Liam McAree, Conor Hand, Michael Brady, Ben McEntagart, Tom Ciot.

Replacements: Anthony Martinez, Leigh Jackson, Conor Ryan, Eoghan Noonan, Rory Gordon.

INSTONIANS 38 GREYSTONES 22, Shaw’s Bridge

Scorers: Instonians: Tries: Neil Saulters, David Whitten, Penalty try, Oli Clark, Bevan Prinsloo; Cons: Josh Eagleson 4, Pen try con; Pen: Josh Eagleson

Greystones: Tries: Conor Pearse, Craig Kenny, Ben Stephens; Cons: David Baker 2; Pen: David Baker

HT: Instonians 7 Greystones 22

INSTONIANS: Mark Keane; Hugo Ellerby, Bevan Prinsloo, Ian Whitten, Glen Faloon; Josh Eagleson, Matthew Keane; Anton Lupari, Neil Saulters, Liam Kaprigiannis, Robert Whitten, Ali Burke, Mark Mairs, Andrew McGrath, David Whitten (capt).

Replacements: Oli Clark, Schalk van der Merwe, Ruairi O’Farrell, Max Preston, Marty Vorster.

GREYSTONES: Conor Balamine; Ferdia Kenny, Andrew Lynch, Matt O’Brien, Craig Kenny; David Baker, Ben Stephens; Shane Fikken, Rob Byrne, Conor Pearse, Eoin Marmion (capt), Paddy Kieran, Stephen Bourke, Conor McAleer, Reeve Satherley.

Replacements: Freddie Happonen, Jamie Mulhern, Ken Murphy, Danny Kenny, Gavin Rochford.

MU BARNHALL 31 BALLYMENA 10, Parsonstown

Scorers: MU Barnhall: Tries: Conor Duggan, Sean Sexton, Greg Edogun, Cathal Duff, Abdul Olaosebikan; Cons: Jack Hannon 3

Ballymena: Try: James Taggart; Con: Callum Patterson; Pen: Callum Patterson

HT: MU Barnhall 14 Ballymena 3

MU BARNHALL: Conor Duggan; Sean Sexton, Nick Doggett, Matt Grogan, Greg Edogun; Jack Hannon, Rob Holt; Keith Farrell, Cathal Duff (capt), Darragh Bellanova, Dan Murphy, Ciaran Enright, Shane Stokes, Abdul Olaosebikan, Luke Callinan.

Replacements: Josh Boyce-Donohoe, Jack Castles, Stephen Callinan, Dylan Kelly, Darragh McCormack.

BALLYMENA: Rodger McBurney; Daniel Vercoe Rogers, Pierce Crowe, Eoin Riston, Dean Millar; Callum Patterson, Roshan Weeraratne; Callum Mustoe, Alexander Clarke, Joe Mawhinney, Paddy Browne, David Milford, John Glass, James McClean, Adam Lamont (capt).

Replacements: Mark Lamont, James Taggart, Josh Dobbin, Dominic Gallagher, Angus Robson.

DIVISION 2B:

CLOGHER VALLEY 21 GALWEGIANS 10, the Cran

Scorers: Clogher Valley: Tries: Callum Smyton 2, Matthew Botwell; Cons: David Maxwell 3

Galwegians: Try: Cameron Carruthers; Pen: Stephen Mannion

HT: Clogher Valley 7 Galwegians 10

CLOGHER VALLEY: Ewan Haire; Karl Bothwell, Paul Armstrong (capt), Luke Russell, Taine Haire; David Maxwell, Matthew Bothwell; Jamie Allen, Rodney Phair, Neil Henderson, Joel Busby, Tommi Coulter, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.

Replacements: Eugene McKenna, Kyle Cobane, Aaron Crawford, Michael Treanor, Michael Bothwell.

GALWEGIANS: Cian Brady; Darragh Kennedy, Rob Deacy, Stephen Mannion, Oisin McKey; Ryan Roche, Cameron Carruthers; Jack Winters (capt), Ryan Smith, Kobi Joyce, Oisin Halpin, Rob Holian, Paddy Dolphin, Dylan Keane, Jarrad Butler.

