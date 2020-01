Energia Women’s All-Ireland Cup Semi-Finals: Team News

Energia Women’s All-Ireland Cup Semi-Finals: Old Belvedere v Suttonians, Ollie Campbell Park; Railway Union v UL Bohemian, Park Avenue.

Related News

Energia Women’s All-Ireland Plate Semi-Finals: Blackrock College v Malone, Stradbrook; Cooke v Tullamore, Shaw’s Bridge.

Energia Women’s All-Ireland Shield Semi-Finals: Shannon v Galwegians, Coonagh; Westport v City Of Derry, Carrowholly.

All Games Kick Off at 5pm.

Team News – Energia Women’s All-Ireland Cup Semi-Finals:

OLD BELVEDERE: Fiona Tuite, Alba Marlasca Abasolo, Elise O’Byrne White, Aine Donnelly, Vanessa Hullon, Jemma Jackson, Aoife Byrne; Dawn Keegan, Katie Layde, Melissa Hayden, Clodagh Dunne, Jan Carroll, Alannah Rogers, Franziska Klappoth, Jennifer Murphy.

Replacements: Jessica Spain, Emma Lackey, Pamela Belrose, Isabel Ruiz Hernandez, Alison Miller, Rachel Whitten.

SUTTONIANS: Sophie Gibney, Jayleigh Brophy, Meabh O’Brien, Greer Muir, Molly Fitzgerald, Nicole Carroll, Lauren Farrell McCabe; Grainne Tummon, Carrie O’Keeffe, Julia Bauer, Aislinn Layde, Syreeta Norris, Louise Catinot, Helen Boylan, Rebecca Sullivan.

Replacements: Kathryn Treder, Ciara O’Brien, Katie Reel, Brenda Barr, Kerry Browne, Jessica Rice

UL BOHEMIAN: Erin Coll, Laura O’Mahony, Stephanie Nunan, Niamh Kavanagh, Alana McInerney, Nicole Fitzgerald, Helen McDermott, Chloe Pearse, Kate Sheehan, Fiona Reidy, Claire Bennett, Ciara O’Halloran, Clodagh O’Halloran, Edel Murphy, Sarah Quin.

Replacements: Orla Curtin, Aoife O’Sullivan, Shelly Ring, Lily Brady, Emma Doolan, Sarah Garrett, Niamh O’Neill, Aoife Corey

Team News – Energia Women’s All-Ireland Plate Semi-Finals:

BLACKROCK COLLEGE: Natasja Behan, Aisling Brosnan, Mona Fehily, Valerie Power, Ray Lawless, Lisa Mullen, Laura Delaney; Christina Haney, AnnMarie Rooney, Caoimhe Molloy, Mairead Holohan, Anna Potterton, Aoife Browne, Maeve Óg O’Leary, Alison Coleman.

Replacements: Manuela McCarthy, Jenni Burke, Roisin Crowe, Ellen Taite, Rosie Newton, Orla Molloy, Aoibheann Reilly.

COOKE: Teah Maguire, Eliza Downey, Kelly McCormill, Dolores Hughes, Claire Johnston, Amanda Morton, Laura Cairns; Ilse Van Staden, Lesley Megarity, Aisling O’Connell, Breana Kaio Te Whetu, Naomi McCullagh, Katie Hetherington, Beth Cregan, Helen McGhee.

Replacements: Sorcha Mac Laimhin, Caitlin Fisher, Lauren Pedlow, Hannah Kilgore.

Team News – Energia Women’s All-Ireland Shield Semi-Finals:

GALWEGIANS: Mairead Coyne, Julie Lyons, Emma Keane, Emily Horgan, Rhiannan Hoey, Nikki Kennedy, Mary Healy; Ellen Connelly, Tracy Lawlor, Sarah Heenan, Fiona Farrell, Tara Buggie, Cathriona Shally, Sabina Egan, Dearbhla Canty.

Replacements: Camille Lassalle, Chloe McCrann, Tracy Gannon, Caoimhe Harte, Marina Gray, Andrea Donnellan.

WESTPORT: Noreen Coyne, Hazel Moran, Ursula Sammon, Rachel Cox, Emma Doyle, Rebecca Gavin, Darwyn O’Halloran; Mary McLoughlin, Rebecca Walsh, Kiara Irwin, Rionach Nealon, Grace Browne Moran, Lisa Carroll, Kate Feehan, Emma Fabby.

Replacements: Jessica Loftus, Claire Coghlan, Fiona Nic Ruairi, Siobhan Delaney, Sarah Walsh, Jennifer Keegan, Muireann Cawley, Aoife Breannan.

CITY OF DERRY: Ruagin Doherty, Amelia McFarland, Stacey Sloan, Donna Redmond, Stephanie Farrell, Ciara Moore, Maeve O’Neill; Cheryl Laverty, Kelly Gormley, Joanna Ha’unga, Claire McGill, Donna Meenan, Julie Pollock, Megan Deery, Lizzie Ballentine.

Replacements: C Rodgers, A Bonner, J Sherrard, C Moore, L McLaughlin