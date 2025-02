Energia All-Ireland League Men’s Divisions: Weekend Results Round-Up

The rescheduled Energia All-Ireland League matches from rounds 10 and 12 took place today, with Clontarf moving back to the top of Division 1A, Instonians beating provincial rivals Banbridge, and Clogher Valley and Ballyclare also winning all-Ulster ties.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE MEN’S DIVISIONS:

Saturday, February 22 –

DIVISION 1A:

CITY OF ARMAGH 7 CLONTARF 41, Palace Grounds

Scorers: City of Armagh: Try: James Anderson; Con: Josh Watterson

Clontarf: Tries: Dylan Donnellan 2, Tadhg Bird, Ben Griffin, Callum Smith; Cons: Conor Kelly 5; Pens: Conor Kelly 2

HT: City of Armagh 0 Clontarf 13

CITY OF ARMAGH: Rocky Olsen; Andrew Willis, Sam Berman, Charlie Worth, Sam Cunningham; Josh Watterson, Lewis Finlay (capt); Griffin Phillipson, Finn Fehnert, Cameron Doak, James Crummie, Josh McKinley, John Glasgow, James Anderson, Neil Faloon.

Replacements: Jack Sleator, Paul Mullen, Niall Carville, Connor Neary, Sam Glasgow, Matthew Monaghan.

CLONTARF: Noah Sheridan; Stephen Ryan, Victor Allen, Tadhg Bird, Seni Reilly Ashiru; Conor Kelly, Sam Owens; Ivan Soroka, Dylan Donnellan (capt), Ben Griffin, Fionn Gilbert, Jim Peters, Callum Smith, Aaron Coleman, John Vinson.

Replacements: Barry Gray, Charlie Ward, Luke Brady, Will Reilly, James Conroy, Oran Walsh.

DIVISION 2A:

CASHEL 39 MU BARNHALL 33, Spafield

Scorers: Cashel: Tries: Joe Callery 2, Alan Flannery, Ben Twomey, Diarmuid Rowe; Cons: Ben Twomey 4; Pens: Ben Twomey 2

MU Barnhall: Tries: Cathal Duff 2, Conor Lacey, Greg Edogun; Cons: Adam Chester 2; Pens: Adam Chester 3

HT: Cashel 20 MU Barnhall 23

CASHEL: Ryan O’Sullivan; Paudie Leamy, Alan Flannery, Jamie Ryan, Tom Tobin; Ben Twomey, Marcel Strydom; Cormac O’Donnell, David Upton, Adam Shirley, Diarmuid Rowe, Ed Kelly, Mikey Wilson (capt), Richard Moran, Joe Callery.

Replacements: Sean O’Connell, Noel Roche, Brendan Crosse, Marcello Frati, Richard Kingston.

MU BARNHALL: Conor Duggan; Greg Edogun, Nick Doggett, Matt Grogan, Conor Lacey; Adam Chester, Dylan Kelly; Keith Farrell, Cathal Duff (capt), Darragh Bellanova, Luke Callinan, Stephen Callinan, James Whelan, Abdul Olaosebikan, Shane Stokes.

Replacements: Josh Boyce-Donohoe, Jack Castles, Sean Walsh, Luke Fogarty, Darragh McCormack.

MU Barnhall prop Keith Farrell tries to shake off a tackle from Cashel’s Tom Tobin at Spafield ©INPHO/Ken Sutton

BALLYMENA 29 NAVAN 21, Eaton Park

Scorers: Ballymena: Tries: Alexander Clarke 2, Dean Millar, Rodger McBurney; Cons: Callum Patterson 3; Pen: Callum Patterson

Navan: Tries: Gary Faulkner, Tom Gavigan, Evan Dxon; Cons: Tom Gavigan 3

HT: Ballymena 5 Navan 14

BALLYMENA: Rodger McBurney; Ben Neely, Daniel Vercoe Rogers, Pierce Crowe, Dean Millar; Callum Patterson, Roshan Weeraratne; Callum Mustoe, Alexander Clarke, Joe Mawhinney, Jonny Browne, David Milford, John Glass, James McClean, Adam Lamont (capt).

Replacements: Mark Lamont, James Taggart, Dominic Gallagher, Eoin Ritson, Angus Robson.

NAVAN: Evan Dixon (capt); Harry Devlin, Mathijs de Wit, Kyle Dixon, Woodley Nicholson; Tom Gavigan, Mark Farrell; Liam Carroll, Gary Faulkner, Leigh Jackson, Jordan Finney, Conor Hand, Michael Brady, Ben McEntagart, Tom Ciot.

Replacements: Anthony Martinez, Shane O’Connor, Liam McAree, Conor Ryan, Jack Dixon.