Replacements: Eoin Ferry, Guerschom Mukendi, Mark McHugh, Brian McHugo, Eoghan Fahy.

RAINEY 0 UL BOHEMIAN 15, Hatrick Park

Scorers: Rainey: –

UL Bohemian: Tries: Joe Johnson, Oisin Fagan; Con: Oisin Fagan; Pen: Oisin Fagan

HT: Rainey 0 UL Bohemian 7

RAINEY: Jim McCartney; Damien McMurray, Killene Thornton, Jack Hardy, Ross McLaughlin; Scott McLean, Ryan Davies; Andrew Nevin, Daniel O’Neill (capt), Tommy O’Hagan, Adam Montgomery, Tom Hutchinson, Michael McCusker, Mark Lee, Jody McMurray.

Replacements: Deaglan McErlean, Aidan McSwiggan, Diarmuid Devlin, Andrew Brown, Louis Regan.

UL BOHEMIAN: Seamus Lyne; Joe Johnson, Killian Dineen, Matt Sheahan, Darragh O’Gorman (capt); Oisin Fagan, Alan Kiely; Kean Sheehy, Darren Ferrar, Kian Regan, Mike McMahon, Padraic Galvin, Jordan Mills, David Rowsome, Liam Neilan.

Replacements: Matt Henry, Jack Ryan, Josh Kahler, Ronan O’Connor, Paul Clancy.

SKERRIES 23 DUNGANNON 24, Holmpatrick

Scorers: Skerries: Tries: Sam Deering, Peter O’Neill, Brian Walsh; Con: Ronan Mulcahy; Cons: Ronan Mulcahy 2

Dungannon: Tries: Stephen Todd, Sam Montgomery, Ryan Abernethy; Cons: Ben McCaughey 3; Pen: Ben McCaughey

HT: Skerries 3 Dungannon 10

SKERRIES: Ronan Mulcahy; Jeff Sexton, Tim Deering, Mikey Sherlock, Brian Walsh; Paul O’Loghlen (capt), Eoghan Carron; Trevor Scuffil, Sam Deering, Evann Shelly, Rossa Gilbride, Cian McGuinness, Alex Cleary, Darragh McEneaney, Peter O’Neill.

Replacements: Johnny Sherwin, Ben McKiernan, Jack McGregor, John Healy, Billy Carroll.

DUNGANNON: Andrew McGregor; Ben McCaughey, James Girvan, Kyle Gormley, Mervyn Brown; Peter Nelson, Toby Gribben; James Gamble, Sam Montgomery, Sean O’Hagan, Peter Nicholl, Cameron Steenson, Stephen Todd, Adam Milligan, James McMahon (capt).

Replacements: Ryan Abernethy, Adam Edgar, Callum Johns, Ben Connelly, Charlie Conroy.

SLIGO 39 MALAHIDE 11, Hamilton Park

Scorers: Sligo: Tries: Will Whelan, Brendan Cunningham, Stewart Cruden, Kuba Wojtkowicz 2, James O’Hehir; Cons: Euan Brown 3; Pen: Euan Brown

Malahide: Try: Daniel Hayes; Pens: David O’Halloran 2

HT: Sligo 27 Malahide 11

SLIGO: Dieter Crafford; Will Whelan, Brendan Cunningham, Euan Brown, Aorelian Durkan; Stewart Cruden, Andrew Ward; Kuba Wojtkowicz, Ben Hynes, Conán O’Donnell, Archie MacLean, Ciaran Cassidy, Fintan Crawley, James O’Hehir (capt), Will MacAuley.

Replacements: Matthew Earley, Luke Timms, Jason East, Rob Tiernan, Enda Gavin.

MALAHIDE: David O’Halloran; Daniel Hayes, Hugo Phillips, Tom Hogan, Matt Faulkner; Michael Hanley, Conrad Daly; Sam McCoy, Lee Byrne (capt), Amkela Kamogelo Nontso, James Doyle, David O’Brien, Lee O’Grady, Richie McHugh, Simon Burke.

Replacements: Michael Tyrrell, David Morrin, Matt Reynolds, Sam Lindeman, Daniel Guerrini.

WANDERERS 29 MALONE 13, Merrion Road

Scorers: Wanderers: Tries: Mick McGrath, Eoin O’Shaughnessy, Conor McQuaid, Mark O’Reilly; Cons: David Fitzgibbon 3; Pen: David Fitzgibbon

Malone: Tries: Davy McMaster, Dave Cave; Pen: Matty Smyth

HT: Wanderers 7 Malone 10

WANDERERS: Alex Walsh; Jamie Murphy, Mick McGrath, James Moriarty, Eoin O’Shaughnessy; David Fitzgibbon, Conor McQuaid; Rob Scully, Jamie Kavanagh, Fionn Finlay, Mark O’Reilly, Geoff Mullan (capt), Brian Quill, Connor Fenlon, JJ McIlwrath.

Replacements: Brian Vaughan, Aaron O’Callaghan, Adam McAuliffe, Cian Doddy, Cathal MacGearailt.

MALONE: Andy Bryans; Michael Melville, Davy McMaster, Davy Scott, Mark McGlynn; Matty Smyth, Dara Gaskin; Ben Halliday, Dan Kerr, Ricky Greenwood, Callum Knox, Adam McNamee, Dave Cave (capt), David Greatorex, Ross Todd.

Replacements: Josh Storey, Robbie Holmes, Tiernan Thornton, Jack McMurtry, Tony O’Sullivan.

DIVISION 2C:

BALLYCLARE 24 MIDLETON 12, the Cloughan

Scorers: Ballyclare: Tries: Jack Gamble, Josh Cowan, Josh Young; Cons: Matthew McDowell 3; Pen: Matthew McDowell

Midleton: Tries: Harry Jephson, JB du Toit; Con: Kyle Read

HT: Ballyclare 14 Midleton 0

BALLYCLARE: Mark Jackson; Peter Gillespie, Joel McBride (capt), Matthew McDowell, Josh Cowan; Alex Darrah, Ryan McIlwaine; Adam Barron, Matthew Coulter, Owen Warren, Dave Gillespie, Grant Bartley, Josh Young, Ross Johnston, Jack Gamble.

Replacements: Dean Jones, Jack Black, Luke Mcllwrath, Scott Martin, Jacob Scarlett.

MIDLETON: Jack Colbert; Aaron Leahy, Josh Deady, Sam Tarleton, Gary Downey; Conall Doyle, Kyle Read; Mark Corby, Harry Jephson, Steve Monaghan, Denis Broderick, Rob Hickey, JB du Toit, Flor McCarthy, Idris Rqibi (capt).

Replacements: Fionn O’Connell, Andrew Beyrooti, Lee McCarthy, Conor McCarthy, Aaron James.

BELFAST HARLEQUINS 15 BRUFF 17, Deramore Park

Scorers: Belfast Harlequins: Tries: Mark Glover, Adam Bennett; Con: Ross Cadzow; Pen: Ben Power

Bruff: Tries: John Sheehan, Sean Killbridge; Cons: Paul Collins 2; Pen: Paul Collins

HT: Belfast Harlequins 3 Bruff 7

BELFAST HARLEQUINS: Thomas Armstrong; Mark Glover (capt), Adam Bennett, Ben Power, Daniel Bennett; Luke Graham, Johnny McCracken; Cameron Hillis, Alex Pybus, Ben Porter, Jaz Andress, Scott McClelland, Patrick Hall, Eddie Gorrod, Christian Bennison.

Replacements: Steven Weir, Morgan Ellis, Benji Neill, Ross Cadzow, Thomas Quigley.

BRUFF: John Bateman; Shane Duggan, Andrew O’Byrne, Craig Carew, Clem McAuliffe; Paul Collins, Sean Killbridge; Ciaran Cronin, Mike Frawley, Fionn Flanagan, Tom O’Dwyer (capt), Brendan Gleeson, Mark Kennedy, John Sheehan, Mike Cooke.

Replacements: Sean O’Riordan, Kieran O’Dwyer, Tom Lillis, Tadhg O’Dwyer, Adam O’Dwyer.