BANBRIDGE 6 INSTONIANS 22, Rifle Park

Scorers: Banbridge: Pens: Jack Hart 2

Instonians: Tries: Schalk van der Merwe, Ciaran McCarthy, Hugo Ellerby; Cons: Josh Eagleson 2; Pen: Josh Eagleson

HT: Banbridge 6 Instonians 10

BANBRIDGE: Josh Gibson; Ethan Mount, Nathan Hook, Josh Cromie, Adam Doherty; Charlie Beattie, Jack Hart; Michael Cromie, Peter Cromie (capt), Stuart Cromie, Daniel Kilpatrick, Alex Thompson, Alex Weir, Matthew Heasley, Kyle Sterling.

Replacements: John Wilson, James Canning, Robin Sinton, Dean Hayes, Neil Kilpatrick.

INSTONIANS: Bradley McNamara; Glen Faloon, Mark Keane, Ian Whitten, Hugo Ellerby; Josh Eagleson, Conor McGrath; Anton Lupari, Neil Saulters, Schalk van der Merwe, Robert Whitten, Ali Burke, Marty Vorster, Max Preston, Andrew McGrath.

Replacements: Jack Parkinson, Ciaran McCarthy, Matthew Keane, James Clarke, Liam Kaprigiannis.

BUCCANEERS 10 GREYSTONES 48, Creggs RFC

Scorers: Buccaneers: Tries: Corey Reid, Ryan O’Meara

Greystones: Tries: Ferdia Kenny 2, Dylan Henry 2, Killian Marmion, Jamie Mulhern, Paddy Kieran, Conor McAleer; Cons: Killian Marmion 3, Gavin Rochford

HT: Buccaneers 5 Greystones 31

BUCCANEERS: Harry West; Dylan Duffy, Ross Murphy Sweeney, Corey Reid, Adam O’Carroll; Gearoid McDonald, David Colgan; Dylan Bolger, Cian Daly, Ryan O’Meara (capt), Lucca d’Ambola Riera, Sam Fogarty, Oisin Dolan, Jack Crampton, Paddy Egan.

Replacements: James Kelly, Charlie Byrne, Fionn McDonnell, Adam Flanagan, Ewan Joyce-White.

GREYSTONES: Craig Kenny; Ferdia Kenny, Conor Balamine, Matt O’Brien, Dylan Henry; Killian Marmion, David Baker; Jamie Mulhern, Rob Byrne, Iva Duffy Takatai, Eoin Marmion (capt), Paddy Kieran, Freddie Happonen, Conor McAleer, Reeve Satherley.

Replacements: Cormac McGrath, Shane Fikken, Michael Doyle, Ben Carolan, Gavin Rochford.

DIVISION 2B:

CLOGHER VALLEY 17 RAINEY 5, the Cran

Scorers: Clogher Valley: Try: Callum Smyton; Pens: David Maxwell 4

Rainey: Try: Killene Thornton

HT: Clogher Valley 6 Rainey 5

CLOGHER VALLEY: Karl Bothwell; Jake Woods, Paul Armstrong (capt), Luke Russell, Taine Haire; David Maxwell, Ewan Haire; Jamie Allen, Aaron Crawford, Charles Johnston, Joel Busby, Eugene McKenna, David Stinson, Aaron Dunwoody, Callum Smyton.

Replacements: Tommi Coulter, Kyle Cobane, Neil Henderson, Michael Treanor, Neil Trotter.

RAINEY: Louis Regan; Jim McCartney, Killene Thornton, Jack Hardy, Andrew Donaghy; Scott McLean, Ryan Davies; Andrew Nevin, Daniel O’Neill (capt), Aidan McSwiggan, Adam Montgomery, Tom Hutchinson, Michael McCusker, Mark Lee, Jody McMurray.

Replacements: Michael Nevin, Kieran Donaghy, Deaglan McErlean, Lee Montgomery, James Cappell.

DIVISION 2C:

BALLYCLARE 37 BELFAST HARLEQUINS 15, the Cloughan

Scorers: Ballyclare: Tries: Jack Milton, Penalty try, Alex Darrah, Peter Gillespie; Cons: Matthew McDowell 3, Pen try con

Belfast Harlequins: Tries: Jaz Andress, Ross Cadzow; Con: Ben Power; Pen: Ben Power

HT: Ballyclare 7 Belfast Harlequins 15

BALLYCLARE: Mark Jackson; Peter Gillespie, Joel McBride (capt), Matthew McDowell, Josh Cowan; Alex Darrah, James Creighton; Adam Barron, Matthew Coulter, Jack Black, Dave Gillespie, Josh Young, Luke Mcllwrath, Jack Milton, Jack Gamble.

Replacements: Owen Warren, James Wilson, Grant Bartley, Adam Campbell, Scott Martin.

BELFAST HARLEQUINS: Mark Glover (capt); Daniel Bennett, Adam Bennett, Ben Power, Tom Morris; Thomas Armstrong, Ross Cadzow; Cameron Hillis, Alex Pybus, Stephen Hunter, Jaz Andress, Ollie McCauley, Will Gilby, Eddie Gorrod, Benji Neill.

Replacements: Mark McGrath, Ben Porter, Luke Graham, Johnny McCracken, Finn Bamber.