DOLPHIN 20 CLONMEL 15, Virgin Media Park

Scorers: Dolphin: Tries: Karl Waterman, Scott Sexton, Jordan Soli; Con: Jordan Soli; Pen: Jordan Soli

Clonmel: Tries: Luke Hogan, Freddie Davies; Con: Joey O’Connor; Pen: Joey O’Connor

HT: Dolphin 17 Clonmel 5

DOLPHIN: Jordan Soli; Karl Waterman, Scott Sexton, Craig O’Connell (capt), Darragh Buckley; Cameron O’Shaughnessy, Ryan Foley; Finn Cowhig, Philip Elwood, David Byrne, Brian O’Mahony, Darragh O’Sullivan, Eoin Sheehan, Conor Drummey, Richie Heaslip.

Replacements: Jack Fox, David O’Mahony, Dalton O’Shaughnessy, James Vaughan, Daryl Foley.

CLONMEL: Albert Fronek; Luke Hogan, Henry Buttimer (capt), Joey O’Connor, Freddie Davies; Drew Musa, Dylan Cadogan; Tomas Stransky, Liam Ryan, Jason Monua, Tony Cantwell, Diarmuid Brannock, Tom O’Dea, Gerrit Huisamen, Andrew Daly.

Replacements: Brandon Delicato, Sean Sweetman, Diarmuid Devaney, Brian O’Dea, Alex Sheehan.

ENNISCORTHY 15 TULLAMORE 10, Alcast Park

Scorers: Enniscorthy: Tries: Dave O’Dwyer, Tomás Stamp; Con: Rhyan Whelan; Pen: Rhyan Whelan

Tullamore: Try: Liam Farrell; Con: Conor Dunne; Pen: Conor Dunne

HT: Enniscorthy 8 Tullamore 3

ENNISCORTHY: Jack Kelly; Rhyan Whelan, Nick Doyle, Dan Pim, Dave O’Dwyer; Graham Barry, Fiachra Hourihane; Ore Lasisi, Davie Murphy (capt), Scott O’Connor, Tom Ryan, Tomás Stamp, Liam Stamp, Lee Treacy, Timmy Morrissey.

Replacements: Andrew Redmond, Mikey McVeigh, Darragh Joyce, Dominik Morycki, Miguel Byrne.

TULLAMORE: Liam Farrell; Sean McCabe, Conor Dunne, Josh Huddleston, Scott Bradley; Karl Dunne, Brendan Heffernan; Alan Douglas, Cathal Feighery, Matthew Murphy, Fionan Redmond, Ciaran Ennis (capt), Colm Heffernan, John Dunican, Cian O’Sullivan.

Replacements: Harry Grant, Cathal Behan, David Boland, Kalvin Mahon, Adam Molloy.

MONKSTOWN 43 OMAGH ACADEMICALS 38, Sydney Parade

Scorers: Monkstown: To follow

Omagh Academicals: Tries: Ryan Mitchell, Matty Eccles, Scott Elliott, Jamie Sproule, Glenn McKinley; Cons: Scott Elliott 5; Drop: Scott Elliott

HT: Monkstown 17 Omagh Academicals 21

MONKSTOWN: Saul O’Carroll; Oisin Brady, Matt Stapleton, Fergal Cleary, Paul Harte; Fraser Wright, Tristian Brady; Kieran Stokes, Rob Wynne, Chris Stack, Luke Kelly, Conor Hurley, Ruadhán McDonnell, Tony McGinness (capt), Stephen McVeigh.

Replacements: Martin Murphy, John Wallace, Jake Kennedy, Andrew O’Leary, Cian O’Donoghue.

OMAGH ACADEMICALS: Ryan Mitchell; Matty Eccles, Scott Ballantine, Josh Kyle, Ben Henry; Scott Elliott, Fintan Lagan; David Braden, Phil Ewing, Simon Creane, Jamie Sproule, Robbie Sproule, Joe Duff, Reece Braden, Matthew Clyde (capt).

Replacements: Richard Hemphill, Glenn McKinley, Shea Daly, Scott Wilson, Sam Beattie.

